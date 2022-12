L’Azerbaigian sfrutta la distrazione dell’Ucraina per avvantaggiarsi nel conflitto armeno

Il traffico attraverso il Corridoio di Lachin – l’unica via che collega la contesa regione del Nagorno-Karabakh con l’Armenia – è stato bloccato per il quinto giorno da autoproclamati attivisti ambientalisti azeri. Questa chiusura crea una potenziale crisi umanitaria per la popolazione armena del Nagorno-Karabakh, poiché è tagliata fuori dalle forniture mediche e alimentari dall’Armenia, da cui dipende interamente.

I posti di blocco, che secondo i manifestanti sono una risposta alle pratiche minerarie illegali nella regione, rappresentano l’ultima escalation delle tensioni tra Armenia e Azerbaigian negli ultimi mesi. In particolare, a metà settembre, le forze armene e azere si sono scontrate sia intorno al Nagorno-Karabakh che al confine dei Paesi, con l’Azerbaigian che ha aggravato la situazione attaccando l’Armenia.

Sia gli attacchi di settembre che gli attuali blocchi stradali sono sintomi di una realtà inquietante per il Caucaso: quella debolezza russa derivante dalla sua faticosa invasione dell’Ucraina ha aperto la porta a nuovi conflitti e dispute sui confini nella regione. La Russia, che ha ricoperto a lungo il ruolo di egemone regionale, ha stazionato forze di pace nel Nagorno-Karabakh e nel Corridoio Lachin sin dalla devastante seconda guerra del Nagorno-Karabakh del 2020.

L’Azerbaigian sta sfruttando l’attuale distrazione della Russia per sfruttare il suo vantaggio nel conflitto in ebollizione con l’Armenia. In effetti, gli attuali posti di blocco sono almeno in parte volti a fare pressione sulla piccola e mal definita missione di mantenimento della pace russa, con i manifestanti che chiedono un maggiore accesso dell’Azerbaigian al Nagorno-Karabakh e un incontro con il comandante delle forze russe.

Per gli armeni che vivono nel Nagorno-Karabakh, le condizioni non potranno che peggiorare finché persisterà il blocco. L’ Azerbaigian ha anche bloccato le forniture di gas al Nagorno-Karabakh, ma a seguito di forti pressioni diplomatiche internazionali ha recentemente revocato questa decisione. Ma se i blocchi stradali persistessero a lungo termine, potrebbero esserci poche opzioni per rifornire il territorio, poiché il traffico aereo civile in entrata e in uscita dal territorio è bloccato dagli anni ’90. Nel frattempo, il governo de facto del Nagorno-Karabakh sta aumentando le sue richieste per un ponte aereo umanitario internazionale per rifornire il territorio bloccato.

Finora, gli Stati Uniti ei loro partner internazionali hanno risposto lanciando appelli diplomatici per porre fine ai blocchi stradali. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione tramite Twitter invitando il “governo dell’Azerbaigian a ripristinare la libera circolazione attraverso il corridoio”. L’ UE ha rilasciato un commento simile, invitando “le autorità azere a garantire libertà e sicurezza di movimento lungo il corridoio” dato che tali restrizioni “causano un disagio significativo alla popolazione locale e creano preoccupazioni umanitarie”.

Gli Stati Uniti possono avere un ruolo significativo, anche se limitato, da svolgere per porre fine all’attuale crisi e prevenire il nuovo scoppio della guerra tra l’Azerbaigian e l’Armenia. Washignton ha svolto un ruolo importante nel portare le due nazioni al cessate il fuoco dopo le incursioni dell’Azerbaijan di settembre, un notevole allontanamento dalla guerra del 2020 in cui la Russia ha mediato la tregua.

Tuttavia, come Anatol Lieven e io abbiamo recentemente sottolineato, ciò non significa che gli Stati Uniti debbano fare uno sforzo per soppiantare il ruolo di sicurezza che la Russia ha lasciato nel Caucaso. Gli Stati Uniti sono giustamente contrari a impegnare le proprie forze nella regione, e questo gli impedisce di fatto di fungere da garante della sicurezza in quella regione.

Invece, l’amministrazione Biden dovrebbe continuare il suo saggio corso di diplomazia. Gli Stati Uniti dovrebbero lavorare per ridurre le crisi nel Caucaso meridionale attraverso mezzi diplomatici, impegnandosi in modo appropriato con tutti gli attori e le parti interessate locali. Se l’Azerbaigian continua a sfruttare il suo vantaggio nel conflitto attraverso mezzi coercitivi, specialmente con la forza militare, gli Stati Uniti e i suoi partner devono esercitare una vigorosa pressione diplomatica per spingere le parti a negoziare pacifici sulle loro dispute territoriali.