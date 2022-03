L’assalto russo all’Ucraina ha suscitato così tante emozioni, consumato così tanta larghezza di banda e suscitato così tanta rabbia contro il regime di Vladimir Putin che coloro che hanno altri programmi da perseguire sono fortemente tentati di collegare in qualche modo tali programmi alla crisi attuale.

Un esempio particolarmente teso viene da coloro che si oppongono a qualsiasi accordo diplomatico con l’Iran e hanno cercato di distruggere il Joint Comprehensive Plan of Action, l’accordo multilaterale che ha fortemente limitato il programma nucleare iraniano. I loro sforzi sono senza dubbio incoraggiati in parte dalle notizie secondo cui i negoziati a Vienna sul ripristino dell’osservanza del PACG potrebbero essere vicini al raggiungimento di un accordo.

I tentativi di collegamento da parte degli oppositori del JCPOA sono incentrati sul fatto che il governo russo è stato coinvolto sia nei negoziati originali che hanno prodotto il JCPOA sia negli attuali colloqui sul ripristino della conformità. A volte l’affermazione è che l’amministrazione Biden è determinata a ripristinare il PACG, dipende dalla Russia per farlo, e quindi non si opporrà alla Russia per i suoi reati in Ucraina – non importa quanto questa affermazione sia in contrasto con ciò che l’amministrazione ha già fatto in risposta all’aggressione russa. A volte l’argomento è che, poiché la Russia è coinvolta, il ripristino del JCPOA sarebbe in qualche modo una “vittoria” per Putin.

Ma per lo più tutta questa linea retorica è solo una cruda colpa per associazione – l’idea che chiunque faccia affari con l’attuale governo russo debba essere sulla strada sbagliata. Ecco cosa dice Mark Dubowitz, che ha fatto del sabotaggio del JCPOA o di qualsiasi altro accordo con l’Iran una ragion d’essere per sé e per la sua organizzazione, la Federation for Defense of Democracies: “L’amministrazione Biden è a pochi giorni dalla firma di un accordo con Iran negoziato da Putin. Lascia che affondi.

Una delle cose straordinarie di tutta questa linea retorica è che, mentre è un modo puerile di argomentare indipendentemente da chi sia l’obiettivo, l’idea di una presunta deferenza nei confronti di Putin potrebbe essere applicata molto più prontamente e in modo convincente al presidente degli Stati Uniti che ha preceduto Biden . Questo è il presidente che ha ripetutamente affermato che il JCPOA era terribile, che ha rinnegato tutti gli obblighi degli Stati Uniti ai sensi del JCPOA, che ha cercato di utilizzare le sanzioni per rendere il più difficile possibile per un’amministrazione successiva il ritorno alla conformità, e in breve ha fatto tutto il possibile per rovinare l’accordo.

Il JCPOA è un accordo multilaterale in cui sono stati coinvolti Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia, Germania, Unione Europea e Iran. Diplomatici russi hanno partecipato insieme alle loro controparti delle altre parti, ma l’accordo originale non è stato “negoziato da Putin”, né lo sarà un accordo sul ripristino della conformità. Se un qualsiasi prodotto della diplomazia multilaterale dovesse essere considerato contaminato semplicemente perché sono coinvolti diplomatici russi, ciò si applicherebbe a innumerevoli risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, convenzioni internazionali e altri strumenti diplomatici multilaterali, molti e probabilmente la maggior parte dei quali sono indiscutibilmente negli interessi degli Stati Uniti.

Europei, russi e cinesi hanno lavorato in larga misura di concerto durante tutta la diplomazia che ha coinvolto il JCPOA. Così hanno fatto gli Stati Uniti, tranne quando sono diventati l’uomo strano rinnegando l’accordo nel 2018.

Tutte le parti hanno partecipato e stanno partecipando ai colloqui di ripristino, perché riconoscono che il JCPOA è stato nell’interesse della non proliferazione nucleare e della riduzione dei conflitti in Medio Oriente. Lo hanno riconosciuto anche i membri del Consiglio di sicurezza che hanno approvato all’unanimità la risoluzione 2231, che è l’approvazione internazionale del JCPOA.

La Russia condivide questi interessi. La sua partecipazione non è stata un favore per gli Stati Uniti o per alcuna amministrazione statunitense. La Russia non vuole vedere un nuovo stato con armi nucleari a breve distanza dal suo confine meridionale.

Gli irriducibili oppositori del JCPOA stanno ricorrendo alla stupidità di tentare di infangare il JCPOA con il fango di Putin non solo perché un nuovo accordo potrebbe emergere da un giorno all’altro dai colloqui di Vienna, ma anche perché non hanno alcuna prova reale a sostegno della loro opposizione. La direzione in cui punta l’esperienza degli ultimi sette anni è indiscutibile. Raramente le relazioni internazionali forniscono un contrasto così sbalorditivo come quello tra i tre anni in cui il JCPOA è stato in vigore e ha limitato con successo l’Iran a una piccola frazione del materiale fissile che aveva in precedenza, e il completo fallimento del successivo periodo di “pressione massima, ” che ha visto la scorta iraniana crescere fino a diventare molte volte quella che era sotto il JCPOA e ridurre il “tempo di breakout” per produrre materiale fissile del valore di una bomba da circa un anno a solo circa un mese.

La guerra in Ucraina potrebbe infatti avere conseguenze negative che coinvolgono l’Iran, non nel modo in cui suggerisce la fatua retorica degli oppositori del PACG, ma piuttosto come un diversivo dell’attenzione che potrebbe indurre altri aspiranti aggressori ad agire. Questo è spesso menzionato in relazione alla Cina e all’Estremo Oriente, ma potrebbe valere anche per il Medio Oriente e in particolare Israele, che minaccia ripetutamente di attaccare l’Iran. La storia di Israele può dare ai suoi leader alcune idee al riguardo. Quando Israele invase l’Egitto nel 1956 per dare inizio a quella che sarebbe diventata nota come la crisi di Suez, l’invasione seguì per pochi giorni lo scoppio di una rivoluzione in Ungheria che l’Armata Rossa dell’Unione Sovietica avrebbe poi represso. La coincidenza temporale delle due crisi ha reso difficile per la comunità mondiale rispondere a una delle due con la sua piena attenzione. I decisori israeliani che contemplano un nuovo attacco in Medio Oriente potrebbero considerare la nuova operazione militare russa in Europa come avente un valore diversivo simile.

La lunga storia successiva degli attacchi di Israele ai suoi vicini include la sua attuale campagna sostenuta di attacchi aerei contro la Siria. È qui – non i negoziati su un JCPOA ripristinato – dove si può trovare un punto debole con la Russia a causa della necessità della cooperazione di Mosca. Le poche critiche mosse dal governo israeliano all’invasione russa dell’Ucraina sono state notevolmente contenute. La principale ragione apparente è che Israele vuole continuare il suo bombardamento in Siria senza alcuna interferenza da parte della presenza russa lì.