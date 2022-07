L’invasione russa dell’Ucraina è giunta al suo sesto mese e non si vede la fine di quello che è già il più grande conflitto europeo dalla seconda guerra mondiale. Nei mesi successivi allo scoppio delle ostilità il 24 febbraio, il coraggio della nazione ucraina si è guadagnato l’ammirazione in tutto il mondo. Molti osservatori internazionali stanno ‘incontrando’ l’Ucraina per la prima volta e stanno scoprendo che oltre alla loro notevole capacità di recupero, gli ucraini sono anche estremamente innovativi e con alti livelli di alfabetizzazione digitale.

Questa forza del settore tecnologico sta guidando la risposta ucraina all’aggressione imperiale russa. Sta consentendo al Paese di sfidare e in molti casi sconfiggere una delle principali superpotenze militari del mondo. Una cultura di start-up che deve molto alla vivace industria IT ucraina sta fornendo soluzioni rapide alle sfide in prima linea in modi che le più tradizionali forze armate russe dall’alto semplicemente non possono eguagliare.

La componente tecnologica del successo sul campo di battaglia dell’Ucraina forse non è così sorprendente come potrebbe sembrare a prima vista. Secondo il Global Skills Report 2022 di Coursera, il Paese si colloca tra i primi dieci mondiali in termini di competenze tecnologiche.

Questa posizione elevata riflette gli impressionanti progressi compiuti negli ultimi anni per sostenere la crescita del settore IT del Paese e per promuovere una maggiore alfabetizzazione digitale in tutta la società ucraina. Dal 2019, le autorità ucraine hanno dato priorità alle competenze digitali e hanno cercato di promuovere l’apprendimento attraverso la piattaforma online Diia.Digital Education, che funge da ‘Netflix educativo’ con corsi condotti da esperti e celebrità.

Questo approccio sembra funzionare. La piattaforma attualmente vanta un tasso di completamento dell’80% tra coloro che si iscrivono ai corsi. L’invasione della Russia non ha impedito agli ucraini di migliorare le proprie competenze informatiche. Dall’inizio della guerra circa 60.000 ucraini si sono iscritti ai corsi, con gli argomenti più popolari come la formazione per le nuove professioni del settore tecnologico, l’alfabetizzazione mediatica e l’igiene informatica.

L’enfasi dell’Ucraina sull’innovazione digitale stava plasmando il Paese molto prima che Putin lanciasse la sua invasione su vasta scala il 24 febbraio. Nel 2021, l’Ucraina è diventata il primo Paese al mondo a conferire ai passaporti digitali lo stesso status giuridico dei passaporti fisici per uso domestico. L’Ucraina è stato il quarto Paese europeo a introdurre le patenti di guida digitali e ha anche sviluppato il servizio di registrazione delle imprese online più veloce al mondo.

Gli sforzi per promuovere una maggiore digitalizzazione continuano nonostante le odierne condizioni in tempo di guerra. Questo è riconosciuto come importante per lo sforzo bellico ed è anche visto come un ingrediente essenziale per la ripresa dell’Ucraina nel dopoguerra. Sono convinta che le iniziative educative incentrate sulla tecnologia debbano rimanere una priorità strategica per il Paese. Entro il 2025, l’85% di tutte le occupazioni richiederà competenze digitali.

Le autorità ucraine stanno attualmente sostenendo un progetto per formare 5.000 donne sfollate interne per nuove carriere nelle industrie creative e tecnologiche. C’è chiaramente un’enorme richiesta di tali opportunità di riqualificazione tecnologica, con il processo di candidatura per la prima fase di questa iniziativa che attira circa 36.000 candidati.

Sullo sfondo dell’invasione russa in corso, sta procedendo anche un progetto pilota per riformare gli studi informatici all’interno del sistema scolastico ucraino. La prima fase inizierà a settembre e comprenderà 50 scuole secondarie, prima di essere estesa all’intero paese il prossimo anno. Grazie a questo progetto, si stima che quattro milioni di scolari ucraini avranno accesso a un’istruzione digitale all’avanguardia.

La più ampia trasformazione dell’Ucraina in uno Stato genuinamente digitale continua nonostante l’interruzione della guerra. Questo progresso è forse più visibile nei termini del progetto Diia.City. Due settimane prima dell’invasione russa, l’Ucraina ha lanciato questa speciale iniziativa economica che offre alcune delle condizioni fiscali più interessanti al mondo per le aziende tecnologiche. Le società IT ucraine e internazionali hanno continuato ad aderire al progetto Diia.City dallo scoppio delle ostilità, con un totale di 260 società attualmente registrate. Chiaramente, credono nella vittoria dell’Ucraina e sono fiduciosi sullo sviluppo futuro del paese come potenza digitale.

Sono stati lanciati servizi digitali per supportare coloro che si trovano nella zona di combattimento, consentendo loro di richiedere assistenza finanziaria online. Allo stesso modo, l’app mobile Diia consente a chiunque di sostenere finanziariamente l’esercito ucraino con pochi clic. Gli ucraini possono utilizzare le piattaforme digitali del Paese per segnalare notizie sugli schieramenti militari russi nelle loro località e possono inviare rapporti digitali dettagliando i danni alla proprietà.

Il team del Ministero della Trasformazione Digitale sta attualmente lavorando con migliaia di volontari per condurre una guerra digitale contro la Russia sul fronte informatico e informatico. Il ministero ha avviato la creazione dell’esercito IT dell’Ucraina, che riunisce specialisti provenienti dall’Ucraina e da altri paesi del mondo. Oggi, questo esercito è composto da oltre 250.000 volontari IT che partecipano a quella che è ampiamente riconosciuta come la prima guerra informatica del mondo.

L’uso innovativo della tecnologia da parte dell’Ucraina sta consentendo al Paese di superare il suo peso e difendersi da un nemico molto più grande. Questa esperienza sarà studiata negli anni a venire come esempio di come l’alfabetizzazione digitale e l’eccellenza tecnologica possano annullare i tradizionali vantaggi della forza militare convenzionale e trasformare il moderno campo di battaglia. Il futuro del mondo sarà plasmato dalla tecnologia e l’Ucraina di oggi è all’avanguardia.

La versione originale di questo intervento è qui.