Yale School of Management e Chief Executive Leadership Institute della Yale University hanno realizzato e pubblicato una ricerca volta a misurare l’attuale attività economica russa a cinque mesi dall’invasione dell’Ucraina, e il relativo effetto delle sanzioni poste da svariati Paesi occidentali.

In sintesi, il risultato di questa analisi è che «i ritiri delle imprese e le sanzioni stanno schiacciando l’economia russa nel breve e nel lungo termine», affermano Jeffrey Sonnenfeld, professore di Lester Crown in pratica manageriale e preside associato senior presso la Yale School of Management, e Steven Tian, direttore della ricerca presso lo Yale Chief Executive Leadership Institute.

La ricerca è stata motivata dai due docenti con la necessità di disporre di analisi indipendenti e complete, in quanto da una parte la Russia rilascia sempre meno dati sull’economia del Paese, dall’altra c’è una «mancanza di comprensione, da parte di molti politici e commentatori occidentali, circa le dimensioni economiche dell’invasione dell’Ucraina e di cosa abbia significato per il posizionamento economico della Russia, sia a livello nazionale che globale.

La mancanza di dati ufficiali, veritieri, è alla base di questa ‘mancanza di comprensione‘ che genera, secondo i ricercatori, delle false certezze circa la non efficacia delle sanzioni. Così, «molte delle analisi, previsioni e proiezioni economiche russe eccessivamente ottimistiche che sono proliferate negli ultimi mesi, condividono un difetto metodologico cruciale: queste analisi traggono la maggior parte, se non tutte, le prove sottostanti dai periodici comunicati economici dello stesso governo russo. I numeri diffusi dal Cremlino sono stati a lungo ritenuti largamente se non sempre credibili, ma ci sono alcuni problemi».

E i problemi derivano dalla mancanza di dati certi, appunto. I «rilasci economici del Cremlino stanno diventando sempre più selezionati, parziali e incompleti, eliminando selettivamente metriche sfavorevoli. Il governo russo ha progressivamente trattenuto un numero crescente di statistiche chiave che, prima della guerra, venivano aggiornate mensilmente, inclusi tutti i dati sul commercio estero. Tra questi sono le statistiche relative alle esportazioni e alle importazioni, in particolare con l’Europa; dati sulla produzione mensile di petrolio e gas; quantità di merci esportate; afflussi e deflussi di capitali; bilanci delle grandi società, che prima venivano rilasciati su base obbligatoria dalle stesse società; dati di base monetaria della banca centrale; dati sugli investimenti diretti esteri; dati relativi al prestito e all’origine del prestito; e altri dati relativi alla disponibilità del credito».

«Dal momento che il Cremlino ha smesso di rilasciare numeri aggiornati, limitando la disponibilità di dati economici a cui i ricercatori possono attingere, molte previsioni economiche eccessivamente rosee hanno estrapolato irrazionalmente i rilasci economici dai primi giorni dell’invasione, quando le sanzioni e la ritirata degli affari non avevano avuto pieno effetto. Anche le statistiche favorevoli che sono state rilasciate sono dubbie, data la pressione politica esercitata dal Cremlino per corrompere l’integrità statistica».

A questo punto, i ricercatori della Yale University i dati se li sono cercati e raccolti da se, andando alla fonte e estrapolando il dato grezzo, «inclusi dati sui consumatori ad alta frequenza, controlli cross-channel, comunicati dei partner commerciali internazionali della Russia», ecc…

Sulla base di questo complesso lavoro, «siamo in grado di sfidare nove miti ampiamente diffusi ma fuorvianti sulla presunta resilienza economica della Russia», affermano Jeffrey Sonnenfeld e Steven Tian.

In primo luogo: capitolo gas.

Non è vero che la Russia può reindirizzare le sue esportazioni di gas e vendere in Asia invece che in Europa. E’ uno dei temi più dibattuti ed ampiamente sostenuto quello del reindirizzamento delle esportazioni del settore energetico in Asia. «Meno del 10 per cento della capacità di gas della Russia è gas naturale liquefatto, quindi le esportazioni di gas russe continuano a dipendere da un sistema di gasdotti fissi che trasportano gas convogliato. La stragrande maggioranza degli oleodotti russi scorre verso l’Europa; quei gasdotti, che hanno origine nella Russia occidentale,non sono collegabili a una nascente rete separata di gasdotti che collegano la Siberia orientale all’Asia, che contiene solo il 10% della capacità della rete europea di gasdotti.

Rappresentavano, infatti, i 16,5 miliardi di metri cubi di gas esportati dalla Russia in Cina lo scorso anno, meno del 10 per cento dei 170 miliardi di metri cubi di gas naturale inviati dalla Russia in Europa. I progetti di gasdotti asiatici a lungo pianificati e attualmente in costruzione sono ancora lontani anni dall’entrare in funzione, tanto meno avviati frettolosamente nuovi progetti, e anche il finanziamento di questi costosi progetti di gasdotti ora mette la Russia in notevole svantaggio. Nel complesso, la Russia ha bisogno dei mercati mondiali molto più di quanto il mondo abbia bisogno delle forniture russe. L’Europa ha ricevutol’83% delle esportazioni di gas russe, ma ha attinto solo il 46% della propria fornitura dalla Russia nel 2021. Con una connettività limitata dei gasdotti verso l’Asia, più gas russo rimane sottoterra; infatti, i dati pubblicati dalla compagnia energetica statale russa Gazprom mostrano che la produzione è già diminuita di oltre il 35% su base annua questo mese».

L’altro capitolo energetico è il petrolio. Non è vero che, poiché il petrolio è più fungibile del gas, Putin può semplicemente vendere più petrolio all’Asia.

Le esportazioni petrolifere russe allo stato attuale riflettono il ridotto peso economico e geopolitico di Putin. «Riconoscendo che la Russia non ha nessun altro a cui rivolgersi e consapevoli di avere più opzioni di acquisto di quante ne abbia la Russia di acquirenti, Cina e India stanno ottenendo uno sconto senza precedenti di circa 35 dollari sugli acquisti di petrolio degli Urali russi, anche se lo spread storico non è mai andato oltre i 5 dollari, neanche durante la crisi della Crimea del 2014». Inoltre, «le petroliere russe impiegano in media 35 giorni per raggiungere l’Asia orientale, contro i 2 o 7 giorni per raggiungere l’Europa», questo era uno dei motivi per cui storicamente solo il 39% del petrolio russo è andato in Asia, contro il 53% destinato all’Europa.

«Questa pressione sui margini è fortemente sentita dalla Russia, poiché è così un produttore a costi relativamente elevati rispetto agli altri principali produttori di petrolio, con alcuni dei break-even più alti di qualsiasi altro Paese produttore. Inoltre, l’industria russa dipende da tempo dalla tecnologia occidentale, che, combinata con la perdita sia dell’ex mercato primario russo che del ridotto peso economico della Russia, porta il Ministero dell’Energia russo a rivedere al ribasso le sue proiezioni sulla produzione di petrolio a lungo termine. Non c’è dubbio che, come predetto da molti esperti di energia, la Russia sta perdendo il suo status di superpotenza energetica, con un deterioramento irrevocabile del suo posizionamento economico strategico come fornitore di materie prime affidabile».

Terzo ‘mito‘ che la ricerca smentisce, quello che la Russia stia compensando le attività e le importazioni occidentali perse sostituendole con importazioni dall’Asia.

Le importazioni rappresentano «circa il 20 per cento del PIL russo, e, nonostante le bellicose manie di autosufficienza totale di Putin, il Paese ha bisogno di input, componenti e tecnologia cruciali da partner commerciali esitanti. Nonostante alcune perdite persistenti nella catena di approvvigionamento, le importazioni russe sono crollate di oltre il 50% negli ultimi mesi. La Cina non è entrata nel mercato russo nella misura in cui molti temevano; infatti, secondo i più recenti comunicati mensili dell’Amministrazione generale delle dogane cinese, le esportazioni cinesi verso la Russia sono crollate di oltre il 50% dall’inizio dell’anno ad aprile, passando da oltre 8,1 miliardi di dollari mensili a 3,8 miliardi di dollari. Considerando che la Cina esporta negli Stati Uniti sette volte di più rispetto alla Russia, sembra che le aziende cinesi siano più preoccupate di entrare in conflitto con le sanzioni statunitensi che di perdere posizioni marginali nel mercato russo, riflettendo la debole mano economica della Russia con i suoi partner commerciali globali».

Una delle conseguenze è che il consumo interno russo e la salute dei consumatori traballano, contrariamente a quanto alcuni sostengono circa la resilienza e la ‘salute’ dei consumatori.

«Alcuni dei settori più dipendenti dalle catene di approvvigionamento internazionali, sono stati colpiti da un’inflazione debilitante intorno al 40-60%, su volumi di vendita estremamente bassi. Ad esempio, le vendite di auto estere in Russia sono diminuite in media del 95% tra le principali case automobilistiche, con un totale arresto delle vendite.

Tra la carenza di offerta, l‘aumento dei prezzi e il calo del sentimento dei consumatori, non sorprende che le letture dell’indice dei responsabili degli acquisti russi, che catturano il modo in cui i gestori degli acquisti vedono l’economia, siano precipitate, in particolare per i nuovi ordini, insieme ai crolli della spesa dei consumatori e delle vendite al dettaglio dati di circa il 20% anno su anno. Altre letture di dati ad alta frequenza come le vendite di e-commerce all’interno di Yandex e il traffico dello stesso negozio nei siti di vendita al dettaglio di Mosca, rafforzano i forti cali della spesa e delle vendite dei consumatori, indipendentemente da ciò che dice il Cremlino».

Quinto ‘mito‘ sfatato dalla ricerca, è quello che le aziende globali non si sarebbero davvero ritirate dalla Russia, e che la fuga di affari, capitali e talenti dalla Russia sia sopravvalutata.

Le imprese globali rappresentano circa il 12% della forza lavoro russa (5 milioni di lavoratori) e, a seguito del ritiro dagli affari, oltre 1.000 aziende, che rappresentano circa il 40% del PIL russo, hanno ridotto le operazioni nel Paese, invertendo tre decenni di investimenti esteri e sostenere la fuga simultanea senza precedenti di capitali e talenti in un esodo di massa di 500.000 individui, molti dei quali sono esattamente i lavoratori altamente qualificati e tecnicamente qualificati che la Russia non può permettersi di perdere. Anche il sindaco di Mosca ha riconosciuto una prevista massiccia perdita di posti di lavoro mentre le imprese stanno attraversando il processo di uscita completa».

Sesto: non è vero che Putin abbia un avanzo di bilancio grazie ai prezzi elevati dell’energia.

La Russia, sostiene la ricerca, è «sulla buona stradaper registrare un deficit di bilancio quest’anno equivalente al 2% del PIL, secondo il suo stesso Ministro delle finanze -una delle poche volte in cui il bilancio è stato in deficit da anni, nonostante i prezzi elevati dell’energia- grazie alla spesa insostenibile di Putin. Oltre ai drammatici aumenti delle spese militari, Putin sta ricorrendo a un intervento fiscale e monetario palesemente insostenibile, tra cui una lunga lista di progetti preferiti del Cremlino, che hanno tutti contribuito a far quasi raddoppiarel’offerta di denaro in Russia dall’inizio dell’invasione. La spesa sconsiderata di Putin sta chiaramente mettendo a dura prova le finanze del Cremlino».

Settimo: non è vero che le riserve del Cremlino permettano al Paese di tenere botta a questa situazione finanziaria prodotto della guerra in Ucraina e delle sanzioni occidentali.

La sfida più ovvia che deve affrontare il portafoglio russo «è il fatto che dei suoi circa 600 miliardi di dollari di riserve in valuta estera, accumulati da anni di entrate di petrolio e gas, 300 miliardi di dollari sono congelati e fuori portata con i Paesi alleati di Stati Uniti, Europa e Giappone che limitano l’accesso». Le rimanenti riserve valutarie si stanno assottigliando ad un ritmo allarmante, «di circa 75 miliardi di dollari dall’inizio della guerra. I critici sottolineano che le riserve ufficiali in valuta estera della banca centrale tecnicamente possono solo diminuire a causa delle sanzioni internazionali imposte alla banca centrale e suggeriscono che istituzioni finanziarie non sanzionate come Gazprombank potrebbero ancora accumulare tali riserve al posto della banca centrale. Sebbene ciò possa essere tecnicamente vero, allo stesso tempo non ci sono prove che suggeriscano che Gazprombank stia effettivamente accumulando riserve a causa di una notevole pressione sul proprio portafoglio prestiti.

Inoltre, sebbene il Ministero delle finanze avesse pianificato di ripristinare una regola di bilancio russa di lunga data secondo cui le entrate in eccesso dalle vendite di petrolio e gas dovrebbero essere incanalate nel fondo sovrano, Putin ha eliminatoquesta proposta e le linee guida di accompagnamento che dirigono come e dove la ricchezza nazionale viene allocata. Il fondo può essere speso, poiché il Ministro delle Finanze, Anton Siluanov, ha lanciato l’idea di ritirare fondi dal National Wealth Fund per un equivalente a un terzo dell’intero fondo per pagare questo deficit quest’anno. Se la Russia ha un deficit di bilancio cherichiede il prelievo di un terzo del suo fondo sovrano quando le entrate di petrolio e gas sono ancora relativamente forti, tutti i segnali indicano un Cremlino che potrebbe finire i soldi molto più velocemente di quanto convenzionalmente stimato».

Ottavo: la forza del rublo non è quella sbandierata da Putin. «L’apprezzamento del rublo è un riflesso artificiale di un controllo del capitale draconiano senza precedenti, che è tra i più restrittivi al mondo. Le restrizioni rendono effettivamente impossibile per qualsiasi russo acquistare legalmente dollari o persino accedere alla maggior parte dei loro depositi in dollari, gonfiando artificialmente la domanda attraverso acquisti forzati da parte dei principali esportatori, che rimangono in gran parte in vigore. Il tasso di cambio ufficiale è fuorviante, in quanto il rublo, ovviamente, viene scambiato a volumi drasticamente ridotti rispetto a prima dell’invasione». Secondo molti rapporti, «gran parte di questo trading precedente è migrato verso mercati neri non ufficiali del rublo. Anche la Banca di Russia ha ammesso che il tasso di cambio è un riflesso più delle politiche del governo e un’espressione schietta della bilancia commerciale del Paese piuttosto che dei mercati valutari liquidi liberamente negoziabili».

I mercati finanziari nazionali russi, come indicatore sia delle condizioni presenti che delle prospettive future, affermano i ricercatori, «sono i mercati con le peggiori performance nel mondo intero quest’anno, nonostante i severi controlli sui capitali e hanno scontato una debolezza sostenuta e persistente all’interno dell’economia con liquidità e contrazione del credito -oltre al fatto che la Russia è sostanzialmente tagliata fuori dai mercati finanziari internazionali, limitando la sua capacità di attingere ai bacini di capitale necessari per rivitalizzare la sua economia paralizzata»

Nono e ultimo errore rilevato: il fatto che non siano necessarie ulteriori sanzioni economiche.

«L’economia russa è stata gravemente danneggiata, ma i ritiri dagli affari e le sanzioni applicate contro la Russia sono incompleti. Nonostante il deterioramento del posizionamento delle esportazioni della Russia, il Paese continua a trarre troppe entrate di petrolio e gas». Fondi che servono a sostenere la spesa interna stravagante di Putin che offusca le debolezze economiche strutturali. «La Kyiv School of Economics e il gruppo di lavoro internazionale Yermak-McFaul hanno aperto la strada nel proporre misure sanzionatorie aggiuntive attraverso sanzioni individuali, sanzioni energetiche e sanzioni finanziarie guidate dall’ex ambasciatore degli Stati Uniti in Russia Michael McFaul e dagli esperti Tymofiy Mylovanov, Nataliia Shapoval e Andriy Boytsun. Guardando al futuro, non c’è via d’uscita dall’oblio economico per la Russia finché i Paesi alleati rimarranno uniti nel mantenere e aumentare la pressione delle sanzioni». E gli studiosi concludono il documento auspicando l’implementazione delle sanzioni.