Da metà giugno, il produttore russo Gazprom ha ridotto i flussi di gas attraverso il corridoio Nord Stream 1 verso la Germania di circa il 60% delle quantità contrattuali giornaliere, spingendo il governo federale di Berlino ad alzare il livello di allarme per allertare (il secondo su tre livelli) e per prepararsi al peggio a venire. Gazprom ha affermato che la riduzione è stata causata dal fatto che una turbina necessaria per far funzionare il Nord Stream 1 che è stata inviata in Canada per le riparazioni non ha potuto essere restituita a causa delle sanzioni.

Alcuni osservatori hanno definito quello di Gazprom un bluff e hanno sostenuto che le sue azioni sembrano motivate politicamente. Hanno sottolineato che se Gazprom fosse stata un’azienda genuinamente orientata al commercio, avrebbe compensato il calo delle forniture del Nord Stream 1 con consegne potenziate attraverso la rotta di transito ucraina. Invece, il colosso energetico russo di proprietà statale ha preferito mantenere volumi di transito limitati attraverso l’Ucraina, inviando solo il 40% delle consegne che dovrebbe spedire in Europa attraverso questa rotta da metà maggio.

Con una manutenzione programmata di dieci giorni sul Nord Stream 1 in programma dall’11 luglio, ci sono voci che suggeriscono che Gazprom potrebbe usare l’interruzione come scusa per non riprendere i flussi dopo il 21 luglio, innescando ulteriore caos nei mercati del gas. Sebbene vi sia la possibilità che la Russia riduca le forniture a livelli minimi o le riduca del tutto, la quantità di danni che può infliggere e la capacità dell’Europa di resistere a un inverno difficile dipenderà dalle misure messe in atto ora.

Finora, l’uso da parte della Russia delle forniture di gas naturale come arma politica ha avuto un grande successo. La decisione di Gazprom di non inviare più gas in Europa nel 2021 nonostante l’aumento della domanda post-Covid, la riduzione della fornitura a diversi Paesi e società europei dall’inizio della sua guerra in Ucraina e la recente forte riduzione delle consegne attraverso l’Ucraina e il Nord Stream 1 hanno tutto ha contribuito a portare i prezzi a livelli record.

Qualunque cosa la Russia abbia perso limitando le forniture di gas, l’ha guadagnata con l’aumento dei prezzi. Questi prezzi sono stati spinti verso l’alto, in larga misura, dalle tattiche di ‘armamento energetico’ della stessa Russia. La limitazione delle forniture di gas ora ha anche ripercussioni a lungo termine perché rallenta la capacità delle aziende di iniettare gas naturale nello stoccaggio per garantire che gli impianti siano pieni dell’80% entro il 1° novembre, come richiesto dall’UE. Ancora più dannoso, crea la percezione generale che, in assenza di forniture di gas russe, l’Europa non sarà in grado di far fronte al picco della domanda invernale e dovrà affrontare una grave crisi.

Sebbene la situazione sia certamente critica, ci sono argomentazioni che suggeriscono che non sarebbe impossibile per l’Europa superare l’impatto di un taglio completo dell’offerta russa a condizione che una serie di misure siano messe in atto immediatamente.

In primo luogo, i Paesi europei, e in particolare quelli con una forte dipendenza dal gas russo, dovrebbero avviare una campagna mediatica sostenuta che spieghi la situazione ai consumatori e consigli loro di ridurre i consumi nei prossimi mesi. Coloro che sostengono che ciò non sia realistico dovrebbero prendere in considerazione l’esempio dell’Ucraina, che nel 2015 è passata da un’economia dipendente dalle importazioni di gas russe a zero.

In secondo luogo, l’UE dovrebbe collaborare con i Paesi limitrofi non UE per massimizzare le importazioni alternative e verificare che tutte le strozzature che bloccano la capacità di trasmissione siano rimosse. Oltre alla Norvegia, anche l’Azerbaigian e l’Algeria potrebbero aumentare le esportazioni di gasdotti. L’UE dovrebbe anche collaborare con il Regno Unito e la Turchia per garantire le importazioni tramite i loro terminali GNL. L’UE da sola ha una capacità di importazione di GNL di 158 miliardi di metri cubi/anno, ma quando si aggiunge la capacità di rigassificazione dei porti turchi e britannici, questa potrebbe aumentare di circa il 50%. Il Regno Unito ha già importato volumi record di GNL quest’anno e ha esportato parte di questo aumento del volume in Europa.

L’UE dovrebbe collaborare con la Turchia per assicurarsi che firmi un accordo di interconnessione con le vicine Bulgaria e Grecia e permetta agli acquirenti europei di accedere ai suoi terminali GNL. L’UE ha bisogno di terminali di importazione turchi tanto quanto la Turchia ha bisogno del sostegno finanziario europeo. Certo, non tutte le importazioni di gas nel Regno Unito e in Turchia arriverebbero nell’UE. Tuttavia, gli acquirenti potrebbero assicurarsi volumi attraverso queste rotte in estate da iniettare nello stoccaggio in preparazione per la prossima stagione di riscaldamento.

Sul lato della trasmissione, c’è congestione in Germania così come in alcuni punti di confine come quelli tra Austria e Ungheria e Ungheria e Romania. Tuttavia, la maggior parte dei colli di bottiglia che si verificano non sono causati da problemi tecnici, ma principalmente da problemi normativi. Ad esempio, i gestori dei sistemi di trasmissione nell’Europa centrale devono ancora decidere cosa accadrà alla capacità prenotata dalle società che si aspettavano di importare gas tramite l’ormai defunto Nord Stream 2. Poiché la Germania ha staccato la spina al progetto del gasdotto Nord Stream 2, la capacità all’interno del sistema tedesco che avrebbe dovuto trasportare il gas del Nord Stream 2 verso altri mercati dovrebbe essere rilasciata per consentire ad altre società di prenotarla in modo più flessibile ea breve termine.

Una semplice indagine sulla capacità di trasmissione disponibile nell’Europa sudorientale e sul suo utilizzo medio negli ultimi tre mesi mostra che meno di un terzo dell’infrastruttura esistente è utilizzato a livello regionale. Tuttavia, parte di tale capacità non può essere sfruttata perché Gazprom l’ha completamente prenotata ma ne utilizza solo la metà, come nel caso dell’interconnessione tra Bulgaria e Macedonia del Nord, e perché alcuni operatori di trasporto e regolatori hanno vietato l’esportazione di gas dai mercati interni ad alcuni Paesi vicini, come nel caso della Romania.

Infine, l’UE potrebbe raccogliere una somma forfettaria per aiutare ad acquistare gas sufficiente per la stagione invernale se i prezzi dovessero salire a nuovi livelli record. Tali strumenti sono già utilizzati a sostegno delle società del gas ucraine e moldave e potrebbero essere estesi all’UE nel suo insieme. Offrire assistenza finanziaria alle aziende che lottano per assicurarsi forniture alternative di gas sarebbe un modo più giudizioso per affrontare gli effetti di una riduzione del gas russo rispetto a manomettere i mercati attraverso misure interventiste come i massimali di prezzo.

Creare l’impressione di un’imminente crisi del gas soddisferebbe gli interessi russi non solo perché continuerebbe ad aumentare i prezzi e a riempire le casse di Gazprom, ma anche perché creerebbe l’idea che l’Europa dovrebbe assumere una posizione più conciliante per garantire l’accesso alle risorse russe. In effetti, l’UE può disconnettersi dalle forniture di gas della Russia prima di quanto alcuni suggerirebbero, a condizione che mobiliti le giuste risorse umane e finanziarie per lavorare in quella direzione.

