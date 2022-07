La guerra civile durata venti mesi in Etiopia è arrivata a una svolta. Dopo sei mesi senza scontri su larga scala tra le rispettive forze, i leader federali e regionali del Tigray hanno entrambi confermato la loro intenzione di partecipare agli sforzi per porre fine alla guerra.

Il 14 giugno, il Primo Ministro Abiy Ahmed ha annunciato i piani per un processo di pace, mentre la leadership del Tigray ha pubblicato lo stesso giorno una lettera aperta affermando di essere disposta a impegnarsi in colloqui.

Due settimane dopo, il governo di Abiy ha nominato una squadra negoziale di sette persone, guidata dal suo vice, Demeke Mekonnen, che viene dalla regione di Amhara ed è Ministro degli Esteri dell’Etiopia. Il vice leader della regione di Amhara, Getachew Jember, è un altro membro della squadra, così come il capo dell’intelligence di Abiy, Temesgen Tiruneh, un ex Presidente di Amhara. «Queste tre nomine indicano che la regione di Amhara, le cui forze hanno combattuto quelle del Tigray insieme all’esercito federale, avrà i suoi interessi rappresentati nei negoziati. Questi passi verso i colloqui sono importanti, anche se permangono numerosi ostacoli sulla via di un accordo duraturo», sostiene William Davison, analista senior per l’Etiopia di Crisis Group.

Davison ripercorre le tappe principali del conflitto. La guerra è scoppiata nel novembre 2020, quando è scoppiata una disputa politico-costituzionale tra Tigray e leader federali. Le fortune delle parti in guerra oscillarono. In un primo momento, sostenuto da Amhara e dalle forze eritree, il governo federale ha lanciato una grande incursione nel Tigray, prendendo la sua capitale, Mekelle, e cercando di cancellare il suo partito al governo, il Tigray People’s Liberation Front (TPLF), dalla mappa politica. Una campagna di guerriglia nel Tigray ha contrastato la spinta militare federale. Poi, nel luglio 2021, le truppe del Tigray sono andate all’attacco, dirigendosi verso Addis Abeba nel tentativo di rimuovere Abiy e il suo governo dal potere. L’offensiva, tuttavia, è fallita, in parte a causa della capacità del governo federale di acquistare e utilizzare nuovi droni, la mancanza di sostegno internazionale e interno alle forze del Tigrino o l’idea di rovesciare Abiy e una forte mobilitazione popolare da parte delle autorità federali e ad Amhara. Le forze del Tigrino si sono ritirate nella loro regione d’origine a dicembre. Le truppe federali alla fine si posizionarono principalmente fuori dai confini del Tigray, mentre i loro alleati Amhara tenevano il Tigray occidentale -un’area che i leader Amhara rivendicavano da tempo- e i soldati eritrei occupavano parti del nord del Tigray occidentale e del Tigray nord-orientale.

Il passo verso i negoziati è iniziato dopo il ritiro dei tigrini, e ha seguito una serie di gesti conciliatori che segnalavano la volontà delle due parti di passare da una postura militare a una politica.

A dicembre, il governo di Abiy ha ordinato all’esercito federale di astenersi dal rientrare completamente nel Tigray prima di rilasciare i prigionieri chiave dell’opposizione, tra cui un certo numero di veterani del TPLF. Ha inoltre avanzato un piano per un dialogo nazionale per affrontare i problemi politici cronici del Paese.

Il prossimo passo importante è stata una tregua umanitaria federale il 24 marzo, che i leader del Tigray hanno affermato che avrebbero ricambiato quattro giorni dopo. Il mese successivo, le forze del Tigray si sono ritirate dalla maggior parte delle posizioni nella vicina regione di Afar che avevano occupato all’inizio del 2022 in risposta a una minaccia percepita da gruppi armati locali sostenuti dall’Eritrea. Infine, a giugno, si sono ritrovati a corto di carburante, contanti, cibo e medicine.

La disponibilità a colloqui di pace ha motivazioni pratiche.Sia il governo federale che la leadership del Tigray, afferma William Davison, «sembrano aver deciso che, almeno per ora, è meglio impegnarsi in quello che è quasi certo un tortuoso processo di pace, piuttosto che cercare di ottenere una vittoria militare assoluta.

Oltre al riconoscimento tardivo che nessuna delle due parti può vincere sul campo di battaglia, un fattore importanteche ha convinto le due parti a portare avanti i colloqui sono state le terribili condizioni che devono affrontare come conseguenza del conflitto».

«Il governo federale e i suoi alleati eritrei e amhara hanno messo il Tigray sotto quello che le Nazioni Unite hanno descritto come un blocco de facto almeno dal giugno 2021, interrompendo servizi vitali come telecomunicazioni, elettricità e, soprattutto, banche. L’assedio, così come i combattimenti, ha interrotto l’agricoltura, chiuso le rotte commerciali e limitato gravemente la consegna degli aiuti umanitari via terra.

Di conseguenza, quasi cinque milioni nel Tigray hanno urgente bisogno di cibo e medicine, inclusi circa 116.000 bambini gravemente malnutriti. Invece di lanciare un’offensiva costosa e rischiosa per riconquistare il Tigray occidentale o respingere le forze eritree, per ora i leader del Tigray sembrano aver deciso di provare a porre fine al blocco, salvando così innumerevoli vite al tavolo dei negoziati.

Da parte sua, il governo federale è alle prese con un forte calo della crescita economica, crescenti rimborsi del debito, prezzi costantemente elevati (l’inflazione annua ha raggiunto il 37% ad aprile) e scarse riserve estere. Un gruppo di ricerca etiope ritiene che la crescita rallenterà all’1 per cento nell’anno fiscale che sta per concludersi, in forte calo rispetto al 6 per cento nel 2020-2021.

Il governo di Abiy sembra rendersi conto che deve perseguire un accordo con il TPLF se vuole sfuggire alla sua difficile situazione economica, non da ultimo perché sforzi di pace credibili renderanno i donatori e i partner internazionali più disponibili a rilasciare sovvenzioni, prestiti e investimenti.

La crisi economica ha contribuito a creare un disastro umanitario, con bisogni in aumento da quando le Nazioni Unite hanno stimato all’inizio del 2022 che ben 30 milioni di etiopi, tre quarti dei quali donne e bambini, hanno bisogno di aiuti urgenti. «L’impatto cumulativo del conflitto e della violenza in corso, gli shock climatici come la prolungata siccità e, più recentemente, le inondazioni, costituiscono i principali fattori scatenanti di tale aumento», ha affermato l’agenzia umanitaria delle Nazioni Unite il 27 giugno».

La disponibilità a negoziare la pace da parte di tutti gli attori della vicenda è considerata autentica. Restano angoli da smussare perchè effettivamente di mettano al tavolo per discutere. «Sebbene le due parti sembrino pronte a negoziare, ci sono state alcune spinte su chi dovrà mediare i colloqui e dove dovrebbero aver luogo.

Nella sua lettera aperta, il leader del Tigray, Debretsion Gebremichael, ha affermato che le parti dovrebbero incontrarsi nella capitale del Kenya, Nairobi, in linea con l’importante ruolo di mediazione per il governo keniota che il Tigray favorisce. Ha anche affermato che l’inviato dell’Unione africana per il Corno d’Africa, l’ex Presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, è troppo vicino ad Addis Abeba. Da parte sua, il governo federale ha generalmente sostenuto Obasanjo, che finora è stato uno dei principali intermediari del conflitto insieme all’inviato statunitense. Secondo quanto riferito, Obasanjo aveva favorito i colloqui ad Arusha, in Tanzania, piuttosto che a Nairobi. La mancanza di chiarezza sul mediatore e sulla posizione potrebbe ritardare i colloqui».

Un’altra complicazione è che l’Eritrea, il cui esercito, insieme alle truppe federali e alle forze dell’Amhara, ha dichiarato guerra alle forze del Tigray, non sarebbe rappresentata nei colloqui previsti. Qualsiasi ulteriore passo federale verso la pace con il TPLF rischia di innescare una risposta spoiler da Asmara. Le fazioni Hardline Amhara potrebbero anche usare mezzi violenti per cercare di far deragliare il processo di pace, soprattutto se lo vedono come un indebolimento della pretesa della loro regione sul Tigray occidentale».

Definite questi preliminari, poi si tratterà di andare al tavolo, al quale potrebbero insorgere altri problemi.

«Nonostante gli incentivi a smettere di combattere, le due parti rimangono distanti sulle questioni apicali e più ‘sensibili’.

In una conferenza stampa, il 15 giugno, Debretsion ha esposto le principali richieste del Tigray, la più significativa delle quali è il ritorno del Tigray occidentale alla sua amministrazione regionale. Le forze di Amhara hanno annesso l’area nel novembre 2020, proclamando il Tigray occidentale la loro terra storica e sfollando brutalmente centinaia di migliaia di persone dei Tigrini. Anche i soldati eritrei si sono schierati nell’area, in parte per addestrare i loro alleati Amhara. Un’altra importante richiesta del Tigray è che la regione mantenga la forza militare che ha costruito nel corso del conflitto. Inoltre, Debretsion ha ribadito il desiderio del Tigray di tenere un referendum sulla secessione dall’Etiopia, un diritto che avrebbe secondo la Costituzione, se il governo federale riconoscesse la sua amministrazione come autorità regionale legittima. Allo stato attuale, i governi federale e del Tigray si considerano illegittimi, avendolo dichiarato durante la controversia costituzionale prebellica».

È improbabile che Addis Abeba possa soddisfare le richieste di Mekelle e soprattutto che «accetti l’idea di un referendum. Il 2 giugno, un portavoce federale ha affermato che l’integrità territoriale dell’Etiopia non è negoziabile. Per quanto riguarda la forza combattente del Tigray, Addis Abeba probabilmente insisterà affinché Mekelle la riduca, perché rappresenta una minaccia continua per il governo federale e le vicine regioni di Amhara e Afar», probabile che i governi regionale ed eritreo di Amhara si oppongano a misure volte a ripristinare l’Amministrazione del Tigray sul Tigray occidentale.

In questa fase è possibile che tornino a parlare le armi. «Sebbene non si possano escludere nuovi combattimenti tra Addis Abeba e Mekelle, soprattutto se lo slancio verso la pace si blocca o si inverte, al momento è improbabile un ritorno al conflitto armato. Ma restano grossi rischi,soprattutto tra le forze del Tigray e dell’Amhara,nonché tra il Tigray e l’Eritrea», prosegue William Davison nel suo rapporto.

«Anche la recente riacutizzazione della disputa sul confine tra Etiopia e Sudan rappresenta una sfida. Poco dopo l’inizio della guerra civile in Etiopia, le forze sudanesi hanno preso il controllo della maggior parte del territorio rivendicato da entrambi i Paesi, una ricca area agricola chiamata al-Fashaga che si trova adiacente al Tigray occidentale. Da allora gli eserciti dei due Paesi si sono guardati con cautela alla frontiera. Il 27 giugno, il Sudan ha accusato le forze etiopi di aver ucciso sette dei suoi soldati che avevano catturato. Il Ministero degli Esteri dell’Etiopia ha affermato che una milizia etiope era responsabile delle morti, che si sarebbero verificate quando un’unità sudanese supportata dal TPLF è entrata in Etiopia. Il 28 giugno, l’esercito sudanese ha occupato la città di confine di Barakat.

I negoziati di pace pianificati potrebbero essere in pericolo se i leader del Tigray decidessero che le conquiste sudanesi rappresentano una migliore opportunità per provare a rivendicare il Tigray occidentale, e quindi stabilire una linea di rifornimento attraverso il Sudan».

Probabilmente il più grande ostacolo ai nascenti sforzi delle autorità federali e del Tigray per seppellire l’ascia di guerra «è il governo dell’Eritrea e il suo leader, Isaias Afwerki. Il TPLF e Isaias sono ai ferri corti almeno dagli anni ’90 e il Presidente eritreo ha visto la guerra del Tigray come un’occasione imperdibile per sferrare un colpo fatale al suo acerrimo nemico. Ma mentre i suoi militari hanno inflitto gravi danni nel Tigray -comprese, secondo il procuratore generale dell’Etiopia, atrocità contro i civili- il TPLF ha ceduto poco del suo potere, avendo accumulato una formidabile forza combattente che rappresenta una minaccia esistenziale per Isaias.

La volontà di Abiy di muoversi verso la pace è quindi motivo di preoccupazione per il leader dell’Eritrea, ma non è chiaro come quest’ultimo potrebbe rispondere.

A parte le scaramucce sul confine tra Tigray ed Eritrea a maggio, non c’è stata alcuna chiara indicazione che Isaias cercherà di mettere in pericolo i colloqui, o addirittura che abbia la capacità di farlo. Potrebbe concentrarsi sulla disputa apparentemente intrattabile del Tigray occidentale, poiché è difficile immaginare che i negoziati possano risolvere questo problema in tempi brevi. Al momento, ad Amhara manca un movimento di opposizione sostanziale e coeso che Isaias possa sostenere. Eppure una recente repressione federale sulla milizia di Amhara, politici e giornalisti hanno segnalato che Abiy riconosce che la sua spinta per la pace con il TPLF rischia di creare un violento contraccolpo ad Amhara. Dati i rischi, Abiy potrebbe ritardare l’affrontare la questione del Tigray occidentale nella speranza che le temperature si abbassino nel tempo, rendendo più fattibile un eventuale compromesso.

Questo tipo di approccio frammentario sembra essere il percorso più pratico da seguire, con le leadership federali e del Tigray che si sforzano prima di consolidare le loro relazioni in miglioramento mentre alleggeriscono la terribile situazione umanitaria.

Le questioni politiche più spinose, inclusa la possibilità di un’offerta di secessione del Tigrino, saranno probabilmente affrontate meglio in seguito, si spera quando i negoziati si saranno allargati per includere l’Eritrea e altri attori regionali etiopi, forse compresi i partiti di opposizione».

Gli Stati Uniti, l’Unione Africana (UA), l’Unione Europea e, per quanto riguarda l’accesso agli aiuti, gli alti funzionari umanitari delle Nazioni Unite, «hanno finora guidato la maggior parte degli sforzi diplomatici nel conflitto del Tigray. Ora i protagonisti della mediazione potrebbero essere il Kenya e l’Unione Africana (UA).

Contestualmente i donatori devono anche capire come alleviare la crisi economica dell’Etiopia senza ostacolare gli sforzi di pace. «I principali benefattori hanno in gran parte sospeso l’assistenza all’Etiopia al di là degli aiuti umanitari a causa del conflitto». Vista la situazione dovrebbero riaprire i rubinetti.

William Davison avanza un dubbio. «Se la crisi economica dell’Etiopia ha davvero motivato Abiy a proseguire i colloqui, allora una piena ripresa degli aiuti allo sviluppo rischia di diminuire tale incentivo in un momento critico, con il mediatore, la sede e l’agenda non ancora decisi e i servizi di base per il Tigray non ancora ripristinati da Addis Abeba. I donatori dovrebbero continuare a insistere sui progressi su quest’ultimo fronte, nonché sulla consegna illimitata di aiuti umanitari al Tigray e sull’apertura da parte delle autorità federali di rotte commerciali verso la regione, prima di adottare un approccio ‘business as usual’. Nel complesso, per utilizzare saggiamente questa leva limitata, i donatori devono coordinare meglio i pacchetti di assistenza finanziaria pianificati per l’Etiopia tra loro per garantire che siano commisurati a tali progressi».

Inoltre, il Tigray non è certo l’unica sfida alla stabilità interna dell’Etiopia.

Nell’ovest del Paese, «l’Esercito di Liberazione Oromo (OLA), che richiede maggiore autonomia per il popolo Oromo ed è vagamente alleato con le forze del Tigray, combatte le autorità dal 2018. Gli incidenti di giugno mostrano che ripetute offensive del governo federale e regionale Oromia con l’obiettivo di distruggere il gruppo ribelle hanno fallito».

Autorità e ribelli dovrebbero quindi prendere in considerazione una tregua e un passo avanti verso le discussioni politiche» anche in questa direzione.