Alla vigilia dell’incontro di domani, 16 giugno, a Vienna, tra il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il Presidente russo Vladimir Putin, Frederick Kempe, Presidente e Amministratore Delegato di Atlantic Council, ha pubblicato su ‘CNBC‘ e sul sito di Atlantic Council. Questo articolo che di seguito pubblichiamo tradotto.

Non aspettatevi che il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden richiami l’attenzione sul fatto che il suo incontro con il Presidente russo Vladimir Putin mercoledì a Ginevra coincide con il sessantesimo anniversario del disastroso vertice di Vienna del presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy con il leader del Cremlino Nikita Krusciov nel giugno 1961.

Eppure nulla potrebbe fornire a Biden un avvertimento più utile della narrazione di quell’incontro di due giorni, il primo vertice di superpotenze dell’era televisiva, che ho raccontato da storie orali e documenti a lungo classificati nel mio libro, ‘Berlino 1961: Kennedy, Krusciov ,e il posto più pericoloso sulla Terra‘.

La fiducia ingiustificata di Kennedy e i preparativi inadeguati, arrivando alla riunione, come Biden, quando era in carica da pochi mesi, si scontrarono con la determinazione ideologica di Krusciov e la brutale offensiva retorica.

Il leader di Mosca martellava senza sosta la determinazione di Kennedy di difendere gli interessi degli Stati Uniti in Europa, in particolare Berlino, la cui libertà era diventata il problema decisivo della Guerra Fredda.

Krusciov se ne andò con una crescente convinzione che Kennedy fosse fondamentalmente debole e indeciso, una visione che era stata alimentata dalla fallita invasione della Baia dei Porci da parte di esuli cubani appena due mesi prima, un’operazione che Kennedy aveva appoggiato con riluttanza e poi appoggiato a malincuore.

Krusciov uscì da Vienna fiducioso di potersi muovere per chiudere definitivamente il confine aperto tra Berlino Est e Ovest. Due mesi dopo, le forze della Germania dell’Est avrebbero iniziato a costruire il muro di Berlino con l’appoggio sovietico, e sarebbe rimasto per i successivi ventotto anni come il simbolo di ciò che i sistemi non liberi possono imporre quando i leader liberi non riescono a resistere.

Fatto che, a sua volta, sarebbe stato seguito, poco più di un anno dopo, nell’ottobre 1962, dalla crisi missilistica cubana, forse il rischio più grave di una guerra nucleare degli Stati Uniti con l’Unione Sovietica.

Kennedy aveva sperato che, acconsentendo alla costruzione del muro di Berlino, potesse allentare le tensioni con Mosca e far avanzare i colloqui sulle armi nucleari, ma invece la percezione di Krusciov della debolezza di Kennedy lo convinse che poteva spostare armi nucleari entro novanta miglia dal confine degli Stati Uniti senza conseguenze.

Dopo gli incontri di Vienna, Kennedy convocò il leggendario giornalista del ‘New York Times‘, James (Scotty), Reston in una stanza privata presso la residenza dell’ambasciatore degli Stati Uniti per condividere con lui ‘il quadro cupo’ e la ‘serietà della situazione’.

“La cosa peggiore della mia vita“, disse Kennedy a Reston. “Mi ha sbranato”.

Kennedy rifletté sui pericoli che ne derivavano. “Se pensa che io sia inesperto e senza coraggio, finché non rimuoviamo quelle idee non andremo da nessuna parte con lui”.

Nel rapporto del ‘New York Times‘ Reston ha protetto la riservatezza della sua fonte, ha scritto che il Presidente «è rimasto stupito dalla rigidità e dalla durezza del leader sovietico». Ha scritto che Kennedy ha lasciato Vienna pessimista su questioni generali e che «scuramente ha avuto l’impressione che la questione tedesca sarebbe stata una cosa molto calda».

E questo si è rivelato giusto.

Lezioni dal vertice Kennedy-Krusciov di sessant’anni fa

Sarebbe ingenuo concludere che l’incontro molto più breve di Biden con Putin mercoledì, anche dopo il crollo dell’Unione Sovietica e dell’alleanza militare del Patto di Varsavia, è senza rischi simili.

Senza dubbio gli anni di esperienza di Biden nei rapporti con Mosca aiuteranno, insieme al suo sobrio riconoscimento che Putin è un ‘assassino’. Kennedy è arrivato a Vienna all’età di quarantaquattro anni ed è stato il Presidente più giovane mai eletto negli Stati Uniti, mentre Biden arriverà a Ginevra all’età di settantotto anni come il più anziano.

Eppure i pericoli risiedono nella comprensibile attenzione dell’amministrazione Biden sulla Cina come contesto dei nostri tempi e nell’insufficiente realizzazione delle crescenti sfide che la Russia pone.

Come ha scritto recentemente su ‘Foreign Affairs‘ Michael McFaul, ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca durante l’amministrazione Obama, la Russia non è «lo Stato debole e fatiscente che era negli anni ’90. È riemerso… con una potenza militare, cibernetica, economica e ideologica significativamente maggiore di quella che la maggior parte degli americani apprezza».

Ha scritto McFaul: «Putin ha investito molto nella modernizzazione nucleare, mentre gli Stati Uniti no. Ha anche dedicato vaste risorse al potenziamento delle forze convenzionali russe» .

Quelle forze sono servite per salvare il regime omicida di Bashar al-Assad in Siria, sono pronte vicino al confine ucraino per fare lì ulteriori danni e «rappresentano una minaccia significativa per l’Europa e superano persino la NATO in alcuni casi, incluso il numero di carri armati, navi da crociera, missili e truppe al confine NATO-Russia», ha scritto McFaul. Allo stesso tempo, le operazioni cyber e di influenza sostenute dalla Russia contro gli Stati Uniti e altre democrazie occidentali sono aumentate.

I funzionari della Casa Bianca hanno fatto di tutto per limitare il tempo in cui Biden e Putin si incontreranno e Biden non coinvolgerà Putin in una conferenza stampa congiunta in seguito. Hanno abbassato le aspettative sui risultati finali, sottolineando che si tratta di una riunione dei leader e non di un vertice. (Un funzionario degli Stati Uniti l’ha definita «più come una caverna», considerando quanto siano sprofondate le relazioni.)

Biden, sapendo che la forza è nei numeri, è stato anche saggio nel precedere l’incontro di Putin radunando alleati democratici, prima nel suo incontro con il Primo Ministro britannico Boris Johnson e la loro firma di una nuova Carta atlantica, poi con i partner del Gruppo dei Sette (G7) questo fine settimana, e infine con i colleghi membri della NATO e poi con i leader dell’Unione Europea.

A Ginevra, Biden ha la possibilità di innescare un dialogo di stabilità strategica che spera possa produrre maggiore prevedibilità nel rapporto con Mosca. I funzionari sperano anche nel ritorno ai loro posti di ambasciatore di ciascun Paese, un allentamento delle restrizioni sulle reciproche attività diplomatiche e consolari e il rilascio di uno o più americani detenuti nelle carceri russe.

Il test più significativo, tuttavia, sarà probabilmente riportato solo anni dopo dagli storici che studiano documenti declassificati. Cosa dirà o non dirà Biden, farà o non farà, per frenare le ambizioni dirompenti di Putin o per incoraggiarle ulteriormente?

Come Garry Kasparov, grande maestro di scacchi russo e attivista politico, ha scritto sul ‘Wall Street Journal‘, «La storia ha dimostrato più volte che placare un dittatore lo convince solo che sei troppo debole per opporsi a lui, provocando ulteriori aggressioni».

Forse questo fatto, anche se molto altro è cambiato, è il collegamento più potente tra Vienna sessant’anni fa e Ginevra questa settimana.