L’Arabia Saudita sfrutta Ronaldo, per quello che vale

L’Arabia Saudita non sta perdendo tempo a sfruttare per quello che vale il trasferimento della superstar del calcio Cristiano Ronaldo nel regno. Né altri nel Golfo sono desiderosi di unirsi al carrozzone.

Giocando per il nove volte campione del campionato saudita Al Nassr FC per 211 milioni di dollari in 2,5 anni, il signor Ronaldo sembra felice di soddisfare gli ordini dei sauditi.

Questa settimana è stato accolto da fuochi d’artificio e ruggiti assordanti nell’affollato Msool Park da 25.000 posti del club o nello stadio della King Saud University di Riyadh.

Il valore di Ronaldo per il regno va oltre l’inserimento del calcio saudita sulla mappa del mondo. È probabile che il giocatore aumenti gli sforzi sauditi per sostituire il Qatar, che ha ospitato la Coppa del Mondo il mese scorso, e gli Emirati Arabi Uniti, come hub di riferimento per lo sport nel Golfo.

La spinta saudita fa parte del più ampio posizionamento del regno come centro di gravità della regione per qualsiasi cosa in competizione con i piccoli stati del Golfo che hanno un vantaggio di primo avvio ma mancano di dimensioni del mercato e profondità geografica e soffrono di maggiori deficit demografici rispetto il Regno.

Inoltre, lo sport è un pilastro del piano Vision 2030 del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman per diversificare l’economia e ridurre la sua dipendenza dalle esportazioni di petrolio.

Ronaldo aveva appena messo piede sul suolo saudita quando la Saudi Sports Company (SSC) di proprietà statale ha dichiarato di aver vinto i diritti di trasmissione esclusivi per la Coppa di Lega portoghese , meglio conosciuta come Coppa Allianz, in Medio Oriente e Nord Africa.

La SSC si era precedentemente assicurata i diritti per la Copa del Rey spagnola, la Serie A brasiliana e le competizioni internazionali e per club della Confederazione calcistica asiatica (AFC).

L’Arabia Saudita prevede di vincere i diritti di hosting per la Coppa d’Asia AFC 2027dopo che l’India, l’unico altro offerente, si è ritirata dalla gara.

Con gli accordi, l’Arabia Saudita sembrava finalmente, dopo diverse false partenze, raggiungere il suo obiettivo di diventare una potenza di trasmissione sportiva. Il ministero dello sport saudita ha fondato SSC nel 2020.

Inizialmente, l’Arabia Saudita ha tentato nel 2017 di creare una società di diritti di trasmissione sportiva che potesse competere con beIN, un canale di proprietà del Qatar che ha investito circa 15 miliardi di dollari per assicurarsi i diritti per trasmettere il miglior calcio europeo e altri sport per il Medio Oriente.

Il tentativo fallito faceva parte di un boicottaggio economico e diplomatico del Qatar durato 3,5 anni e guidato dagli Emirati Arabi Uniti e sauditi che, in parte, mirava a porre fine allo status dello stato del Golfo come potenza di trasmissione regionale con la rete televisiva Al Jazeera e beIN come i conducenti.

Quando il tentativo di creare una società fallì, l’Arabia Saudita creò beoutQ , una rete televisiva pirata che trasmetteva eventi per i quali il canale del Qatar deteneva i diritti regionali esclusivi.

La pirateria è servita a dare ai sauditi un nuovo accesso agli eventi sportivi da cui sono stati tagliati fuori quando il regno ha bandito beIN come parte del boicottaggio. Il boicottaggio è stato revocato nel gennaio 2021.

A ottobre, beIN ha scelto SMC MC, una società di media saudita con stretti legami con il governo, come partner pubblicitario esclusivo in Medio Oriente e Nord Africa in un accordo del valore di 150 milioni di dollari.

I clienti di SMC MC includono il nuovo stadio di casa di Ronaldo, Msool Park , il ministero dello sport saudita e la Saudi Broadcast Authority.

Il trasferimento di Ronaldo in Arabia Saudita ha ispirato Arabian Business, un settimanale economico pubblicato a Dubai, a pubblicizzare il primo corrispondente mondiale di Ronaldo questa settimana.

“Ronaldo è la più grande stella e la più grande storia del pianeta. È un’industria a sé stante e, come tale, merita un proprio corrispondente a tempo pieno. Il suo trasferimento in Arabia Saudita mantiene saldamente il calcio arabo sulla scena globale e il candidato prescelto svolgerà un ruolo fondamentale in questa storia che si sta svolgendo “, si legge nell’annuncio della rivista.

Ciò probabilmente piacerà ai fan di Ronaldo, ma non ai diritti umani e ad altri attivisti.

In una dichiarazione, Amnesty International , citando Dana Ahmed, uno dei suoi ricercatori sul Medio Oriente, ha invitato Ronaldo a “usare la sua considerevole piattaforma pubblica per attirare l’attenzione sui problemi dei diritti umani nel paese… Cristiano Ronaldo non dovrebbe permettere che la sua fama e status di celebrità per diventare uno strumento del lavaggio sportivo saudita.

Mite rispetto alle critiche per le violazioni dei diritti rivolte al Qatar nel periodo precedente la Coppa del Mondo del mese scorso, la dichiarazione aveva un che di frizzante. Il trasferimento di Ronaldo in Arabia Saudita è di pubblico dominio da settimane.

Amnesty potrebbe aver voluto aspettare e vedere se Ronaldo avrebbe parlato dei diritti umani quando sarebbe atterrato nel regno, anche se non c’erano motivi per credere che il giocatore avrebbe messo in pericolo la sua posizione di calciatore più pagato al mondo.

Ronaldo lo ha chiarito al suo arrivo.

“Voglio dare una visione diversa di questo Paese e del calcio. Per questo ho colto questa opportunità. Vengo qui per vincere, giocare, divertirmi ed essere parte del successo del Paese e della cultura del Paese”, ha dichiarato Ronaldo in una conferenza stampa in cui i giornalisti sono stati ridotti ad ascoltatori passivi , poiché ha risposto solo alle domande del maestro di cerimonia.