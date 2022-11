L’esercito USA sta operando segretamente in decine di Paesi

Le forze militari statunitensi sono state impegnate in ostilità non autorizzate in molti più Paesi di quanto il Pentagono abbia rivelato al Congresso, per non parlare del pubblico, secondo un nuovo importante rapporto, pubblicato, alla fine della scorsa settimana, dal Brennan Center for Justice della New York University School of Law.

«Afghanistan, Iraq, forse Libia. Se chiedessi all’americano medio dove gli Stati Uniti sono stati in guerra negli ultimi due decenni, probabilmente otterresti questo breve elenco», secondo il rapporto ‘Secret War: How the US Uses Partnerships and Proxy Forces to Wage War Under the Radar‘. «Ma questa lista è sbagliata, superata da almeno 17 Paesi in cui gli Stati Uniti sono coinvolti in conflitti armati attraverso forze di terra, forze per procura o attacchi aerei».

«Questa proliferazione di guerre segrete è un fenomeno relativamente recente, antidemocratico e pericoloso», ha scritto l’autrice del rapporto, Katherine Yon Ebright, nell’introduzione. «La condotta delle ostilità segrete nei Paesi non dichiarati contravviene al nostro disegno costituzionale. Invita un’escalation militare imprevedibile per il pubblico, per il Congresso e persino per i diplomatici incaricati di gestire le relazioni estere degli Stati Uniti».

Il rapporto di 39 pagine si concentra sui cosiddetti programmi di ‘cooperazione per la sicurezza‘, autorizzati dal Congresso ai sensi dell’Autorizzazione all’uso della forza militare del 2001, o AUMF, contro alcuni gruppi terroristici. Uno di questi programmi, noto come ‘Sezione 127e‘, autorizzava il Dipartimento della Difesa a «fornire supporto a forze straniere, forze irregolari, gruppi o individui impegnati nel sostenere o facilitare le operazioni militari autorizzate in corso da parte delle forze operative speciali degli Stati Uniti per combattere il terrorismo».

Secondo il rapporto, quel «supporto» è stato interpretato in senso ampio -o, più precisamente, in modo troppo ampio- dal Pentagono. In pratica, ha consentito alle forze armate statunitensi di «sviluppare e controllare forze per procura che combattono per conto e talvolta al fianco delle forze statunitensi» e di usare la forza armata per difendere i suoi partner locali dagli avversari (in quella che il Pentagono chiama «autodifesa collettiva») indipendentemente dal fatto che tali avversari rappresentino una minaccia per il territorio o le persone degli Stati Uniti e, in alcuni casi, che gli avversari siano stati ufficialmente designati o meno come bersagli legittimi ai sensi dell’AUMF del 2001.

In Somalia nel 2016, ad esempio, le forze statunitensi hanno invocato l”autodifesa collettiva’ per lanciare un attacco contro una milizia rivale della Puntland Security Force, una brigata d’élite che era stata originariamente reclutata, addestrata ed equipaggiata dalla CIA.

Inoltre, il Pentagono ha schierato le PSF, in gran parte indipendenti dal governo somalo, per combattere al-Shabab e lo Stato islamico della Somalia, a volte al fianco delle forze statunitensi, per diversi anni prima che il ramo esecutivo designasse al-Shabab come obiettivi legittimi. Non ha mai designato così la ISS.

Allo stesso modo, in Camerun, le forze statunitensi che accompagnavano una forza partner in una missione di «consulenza e assistenza», hanno finito per sparare e uccidere un avversario. Il Pentagono ha utilizzato un programma della Sezione 127 per perseguire i leader di Boko Haram, un gruppo terroristico che «non è mai stato pubblicamente identificato come una forza associata di Al-Qaeda, e quindi un obiettivo legittimo, nell’ambito dell’AUMF del 2001», secondo il rapporto.

Il Congresso raramente viene a conoscenza di questi incidenti perché, secondo il rapporto, il DOD (Department of Defense) insiste che sono troppo minori o ‘episodici’ per raggiungere il livello di ‘ostilità’ che attiverebbero i requisiti di segnalazione ai sensi della Risoluzione sui poteri di guerra del 1973.

Un’eccezione, tuttavia, è arrivata nell’ottobre 2017 quando quattro soldati statunitensi, che sono stati dispiegati in Niger nell’ambito di un relativo programma di ‘cooperazione alla sicurezza’ noto come ‘Sezione 333’, che autorizza il Pentagono ad «addestrare ed equipaggiare» forze straniere in qualsiasi parte del mondo. La loro presenza sul campo, tuttavia, è stata autorizzata in base a un ordine esecutivo permanente, o EXORD, che consente alle forze statunitensi di impegnarsi in combattimenti in circostanze particolari, un’autorità parallela di cui il Congresso non era stato precedentemente informato. L’incidente ha scioccato i legislatori che non erano a conoscenza del fatto che le truppe statunitensi stavano operando sul campo in Niger.

«Ho ragazzi in Kenya, Ciad, Camerun, Niger [e] Tunisia che stanno facendo lo stesso tipo di cose dei ragazzi in Somalia, esponendosi allo stesso tipo di pericolo e non solo su 127 echi», si è vantato Brigadier. Il generale Donald Bolduc (in pensione), che ha comandato le forze speciali statunitensi in Africa fino al 2017 e attualmente è candidato repubblicano al Senato degli Stati Uniti nel New Hampshire. «Abbiamo avuto ragazzi feriti in tutti i tipi di missioni che facciamo».

Il rapporto, che si basa sul lavoro pubblicato da giornalisti investigativi, interviste con funzionari competenti e personale del Congresso, documenti ufficiali, nonché analisi legali dell’autore, identifica 13 Paesi con programmi della ‘Sezione 127e‘ oltre a Somalia e Camerun. Includono Afghanistan,Egitto, Iraq, Kenya, Libano, Libia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Siria, Tunisia e Yemen. Ma ha sottolineato che l’elenco quasi certamente non è esaustivo.

Cinquanta Paesi, dal Messico al Perù a ovest, all’Indonesia e alle Filippine (dove è noto che le forze statunitensi hanno preso parte a operazioni di combattimento) a est, e copre 22 Paesi nella sola Africa settentrionale e subsahariana (per non parlare dell’Ucraina ) aveva in vigore i programmi della ‘Sezione 333’ a metà del 2018, secondo la relazione.

Forse ancora più pericolosi dei programmi antiterrorismo della ‘Sezione 127e’, secondo il rapporto, sono i programmi di cooperazione alla sicurezza intrapresi ai sensi della ‘Sezione 1202‘ del National Defense Authorization Act del 2018. Usando un linguaggio che rispecchia la ‘Sezione 127e’, tale disposizione va oltre gli scopi antiterrorismo della ‘Sezione 1273e’ autorizzando il‘sostegno‘ alle forze partner «impegnate nel sostenere o facilitare operazioni di guerra irregolare da parte delle forze operative speciali degli Stati Uniti».

La ‘guerra irregolare‘ è definita dal DOD come «competizione… a meno del tradizionale conflitto armato» o «guerra totale». Funzionari del Pentagono hanno descritto la ‘Sezione 1202’ come «uno strumento estremamente utile per consentire operazioni di guerra irregolare… per scoraggiare … poteri revisionisti e regimi canaglia». Hanno anche insistito sul fatto che «è probabile che si faccia sempre più affidamento sulla guerra irregolare quando il DOD inizia a dare priorità alla competizione tra grandi potenze».

«In generale, lo scopo dell’autorità [Sezione] 1202 è quello di adottare l’approccio [Sezione] 127e del dipartimento di creare e controllare le forze partner e di esercitarlo contro Paesi come Cina, Russia, Iran e Corea del Nord», secondo il rapporto. «La ‘Sezione 1202’, in breve, solleva lo stesso potenziale del ‘127e’ per le ostilità che il Congresso non ha autorizzato, ma con conseguenze molto più gravi perché il nemico potrebbe essere un potente Stato dotato di armi nucleari».

Dati i maggiori rischi, la semplice abrogazione o riforma di «AUMF obsoleti e sovradimensionati … [è] insufficiente», conclude il rapporto. «Il Congresso dovrebbe abrogare o riformare le autorità di cooperazione alla sicurezza del Dipartimento della Difesa. Fino a quando non lo farà, la Nazione continuerà a essere in guerra, senza, in alcuni casi, il consenso o addirittura la conoscenza del suo popolo».