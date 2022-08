È probabile che il recente assassinio di Ayman Al-Zawahiri di Al-Qaeda crei una serie di effetti ramificati. Al-Zawahiri è stato assassinato da due missili Hellfire R9-X di un drone MQ9 Reaper, che aveva sorvolato o era originario di un Paese terzo, nel cuore di Kabul, da cui gli Stati Uniti hanno evacuato nell’agosto dello scorso anno. Al-Zawahiri aveva una taglia di 25 milioni di dollari in testa ed era stato il leader !invisibile’ di Al-Qaeda dal 2011.

Un tale colpo ha dato credito alla dottrina del Presidente degli Stati Uniti Biden sull’antiterrorismo all’orizzonte in Afghanistan. Tuttavia, il team dell’intelligence che ha riferito alla Casa Bianca dove si trova Al-Zawahiri e la conseguente decisione di eliminarlo con un attacco di droni, probabilmente avrà conseguenze indesiderate per la direzione futura di Al-Qaeda.

L’azione è avvenuta nel periodo del viaggio provocatorio di Nancy Pelosi alla Camera dei Congressi a Taiwan, il Presidente in isolamento dopo i test positivi al Covid-19, e poco prima di un voto critico al Senato per uno dei progetti di legge firma di Biden per finanziare la sua agenda.

I cinici media di destra affermano che il luogo in cui si trovava Al-Zawahiri era noto da tempo e l’assassinio era in un momento opportuno per rafforzare la popolarità personale di Biden. Mentre la saggezza indica che rintracciare un obiettivo di così alto valore come Al-Zawahiri avrebbe richiesto mesi, se non anni, di meticolosa raccolta di informazioni.

Una qualche forma di accordo è una terza opzione. La Banca centrale dell’Afghanistan ha ricevuto 40 milioni di dollari come ‘aiuti umanitari’ subito dopo l’assassinio. L’agenzia di intelligence pakistana, Inter-Intelligence Services (ISI) ha avuto un ruolo, secondo i rapporti regionali, in particolare se si è verificato il caso in cui il drone MQ-9 Reaper sorvola il territorio pakistano.

Si scopre che la residenza di Al-Zawahiri era di proprietà di uno stretto consigliere di Sirajuddin Haqqani, capo della Rete Haqqani, e attuale Ministro dell’Interno talebano. Lo stretto rapporto tra Haqqani Network e ISI rafforza la possibilità che ci sia stata una qualche cooperazione degli Stati Uniti con l’ISI.

Tuttavia, altri analisti dell’Afghanistan ritengono che l’assassinio non avesse nulla a che fare con l’Isi pakistano, poiché Zawahiri sarebbe stato informato se l’ISI avesse saputo dell’imminente attacco.

Il governo talebano formatosi dopo l’evacuazione americana di Kabul nell’agosto dello scorso anno, aveva al suo interno anche elementi di Al-Qaeda e gruppi fedeli all’ISI pachistano. Con gli Stati Uniti fuori dall’Afghanistan, il Paese è tornato più o meno alla stessa situazione in cui si trovava prima dell’invasione degli Stati Uniti dopo il 11/9. L’intelligence statunitense è stata molto diffidente sul fatto che l’Afghanistan venga utilizzato da Al-Qaeda per ricostruire le proprie forze per un attacco agli Stati Uniti di nuovo.

Sebbene Zawahiri fosse considerato un leader poco stimolante di Al-Qaeda, aveva una lunga storia di lavoro con molti gruppi in tutta la penisola arabica e persino in Iran. Zawahiri ha fuso il suo gruppo islamico egiziano (EIJ) con Al-Qaeda di Osama Bin Laden prima del 11/9. Al-Qaeda aveva una relazione con il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC) e l’Hezbollah libanese.

Zawahiri fu paziente durante il regno dello Stato Islamico durante il periodo del Califfato e mantenne Al-Qaeda separata. Ciò era coerente con la convinzione di Zawahiri secondo cui qualsiasi califfato non poteva essere imposto “dall’alto verso il basso”, ma doveva essere costruito dalla base. Solo con questa forte base di base, Al-Qaeda potrebbe ripristinare gli attacchi contro l ‘”Occidente infedele”. Zawahiri ha visto che lo Stato Islamico sarebbe stato attaccato dall’Occidente e distrutto.

Zawahiri si è accontentato di lavorare sui fondamenti di base prima di riportare Al-Qaeda verso la jihad internazionale. L’unico attacco straniero sostenuto da Al-Qaeda è stato l’attacco terroristico a una base dell’esercito di Pensacola negli Stati Uniti nel 2019.

Il pericolo di un post Zawahiri Al-Qaeda è che l’organizzazione possa avvicinarsi molto di più all’Iran. Al-Qaeda e Iran hanno una lunga relazione di cooperazione. Questo si basa molto sulla premessa che un nemico del mio nemico è un amico, dove l’odio reciproco per l’“Occidente” è il legame comune.

L’ex vice di Zawahiri prima di Sayf Al-Adl, Abu Muhammad al-Masri, è stato assassinato dagli israeliani a Teheran nel 2020. Molti degli attuali dirigenti di Al-Qaeda hanno da tempo rifugiato in Iran, ritenuto relativamente al sicuro dai droni statunitensi. È molto probabile che Al-Adl, l’attuale numero due di Al-Qaeda, prenda il posto di Zawahiri. Al-Adl è domiciliato in Iran e lavora a stretto contatto con i religiosi. Al-Adl ha avuto una lunga carriera attiva all’interno dell’esercito egiziano e ha organizzato gli attentati del maggio 2003 a Riyadh dall’Iran.

Secondo il libro del 2017 di Adrian Levy e Catherine Scott-Clark “The Exile”, Al-Qaeda ha lavorato a una bomba sporca per futuri attacchi agli Stati Uniti, Israele e altri potenziali obiettivi.

Con Al-Adl a capo di Al-Qaeda in collaborazione con l’Iran, ci sono possibilità che il gruppo torni più frequentemente agli attacchi terroristici internazionali. Al-Qaeda all’interno dell’Iran ha il sostegno dello stato e risorse che prima non avevano.

Sebbene la morte di Zawahiri avrà scarso o nessun effetto sulle attuali attività di Al-Qaeda, un nuovo leader con un vuoto jihadista lasciato con il declino dello Stato Islamico offre opportunità. I talebani in Afghanistan potrebbero essere tranquillamente felici che il centro di Al-Qaeda possa spostarsi dall’altra parte dell’Iran, questo sarà il vantaggio dell’Iran con un’organizzazione disposta ad attaccare i suoi nemici.

Questo non è privo di problemi per Al-Qaeda. Se Al-Qaeda rafforzerà la propria posizione in Iran, molti gruppi sunniti in tutta la penisola arabica potrebbero perdere la fiducia in Al-Qaeda. Questa è una questione estremamente importante che Al-Qaeda deve tenere in considerazione quando nomina il successore di Zawahiri. Inoltre, se Al-Adl diventa il prossimo leader di Al-Qaeda, ci sono fortissime probabilità che Israele non starebbe a guardare.

L’azione di Biden per assassinare Zawahiri è stata intrapresa con la speranza che avrebbe aumentato la sua popolarità interna. Non è stato un momento di Osama Bin Laden che Obama ha ricevuto alcuni anni prima. Sembra che gli americani siano passati dal 911.

Tuttavia, ciò che l’assassinio di Zawahiri ha fatto è destabilizzare Al-Qaeda, costringendo l’organizzazione a considerare il loro futuro ruolo jihadista. La direzione futura di Al-Qaeda dipenderà da chi sarà il nuovo leader.