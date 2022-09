Il Cremlino sta ora prendendo di mira i giovani ucraini come parte della sua campagna per sradicare l'identità nazionale ucraina nelle aree sotto il controllo russo

L’Ucraina ha iniziato un nuovo anno accademico il 1 settembre con il Paese ancora impegnato in una lotta per la sopravvivenza contro l’invasione russa in corso. Per milioni di scolari ucraini, ciò significava un ritorno in classe con la prospettiva che le lezioni venissero regolarmente interrotte dalle sirene dei raid aerei. Le scuole senza adeguati rifugi antiaerei non sono state affatto aperte.

Per coloro che vivono nelle regioni dell’Ucraina occupate dalla Russia, la situazione è molto peggiore. Le scuole sotto il controllo russo sono costrette ad adottare un curriculum curato dal Cremlino progettato per demonizzare l’Ucraina mentre convince i bambini ad accogliere la conquista del loro Paese e ad abbracciare un’identità nazionale russa. Insegnanti e genitori che osano obiettare affrontano conseguenze potenzialmente disastrose.

Da quando è iniziata l’invasione su vasta scala della Russia, il 24 febbraio, i bambini ucraini sono stati tra le principali vittime di quello che è il più grande conflitto armato d’Europa dalla seconda guerra mondiale. Centinaia di persone sono state uccise, mentre milioni di persone sono state sfollate a causa dei combattimenti e costretti a fuggire in un ambiente sconosciuto altrove in Ucraina o fuori dal Paese. Si pensa che anche migliaia di bambini ucraini siano stati sottoposti a deportazione forzata nella Federazione Russa.

Il Cremlino sta ora prendendo di mira i giovani ucraini come parte della sua campagna per sradicare l’identità nazionale ucraina nelle aree sotto il controllo russo. In un discorso in occasione dell’inizio del nuovo periodo scolastico il 1 settembre, il Presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato l’importanza di indottrinare gli scolari ucraini.

Putin ha dedicato parte del suo discorso all’Ucraina, lamentando che ai bambini ucraini non viene insegnato che Russia e Ucraina una volta facevano entrambe parte dell’Unione Sovietica o che l’Ucraina non ha una storia come stato indipendente. Dichiarò anche che la regione del Donbas nell’Ucraina orientale era storicamente territorio russo che era stato erroneamente incluso all’interno dei confini dell’Ucraina dai bolscevichi. Putin ha accusato il sistema educativo in Ucraina di distorcere i fatti storici e di aver contribuito alla creazione di un sentimento anti-russo in Ucraina che rappresentava una minaccia per la Russia.

Questa enfasi sulla rieducazione dei giovani ucraini non dovrebbe sorprendere. Durante i 22 anni di regno di Putin, il sistema scolastico russo è diventato sempre più politicizzato poiché il Cremlino ha cercato di allineare aspetti del curriculum nazionale alle narrazioni ufficialmente approvate. Libri di testo e materiali didattici sono stati sviluppati per riflettere la visione approvata dallo stato della storia russa in particolare, con i bambini sottoposti a versioni altamente sterilizzate del passato sovietico.

Nelle regioni occupate dell’Ucraina, la Russia ha intrapreso un programma di rieducazione completo che include sforzi specifici per sfidare l’intera nozione di nazione ucraina separata e distinta. Ciò iniziò durante il periodo iniziale dell’occupazione con la rimozione dei libri di testo ucraini e di tutti i simboli della statualità ucraina dalle scuole. In alcuni casi, i libri di storia ucraini sono stati bruciati in modo dimostrativo.

Le autorità di occupazione hanno tentato di fare pressione sugli insegnanti ucraini affinché adottassero il curriculum russo. Nonostante gli ovvi rischi connessi, molti si sono rifiutati di collaborare. La Russia ha cercato di superare le obiezioni tramite minacce e incentivi. A chi accetta di adottare le nuove linee guida di insegnamento approvate dal Cremlino vengono offerti pagamenti in contanti, mentre chi si oppone rischia il licenziamento insieme a una possibile reclusione o peggio.

Di fronte alla carenza di insegnanti ucraini disposti a collaborare con l’agenda di russificazione di Mosca, le autorità di occupazione stanno cercando di importare personale dalla Russia stessa. Si ritiene che centinaia di insegnanti russi abbiano accettato di trasferirsi in Ucraina e insegnare nelle regioni occupate. Non sorprende che le materie più richieste siano storia, letteratura e lingua russa. Questo afflusso di insegnanti russi è stato accompagnato dalla distribuzione di nuovi libri di testo in linea con il pensiero del Cremlino.

Il volontariato per indottrinare i bambini nell’Ucraina occupata potrebbe non essere del tutto privo di rischi per gli educatori che scelgono di farlo. Secondo quanto riferito, un certo numero di insegnanti russi sono stati arrestati durante la recente controffensiva ucraina nella regione di Kharkiv dopo essere stati abbandonati dall’esercito russo in fuga. Sebbene i dettagli debbano ancora essere confermati, ora potrebbero essere incriminati.

I rischi sono molto più alti per i genitori ucraini che rifiutano di iscrivere i propri figli nelle scuole che offrono il curriculum russo. Le autorità di occupazione hanno avvertito i genitori che protestano che rischiano multe e possibile reclusione. In alcuni casi, gli incaricati del Cremlino hanno minacciato di rimuovere i diritti dei genitori e di separare i bambini dalle loro famiglie. Con le deportazioni forzate e l’adozione illegale di bambini ucraini, caratteristiche già note dell’occupazione, queste non possono essere trattate come minacce inutili.

La campagna russa per russificare completamente il sistema educativo ucraino fa parte di una più ampia spinta per estinguere lo Stato ucraino e sradicare l’identità nazionale ucraina nelle aree sotto il controllo della Russia. La partecipazione apparentemente volontaria degli insegnanti russi a questi sforzi solleva preoccupanti interrogativi sul ruolo del personale non militare in possibili crimini di guerra. Con centinaia di migliaia di bambini ucraini attualmente vulnerabili all’indottrinamento del Cremlino, il loro destino è un potente argomento per l’urgente liberazione dell’Ucraina occupata dai russi.

