Prima dell’estesa invasione dell’Ucraina da parte di Putin alla fine di febbraio, gli analisti occidentali erano convinti che l’esercito russo avrebbe fatto poco lavoro sull’Ucraina, ma poi avrebbe dovuto affrontare le difficoltà di affrontare “una grande guerra partigiana”, afferma Aleksandr Nemets. Ma si è scoperto che gli ucraini sono una nazione guerriera capace di difendersi.

Quella nuova realtà ha creato un nuovo mondo: in Ucraina dove il popolo si è unito intorno e con l’esercito, in Russia dove ha sollevato nuove domande sul regime di Putin e sul suo futuro, in Occidente dove insieme agli ucraini, molti sono dubbiosi sul futuro delle istituzioni su cui il mondo ha fatto finora affidamento, afferma l’analista russo con sede negli Stati Uniti.

“Il Vecchio Mondo è stato fatto esplodere in Ucraina”, dice Nemets. “E ora non resta che crearne uno Nuovo. Questo mondo è già stato creato e il suo primo elemento è diventato l’Esercito dell’Ucraina” e attorno a quella forza “una Nuova Ucraina” che insieme al resto del mondo non tornerà più a quello che era.

Allo stesso tempo, “molte onorevoli istituzioni del Vecchio Mondo stanno scomparendo”, continua. L’ONU si è mostrata un talk shop impotente. La presunta potente OSCE si è rivelata impotente. E anche la NATO in cui così tanti avevano riposto le proprie speranze è crollata come istituzione collettiva, con i suoi singoli membri che ora prendono la guida.

Viktor Litovchenko, commentatore di BATA TV, alcuni giorni fa ha licenziato non solo l’ONU e l’OSCE, ma anche la NATO. “Si supponeva”, dice, “che la NATO sarebbe venuta in difesa dell’Ucraina. Ma ora si scopre che, al contrario, l’Ucraina difende i paesi della NATO dalla Russia”. Altri commentatori dicono più o meno lo stesso.

E anche il segretario di Stato americano Antony Blinken ha osservato ieri che “il periodo di riscaldamento delle relazioni internazionali successivo alla caduta del muro di Berlino e al crollo dell’Unione Sovietica è giunto al termine. Ci troviamo di nuovo nel vortice della storia”, un vortice che spazzerà via molto.

“La guerra in Ucraina è diventata un miracolo come la Guerra dei Sei Giorni del giugno 1967 e la Guerra del giorno del giudizio dell’ottobre 1973”, continua Nemets. L’esercito russo di allora e di oggi si è rivelato molto meno potente ed efficace di quanto molti avessero pensato, e alla fine si è scontrato con un popolo guerriero e ha iniziato a subire vere sconfitte.

Trasformato anche dall’eroismo ucraino e dalle prove dei crimini contro l’umanità da parte degli invasori russi è stato l’Occidente. Ora sta fornendo armi più pesanti all’Ucraina e le forze ucraine le metteranno a frutto contro un avversario russo ancora pericoloso ma gravemente ferito.

Se, come sembra probabile, la Russia subirà una grave sconfitta militare in Ucraina, Mosca perderà più di quanto ha conquistato nel 2014. Sarà confrontata al crollo del regime di Putin e al crollo della stessa Federazione Russa, eventi che apriranno anche un nuova era negli affari mondiali, soprattutto se l’Occidente non cade vittima del trionfalismo che lo ha minato la prima vittoria.