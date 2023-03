L’alto prezzo della relazione Guatemala-Taiwan

La leader di Taiwan, Tsai Ing-wen, si è recata mercoledì 29 marzo in visita negli Stati Uniti, con tappe in Guatemala e Belize, due dei 13 Paesi al mondo che mantengono ancora relazioni diplomatiche con l’isola cinese. Domenica 26 marzo l’Honduras ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con Taiwan e ha immediatamente stabilito relazioni con la Repubblica popolare cinese. È stato un duro colpo per Tsai, a pochi giorni da un viaggio che potrebbe aumentare la tensione tra Washington e Pechino.

Il viaggio di Tsai negli Stati Uniti è l’ennesimo capitolo delle recenti provocazioni statunitensi, che mettono in dubbio lo status di Taiwan come parte della Cina. Tsai dovrebbe incontrare il presidente del Congresso degli Stati Uniti Kevin McCarthy, che aveva promesso di visitare Tsai a Taiwan ripetendo la provocatoria visita di Nancy Pelosi nel 2022, ma di fronte agli avvertimenti cinesi, McCarthy e Tsai hanno riprogrammato l’incontro per Los Angeles . Pechino continua a opporsi a questo incontro.

In questo viaggio, Tsai sta lottando per mantenere il poco sostegno diplomatico che ha ancora nella regione. Di recente, anche Nicaragua (dicembre 2021) ed El Salvador (dicembre 2022) hanno interrotto le relazioni con Taiwan. Il presidente guatemalteco Alejandro Giammattei gode del sostegno del trumpismo, delle chiese evangeliche e di Israele. Nel 2022 ha annunciato che avrebbe organizzato un vertice dei paesi che intrattengono relazioni con Taiwan, ma si è tirato indietro. La sua insistenza nel mantenere tali relazioni potrebbe causare danni economici al suo paese. L’isola cinese ha investito solo 22,87 milioni di dollari in Guatemala tra il 1952 e il 2019.

Al contrario, i Paesi della regione che hanno ripreso le relazioni diplomatiche con la Cina hanno ricevuto investimenti significativi. Sono i casi di El Salvador, che ha ricevuto 500 milioni di dollari nel 2021 per progetti infrastrutturali legati al turismo, e Panama, che dal 2017 ha ricevuto miliardi di dollari di investimenti legati al suo canale. L’adesione del Guatemala alla Belt and Road Initiative potrebbe portare investimenti significativi nel Paese.

Intanto, il più importante “investimento” taiwanese degli ultimi tempi in Guatemala ha portato polemiche. In un accordo insolito, il governo dell’isola ha accettato di pagare 900.000 dollaro allo studio legale Ballard Partners per fare pressioni negli Stati Uniti per conto del governo guatemalteco. Ballard ha guadagnato notorietà per la sua vicinanza a Donald Trump e per le sue pressioni di successo a Washington durante la sua presidenza. Tuttavia, ci sono dubbi sull’efficacia delle azioni di Ballard nell’amministrazione Biden.

Le elezioni presidenziali in Guatemala si terranno tra giugno e settembre 2023. Continuando nella sua politica di sostegno alle tensioni generate da Tsai Ing-wen, e incoraggiato da Washington, Giammattei corre dei rischi. Il Partito Democratico Progressista (DPP) di Tsai ha subito una pesante sconfitta contro il partito nazionalista, Kuomintang (KMT), alle elezioni municipali taiwanesi del 2022, ed è stato indebolito in vista delle prossime elezioni generali del 2024. Il destino del governo Giammattei potrebbe essere lo stesso.