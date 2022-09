In risposta alla guerra del Cremlino contro l’Ucraina, l’Unione Europea si sta muovendo per emanciparsi dal gas naturale russo. Sebbene la mossa abbia un buon senso geopolitico, il taglio delle forniture di gas russe ha già causato problemi economici. Prima della guerra, la Russia forniva il 40 per cento del gas europeo. L’Unione Europea ora punta a raggiungere l’indipendenza energetica dalla Russia entro il 2030. Mosca ha reagito limitando i flussi di gas verso l’Europa e persino chiudendo il cruciale gasdotto Nord Stream 1, facendo salire alle stelle i prezzi dell’energia.

L’Unione europea è ora alla disperata ricerca di nuove fonti di gas naturale. Il Turkmenistan, con la quarta riserva mondiale di gas, sembrerebbe un possibile fornitore. Il Paese dell’Asia centrale è in crisi economica da circa sette anni e ha bisogno di clienti per il suo gas naturale. Ma non c’è ancora alcun collegamento fisico tra l’Europa e il Turkmenistan per spedire la merce cruciale e il governo repressivo del Turkmenistan ha un pessimo passato in materia di diritti umani. Ancora più importante, il Turkmenistan sembra intenzionato a privilegiare i suoi legami con la Russia e l’Iran rispetto a qualsiasi potenziale opportunità di mercato in Europa. Di conseguenza, sembra non esservi alcun segno di urgenza da parte turkmena di esportare il proprio gas in Europa in tempi brevi.

La lunga saga per portare il gas turkmeno in Europa

L’idea di portare gas dal Turkmenistan non è nuova. La proposta di un oleodotto transcaspico risale alla metà degli anni ’90. L’Unione Europea ha incluso il Turkmenistan nei suoi piani per un corridoio meridionale del gas, parte del quale è già funzionante, per trasportare il gas dal giacimento di Shah Deniz II dell’Azerbaigian nel Mar Caspio attraverso la Turchia al gasdotto transadriatico che fornisce gas a Grecia, Albania, e Italia.

Il piano prevedeva che il Turkmenistan fornisse circa 30 miliardi di metri cubi (bcm) di gas all’anno, attraverso un gasdotto che correva lungo il fondo del Mar Caspio fino all’Azerbaigian, dove sarebbe stato immesso nella rete di gasdotti che attraversava il Caucaso fino alla Turchia. Da lì, il gas verrebbe esportato in Europa.

Nel 2021, l’Unione Europea ha importato circa 155 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia, ovvero il 39,2% delle importazioni di gas dell’UE. La Russia ha le più grandi riserve accertate di gas del mondo con 37,4 trilioni di metri cubi (tcm), il Turkmenistan ha 13,6 tcm (secondo alcune fonti 19 tcm) e l’Azerbaigian 2,3 tcm. Il Turkmenistan ha abbastanza gas per compensare in qualche modo la perdita di gas russo nell’Unione Europea, ma il gas turkmeno deve prima raggiungere la sponda occidentale del Mar Caspio, e questo è stato il problema principale.

Russia e Iran si sono continuamente opposte alla costruzione dell’oleodotto transcaspico. Entrambi i paesi citano preoccupazioni ambientali, ma alcuni ritengono che questa logica nasconda preoccupazioni commerciali. Il Cremlino, naturalmente, non voleva che il Turkmenistan incidesse sulla quota russa del mercato europeo del gas. Allo stesso modo, l’Iran stava bloccando quello che potrebbe essere un progetto concorrente se fosse giunto il momento in cui le sanzioni internazionali a Teheran per il suo programma nucleare fossero state revocate. Con le seconde riserve di gas al mondo (32,1 tcm), l’Iran sarebbe in grado di esportare in Europa attraverso una rotta terrestre molto più semplice.

Quando i leader degli stati costieri del Caspio si sono incontrati ad Aktau, in Kazakistan, nell’agosto 2018, hanno firmato la Convenzione sullo status giuridico del Mar Caspio. Avrebbe dovuto eliminare gli ostacoli alla costruzione dell’oleodotto transcaspico, ma non è stato così. La convenzione afferma:

Le parti possono posare gasdotti sottomarini sul fondo del Mar Caspio, a condizione che i loro progetti rispettino gli standard e i requisiti ambientali sanciti dagli accordi internazionali di cui sono parti, inclusa la Convenzione quadro per la protezione dell’ambiente marino del Mar Caspio Mar Caspio e relativi protocolli.

Questo linguaggio dà a Russia e Iran voce in capitolo sugli standard ambientali e sui requisiti per la costruzione di un gasdotto tra il Turkmenistan e l’Azerbaigian. Di conseguenza, la convenzione ha fatto ben poco per cambiare lo status quo che esisteva prima della firma del documento.

Segnali recenti indicano che il Turkmenistan non intende insistere su questo punto.

I legami turkmeno-russi restano stretti

Il 12 marzo 2022, Serdar Berdymukhammedov è stato eletto presidente del Turkmenistan, subentrando a suo padre Gurbanguly Berdymukhamedov, che aveva ricoperto la stessa posizione dal 2007. Il primo viaggio ufficiale di Serdar come presidente è stato in Russia il 10 giugno. Il presidente russo Vladimir Putin aveva già premiato Serdar l’Ordine dell’Amicizia a maggio per il suo “grande contributo al rafforzamento della partnership strategica tra la Federazione Russa e il Turkmenistan”.

Quando i presidenti turkmeno e russo si sono incontrati a Mosca a giugno, Putin ha affermato: “La Russia e il Turkmenistan attribuiscono grande importanza al lavoro congiunto con gli stati del Caspio nel campo della sicurezza, del partenariato economico, della conservazione delle risorse naturali e del mantenimento del benessere ambientale. ” La scelta delle parole di Putin indica che l’opposizione della Russia al gasdotto transcaspico per ragioni apparentemente ambientali.

L’influenza della Russia sul Turkmenistan è cresciuta negli ultimi anni. A causa del suo lungo isolamento internazionale, il Turkmenistan non ha forti alleati a cui rivolgersi.

L’economia del Turkmenistan si basa sulle esportazioni di gas, che si ritiene rappresentino l’80% o più delle entrate statali, anche se ciò rimane poco chiaro poiché le autorità turkmene pubblicano raramente cifre e, anche quando lo fanno, le cifre tendono ad aumentare la credibilità.

La compagnia statale russa del gas Gazprom ha sospeso le importazioni di gas turkmeno all’inizio del 2016, dopo anni di controversie sui prezzi che hanno visto le importazioni russe di turkmeno scendere da oltre 40 miliardi di metri cubi nel 2008 a circa 4 miliardi di metri cubi nel 2015.

Con l’economia del Turkmenistan che continua il suo forte declino e nessun sollievo in vista, Gazprom ha accettato di riprendere gli acquisti di gas nel 2019. Le forniture sono state modeste, solo circa 5,5 miliardi di metri cubi nel 2019, ma il denaro è stato un’ancora di salvezza per il governo turkmeno. Nel 2021, la Russia ha aumentato le importazioni a circa 10 miliardi di metri cubi di gas turkmeno. Il 29 agosto, il capo della Gazprom, Aleksei Miller, ha visitato il Turkmenistan, incontrandosi separatamente con il Presidente Serdar Berdymukhammedov e suo padre. Miller ha discusso gli acquisti di gas con Serdar, ma i rapporti non hanno menzionato se ci fosse un nuovo accordo.

Tre giorni prima della visita di Miller, Mosca ha annunciato che il presidente russo Vladimir Putin stava conferendo a Gurbanguly Berdymukhammedov l’Ordine al merito per i servizi alla Patria.

Il governo turkmeno non ha detto nulla sulla guerra della Russia contro l’Ucraina, ma ci sono indicazioni che il Turkmenistan sia più interessato alle sue relazioni con la Russia che a unire gli sforzi per isolare Mosca. Alla fine di marzo, quando le sanzioni internazionali contro la Russia stavano iniziando a farsi sentire, gli agricoltori e le imprese turkmene hanno ricevuto ordini per aumentare le esportazioni di cibo in Russia, nonostante ci sia carenza di beni di prima necessità in Turkmenistan.

E Serdar Berdymukhammedov ha un legame personale con la Russia. Ha frequentato l’Accademia diplomatica del Ministero degli Esteri russo dal 2008 al 2011 (ed è stato contemporaneamente consigliere presso l’ambasciata turkmena a Mosca).

Migliorare le relazioni con l’Iran

Per il suo secondo viaggio come presidente del Turkmenistan, Serdar si è recato in Iran il 14 giugno. Anche le relazioni iraniano-turkmene sono recentemente migliorate dopo essere crollate all’inizio del 2017, quando il Turkmenistan ha interrotto le forniture di gas all’Iran settentrionale, adducendo il mancato pagamento di un fattura decennale di circa 1,8 miliardi di dollari. Le regioni settentrionali dell’Iran sono ancora scarsamente collegate alla rete energetica del paese e il gas turkmeno era essenziale per far andare avanti l’economia regionale.

I due paesi sono ormai vicini alla liquidazione del debito. Il Turkmenistan e l’Iran hanno anche parlato di riprendere le spedizioni di gas e di rafforzare un accordo di scambio esistente in base al quale il Turkmenistan ha spedito da 1,5 miliardi di metri cubi a 2 miliardi di metri cubi di gas nell’Iran settentrionale e l’Iran invia una quantità simile in Azerbaigian, per il quale l’Azerbaigian paga il Turkmenistan.

Il Turkmenistan ha iniziato a esportare elettricità in Iran nel 2003, ma le forniture sono state interrotte più volte a causa di disaccordi tra i due governi. Il Turkmenistan ha ripreso le esportazioni di elettricità in Iran nel giugno 2021. Nello stesso anno, durante la visita del ministro degli Esteri turkmeno Rashid Meredov a Teheran, i due paesi hanno firmato un accordo per la costruzione di una linea di trasmissione da 400 kV per aumentare le esportazioni di elettricità turkmena verso l’Iran.

I rappresentanti turkmeni hanno anche chiesto informazioni sulla possibilità di esportare elettricità attraverso l’Iran verso paesi terzi.

La scelta geopolitica del Turkmenistan

L’Europa ha un disperato bisogno di nuove fonti di gas naturale a basso costo. La scelta di Serdar Berdymukhammedov di Mosca e Teheran per le sue prime due visite all’estero come presidente è un’indicazione della direzione della politica estera del Turkmenistan. Lo stato repressivo dell’Asia centrale probabilmente manterrà i suoi legami con la Russia e approfondirà la cooperazione con l’Iran mantenendo l’Occidente a debita distanza.

Il Turkmenistan rischierebbe di inasprire le relazioni con la Russia e l’Iran se mai costruisse l’oleodotto transcaspico, il che rende improbabile che l’Europa possa vedere presto il gas turkmeno.