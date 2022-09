Nei primi giorni dell’invasione russa dell’Ucraina, il Presidente Zelensky ha deciso di richiedere armi pesanti piuttosto che evacuare le sue forze militari e abbandonare la difesa del suo paese. Da allora, gli aiuti occidentali sono arrivati ​​lentamente, cosa che purtroppo ha finito per comportare un costo durante le prime battaglie a Luhansk. Indipendentemente da ciò, le maggiori potenze come gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno aiutato immensamente con l’addestramento, la consulenza e la fornitura delle forze ucraine durante la guerra.

Nonostante questo lento ritmo iniziale degli aiuti occidentali, gli Stati dell’Europa centrale e orientale si sono intensificati e hanno assunto un ruolo guida importante nell’armare le forze armate ucraine contro l’aggressione russa. Armati della conoscenza di com’è effettivamente essere sotto l’occupazione russa, questi Paesi sono diventati un simbolo di resistenza in Europa, rifiutandosi di lasciare che la storia si ripeta.

Estonia

Nonostante una popolazione relativamente piccola di appena 1,3 milioni, l’Estonia ha speso di più in termini di PIL pro capite per aiutare l’Ucraina rispetto a qualsiasi altra nazione. Tallinn ha speso almeno lo 0,8% del suo PIL, più di grandi potenze europee come Francia e Germania. L’Estonia ha anche ampliato la sua cooperazione navale con la Finlandia, il prossimo futuro membro della NATO, che alla fine ostacolerà la libertà di movimento della flotta russa del Baltico nella regione. In un articolo pubblicato da Politico, il ministro degli Esteri estone Urmas Reinsalu ha sottolineato la necessità di continuare a esportare aiuti militari in Ucraina e di emanare sanzioni più severe contro la Russia con l’avvicinarsi dell’inverno: due mosse che insieme potrebbero rivelarsi decisive nella guerra e nel più ampio stallo geopolitico tra l’Europa e Russia.

Lettonia

Come l’Estonia, la Lettonia è stata uno dei principali sostenitori della sovranità territoriale dell’Ucraina, destinando almeno lo 0,8% del proprio PIL allo sforzo bellico. Questi livelli attuali di aiuti militari rappresentano uno sbalorditivo terzo del bilancio della difesa del paese. Per la maggior parte dei paesi, donare un così ampio stanziamento di spesa per la difesa interna sarebbe un problema di sicurezza significativo; tuttavia, la Lettonia sa qual è la posta in gioco nella guerra in Ucraina. I media e i politici russi non hanno preso alla leggera le tensioni diplomatiche tra le due nazioni, in particolare perché la Lettonia ha designato la Russia come uno stato sponsor del terrorismo. C’è la sensazione che se la Lettonia non agirà ora, potrebbe essere il prossimo: alcune figure del Cremlino hanno apertamente strombazzato la cosiddetta persecuzione della lingua russa all’interno del paese, che era uno dei casus bellis usati per invadere l’Ucraina.

Lituania

La Lituania è stata uno dei primi quindici fornitori di armi in Ucraina e attualmente cura un numero imprecisato di forze armate ucraine ferite nel loro paese. Vilnius è stata un importante sostenitore diplomatico dell’adesione all’UE per Kiev e la potenziale futura adesione alla NATO. Alla fine di maggio, i lituani si sono riuniti per finanziare in crowdfunding un drone Bayraktar TB2 per aiutare lo sforzo bellico. Il drone ha ottenuto il suo primo attacco confermato contro le forze russe il 22 agosto. Vilnius ha anche intensificato gli sforzi per esercitare pressioni sul governo russo applicando sanzioni sulle merci in transito a Kaliningrad, nonostante il fatto che l’UE alla fine abbia ceduto alle pressioni russe tra la condanna di Lituania e Polonia. Finora, il paese ha donato circa 500 milioni di dollari in aiuti, e altri ne arriveranno man mano che la guerra si trascina.

Repubblica Ceca

Secondo un rapporto di maggio di Ukrinform, la Repubblica Ceca è stata uno dei maggiori donatori pro capite all’Ucraina in termini di aiuti militari e beneficenza ai rifugiati. Praga ha inviato a Kiev vari pacchi di equipaggiamento, compresi gli elicotteri d’attacco Mi-24. Questi elicotteri sono molto necessari per il supporto aereo ravvicinato poiché la guerra ha raggiunto uno stallo durante l’estate. La Cechia è anche uno dei principali sostenitori della candidatura dell’Ucraina all’Unione europea e continuerà gli sforzi diplomatici per integrare il paese nella sfera di influenza europea.

Slovacchia

Durante l’inizio dell’invasione russa, la Slovacchia aumentò immediatamente gli aiuti militari all’Ucraina. Un cittadino slovacco, Vladimir Benc, ha guidato convogli di aiuti umanitari in Ucraina. Ha spesso raccolto fondi per i rifugiati ucraini e fornito medicine e attrezzature mediche da combattimento ai primi soccorritori nel paese. Alla fine di luglio, è stato riferito che la Slovacchia era pronta a fornire all’Ucraina i suoi caccia MiG 29 dell’era sovietica. Sebbene non sia stata ancora presa una decisione formale sul trasferimento, Bratislava attende gli F-16 dagli Stati Uniti per riempire le loro scorte, il che accelererà il trasferimento in Ucraina.

Nonostante l’attesa, la Slovacchia ha anche inviato a Kiev i suoi S300, elicotteri, obici e munizioni MLRS. Recentemente, hanno anche confermato che stavano inviando 30 veicoli da combattimento di fanteria BMP-1, che saranno riempiti dai carri armati tedeschi. Bratislava continuerà a sostenere il Paese in ogni modo possibile fino al ritiro dell’esercito russo.

Sebbene il sostegno di potenze mondiali come Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia e potenze militari emergenti come Polonia e Giappone siano state evidenziate durante la guerra in Ucraina, anche l’Europa centrale e orientale meritano un riconoscimento per il loro sostegno critico. Estonia, Lituania, Lettonia, Cechia e Slovacchia hanno mostrato al mondo che, nonostante siano stati più piccoli, sono in grado di fornire supporto efficiente agli alleati e aiutare a fungere da scudo per l’Europa. Con la conoscenza di prima mano di cosa significa vivere sotto l’occupazione russa, questi paesi continueranno a sostenere l’Ucraina e ad aiutare a guidare lo stato verso un futuro più democratico con l’Unione Europea.