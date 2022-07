L’Unione Europea saluta un nuovo accordo energetico con l’Azerbaigian che potrebbe vederela Nazione del Caspio, ricca di gas, raddoppiare il flusso di gas verso l’Europa in cinque anni, parte dello sforzo di Bruxelles per ridurre la dipendenza dalla Russia.

Dopo la cerimonia della firma del 18 luglio a Baku, il Presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, e la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, hanno entrambi sottolineato il loro impegno a rafforzare e ampliare la collaborazione nel settore energetico e in altri settori.

«La cooperazione nel campo dell’energia è sempre stata in cima alla nostra agenda», ha affermato Aliyev. «Siamo interessati ad ampliare la cooperazione nell’istruzione, nei trasporti e in tutte le altre aree».

Da parte sua, von der Leyen ha affermato che con il nuovo memorandum d’intesa, l’UE sta «aprendo un nuovo capitolo nella nostra cooperazione energetica con l’Azerbaigian, un partner chiave nei nostri sforzi per allontanarci dai combustibili fossili russi».

Il commissario Ue per l’Energia, Kadri Simson, ha confermato che, in base al memorandum,l’Azerbaigian è ‘previsto‘ fornisca ulteriori 4 miliardi di metri cubi (bcm) di gas all’UEquest’anno (portando il totale a 12 miliardi di metri cubi), e aumenti i trasferimenti ad ‘almeno‘ 20 miliardi di metri cubi entro il 2027.

Nonostante i commenti ottimisti, le sei sezioni del MoU (memorandum) di cinque pagine, sono poco più che una lista dei desideri di ciò che entrambe le parti vorrebbero che accadesse, date le giuste circostanze.

A corto di dettagli, la maggior parte del documento ribadisce gli impegni e le speranze dell’UE in merito ai cambiamenti climatici e alla riduzione delle emissioni di gas serra. Include ampi suggerimenti di cooperazione con Baku in materia di energie rinnovabili, efficienza energetica e produzione e transito di ‘idrogeno verde’.

L’unica proposta concreta significativa è stata la proposta che l’Azerbaigian potrebbe raddoppiare le sue esportazioni di gas verso l’UE entro il 2027. Ciò, tuttavia, è presentato nel protocollo d’intesa come di gran lunga inferiore a un impegno.

Entrambe le parti, afferma, «aspirano a sostenere il commercio bilaterale di gas naturale, anche attraverso le esportazioni verso l’Unione Europea, attraverso il corridoio meridionale del gas, di almeno 20 miliardi di metri cubi di gas all’anno entro il 2027, in conformità con la fattibilità commerciale e il mercato domanda».

La dichiarazione è ulteriormente mitigata nell’articolo finale, in cui si afferma che nulla nel MoU «… dovrebbe creare alcun obbligo legale o finanziario vincolante», e che il MoU «non costituisce un obbligo di allocare fondi».

Una ‘clausola di uscita‘ così schietta non è affatto insolita.

I giacimenti di gas dell’Azerbaigian e la catena di gasdotti che trasportano il gas attraverso la Georgia e la Turchia fino alla Grecia -dove alcuni vanno in Bulgaria e la maggior parte in Albania e attraverso l’Adriatico fino all’Italia- sono controllati da consorzi internazionali multipartitici.

Saranno le società che compongono questi consorzi che decideranno se investire i miliardi di dollari necessari per aumentare la produzione di gas e ampliare la capacità del gasdotto.

Con l’Europa desiderosa di svezzarsi dal gas russo mentre non si vede la fine della guerra di Mosca contro l’Ucraina, non sembrano esserci dubbi sul fatto che i consorzi possano vendere tutto il gas che possono transitare.

Ma gli analisti energetici si pongono una domanda più fondamentale: l’Azerbaigian può fornire tanto?Il Paese ha margini limitati per aumentare la produzione e ha una propria domanda crescente da soddisfare.

Alla fine dell’anno scorso, per prevenire carenze interne, Baku ha raggiunto un accordo di scambio per importare gas dall’Iran, che in cambio riceve lo stesso volume dal Turkmenistan.

BP, operatore del più grande giacimento di gas dell’Azerbaigian, Shah Deniz, ha avvertito che il giacimento non può fornire tutto il gas necessario per raddoppiare le esportazioni verso l’Europa, e altri giacimenti più piccoli in fase di sviluppo non dovrebbero produrre quantità sufficienti.

Per molti anni i funzionari hanno discusso del gas in transito dell’Azerbaigian dal suo vicino del Caspio, il Turkmenistan, che detiene la quarta riserva più grande del mondo.

Il 2 giugno il vicepresidente turco, Fuat Oktay, ha annunciato che Ankara sta esaminando tre modi per portare gas dal Turkmenistan alla Turchia attraverso l’Azerbaigian. Uno amplierebbe l’attuale scambio Turkmenistan-Iran-Azerbaigian, un altro vedrebbe un nuovo gasdotto attraversare parte del Caspio.

Le intenzioni della Turchia, tuttavia, non sono ancora chiare. Oktay ha confermato solo i piani per portare il gas in Turchia attraverso il corridoio meridionale del gas; non ha menzionato se sarà poi transitato in Europa e, in caso affermativo, a quali condizioni.

Anche Baku è rimasto in silenzio sulle proposte turche. La dichiarazione di Aliyev dopo la firma del protocollo d’intesa ha suggerito che Baku è più interessata a garantire l’aiuto dell’UE per rafforzare il suo programma di energie rinnovabili per liberare più gas per l’esportazione.

Una cosa, tuttavia, è ampiamente chiara: con l’Europa che teme che Mosca possa interrompere i suoi 150 miliardi di metri cubi di consegne di gas non appena questo inverno, 10 miliardi di metri cubi in più dal Caspio in cinque anni faranno poca differenza.