Dinnanzi a quanto ci trascende e supera occorrono anzitutto il silenzio e l’accoglienza. Per comprendere e metabolizzare. Comprendere, cioè prendere con e dentro di sé, facendolo proprio. Certo è troppo presto per accogliere, comprendere e metabolizzare la sconvolgente, proprio nel senso che sconvolge e rende diversi, ‘Enciclica‘ di Papa Francesco trasmessa da Fabio Fazio nella serata di domenica 6 febbraio 2022 a ‘Che tempo che fa‘ su Rai 3. Per questo, assieme agli amici e collaboratori Gabriele Della Rovere e Costante C. Mortati abbiamo deciso, inusualmente, di non uscire con alcun pezzo su L’Indro quotidiano digitale di ieri, lunedì 7 febbraio. Per offrire in primo luogo a noi lo ‘spazio vuoto‘ dell’assenza al recepimento. Rimandando oltre che a Cristo (Gesù), e a questo già ci pensa per contratto e personale convinzione Francesco-Bergoglio, anche a Christo (Javašev), l’artista bulgaro della sottrazione come strumento di evidenziazione.

Stabilito che comunque della nostra assenza non si sarà accorto nessuno, e del caso nulla gliene sarà importato, sottolineiamo comunque la necessità personale del ‘vuoto‘ come strumento di accoglienza e recepimento del nuovo. Fatto questo si può cominciare a comprendere almeno i contorni di cosa ha significato questa ‘presenza‘ di Jorge Mario Bergoglio. Il contesto, in attesa di cogliere pienamente il testo.

‘Ecce homo’. ‘Ecco l’uomo’, diceva Pilato secondo il Vangelo di Giovanni (19,5) presentando alla folla Gesù Cristo flagellato e coronato di spine. Ed era l’uomo nella sua essenza, per quel che era realmente in quel determinato momento. Essendo stata parte della genialità dell”invenzione’ del cristianesimo la capacità di reinventare parole e cose dando loro nuovo e diverso senso, quella espressione è passata ad essere da infamante gloriosa. ‘Ecce homo’, ‘Ecco l’uomo’ possiamo quindi dire di Francesco-Bergoglio osservandolo e valutandolo in questa sua presenza. Un uomo realizzato e risolto dalla consistenza nel suo Dio, e nel figliuol suo Gesù Cristo. Ed è questo il ‘messaggio’ più importante che ci ha lanciato e lasciato con questa sua Enciclica.

Ché essendo l’enciclica, letteralmente, una ‘lettera circolare’ indirizzata a chi voglia e sappia accoglierla, questo anzitutto ha fatto. Perciò non staremo qui a chiosare, per ora, questo o quell’aspetto di Francesco-Bergoglio, quanto piuttosto la globalità del messaggio veicolato attraverso la propria persona. Se la mano indica il sole, gli sciocchi ne osservano il dito. Certo, si registra un esponenziale aumento del consumo di Maalox causa consumo compulsivo da parte di gerarchi cattolici e membri della categoria semigiornalistica dei vaticanisti (un giornalista dovrebbe costituitivamente dare le notizie, un ‘vaticanista’, rare e lodevoli le eccezioni, tende ad occultarle). I primi per lo stato di salute e lucidità mostrato da Papa Francesco, e la sua straordinaria capacità magisteriale di coinvolgimento di chi lo ascoltava. Gli altri… Beh, non occorre spiegarlo. E quindi citiamo solo per dovere di cronaca le malmostose osservazioni che l’intervista non fosse né in diretta né in differita diretta, ma una registrazione con qualche taglio. (Ma comunque senza montaggio). E lo sdilinquirsi a posteriori su tango, De Sica ed altre collaterali amenità. Perdere tempo con gli aspetti folkloristici dell’Evento faziano porta a non occuparsi della sostanza. Guardiamo piuttosto il sole (seppur con prudenza).

All’interno della sterminata produzione mediatica su Francesco appare perciò necessario e urgente occuparsi pure del suo essere, e del suo fare. Cioè dell’essenziale. Quisquilie, evidentemente si ritiene. Pinzillacchere. Mentre l”essere’ e il ‘fare’ sono il fondamento del suo essere ‘fatto’. Nel 1961 Umberto Eco scrisse ‘Fenomenologia di Mike Bongiorno‘, saggio all’interno di ‘Diario minimo‘. Essendo la fenomenologia lo studio e classificazione dei fenomeni, quali si manifestano all’esperienza nel tempo e nello spazio. Dei fatti. Di ciò che concretamente avviene. Appunto per necessità e urgenza di tale lavoro abbiamo messo mano (si licet parva parare magna) alla ‘fenomenologia‘ di Papa Francesco (si licet magna parare parva). Chi altri, se no.

FENOMENOLOGIA DI PAPA FRANCESCO /1 (continua)