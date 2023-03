L’eredità presidenziale di Jimmy Carter

Con l’annuncio che l’ex Presidente novantottenne Jimmy Carter non avrebbe cercato cure mediche aggiuntive ma avrebbe vissuto il resto della sua vita sotto cure ospedaliere, lo sfogo del sentimento, sia degli esperti che del pubblico, si è concentrato sulla sua stellare post-presidenza superando la sua fallita presidenza di un mandato.

I media hanno comprensibilmente evidenziato il suo premio Nobel per gli sforzi di pace post-presidenziali in Medio Oriente, la sua promozione attiva di Habitat for Humanity per costruire alloggi per i bisognosi e la sua fondazione del Carter Center, che si concentra sui diritti umani, la prevenzione dei conflitti, monitoraggio delle elezioni e salute pubblica internazionale. Eppure è giunto il momento per gli analisti e il popolo americano di rivalutare la sua presidenza.

La tendenza di storici, politologi ed esperti è quella di essere prevenuta fin dall’inizio nei confronti dei presidenti di un solo mandato. Dopotutto, gli elettori li hanno respinti. Ma molti presidenti di un mandato, incluso il tanto diffamato Carter, erano buoni presidenti. Certo, quando Carter è entrato in carica per la prima volta senza esperienza a livello nazionale, era quasi troppo onesto per Washington. Inizialmente non è riuscito a farsi strada con il Congresso, perché si è rifiutato di scambiare progetti di carne di maiale per la sua agenda legislativa. Tuttavia, con il progredire del suo mandato, la sua crescente esperienza lo ha reso più efficace in ufficio.

Carter è stato rifiutato per un secondo mandato soprattutto perché non è stato in grado di districare gli ostaggi detenuti in Iran durante la rivoluzione iraniana ea causa della stagflazione economica – una combinazione di inflazione e lenta crescita economica avvenuta alla fine degli anni ’70 – avvenuta durante la sua sorveglianza. Tuttavia, tali critiche a Carter sulla politica estera e sulla politica economica sono gravemente mal riposte.

Sulla scia del disastro di due decenni di interventi militari statunitensi non necessari e costosi nella guerra nel sud-est asiatico (58.000 vite statunitensi, milioni di vite vietnamite, laotiane e cambogiane e decine di miliardi di dollari), Carter ha deciso che era tempo condurre una politica estera più moderata. Carter ha evitato di rimanere invischiato nella guerra somalo-etiope nel Corno d’Africa e in altre guerre a fuoco non strategico nel mondo in via di sviluppo. Ha saggiamente restituito la zona del canale a Panama, ha mediato gli accordi di Camp David per la pace in Medio Oriente e ha completato lo sforzo di Richard Nixon per migliori relazioni con la Cina. Come parte di quella politica estera meno interventista, invece di attaccare l’Iran quando gli ostaggi sono stati sequestrati nell’ambasciata degli Stati Uniti lì, lui, anteponendo le vite degli ostaggi a atteggiamenti machisti, prima ha cercato di negoziare il loro rilascio e quando ciò è fallito, ha tentato un salvataggio militare; questa operazione fallì a causa di un guasto meccanico della missione militare. Carter è stato quindi accusato di aver lasciato deteriorare la prontezza militare, quando forse i presidenti ovvi da incolpare erano Dwight Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson e Richard Nixon, che hanno esaurito l’esercito americano intrappolandolo in un pantano in rovina nel sud-est Asia dal 1954 al 1973.

Le conseguenze della guerra nel sud-est asiatico, le politiche monetarie espansive dei suoi predecessori e la rivoluzione iraniana del 1978 e del 1979, che ha fatto impennare i prezzi mondiali del petrolio, hanno contribuito pesantemente sia all’elevata inflazione che a una lenta economia statunitense durante il mandato di Carter. Inizialmente, Carter aveva qualche colpa per l’alta inflazione perché nominò G. William Miller Presidente della Federal Reserve, che, in poco più di un anno di lavoro, aggravò l’inflazione aumentando l’offerta di moneta negli Stati Uniti. Tuttavia, Carter lo sostituì poi nell’agosto 1979 con Paul A. Volcker, che, in un “esperimento monetarista”, strinse drammaticamente le viti sull’offerta di moneta, inducendo così un rallentamento economico che avrebbe condannato le possibilità di rielezione di Carter. Volcker, a differenza di Miller, si è reso conto che l’inflazione era un problema più grande della lenta crescita economica e l’ha espulsa con successo dall’economia.

Le politiche monetariste di Volcker – molto più del taglio delle tasse dal lato dell’offerta di Ronald Reagan del 1981, che produsse enormi deficit di bilancio e un aumento del debito nazionale senza proporzionati tagli di bilancio – portarono alla “prosperità reaganiana” degli anni ’80 (infatti, Reagan aumentò le tasse nella maggior parte degli anni dei suoi otto anni di presidenza, rendendo così la sua riduzione netta delle tasse come percentuale annualizzata del PIL inferiore a qualsiasi altro presidente repubblicano post-Truman). Sebbene i presidenti post-Truman che hanno ridotto la spesa federale annualizzata come parte del PIL siano stati rari (solo Bill Clinton e Dwight Eisenhower), degli altri dieci presidenti in quel periodo, Carter ha ottenuto il secondo miglior record per questa misura di austerità fiscale mentre riducendo il debito annualizzato come porzione del PIL (a differenza di Reagan).

In breve, dopo un periodo di presidenti progressisti da John F. Kennedy a Richard Nixon (sebbene repubblicano, dal punto di vista politico era mancino), nonostante la sua affiliazione al partito, Carter è stato il primo di una serie di presidenti conservatori dai tempi di Calvin Coolidge. Carter ha tagliato le tasse sulle plusvalenze nel 1978 e ha deregolamentato le industrie bancarie, delle telecomunicazioni, dell’energia (petrolio e gas naturale) e dei trasporti (autotrasporti, ferrovie e compagnie aeree). Ha anche iniziato gli aumenti post-Vietnam della spesa per la difesa dopo l’invasione sovietica dell’Afghanistan nel 1979. Reagan ha continuato la deregolamentazione di Carter e gli aumenti della spesa per la difesa, sebbene Reagan di solito riduca solo l’applicazione dei regolamenti (i futuri presidenti potevano e hanno ripreso tale applicazione), mentre Carter di solito ha cambiato le leggi sottostanti su cui si basavano i regolamenti dell’agenzia,

Carter predicava anche la responsabilità personale, sosteneva la responsabilità locale, proponeva di ridurre i sussidi agricoli e voleva riformare il welfare perché credeva che i programmi di welfare del governo indebolissero la famiglia e l’etica del lavoro. Infine, poiché era un falco del budget che ha correttamente dato la priorità al taglio dell’inflazione piuttosto che alla riduzione della disoccupazione, ha resistito non solo alla lista dei desideri politici dei sindacati e di altri gruppi di interesse democratici, ma anche a un grande stimolo fiscale che avrebbe aiutato le sue possibilità di rielezione. Carter è stato in gran parte di principio fino alla fine della sua presidenza.