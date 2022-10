L’ambizione è quella di ricostruire l’Ucraina. Ecco come riuscirci

Quando si tratta della guerra di aggressione della Russia, l’obiettivo ora è che l’Ucraina vinca, e deve vincere, alle sue condizioni. Ma non è mai troppo presto per pensare alla ricostruzione del dopoguerra e a come reimmaginare il futuro della nazione. La Conferenza internazionale di esperti di martedì sulla ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell’Ucraina è stata un passo nella giusta direzione per almeno un motivo importante: l’importanza dei partecipanti non è secondo a nessuno. Con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy che si sono rivolti ai partecipanti a Berlino, nessuno può affermare che la conferenza mancasse di peso politico.

E il peso politico conta. È un segnale di leadership, che in questo caso è la capacità di radunare l’Ucraina del dopoguerra per ricostruire meglio e ispirare fiducia nelle società democratiche che la ricostruzione possa avvenire in modo trasparente.

La conferenza non mancava di ambizione, almeno nella retorica. Ma a cos’altro dovremmo prestare attenzione e quali lezioni devono applicare questi leader nei difficili mesi a venire?

In primo luogo, le dimensioni contano, così come la struttura degli aiuti. Mentre le stime dei costi di ricostruzione variano, un trilione di dollari è una cifra sempre più citata, che riflette un vasto paese che ha già subito gravi danni. Si tratta di un importo enorme, ma l’inflazione quarantennale dell’Ucraina (senza fine in vista) mette a rischio le sue ambizioni di ricostruzione. I prestiti vincolati forniscono un livello di disciplina fiscale, ma le sovvenzioni possono fornire buona volontà e produrre un impatto più positivo sul campo. I governi sovrani e locali sono perfettamente in grado di gestire il debito, poiché anche nel mezzo di una guerra disastrosa, l’Ucraina è in grado di emettere le proprie obbligazioni sui mercati internazionali dei capitali. Pertanto, è evidente che i grandi progetti infrastrutturali, una parte fondamentale della ricostruzione dell’Ucraina, dovrebbero essere finanziati utilizzando una gamma di opzioni consuete per tali transazioni: dall’equità ai mercati dei capitali di debito, dal finanziamento di progetti al finanziamento bancario e dal finanziamento dello sviluppo all’attività -finanziamento assistito. A livello di base, tuttavia, potrebbe essere difficile convincere le piccole e medie imprese a contrarre prestiti.

In secondo luogo, la partecipazione deve essere onnicomprensiva, con il capitale pubblico e privato che trovano le rispettive nicchie. Dal lato pubblico, le istituzioni per lo sviluppo, gli Stati Uniti e, in una certa misura, altri paesi del Gruppo dei Sette (G7) sono già all’avanguardia nella mobilitazione di capitali, che è fondamentale per stabilizzare l’economia ucraina in tempo di guerra. Qualcuno potrebbe chiedersi perché gli Stati Uniti stiano guidando (di nuovo) nel sostenere la difesa (e la ricostruzione) di una nazione europea. Ebbene, sembra finalmente esserci la consapevolezza che l’attacco della Russia a un paese sovrano è un attacco a tutte le democrazie e all’ordine internazionale basato sulle regole. Se questo ordine è paralizzato e minato, nessuna politica “America First” può sostituire la prosperità dell’alleanza democratica guidata dagli Stati Uniti. Questa è una battaglia esistenziale per la libertà di tutti e gli Stati Uniti, in quanto egemoni, sono i principali beneficiari dell’attuale ordine mondiale. Mentre gli Stati Uniti sono in testa, l’incapacità dell’Unione Europea (UE) finora di fornire i nove miliardi di dollari promessi in fondi per la ricostruzione è una delusione.

Dal lato privato, è difficile immaginare grandi investimenti privati ​​in Ucraina mentre la guerra continua. Con la consapevolezza che entrare in una zona di guerra non è per i deboli di cuore, ci sono sacche di capitale ad alto rischio e ad alto rendimento a livello globale che prosperano in condizioni estreme. Gli appaltatori privati ​​erano onnipresenti sia in Iraq che in Afghanistan, tra gli altri punti difficili a livello globale. Pertanto, è importante consentire al capitale privato di esplorare le opportunità in tempo di guerra e nel dopoguerra in Ucraina. La proposta della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen per un approccio a più livelli, che inizia con la ricostruzione immediata di bisogni vitali come scuole e infrastrutture energetiche, per poi passare a una ricostruzione più ampia dopo la fine della guerra, è uno sviluppo positivo.

In terzo luogo, la trasparenza e la responsabilità faranno o distruggeranno lo sforzo di ricostruzione. L’Ucraina è tra i paesi più corrotti al mondo, secondo Transparency International. A maggio, al World Economic Forum di Davos, i giovani ucraini hanno giurato ad alta voce al pubblico che il popolo non tollererà più la straziante corruzione che aveva permeato il Paese. Vedremo. È qui che possono tornare utili i “consigli” e le raccomandazioni di istituzioni donatrici di lunga data come la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale. Il sostegno economico degli Stati Uniti, legiferato attraverso il Congresso, prevede già significative misure di responsabilità. Costruire la fiducia nella capacità dell’Ucraina di farlo bene è fondamentale.

In quarto luogo, è essenziale avere una visione chiara del futuro dell’Ucraina. È un elemento fondamentale che guida l’intero sforzo di ricostruzione. Sembra chiaro, con l’avvio delle procedure di adesione all’UE e con l’applicazione dell’Ucraina alla NATO, che il percorso futuro del Paese è strettamente intrecciato con l’Occidente democratico.

L’integrazione economica con il libero mercato, le istituzioni forti, l’architettura energetica resiliente (che alimenta il progresso), il vantaggio competitivo dell’Ucraina nell’agricoltura: tutto questo e altro richiederanno impegni giganteschi da parte del governo ucraino e dei donatori internazionali. Questa integrazione fa bene all’Ucraina e fa bene all’Occidente. Tuttavia, sul campo, poiché la ricostruzione della fatica inevitabilmente prende il sopravvento ad un certo punto nel tempo, una visione chiara e le priorità stabilite dalle massime autorità ucraine aiuteranno lo sforzo a rimanere sulla strada giusta.

Ricostruire l’Ucraina è una sfida travolgente e complessa che richiede pazienza strategica, collaborazione senza precedenti, vaste risorse e una leadership eccezionale. La conferenza di questa settimana ha dimostrato che l’intento c’è, il che è un buon inizio.

La versione originale di questo intervento è qui.