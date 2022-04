A 100 anni dalla sua nascita e a 30 dalla sua scomparsa, la sua voce bella e persuasiva e le sue parole coraggiose e lungimiranti, riecheggiavano nel Salone dei ‘500 in Palazzo Vecchio, come fossero state pronunciate da lui stesso, pensando al drammatico momento che il mondo sta attraversando. “ Mai come oggi – è stato detto – dobbiamo raccogliere e rilanciare l’appello alla pace, alla fratellanza, alla convivenza all’integrazione e all’accoglienza, che padre Ernesto Balducci, rivolse negli ultimi 40 anni del suo impegno civile, umanitario, religioso, sociale, secondo l’ immagine da lui coniata dell’Uomo planetario, e la sua visione antropologica sui destini dell’umanità e del pianeta.” Questa esigenza di ritrovare le idee e lo spirito costruttivo di questo “ profeta2 del nostro tempo, armato di saggezza e lucidità di pensiero, è stata rimarcata nei due incontri che hanno inaugurato le manifestazioni per il Centenario della nascita di questo instancabile “costruttore di pace”, svoltosi il 9 aprile scorso in due sessioni: la prima in Palazzo Vecchio a Firenze sul tema Assoglienza e cittadinanza, la seconda in S,Croce sul tema: Ernesto Balducci e l’imperativo della pace, ai quali hanno preso religiosi e laici, studiosi delle varie discipline cittadini impegnati nelle istituzioni e in varie comunità sociali.

Risale al novembre del 1981, quando il Convegno-Manifesto di Testimonianze, dal titolo “ Se vuoi la pace prepara la pace” (slogan già usato da Sandro Pertini) lanciava una sfida al pensiero allora più diffuso, rovesciando il motto romano “ “Si vis pacem, para bellum” ( Se vuoi la pace prepara la guerra”). Iniziava in quegli anni il lungo cammino cheavrebbe condotto Ernesto Balducci, padre scolopio, intellettuale, scrittore ed editore, ad acquisire una diversa concezione del pacifismo, che rifiutava il concetto di ‘guerra giusta’.

Balducci non era un pacifista, ma un uomo di pace – ricorda ora Andrea Cecconi, presidente della Fondazione Ernesto Balducci -. “Se vuoi la pace prepara la pace”, diceva, stravolgendo l’antico detto romano “Si vis pacem, para bellum” , come primo passo in tal senso, Balducci indicava la necessaria cancellazione della categoria del “nemico” a favore di una cultura vera della pace. Voleva dar voce ai poveri, alle istanze di giustizia degli ‘ultimi’, degli emarginati, dei migranti. Voleva dare eco a chi voce non ha. Negli eventi di questo centenario della sua nascita, la Fondazione Balducci si impegnerà proprio in questo: a diffondere le parole di padre Ernesto affinché tornino a fare rumore, a destare la riflessione e le coscienze, a parlare di “uomo planetario” nella sua faccia costruttiva e distruttiva”. Ernesto Balducci- sottolinea Severino Saccardi, direttore della rivista “Testimonianze”- è stato un grande cittadino della Toscana e la sua memoria vive a Santa Fiora, terra delle sue origini, a Firenze, città-simbolo della cultura della pace e dei diritti e a Fiesole, nel cui territorio ha a lungo vissuto e operato. Ma Balducci è anche cittadino del mondo. La sua immagine dell’ ‘uomo planetario’ rimanda non ad un’indistinta omologazione, ma ad un nuovo rapporto fra identità e alterità e ad una nuova relazione fra le culture umane. Il suo tema-principe era il tema della pace. Ma la pace (che non è solo assenza di guerra), per avere solidi fondamenti, deve poggiare sulla giustizia, sull’autodeterminazione dei popoli e sui diritti umani. E La lunga marcia dei diritti umani, uno dei suoi ultimi scritti, ci richiama ad una cosciente assunzione di responsabilità (in questo tempo di nuovo oscurato dalle nubi della guerra e dalla violenza aggressiva dei potenti) per la costruzione di un mondo pienamente umano”. Ai due incontri inaugurali del 9 aprile hanno parteciperannotra gli altri il card. Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, il teologo Vito Mancuso, Walter Veltronipolitico e giornalista, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’Arcivescovo di Firenze Card. Giuseppe Betori, padre Sergio Sereni, provinciale italiano dei Padri Scolopi, Severino Saccardi, direttore di Testimonianze, Federico Balocchi, Sindaco di Santa Fiora, Stefania Iacomi, Vicesindaco di Fiesole, Cristina Acidini, presidente dell’Opera di Santa Croce, padre Giancarlo Corsini, rettore della Basilica di Santa Croce, Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, Alessia Bettini, vicesindaca di Firenze, Andrea Cecconi, presidente della Fondazione «Ernesto Balducci»; e alla tavola rotonda, presieduta da Severino Saccardi, sono intervenuti Enzo Bianchi, fondatore della Comunità di Bose, Anna Foa, storica, già docente di storia moderna all’Università La Sapienza di Roma e Sumaya Abdel Qader, sociologa e scrittrice.Impossibile riferire i vari approfonditi e stimolanti interventi attorno ai temi sollevati a tutto campo da padre Balducci. Li ritroveremo negli Atti.

Si può dire però, che non c’è stato relatore, fra quanti hanno animato i due momenti d’ incontro e di confronto, che non abbia avvertito la forza trainante del suo pensiero e la necessità di perseguire lungo la strada da lui indicata, con rinnovata consapevolezza. Nonostante tutto. Anzi, oggi a maggior ragione che le atrocità delle guerre degli ultimi anni e l’aggressione del governo russo all’Ucraina stanno distruggendo ogni forma di umanità. E dal momento che la minaccia nucleare è sempre più brandita dai “signori della guerra” tanto da non sembrare più quel deterrente, quel limite invalicabile, che all’indomani dell’atomica su Hiroshima già Albert Einstein indicava al mondo. “ Dopo Hiroshima l’umanità andrà verso la sua catastrofe se non muterà il suo modo di pensare”. E quel suo modo di pensare non è mutato. Vi sono state fasi in cui voci autorevoli e i movimenti di pace si sono fatti sentire, e nei quali si è arrivati ad una riduzione della produzione d’ armi, poi la catastrofe – già si denunciava in quel Manifesto – è diventata la possibilità di un attimo. ….I signori della guerra tirano diritto per la loro strada, convinti che questa coincida con la necessitò storica, puntando tutto sull’equilibrio del terrore”. Se questo dichiarava 40 anni fa, padre Balducci, oggi, purtroppo– è stato osservato da più parti – siamo ancora a quel punto. Ed è da ’ lì che bisogna ripartire, rifiutando l’idea della corsa agli armamenti, delle spese per il riarmo ( che è altra cosa dal diritto alla difesa contro l’invasore del proprio paese e oppressore delle proprie libertà),intesa come l’unica strada per raggiungere la pace. Ma se questo è uno dei punti più alti e attuali del suo pensiero, qual è stato il suo percorso? Chi era Padre Balducci? Quali insegnamenti trarre?

La biografia tracciata da Paola Del Pasqua, che ha trovato integrazioni e arricchimenti in vari interventi, ci ricorda che Ernesto Balducci, nacque nel 1922 a Santa Fiora, un piccolo paese della provincia di Grosseto alle pendici del Monte Amiata. Terra di minatori, anche suo padre lo era e “con eroica povertà”, riusciva a portare avanti la famiglia ( la moglie e quattro figli). A quella terra ed alle vicende della miniera il padre scolopio rimarrà sempre legato. Trasferitosi a 14 anni annia Firenze per frequentare gli studi (seminarista e poi studente di lettere), in cuor suo avrebbe portato per sempre il ricordo dei compagni d’infanzia morti nella difesa della miniera dai tedeschi in ritirata, “i martiri di Noccioleta”. Ed è accanto a loro, nel cimitero di S.Fiora, che è stata sepolto, dopo la sua scomparsa avvenuta il 25 aprile del 1992 a Cesena in un incidente d’auto. E non distante da quel Davide Lazzeretti, l’ottocentesco “ profeta degli ultimi” della sua terra, che tanta influenza ha avuto sulla gente del posto.

A Firenze il giovane Balducci prese ad insegnare alle scuole Pie fiorentine e a frequentare riviste culturali e letterati del mondo cattolico (Bargellini, Lisi, Betocchi, Papini), iniziando anche un’intensa attività pubblicistica, dai quali però negli Anni ’50 si distaccò, avvicinandosi alla figura carismatica di Giorgio La Pira, di cui divenne uno dei più stretti collaboratori. Con La Pira Sindaco, partecipò alle iniziative a sostegno dei poveri, al diritto al lavoro, alle lotte operaie contro i licenziamenti, alla requisizione delle ville per i senzatetto, alle iniziative sociali che lo posero a fianco della povera gente, suscitando l’ ostilità dei ceti padronali politici e pubblicistici a loro legati. E incontrando su questo terreno le forze operaie sindacali e del mondo del lavoro. In quel periodo Balducci pubblicò i suoi primi libri, si fece apprezzare per i suoi discorsi, e nel ’54 fu tra gli estensori dell’Appello per la pace e la civiltà cristiana. Nel ‘58 fondò la rivista “Testimonianze” .Ma l’anno successivo dovette lasciare Firenze per Frascati, su pressione del Santo Uffizio, “ nella ‘ logica di quella campagna censoria che caratterizzò gli ultimi anni del pontificato di Pio XII, con l’intento di isolare La Pira dai suoi stretti collaboratori”. Altri preti seguirono la sua sorte (come Turoldo e Vannucci). E’ durante l’esilio di Frascati, che Balducci respira il clima del Concilio Vaticano II e ne fa proprie le aspettative ( e le conseguenti delusioni). E’ anche il tempo in cui il mondo cattolico progressista leva la propria voce a sostegno dell’obiezione di coscienza che consentaai cattolici di disertare in caso di guerra. La disputa è molto accesa. A Firenze il Sindaco La Pira proietta sfidando la censura governativa il film di Claude Autant –Lara “ Tu ne tueras pas” ( tu non ucciderai), in una proiezione ad inviti memorabile ( vi prenderà parte anche Federico Fellini). Balducci scriverà poi un articolo sull’obiezione di coscienza, che gli varrà un processo e una condanna per apologia di reato e una denuncia dal Santo Uffizio. In tribunale finiranno anche don Lorenzo Milani ( per la Lettera ai cappellani militari), il direttore de l’Unità Luca Pavolini, e altri obbiettori. Intorno alla fine degli Anni ’60 anche la contestazione religiosa dilaga ma in maniera diversificata e tocca anche altri temi ( l’autoritarismo ecclesiastico, il ric0noscoimento del “popolo di Dio” ecc.) Data la stima che lega padre Balducci a Paolo VI il padre scolopio può riavvicinarsi a Firenze, ma alla Badia Fiesolana, non nel territorio della Curia fiorentina ancora controllata dal Cardinale Mons.Florit. Da lassù, corrono gli anni ’60-’70 “padre Balducci, si distacca progressivamente da quella che ritiene una prospettiva ecclesiocentrica” e partecipa a quel “dialogo a sinistra” che vede coinvolti cattolici e mondo comunista, poi avvia una riflessione sulle fine politica e culturale dell’eurocentrismo, base della cosidetta “svolta antropologica “ o “planetaria” che sarà fulcro del suo pensiero a partire dagli Anni ’80. Le sue posizioni antimilitariste lo avevano portato al netto rifiuto ideologico della guerra in Vietnam e al sostegno delle lotte di liberazione in America Latina e Terzo mondo. Sono gli anni della riflessione sul superamento dell’assetto capitalistico della società e di un diverso rapporto fra fede e politica. Ma è di fronte alla “ corsa al riarmo nucleare che Balducci pone il tema della pace come fase estrema della crisi antropologica e di una cultura della violenza verso cui niente può ormai la predicazione cristiana.” Sono degli Anni 80, Il terzo millennio e l’Uomo planetario. Libri nei quali Balducci sottolinea da un lato il superamento dell’eurocentrismo e dall’altro la necessità che le religioni si misurino sull’orizzonte del futuro dell’uomo piuttosto che sulle loro certezze, nella prospettiva di un nuovo ecumenismo antropocentrico.” E’ qui che si misura col pensiero dei più grandi pensatori, uomini di pace e della non violenza,, fino a L’uomo planetario, che chiude il ciclo. Ed è sull’insieme di questi temi, che si è discusso e il confronto si svilupperà per tutto l’anno, a partire dal prossimo 25 aprile, data della scomparsa in un incidente d’auto di padre Balducci. Già in questa fase inaugurale, si sono avuti spunti di riflessione di grande interesse. Secondo Enzo Bianchi, fondatore della Comunità di Bose, che gli fu amico, l’Uomo planetario è una intuizione della “ mente prodigiosa “ di padre Balducci, “che lo rese capace di presentire la globalizzazione, prefigurando un mondo solidale, un’umanità senza muri, un cammino verso la pace.” Per Severino Saccardi, Direttore di Testimonianze, l’Uomo planetario è l ‘uomo del futuro che ancora non c’è, secondo il teologo Vito Mancuso, l ‘ Uomo planetario è un post cristiano, che va oltre le barriere religiose; ed il suo è “il Vangelo della carne”. Quanto all’ ecologismo di padre Balducci, esso assume un valore religioso. Riguardo al presente stiamo andando – dice il teologo – non verso il post moderno, ma verso il pre-moderno. Secondo Valter Veltroni- Viviamo in un mondo che è vissuto negli ultimi venti anni nella paura, privo di una bussola– quella bussola che Balducci indicava come una nuova prospettiva umanitaria. Qualcuno lo ha indicato come un’anticipatore di quell’ecologia integrale cara a Papa Bergoglio. Basti ricordare quanto scriveva :“Le classi dominanti, per definizione guardano al mondo con l’occhio del dominio, la loro universalità comporta la schiavitù degli altri. Ma nell’età planetaria le barriere sono cadute, almeno nell’orizzonte conoscitivo. L’unica culturale in grado di provocare un’eco veramente umana nelle coscienze è la cultura planetaria, che non potrà essere se non una cultura di pace.” Certo, la strada da lui indicata è lunga e difficile, è un percorso tormentato, ma è il più ragionevole, realistico e umanitario per orientare il pianeta e il genere umano verso la salvezza.

La riflessione sull’ampia visione, planetaria appunto, di padre Balducci, entro cui il tema della pace salvaguardia del pianeta sono correlati, proseguirà nei prossimi giorni secondo un articolato calendario realizzato dalla Fondazione Balducci grazie a un comitato nazionale di alto prestigio e a un comitato d’onore, nonché alla collaborazione di numerosi sponsor e di singoli cittadini e simpatizzanti di Balducci che stanno collaborando per l’organizzazione degli appuntamenti.

Tra i primi appuntamenti, quello di Lunedì 25 Aprile (anniversario della morte di Balducci): nella sua città natale Santa Fiora (GR), insieme a “Testimonianze”, ricordo, a più voci, di “Ernesto Balducci: una vita per la pace”, con interventi musicali e successiva camminata per la pace fino al cimitero dove è sepolto, in collaborazione con Comune di Santa Fiora, Anpi Amiata e Coop Amiatina, Cgil Toscana, Arci Toscana e Acli.

Nel prossimo maggio sarà presentato nella Sala del Basolato del Comune di Fiesole, il volume “Ernesto Balducci. Io non sono che un uomo” di Andrea Cecconi (San Paolo, Milano 2022). Seguiranno altri appuntamenti e iniziativeeducative e solidaristiche.

Intanto l’appello è a diffondere la conoscenza fra le giovani di padre Balducci, il quale chiudeva il proprio appello di 40 anni fa, citando l’orologio degli scienziati atomici americani, le cui lancette segnavano pochi minuti prima di mezzanotte, l’ora fatale. Le lancette – diceva – in questi mesi, hanno fatto alcuni scatti in avanti. E’ nei minuti che ci restano che deve assumere vigore ecapacità d’incidenza la transazione alla civiltà della pace”. Oggi potremmo dire che quei minuti sono ormai secondi.