Con l’aumento delle preoccupazioni globali sui cambiamenti climatici e il blocco del carbonio, il sud-est asiatico ha un’opportunità unica per far progredire la propria economia e la leadership globale costruendo una rete elettrica regionale a basse emissioni di carbonio. I Paesi dell’ASEAN possono abbinare ampie risorse di energia solare con capacità di produzione avanzate per l’accumulo di energia per batteria di veicoli elettrici, rendendoli i principali candidati per guidare la transizione globale verso l’energia pulita.

A seguito dell’accordo di Parigi, molti paesi dell’ASEAN hanno rivisto i loro piani di sviluppo energetico per includere impegni ambiziosi per la decarbonizzazione del settore energetico. I paesi dell’ASEAN hanno concordato collettivamente di generare almeno il 23% della loro elettricità da fonti rinnovabili entro il 2025. I progressi sono rapidi: il Vietnam ha approvato più di 11 gigawatt (GW) di nuovi progetti eolici e la Thailandia sta sviluppando 2,7 GW di solare galleggiante.

Sebbene questi siano primi passi importanti, non sono sufficienti per massimizzare i potenziali benefici di una transizione verso l’energia rinnovabile. Per ottenere la piena decarbonizzazione del sistema energetico, i paesi dell’ASEAN dovranno coordinarsi a livello regionale e creare fiducia e dialogo.

La nuova strategia Energy Hub 4.0 della Thailandia ha il potenziale per espandere le interconnessioni di trasmissione in tutto il sud-est asiatico e facilitare scambi di elettricità più efficienti ea basse emissioni di carbonio tra i paesi. Ma per consentire una rete elettrica ASEAN più integrata, sono essenziali previsioni e accrediti migliori e lo sviluppo di nuove tecnologie.

Uno studio sulla preparazione all’energia rinnovabile in tutta la regione evidenzia le sfide e le opportunità di raggiungere l’integrazione della rete di energia rinnovabile tra gli stati dell’ASEAN. La previsione centralizzata dell’energia rinnovabile e l’analisi dei dati sono fondamentali per integrare l’elettricità solare ed eolica su larga scala, ma in molti paesi mancano le previsioni necessarie per garantire un funzionamento regolare della rete.

Sono necessari mercati e sistemi migliorati a causa della vasta gamma di capacità di spedizione dal Laos a Singapore. I paesi stanno espandendo rapidamente le proprie capacità: il Vietnam ha recentemente superato Thailandia, Filippine e Malesia per capacità solare installata totale e ha raggiunto il suo obiettivo di 18,6 GW per il 2030 con 10 anni di anticipo rispetto al previsto. Gli investimenti sono in linea con questi obiettivi di decarbonizzazione, ma per mettere in atto queste tecnologie sono necessari investimenti coordinati in tecnologie abilitanti come sistemi di stoccaggio, trasmissione, previsione e accredito dell’energia.

Una barriera è la mancanza di centri di ricerca di supercalcolo in grado di prevedere e ottimizzare i nuovi sistemi di alimentazione. Gli stessi metodi utilizzati dagli Stati Uniti al National Renewable Energy Lab richiedono settimane per essere calcolati in Vietnam. Investimenti, formazione e condivisione globale delle conoscenze potrebbero accelerare questa transizione.

Lo sviluppo di un sistema di crediti per verificare e convalidare l’elettricità a basse emissioni di carbonio potrebbe aiutare a distinguere tra centrali elettriche a carbone pericolose per l’ambiente, lo sviluppo di dighe idroelettriche tradizionali e fonti di elettricità a basse emissioni di carbonio più benigne. Potrebbe anche aiutare a stabilire codici e standard di rete per i paesi che aiutano ad aumentare l’assorbimento di elettricità rinnovabile e ridurre i costi di integrazione. I paesi con reti in crescita ma con una mancanza di capacità di trasmissione su larga scala potrebbero scambiare elettricità a basse emissioni di carbonio con paesi che hanno una domanda maggiore. Un esempio è l’accordo commerciale per l’energia eolica Monsoon da 600 MW tra Laos e Vietnam.

Un adeguato sistema di crediti potrebbe anche disincentivare progetti su larga scala come la diga di Pak Beng da 912 MW, un progetto che minaccia la salute dei fiumi e impedisce alla produzione di energia a basso costo da solare ed eolico di partecipare ad accordi commerciali di elettricità prenegoziati. Questo sistema potrebbe premiare i progetti che riducono le emissioni di carbonio. Ad esempio, l’accordo commerciale Laos-Thailandia-Malesia-Singapore di 100 MW che dovrebbe iniziare nel 2022 rappresenta un modello scalabile per un ulteriore sviluppo della rete elettrica a livello dell’ASEAN, ma solo se le sue riduzioni di carbonio vengono misurate e convalidate.

Se l’idrogeno verde diventa parte di una strategia di eliminazione graduale dei combustibili fossili nel sud-est asiatico, la verifica sarà fondamentale anche per monitorare le emissioni di gas serra associate alla produzione di idrogeno verde. Ciò potrebbe assumere la forma di valutazioni del ciclo di vita standardizzate e protocolli di certificazione simili a quelli utilizzati per certificare i biocarburanti per la loro equivalenza delle emissioni di gas serra.

L’idrogeno verde può aiutare ad accelerare l’eliminazione graduale del gas naturale, importato da molti paesi dell’ASEAN. Gli stati della regione potrebbero utilizzare l’elettricità per costruire nuove tecnologie di elettrolizzatori per la domanda di energia industriale mentre i loro settori elettrici si decarbonizzano. Ciò potrebbe consentire una produzione di energia più localizzata mentre si costruiscono più infrastrutture per l’energia rinnovabile.

Sebbene il finanziamento di nuove centrali a carbone nel sud-est asiatico rimanga improbabile, l’economia attuale sta spingendo le centrali elettriche a carbone a sostituire le centrali elettriche rinnovabili sulla rete. Per un maggiore assorbimento di energia rinnovabile, è necessaria una pianificazione del sistema energetico più basata sul mercato. Limitare la produzione di carbone o accelerare il pensionamento anticipato del carbone potrebbe accelerare gli obiettivi di elettricità a basse emissioni di carbonio in tutta la regione, ma questo non è stato ancora esplorato seriamente.

Dal punto di vista della pianificazione internazionale, la cooperazione è fondamentale per raggiungere questi obiettivi. Sarà necessario un coordinamento tra i settori per evitare disastri ecologici dovuti alla dipendenza dall’energia idroelettrica e alla conseguente perdita di risorse idriche. Anche lo sviluppo di capacità per lo stoccaggio dell’energia della batteria e per l’adozione di veicoli elettrici può portare alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro.

Ma il coordinamento sullo stoccaggio dell’energia e sulla trasmissione del sistema elettrico sarà essenziale per lo sviluppo di una rete elettrica a basse emissioni di carbonio in tutto il sud-est asiatico.