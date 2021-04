A prima vista, sembra altamente plausibile che SARS-CoV-2 – il virus che causa COVID-19 – potrebbe comportarsi stagionalmente, essendo più diffuso in inverno e meno in estate. Gli altri quattro coronavirus che comunemente circolano negli esseri umani si comportano in questo modo. Abbiamo anche visto casi di COVID-19, ricoveri e decessi aumentare durante l’inverno nel Regno Unito e in altri Paesi, il che è indicativo di un effetto stagionale.

C’è da aspettarsi qualche associazione tra la trasmissione virale e le stagioni. Molti comportamenti umani sono stagionali. In estate, trascorriamo più tempo all’aperto, dove il rischio di infezione è molto più basso, ed è probabile che conduciamo stili di vita più attivi, che possono aumentare la capacità del corpo di resistere alle infezioni. È anche probabile che trarremo beneficio da una maggiore esposizione alla luce solare, che aumenta i livelli di vitamina D e quindi può rafforzare il nostro sistema immunitario.

Esistono anche prove che la radiazione ultravioletta (UV) della luce solare riduce il tempo in cui il virus può sopravvivere sulle superfici. È anche possibile che l’umidità e la temperatura possano influenzare la trasmissione. Se combinati insieme, questi fattori avranno probabilmente un effetto sulla diffusione del virus.

Ma quanto è significativo questo effetto? E quali sono le implicazioni per il controllo di COVID-19 quando iniziamo ad avvicinarci ai mesi più caldi, così come per il potenziale di un’altra rinascita invernale? Poiché la ricerca esistente aveva prodotto risultati inconcludenti su se e come le stagioni influenzano la SARS-CoV-2, ecco alcune risposte più conclusive a queste domande.

Gli epidemiologi usano qualcosa chiamato numero riproduttivo, o R, per descrivere la crescita di un’epidemia: più alto è il numero R, più veloce è la diffusione. All’inizio di un’epidemia, la sua crescita non sarà influenzata da chiunque sia stato esposto alla malattia e sviluppando l’immunità e quindi si diffonderà in modo esponenziale. A questo punto il numero R che descrive questa diffusione viene indicato come R₀.

Utilizzando i dati di epidemie in tutto il mondo, la nostra nuova ricerca ha determinato R₀ per COVID-19 in 359 grandi città. Ogni città inclusa nel nostro studio aveva oltre 500.000 abitanti e aveva sperimentato una significativa epidemia di COVID-19 nel 2020.

Ci siamo concentrati sulle grandi città (piuttosto che sui paesi o su popolazioni più piccole) perché questi ci hanno permesso di guardare focolai che erano abbastanza grandi e sufficientemente variati dal punto di vista geografico per consentire confronti utili. Confrontando i dati sull’epidemia delle città con le informazioni sui loro dati demografici, clima e misure di controllo delle infezioni, potremmo quindi determinare se qualcuno di questi fattori spiegasse il tasso di diffusione del virus.

Abbiamo scoperto che una maggiore radiazione UV corrispondeva a una riduzione della rapidità di diffusione del virus. In media, R₀ è diminuito di 0,05 per ogni dieci kilojoule per metro quadrato (kJ / m²) di aumento della radiazione UV giornaliera (le città nel nostro set di dati variavano da 30kJ / m² a circa 130kJ / m² di UV al giorno).

Poiché i livelli di radiazione UV sono più alti in estate, i nostri risultati suggeriscono che ci sia effettivamente qualche effetto stagionale sulla trasmissione. Tuttavia, è importante notare che questa correlazione non significa necessariamente che la radiazione UV sia la causa di questa diminuzione della trasmissione, poiché la radiazione UV può essere correlata ad altri fattori causali.

Ad esempio, maggiore è la radiazione UV in una città, più tende ad essere calda. Non abbiamo trovato un legame statisticamente significativo separato tra R₀ e temperatura o umidità a livello globale, ma non possiamo escludere tali relazioni.

L’associazione tra diffusione virale e temperatura o umidità potrebbe essere stata mascherata da molti altri fattori che influenzano R₀, così come dalla forte correlazione tra radiazione UV e temperatura. In effetti, ci sono alcune deboli prove di un’associazione tra diffusione virale e temperatura in altri studi.

Sebbene l’effetto della radiazione UV che abbiamo osservato fosse statisticamente significativo, era relativamente piccolo rispetto ad altri fattori. Le caratteristiche demografiche delle città, come le loro dimensioni e la quantità di inquinamento atmosferico (una potenziale misura dell’industrializzazione e della congestione della popolazione), insieme alle misure di salute pubblica, hanno rappresentato la maggior parte della variazione osservata che abbiamo visto nei valori R₀.

Gli interventi del governo hanno rappresentato circa quattro volte la variazione spiegabile di R₀ rispetto all’UV. È importante sottolineare che questo è sotto il nostro controllo. Nell’immediato futuro, potenziali ulteriori ondate di pandemia saranno determinate prevalentemente dai controlli dettati dai governi, piuttosto che dalle condizioni meteorologiche. A questo si aggiungono gli effetti dei vaccini COVID-19 che sono ora in fase di lancio.

A lungo termine, rimangono ancora dubbi sul fatto che COVID-19 diventerà un’infezione endemica stagionale simile all’influenza e ad altri coronavirus. La nostra ricerca ha identificato prove di piccoli fattori stagionali che possono indurre questo tipo di variazione quando il COVID-19 si stabilizza probabilmente come malattia infettiva endemica.

Ma prevedere questo comportamento per un sistema così complesso come il mondo è difficile, e mentre ci allontaniamo dalla fase epidemica iniziale, il comportamento a lungo termine della trasmissione di COVID-19 dipenderà probabilmente da molti altri fattori. Questi includeranno probabilmente il livello e la durata dell’immunità acquisita da individui infetti, nonché l’efficacia e la durata della protezione fornita dai vaccini attuali e futuri e l’evoluzione di nuove varianti del virus.

Traduzione dell’articolo ‘Will summer slow the spread of COVID-19? New research sheds light’ da ‘The Conversation’