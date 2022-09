Non appena l’aereo del presidente della Camera Nancy Pelosi è decollato da Taipei il 3 agosto, l’esercito cinese ha avviato una risposta militare lunga giorni per punire Taiwan per aver attraversato una percepita “linea rossa”. Il comando del teatro orientale dell’Esercito popolare di liberazione ha svolto esercitazioni che includevano il lancio di missili su Taipei e nella zona economica esclusiva del Giappone, il volo di droni sull’isola al largo di Kinmen, la simulazione di un blocco di Taiwan e il sollevamento di un numero senza precedenti di aerei e navi militari più vicino a Taiwan che mai, con un’area di esercizio a circa dieci miglia dal territorio taiwanese.

La risposta militare cinese al viaggio di Pelosi a Taiwan segna l’inizio di una nuova fase della coercizione di Taiwan da parte di Pechino nel tentativo di forzare una “riunificazione pacifica”. Mentre la Cina ha gradualmente eroso lo status quo nello Stretto di Taiwan negli ultimi anni interrompendo le comunicazioni ufficiali con l’amministrazione Tsai nel 2016, usando il suo veto de facto per impedire a Taiwan di partecipare come ospite o osservatore alle organizzazioni affiliate alle Nazioni Unite dopo permettendogli di partecipare sotto l’amministrazione Ma, inviando aerei militari nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan quasi ogni giorno da settembre 2020, depredando i pochi alleati diplomatici rimasti di Taiwan e punendo economicamente i paesi per aver rafforzato i loro legami non ufficiali con Taiwan, tra le altre cose, la sua reazione alla visita del Presidente ha rapidamente infranto le norme di lunga data che mantenevano una parvenza di stabilità.

Senza una risposta internazionale forte e coordinata a sostegno di Taiwan di fronte a queste minacce militari di Pechino, questo tipo di aggressione non potrà che continuare. Gli Stati Uniti dovrebbero andare oltre la condanna retorica delle azioni cinesi e coordinare un transito multilaterale dello Stretto di Taiwan. Ciò dimostrerebbe che l’America ha potenti alleati disposti a mettere la pelle in gioco. Oltre a una risposta multilaterale, Washington dovrebbe aumentare i suoi transiti dalla consueta routine di una nave al mese ad avere più navi che transitano più frequentemente nello Stretto. Al di là della dimensione militare, l’amministrazione Biden deve dare la priorità ai negoziati sugli accordi di libero scambio, al di là dell’iniziativa USA-Taiwan recentemente annunciata sul commercio del 21° secolo, per ridurre la leva di Pechino sull’economia di Taiwan.

La mancata risposta a tutti gli effetti alle esercitazioni cinesi creerà un pericoloso precedente in cui la Cina può dettare i termini dell’impegno dell’America con Taiwan. All’indomani della visita di Pelosi, quando gli Stati Uniti hanno iniziato a decidere sulla sua risposta, i diplomatici cinesi, come l’ambasciatore cinese presso la Qin Gang degli Stati Uniti, hanno avvertito che un ulteriore miglioramento delle relazioni USA-Taiwan si sarebbe tradotto in una risposta cinese simile con ulteriori esercitazioni e azioni economiche incentrate su Taiwan. In risposta ad ulteriori visite di altri funzionari del governo degli Stati Uniti verso la fine di agosto, Pechino ha continuato a inviare aerei militari attraverso la linea mediana dello Stretto di Taiwan.

Washington deve sostenere la sua retorica inviando il messaggio che l’escalation è una decisione puramente cinese e che gli Stati Uniti ei loro alleati sono disposti a dimostrare il loro sostegno a Taiwan conducendo esercitazioni nelle aree contese del Mar Cinese Meridionale e Orientale. Secondo quanto riferito, lo stesso segretario generale Xi Jinping ha preso la decisione di lanciare i missili su Taiwan nella zona economica esclusiva del Giappone, nonostante il fatto che i funzionari giapponesi non avessero nulla a che fare con la visita di Pelosi. Pechino si è già intensificata: Washington non dovrebbe lasciare che le azioni cinesi rimangano senza risposta o imperterrite. Se alla Cina è consentito bloccare l’accesso a parti dello Stretto di Taiwan su base ad hoc, gli Stati Uniti avranno difficoltà a garantire al popolo e al governo taiwanesi che non sono soli in questa lotta. Consentire alla nuova normalità cinese di fondersi senza risposta è una strada molto più pericolosa da intraprendere.

Le affermazioni sono buone, le azioni sono migliori

Da quando il presidente Joseph Biden è entrato in carica, ha lavorato con i leader stranieri per enfatizzare la “pace e sicurezza nello stretto di Taiwan” nelle dichiarazioni congiunte del vertice. I leader della Corea del Sud, del Giappone e del G-7 hanno tutti firmato una versione simile della stessa dichiarazione sulla situazione nello Stretto di Taiwan nel 2021. Il 5 agosto, dopo l’inizio delle esercitazioni cinesi, Washington, Canberra e Tokyo ha rilasciato una dichiarazione congiunta che li condanna, affermando,

Il Segretario ei Ministri degli Esteri hanno riaffermato il loro impegno a mantenere la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan. … [e]hanno espresso la loro preoccupazione per le recenti azioni della Repubblica popolare cinese (RPC) che incidono gravemente sulla pace e la stabilità internazionali, compreso l’uso di esercitazioni militari su larga scala … [e il]lancio di missili balistici, cinque dei quali i giapponesi il governo ha riferito che è sbarcato nelle sue zone economiche esclusive, aumentando la tensione e destabilizzando la regione.

La dichiarazione ha evidenziato come Pechino abbia scelto di espandere le tensioni nella regione da una dinamica USA-Taiwan-Cina.

Non rispondendo oltre la condanna retorica, le dichiarazioni future suoneranno vuote. Dopo le esercitazioni militari di agosto, il G-7 (che comprende Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti) ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna le azioni della Cina:

Siamo preoccupati per le recenti e annunciate azioni minacciose da parte della Repubblica popolare cinese (RPC), in particolare esercitazioni a fuoco vivo e coercizione economica, che rischiano un’escalation non necessaria. Non vi è alcuna giustificazione per usare una visita come pretesto per un’attività militare aggressiva nello Stretto di Taiwan. È normale e di routine per i legislatori dei nostri paesi viaggiare a livello internazionale. La risposta escalation della Cina rischia di aumentare le tensioni e destabilizzare la regione.

Tokyo ha chiesto a Pechino di annullare immediatamente le esercitazioni perché “hanno un impatto sulla nostra sicurezza nazionale e sulla sicurezza dei nostri cittadini”. Il ministro degli Esteri australiano Penny Wong ha definito gli esercizi “sproporzionati e destabilizzanti”. Tuttavia, non è stata ancora intrapresa alcuna azione comparabile a sostegno di queste affermazioni. Di conseguenza, le condanne future saranno ridotte poiché Pechino anticiperà un’azione minima o nulla in risposta alle sue mosse escalation nei confronti di Taiwan.

Nell’annunciare il successo delle esercitazioni, l’Eastern Theatre Command ha affermato che tali esercitazioni intorno a Taiwan sarebbero continuate, specialmente sul lato taiwanese dello Stretto di Taiwan. Questa nuova fase di coercizione cinese nello Stretto di Taiwan è stata anticipata all’inizio dell’estate 2022 quando il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha affermato il 13 giugno che lo Stretto di Taiwan non era “acque internazionali”. Wang ha affermato: “La Cina ha sovranità, diritti sovrani e giurisdizione sullo Stretto di Taiwan”.

Considerando come Pechino abbia sostanzialmente chiuso per diversi giorni l’accesso allo Stretto in alcune aree vicino a Taiwan, è chiaro che la Cina ritiene di avere il diritto di dettare quando e dove gli aerei e le navi militari possono operare nello Stretto di Taiwan. Le opinioni cinesi sulla questione sono particolarmente preoccupanti poiché le aree chiuse erano quasi tutte sul lato taiwanese dello Stretto e simulavano un blocco di Taiwan. A partire dal 4 agosto 2022, la Cina ha agito nella convinzione di avere “diritti sovrani e giurisdizione sullo Stretto di Taiwan”.

La linea mediana non reggerà

Fino a poco tempo, sia Pechino che Taipei hanno generalmente aderito a mantenere le loro attività e operazioni militari sul lato della linea centrale dello Stretto di Taiwan. Da settembre 2020 ad agosto 2022, gli aerei militari cinesi avrebbero occasionalmente attraversato la linea centrale per dimostrare il proprio dispiacere per le relazioni USA-Taiwan. Prima delle esercitazioni dell’inizio di agosto 2022, gli aerei militari cinesi hanno attraversato la linea centrale dello Stretto di Taiwan solo una volta nel 2022 (a maggio) e prima di tale traversata non si era verificato nessuno da settembre 2020, in risposta a una visita a Taipei dell’allora Sottosegretario di Stato per la crescita economica, l’energia e l’ambiente Keith Krach.

Gli attraversamenti aerei della linea centrale sembravano essere riservati alle visite ufficiali di alto livello degli Stati Uniti a Taipei. Krach si era recato a Taipei per discutere di un nuovo dialogo economico bilaterale e per rendere omaggio al funerale dell’ex presidente taiwanese Lee Teng-hui. Prima dell’agosto 2022, si verificavano raramente incroci della linea centrale. In risposta alla visita di Pelosi, l’Esercito popolare di liberazione ha mandato in frantumi quel precedente e ha ampliato il suo kit di strumenti per includere non solo le traversate aeree, ma anche le traversate navali per le esercitazioni aeronavali congiunte di più giorni. Tra il 3 e il 12 agosto, oltre 200 aerei militari cinesi hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan.

Considerando la storia recente di funzionari del governo cinese e personale militare che negano l’esistenza della linea centrale dello Stretto di Taiwan, non sorprende particolarmente che Pechino abbia usato la visita di Pelosi come pretesto per aumentare la sua pressione militare su Taiwan. Negli ultimi due anni, Pechino ha segnalato che alla fine avrebbe intrapreso tali azioni e avviato regolari attraversamenti aerei della linea centrale. Nel settembre 2020, un pilota cinese è stato registrato dicendo che non c’era una linea centrale nello Stretto di Taiwan. In risposta alla stessa traversata, Wang ha affermato un sentimento simile secondo cui lo Stretto di Taiwan non era diviso da una linea centrale: “La regione di Taiwan è una parte inalienabile del territorio cinese. La cosiddetta “linea mediana” è inesistente”.

In vista delle esercitazioni di agosto, i funzionari del governo cinese hanno costantemente negato l’esistenza di una linea centrale nello Stretto di Taiwan. Tuttavia, Pechino apparentemente rispettava ancora la norma consolidata, fino a quando la sua violazione non serviva a obiettivi politici più grandi. La graduale erosione del tacito accordo si è conclusa in risposta alla visita di Pelosi, con aerei militari e navi militari cinesi che attraversavano la linea centrale quasi ogni giorno.

Con il precedente ormai andato, cosa significa per il futuro della pace e della sicurezza nello Stretto di Taiwan? Per cominciare, gli esercizi dimostrano che il cosiddetto status quo attraverso lo Stretto può essere modificato in qualsiasi momento, in particolare durante una crisi. Il cambiamento dello status quo indica il desiderio di Pechino di continuare a sottomettere Taiwan. Mentre la Cina spera di raggiungere questo obiettivo senza lanciare un’invasione, si sta preparando a portare a termine tale evenienza, come spiega il Libro bianco recentemente pubblicato da Pechino su Taiwan:

Lavoreremo con la massima sincerità ed eserciteremo tutti i nostri sforzi per raggiungere la riunificazione pacifica. Ma non rinunceremo all’uso della forza e ci riserviamo la possibilità di prendere tutte le misure necessarie. Questo per proteggersi dalle interferenze esterne e da tutte le attività separatiste… L’uso della forza sarebbe l’ultima risorsa adottata in circostanze impellenti. Saremo solo costretti a prendere misure drastiche per rispondere alla provocazione di elementi separatisti o forze esterne se dovessero mai superare i nostri limiti.

Pechino spinge sempre più i confini dello status quo attraverso lo Stretto per raggiungere il suo obiettivo di riunificazione pacifica. Questo è il caso da tempo, in particolare con la regolarizzazione delle incursioni nella zona di identificazione della difesa aerea sudoccidentale di Taiwan. Pechino stava spingendo la busta attraverso una vasta gamma di aree, ma la risposta alla visita di Pelosi ha chiaramente cambiato la cassetta degli attrezzi di Pechino. La mancanza di una risposta internazionale più decisa a queste incursioni ha permesso loro di entrare a far parte dello status quo. Le esercitazioni di inizio agosto e ora quasi quotidiani attraversamenti navali e aerei della linea centrale dello Stretto di Taiwan diventeranno probabilmente un’altra caratteristica dello status quo. E mentre le violazioni della zona di identificazione della difesa aerea e i valichi dello Stretto di Taiwan sono mosse da Pechino per aumentare la pressione su Taipei, Stati Uniti, Giappone, Australia e altri paesi che la pensano allo stesso modo devono imporre costi maggiori (e rispondere in natura) a Pechino per aver condotto questi esercitazioni militari congiunte intorno a Taiwan. Mentre gli Stati Uniti, il G-7 e altri paesi hanno condannato o espresso preoccupazione per gli esercizi, nessuno ha seguito la condanna retorica con un’azione solida.

Senza azioni concrete condotte in risposta diretta alle esercitazioni cinesi nello Stretto di Taiwan, Pechino vedrà questa tiepida risposta allo stesso modo di quando iniziò a regolarizzare le incursioni dell’ADIZ: gli Stati Uniti non sembrano disposti a spendere risorse militari per sostenere le sue stridenti condanne alla Cina.

Cosa dovrebbero fare gli Stati Uniti adesso

In risposta diretta alle esercitazioni cinesi, gli Stati Uniti dovrebbero condurre esercitazioni con alleati e partner che la pensano allo stesso modo nelle aree intorno a Taiwan ma al di fuori dello Stretto, inviare più navi attraverso lo Stretto di Taiwan più frequentemente e avviare negoziati per accordi di libero scambio con Taiwan . Washington ha appena annunciato che i negoziati per l’iniziativa USA-Taiwan sul commercio del 21° secolo inizieranno in autunno, ma a meno che l’amministrazione non annunci pubblicamente che l’obiettivo di questi colloqui è negoziare un accordo di libero scambio, questi colloqui diventeranno probabilmente l’ennesimo bilaterale discussione commerciale che si blocca e ha scarsi risultati. A lungo termine, le forze armate statunitensi dovrebbero aumentare il proprio addestramento con le forze militari taiwanesi (sia a Taiwan che sul territorio americano come le attività in corso a Guam), spingere per una maggiore cooperazione tra le forze armate giapponesi e taiwanesi e far approvare dal Congresso una legislazione autonoma o parte di un altro importante disegno di legge sulla difesa, che tratta Taiwan come se fosse già in guerra quando si tratta di vendita di armi. C’è voluta un’invasione della Russia perché l’Ucraina ricevesse le armi ei sistemi necessari; Taiwan non dovrebbe aspettare fino a un blocco o un’invasione cinese per ricevere quel tipo di sostegno senza restrizioni da Washington. Il Congresso dovrebbe portare avanti finanziamenti militari esteri basati su sovvenzioni per consentire a Taiwan di procurarsi le armi di cui ha bisogno per difendersi oltre le normali vendite militari straniere.

La Marina degli Stati Uniti attualmente effettua transiti mensili dello Stretto di Taiwan, e quelli probabilmente continueranno, ma senza una reazione più forte e coordinata, gli Stati Uniti ripeteranno gli stessi errori commessi non imponendo costi a Pechino per le crescenti tensioni nello Stretto di Taiwan e non sostenendo più pienamente Taiwan ei suoi partner. Le esercitazioni cinesi su larga scala nello Stretto di Taiwan sono un precedente molto più pericoloso per consentire loro di diventare una parte regolare dello status quo regionale. L’instabilità che causeranno queste esercitazioni, chiudendo l’accesso a quasi l’intero Stretto per giorni e giorni, lanciando missili su Taiwan, ecc., non dovrebbe essere presa alla leggera.

Il piano attuale sembra essere più o meno lo stesso. Secondo il sottosegretario alla Difesa per la politica Colin H. Kahl: “Quello che faremo invece è continuare a volare, navigare e operare ovunque il diritto internazionale ci consenta di farlo, e questo include lo Stretto di Taiwan”. È stato riferito che l’amministrazione Biden considerava l’invio di una portaerei attraverso lo stretto di Taiwan come qualcosa che probabilmente avrebbe aumentato le tensioni e peggiorato la situazione. Tuttavia, non tracciando una linea nella sabbia, l’amministrazione potrebbe consentire che tali azioni continuino indefinitamente; gli Stati Uniti stanno permettendo a Pechino di imporre la propria visione di stabilità nella regione. L’invio di un vettore attraverso lo Stretto non sarebbe puramente simbolico; Le risorse statunitensi nel gruppo di vettori sarebbero in grado di operare e addestrarsi in una probabile area di conflitto futuro. Non è in gioco solo la sicurezza di Taiwan, ma anche il Giappone e le Filippine, due alleati del trattato degli Stati Uniti, poiché le esercitazioni cinesi si sono sovrapposte alle loro zone economiche esclusive.

Non inviando un messaggio più forte di sostegno, attraverso un’azione concreta, a Taiwan e alla regione, gli Stati Uniti rischiano di consentire alla Cina di determinare quando lo Stretto di Taiwan sarà aperto e chiuso ad altri aerei e navi. Potrebbe essere troppo tardi per inviare un gruppo d’attacco di una portaerei attraverso lo Stretto poiché le esercitazioni della Cina sono già cessate, ma aumentare il numero e la frequenza dei transiti nello Stretto di Taiwan dovrebbe essere un’opzione sul tavolo, così come esercitazioni multilaterali congiunte con Giappone e Australia , il Regno Unito e altri alleati volontari nel Mar Cinese Meridionale o Orientale, nonché a est di Taiwan. Una portaerei in transito nello Stretto di Taiwan non è senza precedenti per gli Stati Uniti (ad esempio, in risposta alla crisi dello Stretto di Taiwan del 1995-1996) e il rispetto per le preoccupazioni di Pechino su quel messaggio non dovrebbe prevalere sulla mossa. Pechino ha migliorato le sue capacità militari dagli anni ’90, quindi prendere una decisione del genere ora può comportare costi più elevati rispetto a prima. Lanciare missili su Taipei non è paragonabile a un transito nello Stretto di Taiwan. Il diritto internazionale consente alla Marina degli Stati Uniti di transitare nello Stretto di Taiwan, nonostante le proteste di Pechino, mentre lanciare un missile sulla capitale di un paese è un tipo di escalation che raramente, se non mai, si verifica in tempo di pace. Kurt Campbell, vice assistente del presidente e coordinatore per l’Indo-Pacifico alla Casa Bianca, ha promesso in una telefonata alla stampa che gli Stati Uniti avrebbero risposto con le loro azioni nelle prossime settimane. Ma aspettando così a lungo, Washington dimostra una mancanza di preparazione o determinazione.

Diplomaticamente, Washington dovrebbe incoraggiare altri governi a inviare delegazioni di alto livello a Taipei. Queste delegazioni permetterebbero ad altri paesi di conoscere in prima persona le lotte di Taiwan con la Cina e hanno la possibilità a lungo termine di cambiare le politiche di quei paesi in merito al sostegno a Taiwan a livello bilaterale e nelle istituzioni internazionali. Queste visite spostano Taiwan da un concetto astratto a un luogo con persone reali e problemi reali.

L’amministrazione Biden dovrebbe anche rompere l’ingorgo dei negoziati di libero scambio con Taiwan. Sia i democratici che i repubblicani hanno dato il loro sostegno pubblico a un tale accordo, ma amministrazione dopo amministrazione si è rifiutata di portare avanti un accordo di libero scambio, probabilmente per deferenza nei confronti di Pechino e delle sue preoccupazioni. Nell’ottobre 2020, cinquanta senatori hanno firmato una lettera chiedendo al rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Robert Lighthizer di avviare colloqui di accordo di libero scambio con Taiwan. Se Washington vuole sostenere più pienamente Taipei di fronte alla pressione economica cinese, allora dovrebbe iniziare a negoziare seri accordi di libero scambio. La pressione di Pechino su Taiwan non si limita alle attività militari e politiche, ma include anche una consistente pressione economica. Ridurre la dipendenza di Taiwan dall’economia cinese (ad esempio, il 42% delle esportazioni taiwanesi è andato in Cina e Hong Kong nel 2021) e dare a Taiwan il “gold standard” degli accordi di libero scambio può spingere altri paesi o blocchi a seguirne l’esempio. Certo, c’è solo così tanto che Washington può fare per aiutare Taiwan a ridurre la sua dipendenza economica dalla Cina, ma lavorare con Taipei per ridurre tale dipendenza dovrebbe essere un obiettivo per l’amministrazione Biden.

Dimostrare una risposta unificata e multilaterale alle esercitazioni cinesi invierà un messaggio chiaro: le azioni di Pechino non sono accettabili e riceveranno una risposta in natura. Una tale risposta multilaterale non sarà un compito facile, dato che i paesi della regione sono ancora diffidenti nel fare dichiarazioni/azioni troppo forti contro Pechino a causa del suo importante ruolo economico regionale e globale. Queste azioni sfiderebbero direttamente le recenti osservazioni dell’ambasciatore cinese Qin Gang che avvertono gli Stati Uniti di non inviare navi attraverso lo stretto di Taiwan o di inviare delegazioni aggiuntive a Taipei. Pechino cercherà ogni opportunità per aggravare la situazione come un modo per allontanare gli Stati Uniti dall’inviare i propri messaggi. I rischi di permettere a Pechino di dettare i termini dell’impegno con Taiwan e nello Stretto di Taiwan sono più pericolosi di queste minacce di escalation.

Durante la telefonata tra Biden e Xi, il segretario generale cinese avrebbe sottolineato che non stava cercando di intensificare la risposta della Cina in una vera e propria crisi con gli Stati Uniti. Il lancio di un missile attraverso Taiwan e nella zona economica esclusiva del Giappone – che secondo quanto riferito lo stesso Xi avrebbe approvato come avvertimento per Tokyo a non essere coinvolta in alcun conflitto attraverso lo Stretto – ha ampliato la risposta di Pechino oltre una reazione alla visita di Pelosi. Anche se Xi non ha cercato di intensificare con Washington, ha deciso di creare una risposta senza precedenti. Giocando sul sicuro, gli Stati Uniti stanno rendendo la regione meno sicura. Il futuro della pace e della sicurezza nello Stretto di Taiwan dipende dal fatto che Washington e i suoi alleati e partner prendano posizione contro le azioni di Pechino che stabiliscono i precedenti.