L’aratro e la spada nell’America di midterm 2022

“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

L’8 novembre prossimo l’America voterà per le elezioni di medio-termine (di una presidenza di 4 anni), una stravagante trovata di ‘check and balance’ ossia i contrappesi di un governo per evitare derive oligarchiche. Ma in concreto significa che un presidente in carica, l’ultimo Obama, ha il Congresso contro in entrambi o in uno dei suoi rami, Camera e Senato. Dunque sarà ‘un’anatra zoppa’ con difficoltà di decisioni di governo incisive perché non ha i numeri. Se perdi al mid-term gli ultimi 2 anni di presidenza non si potrà cambiare nulla.

Detto ciò l’elezione è stata oscurata da un atto gravissimo, l’aggressione di un 42nne con un martello a Paul Pelosi marito di Nancy, speaker della Camera, con l’aggressore che gridava dove lei fosse, per ucciderla. Lui ha ricevuto diverse martellate e solo dopo la polizia sempre attenta e violenta contro afroamericani ha arrestato l’uomo, entrato tranquillamente. Senza leggere le agenzie non ho avuto dubbi sulla matrice. Il tizio dai suoi account social si scopre essere un militante terrorista di Trump, un complottista di QAnon, antisemita, inzuppato di idee sull’emergenza pandemica a fini di complotto, manipolato riguardo alle trame oscure dello “Stato profondo” che schiaccerebbe gli americani “giusti”, i fasciotrumpiani (nell’Italietta del vecchio governo attuale “il” presidentetoglie mascherine e protezioni e reintegra personale sanitario no vax negli ospedali, cioè vicino agli anziani fragili e più esposti!).

E riporto una seconda notizia tanto per tirarci giù di morale che dovrebbe appartenere all’America migliore, quella democratica. Dal famigerato maxi carcere-cimitero americano di Guantanamo, in territorio cubano, è stato rilasciato dopo 19 anni (!) il pakistano Saifullah Paracha, oggi di 75 anni, arrestato nel 2003 in Thailandia accusato di finanziare al Qaeda. Dopo 1 anno e mezzo per ordine di Biden viene rilasciato. Non sappiamo nulla circa la sua pericolosità, quel che è certo è che non è mai stato “ufficialmente” incriminato per alcun reato, restando per due decenni in detentiva. Né Obama né Biden, come avevano promesso, hanno chiuso quel lager aperto dopo l’11 settembre 2001, l’attacco terroristico alle Torri Gemelle, dove sono passati 780 prigionieri, di cui 732 (!!), il 93,8%, rilasciati dopo almeno 10 anni senza aver subìto un’incriminazione o un processo.

Viva l’America democratica, che dire… E veniamo a ciò che accadrà viste le premesse. L’aratro traccia il solco per poi seminare. La spada copre di sangue la terra e distrugge il raccolto di tutti. Questa la dinamica di una nazione ferita e lacerata da terroristiche organizzazioni para militari coagulatesi nel gennaio del 2020 con il tentato golpe a Capitol Hill. Si è diffusa dopo Trump una diffusa e legittimata istituzionalizzazione di una destra conservatrice repubblicana trasformatasi in un movimento istituzionale e di popolo estremistico che si opporrà violentemente per le prossime elezioni di medio termine. Con Trump, ma veniva da prima senza che alcuno se ne preoccupasse, è emerso e si è coagulato nel paese un massiccio orientamento ideologico-politico non solo in contrasto con le parti avverse quanto di rifiuto dell’avversario. Un fiume carsico nelle pieghe oscure della società americana esplosa con il suo golpista in capocoagulatosi in un blocco che ha polarizzato il paese. Mentre i democratici non avevano messo in discussione la sua vittoria il fascista Trump con le sue armate cospirazioniste di odiatori seriali appena eletto Biden ne hanno delegittimato la vittoria gridando al complotto. Così oggi la nuova “guerra” di destra in una democrazia instabile intende negare al “nemico” qualsiasi legittimazione a governare. Sono i prodromi di una dittatura. La situazione che si preparando nell’America di mid-term è scandita da passaggi che ne prefigurano il clima di guerra guerreggiata fatta esplodere da princìpi ideologici di una destra estrema a cui i Repubblicani si sono da tempo votati abiurando ai valori conservatori fondati su valori condivisi di un’unica Nazione. Così da negare sempre e comunque la validità del voto e con essa l’esistenza di una parte politica diversa dalla loro, l’unica comunque vincente. Anche quando perdono. Dunque ciò che è emerso nel luglio scorso alle primarie in Colorado diventa un segnale emblematico del “new normal” elettorale degli Stati Uniti. Difatti diversi candidati repubblicani perdenti, per oscuri complotti e tranelli…, invece di accettare l’esito con spirito democratico hanno subito gridato alla frode elettorale contestandolo con la presentazione di ricorsi. Peraltro presentati ad organi giudiziari di cui non è scontato che ne validino l’interpretazione, ma che “dovranno” essere solo il linea con le loro farneticanti tesi. Dunque durante la validazione delle schede gruppi di manifestanti, braccio spesso armato dei loro politici di riferimento repubblicani, cioè trumpianiessendo quelli in dissenso spazzati via da questa mare nera montante, hanno presidiato i seggi, insultato gli scrutatori, filmando le operazioni. Con diversi gruppi raccolti in preghiera (!), il braccio ideologico che arma quelle menti, evocando persino flagelli divini contro gli avversari! Pare di trovarsi in una teocrazia dove il compito dello Stato può essere risolto al meglio solo da chi ha una fede e tutti gli altri sono miscredenti. Sono costoro l’altra faccia funzionale ai terroristi dello Stato islamico che volevano colpire l’Occidente per il decadimento morale dei costumi uccidendone i “miscredenti”. Evidente contrapposizione di un mondo oscuro dove la ragione ed il pensiero razionale illuminista, peraltro in difficoltà, è stato da tempo sostituito da deliranti millenaristiche oscurantiste. Piccola parentesi, molto di quel dibattito è arrivato da tempo in Europa ed oggi con il governo del “signor” Meloni diverse slabrate evocazioni di quelle mistiche invocazioni determineranno e condizioneranno le decisioni politiche sui temi etici, sui diritti sessuali delle persone, sui tentativi già in atto di perseguire le donne attaccandole nel loro diritto all’autodeterminazione in materia di aborto. Un vento che viene da lontano come vedremo e di cui pochi si sono resi conto ed accorti, preferendo concentrarsi sulle politiche economiche di stampo neo liberista che doveva rendere felice l’intera società così si è visto dall’esplosione dei nazionalismi di matrice populistica. Una cecità concreta e morale magistralmente raccontata da JosèSaramago, appunto una “Cecità”. Le primarie che ho citato tra repubblicani moderati ed oltranzisti sono un antipasto di ciò che dovrebbe succedere, che succederà, a novembre. Difatti il clima incendiario viene fomentato dal fatto che il 51%, spaccati a metà, dei 569 candidati repubblicani ormai trumpiani hanno sottoscritto la mistificazione delle “elezioni rubate”, la “Big Lie” di Trump con cui nel 2020 fomentò le sue truppe armate per assaltare Capitol Hill e cambiare il corso della storia americana. Diversi loro esponenti non hanno dichiarato se accetteranno l’esito delle urne per loro certamente truccato, estremizzando una posizione pericolosa affermando che comunque se i risultati fossero sfavorevoli a loro sicuramente ciò sarà la conferma e la prova di brogli. Questo orientamento violento e negazionista priva di un dialogo tutto coloro i quali dissentono su posizioni diverse ma non oppositive, così come ci ricorda la Teoria dei Giochi e le modalità del conflitto negli scambi e relazioni sociali che costituiscono le forme dell’interazione sociale espresse nelle due modalità di “Correlazione perfetta”. L’una negativa, l’altra positiva. In questa seconda gli attori sociali presentano una “opposizione negoziale” tra avversari o partners in una modalità di gioco caratterizzata da una “Non fiducia o di disaccordo reciproco” ed a “somma variabile” modificandosi nelle mosse interattive il quantum ritenuto valido per considerarsi soddisfatti. Di modo che i “payoff”, i guadagni monetari o simbolici che si ricavano da uno scambio variano con il variare degli indicatori di soddisfacimento reciproco dove le preferenze e gli interessi dei giocatori presentino “caratteri comuni, di reciproco vantaggio”. Avversari dunque ma non nemici, impegnati in una legittimazione reciproca ad accettare o rifiutare la prosecuzione delle transazioni tra le parti. Se ci si pensa, è quanto accade nelle molteplici situazioni della vita sociale dove appunto convergono i fattori che ho richiamato. Ma che cosa succede se quella Correlazione si connota di un carattere in assoluto negativo? Che è poi la proposta ed il modus operandi di Trump e di tutti coloro i quali affermano valere solo la loro posizione, negando tutte le altre alternative. Accade, è accaduto in America, come ovunque nei conflitti con situazioni di stallo, questa modellistica attagliandosi alla situazione della guerra d’invasione della Russia in Ucraina, che la “opposizione sia inconciliabile”, che gli attori sociali in campo siano da una parte considerati “antagonisti, avversari, nemici”, che la formazione della fiducia venga negata in nuce e ritradotta in una “sfiducia reciproca disfunzionale”, in un gioco delle parti a “somma fissa” ma soprattutto a somma “zero” ovvero dove solo uno vince e tutti gli altri contendenti debbono perdere. Con guadagni “fissi” che non cambiano mai e con preferenze dei giocatori che siano “divergenti con vantaggi unicamente individuali”. Ovvero qui di uno solo, Trump, oppure Putin. In questa difficile ed antagonistica situazione politica e sociale americana accade che l’incidenza sempre maggiore del sospetto di disinformazione fondato sull’accusa di menzogna sistemica costituisce l’elemento distruttivo dell’attuale politica americana. Cosicché la stessa evidenza dei numeri viene sommersa da una retorica incessante sul sicuro sospetto di brogli amplificato ad arte sugli “stranieri clandestini” (nei termini dei nazionalismi anti immigrati, come da noi, finalizzati ad una visione vincente costruzione sociale stereotipata dell’altro). Gli “stranieri” sarebbero i democratici che gonfierebbero le liste elettorali negli Stati ritenuti strategici o che introdurrebbero molte schede “false” nottetempo dalle entrate di servizio nei seggi! Paranoie imbarazzanti per qualsiasi mente mediamente considerabile “normale” ma che nell’ideologico impazzimento americano ed europeo acquista un senso di normalità con cui indagare fenomeni sociali che andrebbero osservati con le lenti dell’intelligenza, dove c’è, e della ragione, dove alberga. E dunque il criminale ideologo Steve Bannon, recentemente condannato a 4 mesi si spera di carcere per essersi rifiutato di presentarsi alla Commissione che vaglia posizioni e temi del tentato colpo di Stato a Capitol Hill del 6 gennaio 2020, può così affermare che non è vero che ogni voto conta. Perché contano quelli “legali” scrutinati e verificati di cittadini americani correttamente iscritti nelle liste. E dunque la destra estremista, ma non i democratici ed i liberali, altra idiozia, hanno addestrato decine di migliaia di osservatori e scrutinatori “perché se mettiamo i limiti giusti non possono vincere!” essendo i limiti giusti quelli loro contro tutti gli altri cattivi. E qui ci sta bene ricordare alla faccia di tutti i patetici e sguaiati sorrisetti mossette e frizzi e lazzi del “Signor” presidente di qualcosa Giorgia, o Giorgio non ricordo bene, da anni intrattiene ottimi rapporti con il Bannon, invitandolo alla sua festicciola di destra tra “puffetti” di Tolkien, i campetti Hobbit e paccottiglia para intellettuale di destra. Poi sono pure lì a fare sempre le vittime, a piagnucolare sul brutto Stato di diritto contro di loro sempre rovescio, in tutte le tv cosiddette democratiche che devono ospitare le Nunzie qualcosa o barbuti e non, giornalistelli tanto fascistelli e così tutti pronti a sminuire, irridere, tuonare, semplificare, giustificare. Se stessi, mai gli altri.

Mi fermo qui ricordando solo la lettura che ho ripreso di un caso editoriale ovvero ‘La Seconda Guerra Civile Americana, i Diari di Turner’ usciti negli Stati Uniti nel 1978 che appunto propugnano una sanguinosa presa delle armi in America. Un libro di un fisico americano nazista, William Luther Pierce, il più pericoloso suprematista bianco d’America. Pericolosità accentuata dal fatto di muoversi nelle pieghe di una modernità in crisi di cui i liberali ne hanno valorizzato i lati al sole, per pochi, dimenticando i bui lati oscuri dei tanti. Qui le destre hanno ri-costruito le proprie identità e simbologie escludenti. La colpa è di tutti quelli che pensavano risolti i problemi con una becera globalizzazione economica che ha scardinato patto e contratto sociale. Le destre lo hanno ben capito. Quanto ci metterà una sinistra seria a capirlo, magari dopo aver affossato Pd e dintorni in Italia ed altrove?