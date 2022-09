Non tutti si sono fatti prendere dallo sconforto per la scomparsa della Sovrana britannica. Ecco chi sono

Globale, personale, individuale. Le reazioni alla morte della regina Elisabetta II sembravano cogliere alla sprovvista anche gli ignari repubblicani. In Australia, l’ex primo ministro Malcolm Turnbull, che aveva guidato l’Australian Republic Movement, è stato un pasticcio di riflessione sulla scomparsa. La vecchia nemica Francia risplendeva di un lontano calore familiare. Negli Stati Uniti si è riaffermato il feticismo monarchico.

Non tutte le dichiarazioni sono state rosee. In Sudafrica, il partito Economic Freedom Fighters non ha ammesso alcun lutto per la scomparsa del monarca di sette decenni, “perché per noi la sua morte è un ricordo di un periodo molto tragico in questo Paese e nella storia dell’Africa. La Gran Bretagna, sotto la guida della famiglia reale, assunse il controllo di questo territorio che sarebbe diventato il Sudafrica nel 1795 dal controllo bataviano e prese il controllo permanente del territorio nel 1806. Da allora, la popolazione autoctona non conobbe pace, né “godeva dei frutti delle ricchezze di questa terra, le ricchezze erano e sono tuttora utilizzate per l’arricchimento della famiglia reale britannica e di coloro che le somigliano”.

I commenti negativi hanno causato scintille e rabbia. Quando la notizia del deterioramento delle condizioni di Elisabetta II ha raggiunto Uju Anya, teorico critico della razza e accademico della Carnegie Mellon, l’8 settembre, è saltata su Twitter con minaccioso entusiasmo. “Ho sentito che il capo monarca di un impero genocida violento di ladri sta finalmente morendo. Possa il suo dolore essere atroce”. Nella stanza accanto si stavano probabilmente scrivendo le domande di sovvenzione per futuri finanziamenti.

In modo confuso, ha chiesto se si trattasse di “qualcuno che presumibilmente lavorava per rendere il mondo migliore […] Non credo”. Anya, impenitente, ha suggerito che la regina avesse “supervisionato un governo che ha sponsorizzato il genocidio che ha massacrato e spostato metà della mia famiglia”. Quanto a Jeff Bezos, l’ accademico sperava che coloro che avevano subito danni a causa della sua “avidità spietata” avrebbero “ricordato di te con lo stesso affetto che ricordo dei miei colonizzatori”. Su questo punto, molti sarebbero d’accordo.

In India, sede storica di dibattiti controversi sulla monarchia britannica, le risposte variavano dal tiepido riconoscimento all’irritazione pungente. Il governo di Narendra Modi ha dichiarato domenica una giornata di lutto, con bandiere a mezz’asta. Ma a un esame più attento delle chiacchiere sui social media, Sucheta Mahajan della Jawaharlal Nehru University ha potuto rilevare poco per mezzo di un’adorazione espansiva piena di lacrime. C’è stata “molta discussione ma poca preoccupazione”. La scomparsa non è stata trattata come quella di “un importante leader mondiale”.

Nel 1997, quando la defunta regina fece la sua terza e ultima visita in India, la visita a Jallianwala Bagh provocò molto dibattito. Nell’aprile 1919, questo sito nella città settentrionale di Amritsar fu insanguinato dalle azioni del generale di brigata britannico Reginald Dyer, che ordinò alle truppe di sparare su un raduno di migliaia di indiani che provocò la morte, secondo un rapporto ufficiale, 379 uomini, donne e bambini.

Una visita del genere equivaleva a scusarsi per i peccati passati dell’impero? Difficilmente, se ci basiamo sulle osservazioni che ha fatto a un banchetto di stato di New Delhi tenutosi appena prima della visita. “Non è un segreto che ci siano stati degli episodi difficili nel nostro passato – Jallianwala Bagh, che visiterò domani, ne è un esempio angosciante. Ma la storia non può essere riscritta, per quanto a volte si possa desiderare diversamente. Ha i suoi momenti di tristezza, oltre che di gioia. Dobbiamo imparare dalla tristezza e costruire sulla gioia”.

La dichiarazione è sorprendentemente priva di dolore e piena di eufemismo. Costruisci sulla gioia; dimentica la tristezza. Il dominio britannico sull’India ha offerto più di semplici esempi “angoscianti”. E la “tristezza” è certamente un modo paralizzante di guardare a un’atrocità, per non parlare delle varie decisioni prese con conseguenze significative.

Lo storico e politico indiano Shashi Tharoor ha elaborato una lunga lista di crimini britannici, notando come l’impero abbia imposto un sistema di governo ed economia a una società preesistente e ricca di sofisticatezza agraria in gran parte per obiettivi di autoarricchimento. Lungi dal civilizzare i sudditi indigeni, il dominio britannico era segnato dall’impoverimento, i suoi treni erano decisamente governati dall’interesse personale militare, la sua politica di governo era di inclusione stitica e selettiva.

Tuttavia, vengono tracciate distinzioni tra la rappresentante di una monarchia costituzionale e il governo che ha usato il suo nome per perseguire una politica. Specifico di Elisabetta II, Tharoor ha notato un regno “in gran parte cerimoniale” eseguito con “grazia non comune, la sua condotta sul trono caratterizzata da una serenità disinteressata, una totale abnegazione di sé e devozione agli ornamenti pubblici della sua posizione”. Nel suo governo, sembrava essere un’espressione consumata della formulazione di Walter Bagehot dei tre diritti di un monarca costituzionale: il diritto di essere consultato, il diritto di incoraggiare, il diritto di avvertire.

Gli indiani avevano cercato di imparare e perdonare, per la maggior parte, le “crudeltà del colonialismo”, con alcuni addirittura apprezzando il legame britannico. Ma la regina potrebbe essere incolpata per non aver mai riconosciuto, per non parlare di scusarsi, per “quei secoli di saccheggio coloniale e crudeltà che hanno reso possibile la sua posizione e ricchezza”.

Dove figurava, allora, nello schema Bagehot di consulenza, incoraggiamento e avvertimento riguardo alle azioni britanniche in Kenya nell’uso dei campi di concentramento per spezzare la ribellione dei Mau Mau, o nella repressione dei comunisti nell’emergenza malese? La Sindone di Westminster, a questo proposito, è davvero spessa, uno strato di discolpa forzata.

In quel curioso senso, il monarca costituzionale potrebbe ricavare i profitti dal saccheggio ma declinare ogni responsabilità. I monarchi, ha osservato Tharoor, “in realtà non hanno ordinato nessuna di queste cose”. Ne conseguì che la regina non doveva scusarsi per loro, anche se il buon senso di un sovrano avrebbe potuto richiederlo.

Per quanto riguarda ciò che resta di qualsiasi sentimento repubblicano, la politica irlandese Clare Daly, membro del Parlamento europeo, lo ha espresso bene nell’esprimere le sue “più profonde condoglianze e solidarietà ai repubblicani che vivono sotto il dominio britannico”. Le prossime settimane saranno dure, “ma passeranno”. Forse un po’ malinconicamente, ha suggerito che “il giorno verrà”. Quei giorni vengono sempre, ma la regina Liz ha reso tutto molto più difficile.