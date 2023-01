L’Armenia ha bisogno di alternative alla Russia e all’Iran

L’Armenia è tutt’altro che perfetta, ma è una democrazia. Due dei partner più stretti dell’Armenia sono la Russia e l’Iran. La Repubblica islamica dell’Iran è caratterizzata dalla repressione delle donne e dei gruppi minoritari. La Federazione Russa è definita dalle sue ambizioni imperialiste di invadere e annettere le ex repubbliche sovietiche. Che siano opzioni buone o cattive, si tratta di partenariati esistenziali per l’Armenia a causa della minaccia rappresentata – e del vantaggio strategico detenuto – dall’Azerbaigian. Per essere chiari: la situazione geopolitica dell’Armenia è precaria e ha bisogno di alternative alla Russia e all’Iran.

La partnership dell’Armenia con l’Iran è pragmatica. L’Armenia è maledetta dalla geografia. Bloccata da una Turchia antagonista a ovest e da un Azerbaigian ancora più ostile a est, la connessione dell’Armenia con il mondo dipende dalla Georgia a nord e da un valico di frontiera con l’Iran a sud. Sebbene il sostegno militare diretto dell’Iran all’Armenia sia limitato, l’Armenia e l’Iran condividono una causa comune nelle rispettive controversie con l’Azerbaigian.

Mentre il conflitto dell’Armenia con l’Azerbaigian è noto, le tensioni tra l’Azerbaigian e l’Iran non sono altrettanto note. In parole povere, Baku e Teheran hanno controversie quasi territoriali basate su visioni del mondo incompatibili. Da un lato, il concetto azero di Bütöv Azərbaycan – Grande Azerbaigian – si basa sull’unificazione delle terre storicamente abitate dagli azeri in un unico stato. Ciò include il territorio armeno a ovest dell’Azerbaigian e il territorio iraniano a sud dell’Azerbaigian. D’altra parte, l’ Iran ha a lungo visto l’Azerbaigian come un territorio perduto che appartiene alla sua sfera di influenza. Come il legame dell’Iran con l’Iraq e il Libano, ciò è dovuto principalmente alla maggioranza sciita dell’Azerbaigian .

Storicamente, i popoli azeri risiedevano all’incrocio tra l’Impero russo, l’Impero ottomano e la Persia. Oggi la popolazione dell’Azerbaigian è di circa 10 milioni . Mentre l’Iran conta oltre 85 milioni di abitanti, oltre il 15% degli iraniani si identifica come azero. In effetti, ci sono più azeri che vivono in Iran che nello stesso Azerbaigian. Chiaramente, il potenziale del separatismo azero iraniano minaccia l’integrità territoriale dell’Iran. Allo stesso modo, anche la visione dell’Iran di incorporare gli sciiti azeri sotto la bandiera iraniana mette in pericolo la sovranità dell’Azerbaigian.

Dato che ‘il nemico del mio nemico è mio amico’, le controversie dell’Iran con l’Azerbaigian si traducono in una partnership strategica con Israele. Ad esempio, Israele ha rappresentato oltre il 25% di tutti i trasferimenti di armi all’Azerbaigian tra il 2011 e il 2020. In cambio, l’Azerbaigian fornisce a Israele l’accesso agli aeroporti vicino al confine di circa 420 miglia con l’Iran. Se dovesse scoppiare la guerra tra Tel Aviv e Teheran, questo accesso consentirebbe ai caccia israeliani di aggirare lo spazio aereo giordano, siriano e iracheno e raggiungere più facilmente obiettivi militari in Iran.

L’Azerbaigian è anche alleato della Turchia. Una potenza regionale all’incrocio tra Europa e Asia, la Turchia è un importante snodo di transito alla foce del Mar Nero e del Mediterraneo orientale. La Turchia esercita anche un’influenza significativa all’interno della NATO. L’Azerbaigian e la Turchia sono entrambi paesi di lingua turca e membri dell’Organizzazione degli Stati turchi (OSA).

Il vantaggio strategico dell’Azerbaigian sull’Armenia va oltre il suo rapporto speciale con Israele e l’alleanza ‘fraterna’ con la Turchia. A differenza dell’Armenia, l’Azerbaigian ha anche gas naturale e petrolio.

L’appetito dell’Eurasia per l’energia ha reso l’Azerbaigian una delle economie in più rapida crescita del 21° secolo . Ad esempio, l’ oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) può trasportare più di un milione di barili di petrolio al giorno dall’Azerbaigian alla Georgia attraverso la Turchia fino al porto turco di Ceyhan per l’esportazione verso i mercati internazionali. Allo stesso modo, il Corridoio Meridionale del Gas (SGC) trasporta il gas dall’Azerbaigian attraverso la Georgia e la Turchia verso la Grecia, l’Albania e l’Italia. State tranquilli, l’Azerbaigian continuerà a beneficiare della diversificazione dell’Europa rispetto ai combustibili fossili russi.

L’alleanza dell’Armenia con la Russia ha radici storiche. L’Armenia è stato il primo stato cristiano. La Russia era vista come il difensore delle minoranze cristiane dell’Asia Minore. Dopo il genocidio armeno, la dissoluzione dell’Impero ottomano, la caduta dell’Impero russo e il fallimento dei movimenti indipendentisti nel Caucaso, i sovietici presero il controllo dell’Armenia e la incorporarono nell’Unione Sovietica. L’Armenia ha ottenuto l’indipendenza e ha iniziato la sua transizione verso la democrazia solo dopo il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991. Oggi l’Armenia è membro della CSTO (Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva), ha un accordo di difesa bilaterale con la Russia, ospita diverse basi militari russe , e fa affidamento sulle guardie russe per proteggere i suoi confini.

La CSTO è l’equivalente russo della NATO. I suoi membri sono Russia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Armenia. Mentre la NATO ha i suoi problemi, la coesione della CSTO è inesistente. Ad esempio, il conflitto scoppia tra il Tagikistan e il Kirghizistan ogni pochi mesi . Allo stesso modo, anche il Kazakistan e il Kirghizistan sono membri dell’Organizzazione degli Stati turchi (OTS). In altre parole, entrambi condividono stretti legami diplomatici con l’Azerbaigian e la Turchia nonostante debbano garanzie di sicurezza all’Armenia. Chiaramente, questo accordo non gioca a favore dell’Armenia.

L’articolo 4 della CSTO afferma che un attacco a uno Stato membro è considerato un attacco a tutti gli Stati membri. Quando il presidente Tokayev ha chiesto assistenza per reprimere le proteste nel gennaio 2022, la CSTO, compresa l’Armenia, ha inviato forze di pace in Kazakistan. Quando il primo ministro Pashinyan ha invocato l’ articolo 4 in seguito alla violazione dell’accordo di cessate il fuoco da parte dell’Azerbaigian nel settembre 2022, la CSTO non ha risposto alla richiesta di aiuto dell’Armenia e tanto meno ha condannato l’aggressione dell’Azerbaigian. Per quanto riguarda l’Armenia, le garanzie di sicurezza della CSTO non valgono la carta su cui sono scritte.

Mosca ha mediato l’ accordo di cessate il fuoco del novembre 2020 tra Armenia e Azerbaigian. Gli obblighi della Russia includono il dispiegamento di forze di pace e la protezione del Corridoio Lachin che funge da ancora di salvezza per oltre 120.000 armeni nel Nagorno Karabakh. A differenza delle operazioni di mantenimento della pace a Cipro e in Kosovo, il dispiegamento della Russia nel Nagorno Karabakh non è richiesto dalle Nazioni Unite ed è privo di impegno internazionale. Evidentemente, l’unilateralismo della Russia manca del controllo civile e dei meccanismi di responsabilità che fanno funzionare altri accordi di mantenimento della pace. Dato che il corridoio di Lachin è stato bloccato dagli azeri dal 12 dicembre 2022, la missione di mantenimento della pace russa chiaramente non funziona.

A peggiorare le cose per l’Armenia, l’unilateralismo di Mosca è integrato dall’ambisiderismo russo. Per l’Armenia, la Russia è un alleato. Per la Russia, l’Armenia è un cliente. In termini di grande strategia russa, Mosca vuole mantenere la sua influenza a Baku limitando quella di Ankara, a spese dell’Armenia. Pertanto, la Russia è ancora il più grande esportatore di armi sia in Armenia che in Azerbaigian, nonostante le sue garanzie di sicurezza a Yerevan. Ad esempio, la Russia ha rappresentato il 60% dei trasferimenti di armi all’Azerbaigian e un enorme 94% dei trasferimenti di armi all’Armenia nel periodo precedente alla seconda guerra del Nagorno Karabakh.

Da una prospettiva geopolitica, sembra che la Russia e la CSTO abbiano aiutato l’Azerbaigian a dare scacco matto all’Armenia. Certo, Baku mantiene un vantaggio strategico su Yerevan. Tuttavia, l’Armenia ha ancora opzioni a sua disposizione per salvare la situazione. La chiave sta nell’orientamento democratico dell’Armenia e nell’influenza esercitata dalla diaspora armena in altre democrazie come gli Stati Uniti e la Francia.

L’Occidente ha ripetutamente segnalato la sua intenzione di intensificare l’impegno con l’Armenia. Nel settembre 2022, la portavoce Nancy Pelosi è diventata il funzionario statunitense di più alto rango a visitare l’Armenia da quando ha ottenuto l’indipendenza. Nell’ottobre 2022, il presidente Macron e il presidente Michel hanno negoziato una missione conoscitiva dell’UE al confine tra Armenia e Azerbaigian con il primo ministro Pashinyan e il presidente Aliyev. Nel dicembre 2022, il Canada ha aperto il suo consolato in Armenia a Yerevan. L’elenco potrebbe continuare all’infinito, ma le ricadute dell’invasione russa dell’Ucraina spingeranno l’Armenia più vicino all’Occidente in meglio o aumenteranno la dipendenza dell’Armenia dalla Russia in peggio.

Ci sono due politiche che l’Armenia potrebbe perseguire per migliorare la sua posizione strategica. In primo luogo, l’Armenia dovrebbe spingere per un maggiore impegno internazionale nel Nagorno Karabakh. La richiesta di una missione conoscitiva internazionale nel Corridoio Lachin è un passo nella giusta direzione. Tuttavia, Yerevan deve andare oltre. La linea dura dell’Armenia dovrebbe chiedere che una forza internazionale di mantenimento della pace sia dispiegata per sostituire o accompagnare le forze di pace russe nel corridoio di Lachin. La linea rossa dell’Armenia dovrebbe essere una missione di monitoraggio civile multilaterale permanente a Stepanakert per integrare il Centro di monitoraggio congiunto russo-turco ad Aghdam. Aumentare il numero delle parti interessate internazionali e approfondire il loro impegno è fondamentale per migliorare la posizione strategica dell’Armenia e ridurre la probabilità di un’aggressione azera.

In secondo luogo, l’Armenia dovrebbe ritirarsi dalla CSTO. Sfortunatamente, le garanzie di sicurezza della CSTO sono compromesse da alleanze e interessi divergenti all’interno dell’alleanza. L’Armenia non può fare affidamento sulla Russia e sulla CSTO per prevenire – né proteggerla – dall’aggressione dell’Azerbaigian perché le preoccupazioni per la sicurezza nazionale di Yerevan divergono dai disegni strategici di Mosca. Peggio ancora, l’adesione alla CSTO rende difficile, se non impossibile, per l’Armenia diversificare la sua fornitura di equipaggiamento militare, modernizzare le sue forze armate e cercare accordi di sicurezza bilaterali o multilaterali alternativi dall’Occidente o altrove. Evidentemente, il ritiro dalla CSTO consentirebbe all’Armenia di perseguire una politica di ambiguità strategica.

Una cosa è certa: l’Azerbaigian mantiene un vantaggio strategico sull’Armenia. Se l’equilibrio di potere rimane invariato, è improbabile che Baku aspetti 26 anni prima di lanciare la prossima guerra; questa volta, mirava a costruire un ponte terrestre dall’Azerbaigian al Nakhichevan.