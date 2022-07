I tributi sono fluiti per l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, assassinato l’8 luglio. Viene ricordato per i suoi numerosi successi politici sia interni che esteri, per la sua leadership globale e per le relazioni calde e memorabili che ha costruito con i leader mondiali del passato e del presente, tra cui Narendra Modi, Malcolm Turnbull, Donald Trump, Joe Biden Jr. e anche Xi Jingping. Molte figure chiave, tra cui Vladimir Putin, che Abe ha fatto uno sforzo speciale per coltivare, si sono unite al coro di coloro che piangono pubblicamente la sua scomparsa.

Abe sarà anche ricordato per sempre per aver concettualizzato e intrapreso iniziative politiche chiave come “Abenomics”, il Dialogo sulla sicurezza quadrilaterale e “Indopacifico libero e aperto”. Da allora questi concetti di sicurezza sono entrati nel linguaggio comune tra i leader regionali e globali e rappresentano un’eredità strategica duratura.

Ma la missione strategica di Abe di ‘normalizzare’ il posto del Giappone nel mondo attraverso il riconoscimento costituzionale delle sue forze armate è rimasta un lavoro a metà. Questo desiderio di lunga data divenne sempre più un prodotto non solo del suo nazionalismo storico, ma anche un calcolo realista degli imperativi di sicurezza in espansione del Giappone.

Quando Abe è morto, stava costruendo un’ondata di cambiamento nella politica di difesa del Giappone come principale “influenzatore” del governo Kishida – un ruolo facilitato dalla sua guida della più grande fazione del Partito Liberal Democratico (LDP) – oltre a continuare a fare proposte politiche attive in una serie di altri campi. Abe ha anche ampliato la sua area di operazioni come portavoce di primo piano per il Giappone sulla scena regionale e mondiale – in interviste e incontri internazionali – continuando a mantenere e persino aumentare il suo profilo politico, sia a livello nazionale che all’estero. Sebbene formalmente “fuori potere”, la sua presenza nazionale e internazionale non fece che aumentare.

Ma ciò che ha fatto davvero distinguere Abe dai suoi colleghi è stata la profondità del suo impegno per obiettivi politici specifici come “politico convinto”. L’ex politico giapponese LDP Kensuke Miyazaki ha evidenziato questo aspetto dello stile politico di Abe: la sua ferma determinazione a raggiungere obiettivi di lunga data, che ha influenzato il suo intero approccio alla politica e la sua condotta di politico.

Abe non aveva paura di creare ondate nazionali e internazionali e divisioni politiche e popolari per raggiungere questi obiettivi. Considerava infatti gli ostacoli politici e la resistenza popolare come una parte inevitabile della politica interna e della conduzione delle relazioni internazionali. Non ha mai rinunciato ai suoi cari obiettivi e li ha costantemente perseguiti durante tutta la sua carriera politica. La più importante di queste è stata la riforma costituzionale, che il Giappone potrebbe essere ora più vicino che mai a realizzare, soprattutto considerando che i quattro partiti favorevoli alla revisione costituzionale si sono assicurati una maggioranza di due terzi alla Camera alta nelle elezioni del 10 luglio.

Abe ha anche cambiato la natura del processo politico al fine di facilitare il raggiungimento di obiettivi politici immediati nello stesso modo in cui ha costruito relazioni amichevoli con altri leader per gli stessi fini.

Essendo principalmente un politico orientato agli obiettivi, Abe ha esemplificato uno stile politico diverso dalla stragrande maggioranza dei suoi colleghi le cui abilità erano dirette a raggiungere il proprio successo politico e ambizioni a breve termine piuttosto che obiettivi politici a lungo cari. In breve, erano concentrati principalmente sul loro successo in politica come carriera, mentre, per Abe, una carriera in politica era un mezzo per raggiungere un fine: la realizzazione di obiettivi e ambizioni politiche specifiche.

Era persino pronto a violare i tabù politici, come proporre al Giappone di avviare una discussione sulla “condivisione nucleare” in cui “le armi nucleari statunitensi sono dispiegate e gestite congiuntamente all’interno del proprio paese” al fine di affrontare tabù politici di vecchia data. In effetti, quando ha sollevato questo argomento per la prima volta in un programma televisivo, ha insistito sul fatto che era necessaria una “discussione senza tabù”. Abe è stato altrettanto schietto su Taiwan, descrivendo la politica statunitense di “ambiguità strategica” come pericolosa e la Cina come “un credente in forze”. Il suo ruolo di “politico in generale” senza un incarico formale nell’amministrazione Kishida gli ha dato più libertà di parlare di quanta ne avesse mentre era al potere.

Abe ha anche anticipato e previsto e persino accolto con favore i numerosi ostacoli politici e politici che considerava posti sul percorso delle sue ambizioni. Miyazaki lo ha ricordato dicendo: “La politica non è solo fare politica a piacimento della gente. Il significato dell’esistenza di un membro della Dieta sta nel sollevare questioni che dividono le opinioni, convincere il pubblico a pensarci e innescare il dibattito’.

Miyazaki ha interpretato questo come Abe dicendo: “dobbiamo inimicarci metà delle persone, fomentare il dibattito e aprire la strada”, anche se è una cosa difficile e dolorosa da fare e che richiede una grande determinazione . A suo avviso, Abe è stato uno dei pochi politici che ha mostrato lo spirito e la volontà, anche al punto di rischiare la propria vita per cambiare il paese, tale era la forza della sua convinzione, una merce rara tra i politici giapponesi in generale.

Su molte di queste questioni, il Giappone ora sarà effettivamente senza leader. Nessuno può prendersi il ruolo. Sarà pianto da molti, sia cittadini giapponesi che di altri Paesi che hanno seguito la sua carriera e che continueranno a perdere il suo contributo al discorso nazionale e internazionale.