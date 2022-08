Il 18 luglio la Commissione Europea ha firmato il nuovo Memorandum of Understanding su un partenariato strategico nel campo dell’energia con l’Azerbaigian per aumentare le importazioni di gas naturale azero in Europa di almeno 20 miliardi di metri cubi (bcm) all’anno entro il 2027. “Oggi… apriamo un nuovo capitolo nella cooperazione energetica con l’Azerbaigian, un partner chiave nei nostri sforzi per allontanarci dai combustibili fossili russi”, ha affermato il Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in una conferenza stampa con il Presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev a Baku. “Le questioni della sicurezza energetica oggi sono più importanti che mai” ha affermato il presidente Aliyev, il cui paese ha esportato 8,1 miliardi di metri cubi nell’UE nel 2021, il primo anno dopo il lancio del corridoio meridionale del gas, il gasdotto attraverso il quale il gas azerbaigiano viene trasportato al mercato europeo. Il commissario europeo per l’Energia Kadri Simson ha aggiunto che l’Azerbaigian è “previsto” per fornire 4 miliardi di metri cubi in più di gas all’Unione europea quest’anno (portando il totale a 12 miliardi di metri cubi). Per la presidente von der Leyen, “Ciò aiuterà a compensare i tagli alle forniture di gas russo e contribuirà in modo significativo alla sicurezza dell’approvvigionamento europeo”.

Oltre alle esportazioni di gas, i due partner hanno espresso interesse anche a promuovere la cooperazione nei settori delle energie rinnovabili e della connettività. I territori dell’Azerbaigian liberati dall’occupazione armena nel 2020 hanno aumentato significativamente il potenziale di energia rinnovabile dell’Azerbaigian. Per il presidente Aliyev, “nelle aree liberate del Karabakh e dello Zangazur orientale, il potenziale degli impianti solari ed eolici è di 9.200 megawatt e il potenziale del vento nel Mar Caspio è di 157 gigawatt”. Nell’accordo, la cooperazione nel settore delle energie rinnovabili è menzionata come un pilastro fondamentale per le future relazioni UE-Azerbaigian. Il presidente von der Leyen, affermando questo potenziale, ha dichiarato: “Gradualmente, l’Azerbaigian passerà dall’essere un fornitore di combustibili fossili a diventare un partner di energia rinnovabile molto affidabile e di primo piano per l’Unione europea”.

Entrambe le parti hanno anche discusso dell’approfondimento della cooperazione nel settore della connettività. Sullo sfondo delle interruzioni delle rotte di trasporto trans-russe che collegano l’Asia e l’Europa, il ruolo chiave della Trans-Caspian International Transportation Route (TITR), o Middle Corridor, sta aumentando in modo esponenziale. Nel suo discorso, la presidente von der Leyen ha confermato l’interesse dell’UE a costruire collegamenti con l’Asia centrale e oltre attraverso questo passaggio di trasporto. Il Middle Corridor ha il potenziale per diventare anche una rotta energetica alternativa tra l’Asia centrale e l’Europa se gli sforzi per portare le risorse di idrocarburi del Turkmenistani e del Kazakistan sul lato occidentale del Mar Caspio avranno successo. Il blocco temporaneo della Russia recentemente imposto al transito del petrolio kazako attraverso il suo territorio verso l’Europa ha riaffermato la maggiore rilevanza delle iniziative TITR.

In generale, il nuovo accordo tra Baku e Bruxelles ha riaffermato l’interesse dell’Europa per il Caucaso meridionale, che è notevolmente cresciuto dall’inizio della guerra russo-ucraina. Ciò è principalmente correlato al fatto che l’UE sta attraversando una grave crisi energetica e il Caucaso meridionale sembra essere un fornitore alternativo e una porta verso l’enorme potenziale energetico dell’Asia centrale. L’Azerbaigian ha dimostrato di essere un partner affidabile in questo campo, avendo costantemente esportato petrolio e gas nel mercato europeo per diversi anni, nonostante le sfide poste da alcune forze esterne.

L’eccellenza dell’Azerbaigian come alternativa per l’UE – nel contesto degli sforzi russi per sfruttare le sue risorse energetiche come apparentemente l’unico strumento efficace di pressione contro l’Occidente – è visto da alcuni come una potenziale fonte di conflitto tra Baku e Mosca. Il gas dell’Azerbaigian svolge un ruolo fondamentale nella sicurezza energetica di alcuni paesi dell’Europa orientale la cui domanda di gas è relativamente bassa e, in quanto tale, il gas dell’Azerbaigian può essere determinante per ridurre la dipendenza dal Cremlino. Ad esempio, la Bulgaria, il paese del Mar Nero a cui la Russia ha interrotto la fornitura di gas in risposta al rifiuto di Sofia di pagare l’energia in rubli, cerca di aumentare le sue importazioni di gas azerbaigiano.

A tal fine, il primo ministro bulgaro Kiril Petkov si è recato in visita a Baku tre giorni dopo la firma dell’accordo energetico UE-Azerbaigian (President.az, 21 luglio). All’inizio di luglio 2022, a seguito della cerimonia di apertura del Gas Interconnector Grecia-Bulgaria (IGB), il ministro dell’Energia dell’Azerbaigian Parviz Shahbazov ha dichiarato: “Le esportazioni di gas in Bulgaria nel periodo gennaio-giugno 2022 sono state pari a 160 milioni di metri cubi [milioni di metri cubi], ed è previsto di aumentarlo a 600 milioni di metri cubi entro la fine dell’anno. L’Azerbaigian ha esportato 2,6 milioni di metri cubi di gas naturale in Bulgaria ogni giorno dal 1° luglio”. L’IGB collega la Bulgaria con il Southern Gas Corridor. La Serbia, che dipende completamente dal gas russo, è un altro paese regionale che è attualmente in trattative con l’Azerbaigian e spera di importare gas azero entro il 2023.

Il fatto che le esportazioni di gas dell’Azerbaigian non possano sostituire completamente le esportazioni russe nell’UE, che fino a poco tempo fa ammontavano a oltre 150 miliardi di metri cubi all’anno, ha finora contribuito a placare le preoccupazioni a Mosca. “Non abbiamo mai programmato di sostituire il gas russo. Ciò non è possibile a causa dell’incomparabilità dei volumi”, ha affermato il presidente Aliyev in una conferenza nell’aprile 2022, rispondendo a una domanda sulla possibilità di tale competizione tra il Cremlino e Baku. Aliyev ha aggiunto: “La nostra politica energetica non ha mai sollevato domande in Russia. Non abbiamo mai avuto domande o discussioni in nessuna forma. Sono sicuro che questo non avrà un impatto negativo sulle nostre relazioni con la Russia”. Tuttavia, con l’ampliamento del ruolo dell’Azerbaigian nella sicurezza energetica dell’Europa, è probabile che questa situazione cambi in futuro. Pertanto, un cambiamento nelle relazioni tra Baku e Mosca richiederà il perseguimento di una politica estera più cauta da parte dell’Azerbaigian e un maggiore sostegno da parte dell’UE negli sforzi di Baku per gestire efficacemente le sfide che questo nuovo partenariato strategico nel settore energetico sicuramente porterà.