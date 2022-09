L’ex Presidente brasiliano Luíz Inácio Lula da Silva (noto come Lula) corre sul palco del Memoriale dell’America Latina a San Paolo. Era lì il 22 agosto 2022, parlando alla presentazione di un libro con fotografie di Ricardo Stuckert sui viaggi di Lula in giro per il mondo quando era Presidente del Brasile dal 2003 al 2010. Lula è un uomo con una grande energia. Racconta la storia di quando era in Iran con il suo Ministro degli Esteri Celso Amorim nel 2010, cercando di mediare e porre fine al conflitto imposto dagli Stati Uniti sulla politica energetica nucleare iraniana. Lula è riuscito a ottenere un accordo nucleare nel 2010 che avrebbe impedito la campagna di pressione in corso che Washington sta conducendo contro Teheran. C’era sollievo nell’aria. Poi, Lula ha detto: “Obama ha incazzato fuori dal piatto”. Secondo Lula, l’allora Presidente USA Barack Obama non accettò l’accordo e ha schiacciato il duro lavoro della leadership brasiliana nel portare tutte le parti a un accordo.

La storia di Lula mette sul tavolo due punti importanti: è stato in grado di rafforzare il ruolo del Brasile in America Latina offrendo la leadership nel lontano Iran durante il suo precedente incarico di presidente, e non ha paura di esprimere la sua antipatia per il modo in cui gli Stati Uniti stanno affondando la possibilità di pace e progresso in tutto il mondo per i propri ristretti interessi.

La pubblicazione del libro è avvenuta durante la campagna presidenziale di Lula contro l’attuale presidente in carica e profondamente impopolare Jair Bolsonaro. Lula è ora in testa ai sondaggi in vista del primo turno delle elezioni presidenziali brasiliane che si terranno il 2 ottobre.

Fernando Haddad, che si è candidato contro Bolsonaro nel 2018 e ha perso dopo aver ricevuto meno del 45% dei voti, mi ha detto che queste elezioni restano “rischiose”. I sondaggi potrebbero mostrare che Lula è in testa, ma Bolsonaro è noto per fare politica sporca per assicurarsi la vittoria. L’estrema destra in Brasile, come l’estrema destra in molti altri Paesi, è feroce nel modo in cui si contende il potere statale. Bolsonaro, ha detto Haddad, è disposto a mentire apertamente, dicendo cose offensive ai media di estrema destra e poi quando viene sfidato dai media mainstream, tende a fingere ignoranza. ‘Fake news’ sembra essere la migliore difesa di Bolsonaro ogni volta che viene attaccato. La sinistra è molto più sincera nel suo discorso politico; la sinistra non è disposta a mentire e desiderosa di portare le questioni della fame e della disoccupazione, della disperazione sociale e del progresso sociale al centro del dibattito politico. Ma c’è meno interesse per questi problemi e meno rumore su di essi in un panorama mediatico che prospera sulle rappresentazioni teatrali di Bolsonaro e dei suoi seguaci. La vecchia destra tradizionale è svuotata rispetto all’estrema destra in Brasile, che è uno spazio che ora è comandato da Bolsonaro (la vecchia destra tradizionale, gli uomini in abito scuro che hanno preso decisioni su sigari e cachaça, non sono in grado di soppiantare Bolsonaro).

Sia Bolsonaro che Lula affrontano un elettorato che o li ama o li odia. C’è poco spazio per l’ambiguità in questa gara. Bolsonaro rappresenta non solo l’estrema destra, di cui difende apertamente le opinioni, ma rappresenta anche ampie fasce della classe media, le cui aspirazioni alla ricchezza rimangono in gran parte intatte nonostante la realtà che la loro situazione economica sia peggiorata nell’ultimo decennio. Il contrasto tra il comportamento di Bolsonaro e Lula durante le rispettive campagne presidenziali è stato netto: Bolsonaro è stato rozzo e volgare, mentre Lula raffinato e presidenziale. Se la vittoria delle elezioni andrà a Lula, è probabile che otterrà più voti da chi odia Bolsonaro che da chi lo ama.

L’ex Presidente brasiliana Dilma Rousseff riflette sulla strada da seguire. Mi ha detto che Lula probabilmente prevarrà alle elezioni perché il Paese è stufo di Bolsonaro. La sua orribile gestione della pandemia di COVID-19 e il deterioramento della situazione economica nel Paese segnano Bolsonaro come un manager inefficiente dello Stato brasiliano. Tuttavia, Rousseff ha sottolineato che circa un mese prima delle elezioni, il governo di Bolsonaro e i governi regionali hanno avviato politiche che hanno iniziato ad alleggerire il peso della classe media, come la revoca della tassazione sulla benzina. Queste politiche potrebbero indurre alcune persone a votare per Bolsonaro, ma anche questo non è probabile. La situazione politica in Brasile resta fragile per la sinistra, con i principali blocchi di destra (agro-imprenditoriali, religiosi e militari) disposti a usare qualsiasi mezzo per mantenere il potere; è stata questa coalizione di destra che ha condotto un “colpo di stato legislativo” contro Rousseff nel 2016 e ha usato il “lawfare“, l’uso della legge per motivi politici, contro Lula nel 2018 per impedirgli di correre contro Bolsonaro. Queste frasi (colpo di stato legislativo e legislatore) fanno ormai parte del vocabolario della sinistra brasiliana, che comprende chiaramente che il blocco di destra (quello che viene chiamato centrão) non smetterà di perseguire i propri interessi se si sentirà minacciato.

João Paulo Rodrigues, un leader del Movimento dei lavoratori senza terra (MST) è uno stretto consigliere della campagna di Lula. Mi ha sottolineato che nelle elezioni presidenziali del 2002, Lula ha vinto contro l’incumbent Fernando Henrique Cardoso a causa di un odio immenso per le politiche neoliberiste che Cardoso aveva sostenuto. La sinistra era frammentata e demoralizzata in quel momento delle elezioni. Il periodo di Lula in carica, tuttavia, ha aiutato la sinistra a mobilitarsi e organizzarsi, sebbene anche durante questo periodo l’attenzione popolare fosse più concentrata su Lula stesso piuttosto che sui blocchi che comprendevano la sinistra. Durante l’incarcerazione di Lula con l’accusa di corruzione, che la sinistra dice essere fraudolenta, divenne una figura che unificava la sinistra: Lula Livre, “Lula libero”, era lo slogan unificante, e la lettera L (per Lula) divenne un simbolo (un simbolo che continua ad essere utilizzato in campagna elettorale). Mentre ci sono altri candidati della sinistra brasiliana nella corsa presidenziale, non c’è dubbio per Rodrigues sul fatto che Lula sia il portabandiera della sinistra ed è l’unica speranza per il Brasile di cacciare la leadership altamente divisiva e pericolosa del presidente Bolsonaro. Uno dei meccanismi per costruire l’unità delle forze popolari attorno alla campagna di Lula è stata la creazione dei Comitati popolari (comités populares), che hanno lavorato sia per unificare la sinistra sia per creare un’agenda per il governo Lula (che includerà la riforma agraria e una politica più solida per le comunità indigene e afro-brasiliane).

Le condizioni internazionali per una terza presidenza Lula sono fortuite, mi ha detto Rousseff. Un’ampia gamma di governi di centrosinistra è salito al potere in America Latina (compresi Cile e Colombia). Sebbene questi non siano governi socialisti, sono comunque impegnati a costruire la sovranità dei loro paesi ea creare una vita dignitosa per i loro cittadini. Il Brasile, il terzo paese più grande delle Americhe (dopo Canada e Stati Uniti d’America), può svolgere un ruolo di leadership nel guidare questa nuova ondata di governi di sinistra nell’emisfero, ha affermato Rousseff. Haddad mi ha detto che il Brasile dovrebbe guidare un nuovo progetto regionale, che includerà la creazione di una valuta regionale (sur) che può essere utilizzata non solo per il commercio transfrontaliero, ma anche per detenere riserve. Haddad è attualmente in corsa per essere il governatore di San Paolo, la cui città principale è la capitale finanziaria del Paese. Una tale valuta regionale, credeva Haddad, risolverà i conflitti nell’emisfero e costruirà nuovi collegamenti commerciali che non devono fare affidamento su lunghe catene di approvvigionamento che sono state destabilizzate dalla pandemia. “Se Dio vuole, creeremo una valuta comune in America Latina perché non dobbiamo dipendere dal dollaro”, ha affermato Lula nel maggio 2022.

Rousseff è impaziente che il Brasile torni sulla scena mondiale attraverso il blocco BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) e offra il tipo di leadership di sinistra che Lula e lei avevano dato a quella piattaforma dieci anni fa. Il mondo, ha detto Rousseff, ha bisogno di una tale piattaforma per offrire una leadership che non si basi su minacce, sanzioni e guerre. L’aneddoto di Lula sull’accordo con l’Iran è significativo poiché mostra che un Paese come il Brasile sotto la guida della sinistra è più disposto a risolvere i conflitti piuttosto che ad esacerbarli, come hanno fatto gli Stati Uniti. C’è speranza, ha osservato Rousseff, che una Presidenza Lula offra una solida leadership per un mondo che sembra sgretolarsi a causa di una miriade di sfide come la catastrofe climatica, la guerra e la disuguaglianza sociale.