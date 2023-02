L’equilibrismo di Carlo Nordio, tra diritto e ragione di partito

L’imbarazzo (e anche l’irritazione) a via Arenula, sede del ministero della Giustizia, è palpabile. Il Ministro Carlo Nordio, che ha le sue brave gatte da pelare con l’Associazione Nazionale dei Magistrati che non perde occasione per sparare bordate ai suoi annunciati progetti di riforma, mai avrebbe immaginato di dover fare i conti con un sostanziale ‘fuoco amico’ costituito dai parlamentari di Fratelli d’Italia, il partito che lo ha candidato ed eletto. Eppure sono proprio due fedelissimi di Giorgia Meloni, Giovanni Donzelli e Andrea Del Mastro Delle Vedove, a creargli i massimi grattacapi. Meloni deve pensare ai problemi che gli vengono da Washington (il maxi-pacchetto da 370 miliardi di dollari di sussidi pubblici ‘green’ messi a disposizione da Joe Biden, e la contro-offensiva predisposta da Parigi e Berlino, che lascia indietro Rona); della questione Alfredo Cospito e 41/bis con relative polemiche, di fatto se ne lava le mani: generico invito a smorzare i toni della discussione, per il resto se la veda Nordio e il Parlamento.

Cosa accade? Le opposizioni vogliono conoscere esattamente il contenuto dei dialoghi fra l’anarchico e i tre boss della delinquenza organizzata nel carcere di Sassari, caso – si ricorderà – agitato da Donzelli sulla base di una documentazione “offerta” dal sottosegretario Delmastro: ritenuto “colpevole” di aver così rivelato atti conservati al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. La dinamica del passaggio delle informazioni dal sottosegretario al deputato, che è vicepresidente del Copasir, è contestata dalle opposizioni, li ritengono atti coperti da segreto. Nordio è stato costretto a un discutibile gioco d’equilibrismo: gli atti non erano secretati, ma secondo classificazioni interne al DAP, “a limitata divulgazione“. Le opposizioni a questo punto si sono rivolte al ministero per ottenere le stesse informazioni di Donzelli. Per giustificarsi e “assolvere” Donzelli, Del Mastro aveva cercato di metterci una toppa: “Ne abbiamo parlato in ambito parlamentare, ne avrei parlato con qualsiasi collega me lo avesse chiesto“.

Non è andata così. Da via Arenula sono arrivate tre scarne paginette di sintesi, non il documento integrale: una piccola parte del dossier elaborato dal Nucleo investigativo centrale che si occupa delle prigioni firmate dalla vicecapo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi. Come si giustifica il Ministero? Col fatto che non può essere seguita la procedura di accesso agli atti, anche se le richieste dei parlamentari rientrano comunque nelle loroprerogative in quanto “ascrivibile al sindacato ispettivo“. Si sostiene (la cosa ha il sapore della beffa) che il contenuto del documento non è segreto, non deriva da intercettazioni, ma da “mera attività di vigilanza amministrativa“; e tuttavia si sarebbero fornite solo le pagine 49, 53 e 54: informazioni “depurate dai dati sensibili dei detenuti e degli operanti“. Di un documento composto da decine di pagine è dunque arrivata una parte infinitesimale. Legittimo chiedersi: se la scheda non è segreta, perché è resa pubblica solo una sua parte? Chi e come ha operato la selezione? Chi garantisce che analogo trattamento sia stato riservato a Donzelli? Come si può ragionevolmente sostenere che il documento in questione non è coperto da segreto e al tempo stesso si nega a dei parlamentari il diritto di poterlo conoscere nella sua integrità?

Una cosa, intanto, NON si fa: discutere e confrontarsi seriamente sulla legittimità del 41bis. Fuori discussione che da qualsiasi carcere (non solo quelli “speciali”) occorre impedire che i boss detenuti possano impartire ordini ai sodali all’esterno; al tempo stesso le condizioni di detenzione devono corrispondere ai principi e ai valori dello Stato di diritto. Il che non accade: minimi i livelli di sicurezza anche quando sono considerati di “massima”; in netta, stridente, accecante contraddizione con il dettato costituzionale: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Il 41bis, piaccia o no, è una clamorosa violazione della Costituzione, a prescindere dall’“affaire” Cospito. Lo hanno dichiarato svariate sentenze della Corte per i Diritti dell’Uomo; la stessa Corte Costituzionale lo ha rivelato, indicando al Parlamento i tempi per una sostanziale modifica.

Non sarebbe male, a questo punto, fare tesoro degli ammonimenti e delle perplessità di un personaggio insospettabile come il magistrato Alfonso Sabella, che per anni, applicato a Palermo, ha indagato su boss del calibro di Aglieri, Bagarella, Brusca: “C’è chi è chi erroneamente usa il 41 bis come mezzo per ottenere confessioni, snaturando quando voluto da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Negli anni 90 alla procura di Palermo i pentiti li abbiamo fatti parlare sempre prima che andassero al 41 bis. Invece poi la prassi e il pensiero sono stati altri. E cioè che più si allarga il numero dei detenuti al 41 bis più si inducono i soggetti più deboli a confessare e fare dichiarazioni. Sotto sotto è questo il metodo che nel tempo preso ha piede. E ciò è inaccettabile. Così il 41 bis si degrada a strumento di tortura. In questo modo diventiamo mafiosi pure noi e invece per sua natura lo Stato deve fare giustizia, non vendetta, altrimenti agiamo come Cosa nostra. Lo Stato applica le convenzioni internazionali, rispetta il dettato costituzionale non tortura neppure il peggior criminale. Faccio due esempi. Bernardo Provenzano era ridotto dall’Alzheimer a un vegetale, quindi quali messaggi poteva mandare all’esterno del carcere in quelle condizioni disperate? Raffaele Cutolo non aveva più da decenni una organizzazione criminale alle spalle, quindi a quale clan camorristico poteva inviare ordini? Eppure entrambi sono rimasti al 41 bis fino alla morte”.

Anche Sabella fa “l’inchino” ai boss della Cosa Nostra, della ‘ndrangheta, della camorra?