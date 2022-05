La volontà della Russia di usare la forza in Europa crea incentivi per una divisione del lavoro tra Europa e Stati Uniti. Ciò consente all’Europa di concentrarsi sulla deterrenza delle sfide sul fianco orientale e settentrionale della NATO, mentre gli Stati Uniti si concentrano sull’impedire a Pechino di trasformare l’Indo-Pacifico in una sfera di influenza cinese.

La recente strategia indo-pacifica degli Stati Uniti riconosce il valore strategico di un ruolo crescente per l’Unione Europea nella regione. Lepotenze indo-pacifiche come Giappone, Corea del Sud e Singapore sono ugualmente interessate a una presenza della difesa europea, condividendo la riluttanza dell’Europa a scegliere da che parte stare tra Washington e Pechino.

Ma l’Europa sarà in grado di realizzare la sua intenzione di aumentare il suo impegno indo-pacifico?

Dopo gli incontri dei Ministri degli Affari esteri della NATO, il Segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha annunciato che il prossimo concetto strategico dell’alleanza terrà conto di come la crescente influenza e le politiche coercitive della Cina influiscano sulla sicurezza degli Stati membri. Ma, a differenza della Russia, non giura di dichiarare la Cina una minaccia racchiusa nelle garanzie di sicurezza collettiva dell’articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico.

La resistenza di membri chiave come Francia e Germania contro la definizione della Cina come una minaccia alla pari con la Russia, indica che il processo della NATO nell’affrontare la Cina, si concentrerà sulle sfide nel cyberspazio e nello spazio. La NATO dispone già di una serie di strumenti per affrontare le sfide cibernetiche e spaziali di avversari come Russia e Iran, che possono essere estesi fino a comprendere la Cina. La probabilità che il ruolo della NATO in Cina sia limitato, implica che tutti gli occhi siano puntati sulla capacità dell’UE di affrontare la Cina, non solo come partner, ma anche come concorrente.

L’Unione Europea ha già una presenza civile globale di lunga data basata sul suo status di potenza economica globale e ha costruito partenariati strategici con gli stessi partner indo-pacifici degli Stati Uniti. Ma può l’Unione europea tradurre il suo forte punto d’appoggio regionale in una presenza significativa di sicurezza e difesa? come è necessario per essere un attore geopolitico chiave in una regione sempre più militarizzata.

La Francia ha svolto un ruolo di primo piano nello sviluppo di una presenza europea della difesa nell’Indo-Pacifico, con il Regno Unito come partner più importante. Dal 2016, la Francia ha mobilitato il sostegno per una presenza europea con forze a rotazione annuale che si sono ampliate con la partecipazione di un numero crescente di Paesi. Piuttosto che un’aperta deterrenza nei confronti della Cina, lo sforzo è più in generale inteso a proteggere un’architettura di sicurezza regionale basata su regole attraverso la cooperazione con i partner indo-pacifici.

La fregata tedesca Bayern è stata schierata nell’Indo-Pacifico, da agosto 2021 a febbraio 2022, per condurre operazioni a sostegno della libertà di navigazione e di esercizio con le marine di Australia, Singapore, Giappone e Stati Uniti. Il contributo della Germania è stato considerato una decisione chiave nel forgiare l’unità franco-tedesca sulla costruzione di una presenza militare europea permanente ed efficace nell’Indo-Pacifico.

Il Regno Unito ha fornito contributi significativi alla difesa indo-pacifica, schierando un gruppo d’attacco di portaerei nel 2021 e due navi da guerrain modo permanente nel 2022.

Ma alla luce della Brexit e dell’accordo AUKUS, il Regno Unito non è più parte integrante di una presenza europea. Piuttosto, la presenza del Regno Unito segnala il sostegno di Londra a una strategia di deterrenza militare conflittuale nei confronti della Cina, come approvato a Washington. E la Russia rimane la principale minaccia alla sicurezza interna per il Regno Unito, che si è impegnato ad aumentarela sua presenza militare nell’Artico.

In Francia, sebbene Emmanuel Macron abbia vinto le elezioni presidenziali il 24 aprile 2022, la crescente disuguaglianza economica e il divario centro-periferia renderanno difficile giustificare perchè la Francia dovrebbe continuare a farsi carico della maggior parte dell’onere per una presenza indo-pacifica. E sebbene l’impegno della Germania di aumentare la spesa per la difesa di oltre il 2% del PIL all’anno sia considerato un cambiamento epocale nel ruolo militare di Berlino in Europa, è discutibile sequesto si tradurrà in un importante contributo alla presenza europea della difesa nell’Indo-Pacifico .

Questi avvertimenti sul ruolo futuro dell’Europa come attore geopolitico significativo non significano che l’Europa debba cessare di espandere il suo ruolo di sicurezza regionale. In effetti, l’Unione Europea sta aumentando i suoi contributi alla sicurezza indo-pacifica come promesso nella sua strategia 2021. Un esempio calzante è il progetto ‘Miglioramento della cooperazione per la sicurezza in e con l’Asia’ per rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza con i Paesi partner asiatici, comprendendo gli sforzi per integrare i sistemi senza pilota nelle operazioni marittime e la cooperazione per costruire la capacità delle marine e delle guardie costiere indopacifiche. Se la NATO accetta di affrontare le sfide cinesi nel settore marittimo, è probabile che si basi su questi sforzi dell’UE.

Un numero maggiore di Stati membri dell’Unione Europea deve assumersi maggiormente l’onere della sicurezza indo-pacifica per metterla su una base più sicura. La Germania, il Portogallo, la Spagna, il Belgio, i Paesi Bassi, l’Italia e i Paesi nordici possono conferire risorse e manodopera su base più permanente. È necessario uno sforzo più ampio per dimostrare che la presenza della difesa indo-pacifica dell’Europa non è una tigre di carta, ma è a lungo termine.