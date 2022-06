Cina-Pakistan sono alleati strategici, la loro amicizia è considerata più profonda dell’Oceano e più alta delle montagne. Dal lancio del corridoio economico Cina-Pakistan (China Pakistan Economic Corridor – CPEC), è rimasto il baricentro tra gli analisti asiatici. Gli esponenti di questo progetto in Cina e Pakistan hanno visto il CPEC come un ‘punto di svolta‘ che rimodellerà la geografia economica della regione. Tuttavia, i critici di questo progetto in tutto il mondo lo descrivono come una parte della diplomazia cinese della trappola del debito in Asia.

In primo luogo, incolpano l’attuale crisi finanziaria dei prestiti acquisiti per i progetti CPEC e il conseguente pagamento di questi prestiti. In secondo luogo, affermano che il governo precedente non ha negoziato adeguatamente i termini del CPEC e ha concesso agevolazioni fiscali alle società cinesi, che hanno svantaggiato le società locali, e infine ritengono che le strade e le altre reti di comunicazione andranno a beneficio solo dei commercianti cinesi, che potranno movimentare le loro merci a buon mercato con il Pakistan, che ne trarrà solo scarsi benefici.

Allo stesso modo, gli analisti confrontano il porto di Hambantota dello Sri Lanka con il porto pakistano di Gwadar e il progetto CPEC come parte della trappola del debito per paralizzare finanziariamente gli Stati a causa della dipendenza della Cina. I seguenti punti possono evidenziare il CPEC come una trappola per debiti o un cambio di gioco per la regione e in particolare per il Pakistan.

IMPORTANZA STRATEGICA DEL BELUCISTAN PER LA CINA



Il Belucistan, la più grande provincia del Pakistan,è un punto di congiunzione dell’Asia meridionale,dell’Asia centrale e una porta per il Medio Oriente.L’abbondanza di risorse naturali accresce la sua importanza come centro di gravità per le potenze regionali tra cui Afghanistan, Cina e Iran. È la provincia più grande del Pakistan, compone il 42% della superficie totale, ma la densità di popolazione è molto bassa a causa del terreno montuoso e della scarsità d’acqua.

L’economia della provincia è in gran parte basata sulla produzione di gas naturale, carbone e minerali. Le risorse naturali della provincia aiutano in modo significativo a soddisfare il fabbisogno energetico del Pakistan nel suo insieme. Nel corso degli anni, la privazione del Belucistan ha causato diverse rivolte contro il governo federale a causa delle sue risorse naturali. È ancora la regione meno sviluppata del Paese. I diversi governi hanno compiuto sforzi per affrontare le lamentele del popolo beluci attraverso vari progetti di sviluppo.

CPEC GAME CHANGER O TRAPPOLA DEL DEBITO



Il China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) è un fiore all’occhiello dell’iniziativa Belt and Road lanciata nel 2015. Vari analisti lo hanno considerato un punto di svolta a causa del suo piano di connettività e dei mercati regionali dalla Cina all’Asia meridionale, all’Asia occidentale, al Medio Oriente, Africa ed Europa.

Il CPEC mira a promuovere lo sviluppo economico e la connettività interregionale che sono parzialmente raggiunti con progetti di sviluppo infrastrutturale, industriale e socioeconomico, in particolare in Belucistan. La sua posizione strategica aumenta la sua importanza non solo in Pakistan ma anche in tutto il mondo. Pertanto, il progetto CPEC ha il potenziale per aprire nuove strade di sviluppo socioeconomico e opportunità di lavoro per le masse del Belucistan. È stato valutato che il progetto contribuirà allo sviluppo dell’intera provincia e affronterà vari problemi economici e sociali del Baluchistan. Gwadar sarebbe stata presto trasformata in un centro economico dopo il completamento di diversi progetti nell’ambito del CPEC. Sottolinea che il CPEC potrebbe essere un punto di svolta per il popolo del Belucistan se utilizzato pienamente con la cooperazione.

IMPATTO DEL CPEC SUL BELUCISTAN



Il Belucistan in generale, e Gwadar in particolare, è il fulcro del CPEC. Viene implementato con successo in Belucistan. Il porto di Gwadar e il Belucistan sono il centro nevralgico di questo corridoio. Pochi Stati ritengono che nel porto di Gwadar il disegno strategico della Cina sia quello di rafforzare la sua potenza marittima nell’Oceano Indiano, sia in termini commerciali che navali, aggiungendo così al ‘filo di perle’ di Pechino anche Sri Lanka, Gibuti e Seychelles; sotto BRI, questa serie di porti si estenderà attraverso il Mar Cinese Meridionale, l’Oceano Indiano, l’Africa e il Mediterraneo. Allo stesso modo, il completamento dei progetti nell’ambito del CPEC cambierà il panorama socioeconomico del Belucistan e sarà alla pari con altre aree sviluppate del Pakistan. Tuttavia, vari elementi nefasti si sono sempre opposti allo sviluppo in Baluchistan. Si stanno anche opponendo e prendendo di mira il CPEC con falsa propaganda e creando un senso di negatività nei beluci riguardo al CPEC. Questi interessi acquisiti ed elementi egoistici vogliono continuare a decidere il destino del popolo beluci mantenendolo sottosviluppato, ignorante ed economicamente dipendente.

LA PERCEZIONE DEL PAKISTAN SULLA CPEC



Tuttavia, nel mutevole ambiente geopolitico della regione, il Pakistan desidera rafforzarsi a livello nazionale e apportare un cambiamento alla tanto necessaria provincia del Belucistan. La provincia irrequieta è rimasta molto trascurata a causa di vari fattori tra cui politici, amministrativi, di sicurezza e mancanza di fondi. Alcuni beluci assumono la Cina come una potenza coloniale che vuole occupare le sue risorse e la sua terra a causa della mancanza di comunicazione e interazione cinese con la popolazione locale, aumentando così la loro paura di essere colonizzati. Tuttavia, un gran numero di beluci spera che il CPEC porti loro lavoro, occupazione e attività economica. Ciò renderebbe difficile per gli spoiler sfruttare i giovani contro lo stato.

In poche parole, per l’ulteriore miglioramento della situazione economica della provincia, è necessaria una strategia di sviluppo provinciale globale per il Belucistan che delinei le aree chiave di investimento per una crescita inclusiva e fornisca la tabella di marcia per lo sviluppo integrato nella provincia. È una necessità del momento che il popolo del Belucistan sia coinvolto sempre di più in progetti di sviluppo come il CPEC e affronti le loro lamentele offrendo loro opportunità di lavoro nei settori pubblici, concedendo deroghe speciali e aumentando la quota di istruzione nelle università. Se questi problemi relativi alle lamentele beluci venissero affrontati, aumenterebbe ulteriormente il divario tra lo stato e la comunità beluci.