L’America continua il dominio dello spazio con le sue imprese private

Può darsi che non stia andando proprio bene alle ultime missioni spaziali di Elon Musk. Può succedere. A fine mese scorso, una batteria di 21 satelliti per le connessioni telefoniche dirette lanciata con un Falcon 9 potrebbe avere avuto qualche problema. Non certo allo stadio recuperabile B1076 al suo terzo volo, tornato sulla piattaforma semovente Shortfall of Gravitas al largo della costa della Florida, 8,5 minuti dopo la partenza.

Ma proviamo a andare con ordine.

SpaceX ha mandato in orbita una piccola flotta dei suoi nuovi satelliti Starlink. Il carico di Musk è partito dal complesso di lancio numero 40 della Cape Canaveral Space Force Station e fa parte della nuova generazione della costellazione che utilizza per la prima volta un motore elettrico: un nuovo sistema di propulsione ad effetto Hall con argon.

Sono identificati con la sigla V2 Mini. Nome di per sé discutibile, perché evocativo dei mostruosi ordigni ideati dal gruppo di cui facevano parte Walter Dornberger e Wernher von Braun -due scienziati nazisti- impiegati nell’ultima fase della Seconda Guerra Mondiale per colpire a morte Londra e Anversa. Che l’intraprendente manager sudafricano non lo sapesse ci può pure stare. Ma possibile che in tutti gli Stati Uniti un meno rincoglionito storico non l’abbia informato che “V” era l’iniziale in tedesco divergeltung ovvero rappresaglia?

Denominazione a parte, la pattuglia del quarto modello di Starlink -secondo fonti non confermate- sembra stia per deorbitare, per poi diventaredetriti cosmici nell’impatto in atmosfera. Non è nemmeno un valore trascurabile dal momento che ogni unità dovrebbe avere una massa fra i 750 e gli 800 kg.

Queste voci parlano di possibili “problemi tecnici”. E meno male. Perché se fossero stati “problemi politici” avrebbe significato un attacco da parte degli acerrimi nemici o dei nuovi competitori orientali. Leggerezze della stampa, naturalmente.

Non diamo credito a quanto si dice e nemmeno lo smentiamo perché ci manca una sorgente ufficiale di informazione. Questa volta infatti la missione di Musk è stata avvolta da molti misteri che sul piano commerciale sono poco concepibili. Probabilmente c’è qualche verità nascosta dietro questi satelliti che sarà stata catalogata solo in vani inespugnabili del Pentagono.

In ogni caso, che sia un dato di progetto il fattore di défaillance o un elemento esterno, queste sono le tesi più acreditate e sapremo presto se la notizia messa in circolazione sia uno scoop o una fake.

E però vogliamo restare ancora sul lancio dei V2 “amichevoli” di Elon Musk. Perché per noi è lo spunto per ricordare qualcosa di essenziale che sta accadendo sul pianeta Terra.

Da tempo ormai l’arrivo di gruppi privati statunitensi nel campo ha modificato sostanzialmente lo scenario e se vogliamo, la disciplina dell’accesso allo spazio. È la new space economy che vede gli imprenditori investire sostanziali risorse in lanciatori e satelliti, con visioni pericolosamente ambiziose. Non è una corsa a ostacoli come quella avvenuta dagli anni Sessanta tra Unione Sovietica e Stati Uniti ma come hanno fatto notare Michele Nones e Jean-Pierre Darnis in un saggio pubblicato recentemente, il fenomeno si riconduce nei fatti a una saldatura fra le aziende californiane di tecnologia dell’informazione con le più spinte infrastrutture spaziali, in un programma per acquisire e trattare dati al fine di occupare posizioni dominanti nei mercati delle applicazioni.

Questi termini da soli lasciano comprendere come la velocità imposta nella progettazione e realizzazione dei dispositivi può generare vistose leggerezze che alla fine, dopo aver sperperato patrimoni, invadono pesantemente le orbite extratmosferiche di pericolosi rottami di oggetti fuori uso. Il debris, comunemente conosciuto.

È una corsa -sostengono i due autori- che lascia osservare due tendenze: alla competizione tecnologica e economica con prezzi al ribasso a cui concorre il sostegno dei contratti militari si associa l’integrazione delle capacità spaziali all’interno della catena di valore. Mentre in Europa -configurazione geografica sempre più subalterna alle innovazioni tecnologiche americane e alle dispotiche decisioni dei suoi imprenditori di punta- non si riesce a definire una politica industriale indipendente o almeno una congruente tecnologia di inseguimento; l’unica capacità reattiva del Vecchio Continente è una forte esposizione dei singoli Stati con il sostegno diretto alla filiera o la continuità di lanci istituzionali per vivacizzare il mercato con un parziale ammortamento dei costi commerciali. Quindi, un contesto internazionale in alto livello di stress, con una pressione tecnologica, industriale e commerciale fortemente sbilanciata. Ora, vista la continua espansione dei lanci e la conseguente richiesta specie nelle telecomunicazioni -la scorsa settimana SpaceX ha aumentato i prezzi del suo servizio residenziale Starlink- alcune questioni come l’accesso allo spazio dovrebbero assumere ruoli di primazia negli ambienti della Commissione europea e dell’Agenzia Spaziale Europea, né dovrebbe essere mai dimenticata da parte politica la comunanza delle discipline base di lancio con quelle missilistiche, che possono far ben capire la portata strategica di questo rapporto.

Non sono argomenti validi perché la politica comunitaria e quella dei singoli paesi seguano con attenzione il settore?