Con tutta evidenza è chiaro che l'Agricoltura intensiva, soprattutto quella di livello industriale, depaupera i terreni ed è fortemente impattante sull'Ambiente. Da tutti questi punti di vista la coltivazione della canapa è una delle migliori alternative sia in quanto a tipologia e livello di investimenti ma soprattutto per quel che riguarda il minore impatto sull'Ambiente.

Stati Uniti

L’impatto ambientale della coltivazione della canapa. Quando si tratta di coltivazione sostenibile è il metodo che conta

Man mano che il consumismo consapevole entra nel mondo della cannabis, le decisioni di acquisto possono essere basate più sul commercio equo e solidale e sull’agricoltura rigenerativa che sui peli arancioni e sulla percentuale di THC. Con la legalizzazione che ha preso piede, l’industria è passata dal tentativo di proteggere le persone dalla polizia al tentativo di proteggere le piccole imprese dai colossi che stanno inevitabilmente entrando nello spazio della cannabis. Ma mentre un sacco di sostegno per le piccole imprese di cannabis nasce dalla preoccupazione per le persone coinvolte, c’è un’altra parte da considerare: il Pianeta.

Storicamente, l’agricoltura industriale su larga scala non è stata amica dell’ambiente. Ma dove risiede realmente l’impatto ambientale della produzione di cannabis? Non è necessariamente la dimensione a determinare quanto sia sostenibile una coltivazione di cannabis. Una piccola operazione indoor spreca una quantità incredibile di elettricità, mentre l’agricoltura rigenerativa all’aperto su larga scala è possibile con lungimiranza e pianificazione.

Ovviamente, l’industria della cannabis in questo momento non è impostata per premiare le pratiche sostenibili. La California, uno dei centri agricoli del mondo, ha finora consentito di coltivare la cannabis all’aperto solo in 13 Contee, e al momento è più probabile che i prodotti che si trovano sugli scaffali dei dispensari provengano da produttori indoor.

Quando si considerano gli impatti ambientali della coltivazione della cannabis, è più importante esaminare i diversi metodi utilizzati per la coltivazione e ricordare che, a differenza dell’agricoltura tradizionale, la coltivazione della cannabis ha un’altra dimensione complicata, quella creata dai resti della follia dei reefer.

Un mezzo di produzione efficiente dal punto di vista energetico

Mentre le operazioni in serra e indoor possono adottare misure per ridurre la loro impronta di carbonio come la raccolta e il riutilizzo di acqua, suolo e altre risorse naturali, la coltivazione di cannabis all’esterno è il metodo di produzione più efficiente dal punto di vista energetico.

L’International Cannabis Farmers Association, un’organizzazione con sede in California formata per incoraggiare le politiche a sostegno degli agricoltori locali e della coltivazione del sole, ha condotto uno studio sui vari livelli di consumo energetico per i diversi tipi di produzione. I loro dati hanno mostrato che mezzo acro di produzione indoor (22.000 piedi quadrati) produce lo stesso fabbisogno energetico annuo di 298 famiglie medie. Le serre quattro stagioni rappresentano 82 famiglie di energia, mentre le serre che utilizzano la luce del sole per la fioritura emettono la stessa cosa di 15 case. Le case a cerchio che assorbono principalmente la luce solare con un’illuminazione supplementare utilizzano lo stesso di 0,5 case all’anno e, naturalmente, la cannabis coltivata sotto il sole non utilizza energia di illuminazione aggiuntiva.

Quindi, se il metodo sungrown è in linea con l’obiettivo di sostenibilità del minor consumo energetico, perché è consentito solo in alcune aree e perché gli scaffali sono dominati dal prodotto indoor? La risposta a entrambe le domande deriva da un’idea artificiale di “qualità” che domina il mercato, insieme ai timori che la cannabis sia “troppo libera”.

Sotto il divieto, la cultura pop e i media hanno deciso che le caratteristiche che definivano la “qualità” erano principalmente la percentuale di THC e l’aspetto delle gemme. Sarebbe come decidere la qualità di un vino in base al grado alcolico e al colore. Questo, insieme ai timori del pubblico che sorveglia la coltivazione della cannabis all’aperto, ha portato a politiche che supportano la coltivazione indoor in strutture grandi e altamente sicure.

Tuttavia, coltivare cannabis in piccole fattorie al sole – in armonia con l’ambiente e senza l’uso di sostanze chimiche – crea un prodotto finale oggettivamente di alta qualità. Questo perché l’intero spettro dei raggi solari massimizza lo sviluppo di cannabinoidi e terpenoidi e perché un terreno sano e ricco di sostanze nutritive si traduce in una cannabis più pulita.

Johnny Casali di Huckleberry Hill Farms nella contea di Humboldt afferma che coltivare con un’attenzione in più alla conservazione del paesaggio naturale ha un impatto sulle piante che si traduce in cannabis con un vero terroir. Terroir, un termine francese spesso applicato al vino, si riferisce all’impatto unico che i fattori ambientali hanno sul fenotipo di una pianta.

«La capacità di coltivare la mia cannabis alla luce solare naturale, su una proprietà unica per qualsiasi altra, mi permette di creare varietà che prosperano in questa zona della contea di Humboldt“, ha detto Casali. “Il sole detta le mie creazioni speciali alzandosi la mattina presto e tramontando proprio dietro gli alberi del madrone alle 18:00».

Le regolamentazioni per coltivare alla luce del sole

La produzione di Sungrown è attualmente consentita in California, Oregon, Washington, Colorado, New Mexico e Arizona. La coltivazione di erbe aromatiche all’aperto fornisce 1-2 raccolti all’anno, rispetto ai sei raccolti che le operazioni indoor possono produrre. Tuttavia, in base alle leggi di questi Stati, i coltivatori di cannabis sono tassati in base al peso finale della cannabis che stanno vendendo, piuttosto che in base al numero di cicli di produzione che hanno. Affinché i coltivatori di cannabis sungrown possano competere in questo mercato, avrebbero bisogno dell’aiuto di maggiori incentivi fiscali basati sulla produzione.

Tuttavia, ci sono alcuni metodi che i coltivatori outdoor possono incorporare per integrare la luce solare naturale e spremere più raccolti in un anno. Le operazioni di luce mista possono variare dalle case a cerchio, dove gli agricoltori tirano i teloni per creare privazione della luce, alle serre di quattro stagioni che utilizzano l’illuminazione supplementare per coltivare la cannabis fuori stagione. Oltre all’illuminazione supplementare, queste strutture potrebbero richiedere una certa ventilazione stagionale, riscaldamento e raffreddamento. E, come Sungrown, questo metodo è consentito solo in alcuni Stati.

Quando si considera l’efficienza energetica di diversi sistemi di illuminazione, i due tipi di luci che dovrebbero essere considerati sono le antiquate luci al sodio ad alta pressione (HPS) e l’illuminazione a diodi luminosi (LED). Sebbene i LED siano più efficienti dal punto di vista energetico, questo metodo è anche più costoso. Ciò significa che le luci HPS sono più comuni, anche se i LED stanno guadagnando popolarità costantemente.

Naturalmente, alcuni coltivatori di cannabis non usano affatto le luci elettriche – per le loro piante o per se stessi – perché i loro agricoltori credono in uno stile di vita libero dalla dipendenza dall’energia artificiale. Uno di questi agricoltori è Simon Evers di Elysian Fields, una fattoria di seconda generazione nella contea di Mendocino.

«Ho scelto di vivere fuori dalla griglia, in campagna“, ha detto Evers. “Credo molto nell’homesteading e nella comunità. E in quella dinamica, [coltivare]sungrown [cannabis]ha semplicemente senso».

Oltre a crescere sotto il sole, un altro modo per migliorare l’impronta di una fattoria di cannabis è adottare pratiche di agricoltura rigenerativa, che migliorano la qualità del terreno anche quando viene utilizzato per la coltivazione. Queste pratiche rigenerative includono l’uso di suoli viventi, piante da compagnia, insetti utili, sistemi di compost a circuito chiuso e riciclaggio dell’acqua.

Cyril Guthridge, che gestisce la Waterdog Herb Farm nella contea di Mendocino, crede che altri elementi naturali oltre il sole influenzino l’espressione del suo raccolto all’aperto.

«Si tratta dei benefici del sole, della luna e dell’aria», ha detto Guthridge.

Guthridge ha detto che il suo uso di piante da compagnia migliora l’espressione terpenica della sua cannabis, così come lo stress dell’ambiente naturale.

La tendenza dei coltivatori di cannabis a coltivare altre colture nella loro fattoria è in realtà un impatto del divieto, poiché i piccoli coltivatori di cannabis artigianali dovevano creare sistemi che riducessero al minimo i loro viaggi in città per diminuire la probabilità di essere scoperti. Questo, insieme a una cultura della gestione della terra, ha creato una serie di giardini di cannabis agri-creativi e rispettosi della terra che sono esempi perfetti di agricoltura del 21° Secolo. Come dice Guthridge, è un coltivatore di cannabis “che usa la natura per renderla migliore”.

Nonostante i benefici che questi agricoltori vedono dalla coltivazione con pratiche rigenerative, gli operatori artigiani sono in pericolo a causa di molte nuove normative sulla cannabis. A causa della politica unica e degli ostacoli alle licenze, i coltivatori di cannabis non possono beneficiare di incentivi fiscali basati sul risparmio energetico, a differenza dei coltivatori tradizionali. Inoltre, ci sono anche più ostacoli ambientali per gli agricoltori sungrown per ottenere la licenza in un ambiente legalizzato, inclusi permessi di accesso all’acqua e processi di ispezione più complicati.

Percezioni mutevoli e divieto di incolpare

Affinché le pratiche di cannabis sostenibili siano fattibili in un mercato regolamentato, devono verificarsi due cambiamenti nella percezione.

La prima percezione che deve cambiare è che la cannabis “di qualità” è definita dalla percentuale di THC e dai capelli arancioni brillanti. Invece, il pubblico che consuma cannabis deve adattarsi a una nuova definizione che includa il metodo con cui la pianta è stata coltivata, l’etica delle aziende che trarranno vantaggio da quell’acquisto e il modo in cui quel prodotto ha avuto un impatto sulla terra.

La seconda percezione che deve essere abolita è l’opinione di molti governi locali secondo cui la cannabis coltivata all’aperto rappresenta in qualche modo un rischio per la sicurezza e la criminalità maggiore rispetto alla cannabis coltivata indoor. Dobbiamo iniziare a concedere licenze di cannabis sungrown e incoraggiare nuove normative che forniscono incentivi a coltivare all’aperto, come parte della spinta più ampia per una politica ambientale responsabile.

In definitiva, l’unica parte da incolpare qui è il proibizionismo. Il divieto ha preso un raccolto e lo ha costretto in casa sotto la luce artificiale – e la follia reefer lo tiene lì.

Stati Uniti

Secondo un recente sondaggio un quarto degli adulti attualmente è composto da consumatori di cannabis

Un recente sondaggio ha trovato che approssimativamente un quarto degli adulti USA abbia usato cannabis nell’arco dell’ultimo anno.

Un nuovo sondaggio di YouGov e Sunnyside, il marchio nazionale di dispensari al dettaglio di Cresco Labs, ha rilevato che il 25% degli intervistati ha indicato di aver usato cannabis nell’ultimo anno, con un altro 23% che ha affermato di aver usato cannabis per la prima volta negli ultimi 365 giorni.

Un sondaggio del 2018 del National Institutes of Health ha rilevato che il 16% degli adulti statunitensi erano attuali consumatori di cannabis.

Inoltre, il sondaggio ha rilevato che il 44% dei genitori consumatori di cannabis con bambini di età inferiore ai 18 anni ha provato la cannabis per la prima volta nell’ultimo anno, insieme al 43% degli intervistati di età pari o superiore a 65 anni.

Cris Rivera, vicepresidente senior per l’esperienza del cliente presso Cresco Labs, ha affermato che il sondaggio è stato progettato per “apprendere come le condizioni attuali hanno influenzato gli atteggiamenti dei consumatori e i comportamenti di consumo di cannabis” prima del 4/20.

«Che si tratti dei fattori di stress di una pandemia globale, del miglioramento della qualità della vita o di una maggiore accessibilità dovuta all’espansione della legalizzazione statale, l’industria è pronta a incontrare questi nuovi consumatori per presentarli ai suoi prodotti testati in laboratorio a dosaggio preciso, imballaggi sicuri e professionali, e accoglienti punti vendita» ha affermato Rivera in un comunicato stampa

Il sondaggio ha anche rilevato alcuni atteggiamenti e tendenze regionali interessanti sulla cannabis.

La maggior parte degli intervistati del Nordest intervistati, il 64%, ha affermato che era più probabile che usasse la cannabis per l’ansia o per alleviare lo stress, mentre il 74% dei consumatori di cannabis del Midwest ha affermato che se più persone adottassero la cannabis il mondo sarebbe un posto migliore, con il 32% degli intervistati nel sud erano più propensi a usare la cannabis per l’intimità.

Complessivamente, il 64% dei consumatori di cannabis ha affermato che il mondo sarebbe un posto migliore se più persone accettassero la cannabis.

Il sondaggio YouGov/Cresco è stato condotto il mese scorso e includeva quasi 5.000 americani.

Stati Uniti

Birmingham in Alabama, sanatoria generale per vari reati connessi con la cannabis

Il sindaco di Birmingham, in Alabama, ha annunciato una grazia generale per oltre 15.000 condanne per reati minori di cannabis nella città risalenti al 1990.

Birmingham, Alabama, il sindaco Randall Woodfin ha annunciato martedì che la città emetterà indulgenze generali per oltre 15.000 condanne per reati minori di cannabis risalenti al 1990. L’azione coprirà le condanne chiuse per possesso illegale di secondo grado di marijuana giudicate dal tribunale municipale di Birmingham, ma non include casi aperti né futuri.

«Ecco perché lo stiamo facendo: nessuno dovrebbe essere frenato da un singolo errore del passato. A nessuno dovrebbero essere negate opportunità di lavoro o libertà a causa di passi falsi del passato. Questi residenti non saranno più legati al loro passato. Meritano la possibilità di far parte della nostra forza lavoro, di provvedere alle loro famiglie e di raggiungere il successo da soli. Quella nuova vita inizia i diritti qui, oggi, con il perdono e la redenzione», ha affermato Woodfin in un comunicato stampa.

L’annuncio arriva quando il Partito Democratico dello Stato ha affermato che sosterrà le riforme sulla cannabis per uso medico e per adulti nello Stato.

Il rappresentante di Stato Chris England, presidente del Partito Democratico statale, ha affermato che la legalizzazione non servirà solo allo stato «nella produzione di centinaia di milioni di dollari di entrate, ma è un passo importante per ridurre gli arresti e cancellare i record».

«Quasi 100 anni di proibizione e criminalizzazione della marijuana hanno intrappolato migliaia di Alabami, per lo più neri, nel nostro sistema di giustizia penale rotto», ha detto in una dichiarazione. «Nessuno dovrebbe stare in prigione per aver portato un po’ di erba».

L’Inghilterra ha affermato che il disegno di legge per legalizzare la cannabis medica nello stato – che è già stato approvato dal Senato – è “un buon primo passo”, ma ha esortato i legislatori a legalizzare la cannabis per uso adulto prima di altri stati del profondo sud, come Georgia e Mississippi.

«Non possiamo permetterci di lasciare che questa opportunità vada in un altro stato nella nostra regione», ha detto in un’intervista ad AL.com.

Il disegno di legge sulla cannabis medica dovrebbe ottenere un voto da parte di tutta l’Assemblea in questa sessione.

Il mese scorso, la Virginia è diventata il primo Stato del sud ad approvare ampie riforme sulla cannabis.

Stati Uniti

I locali lounge ed i servizi di consegna sono in arrivo a Denver

I funzionari di Denver hanno approvato nuove regole questa settimana che istituiscono sale per la consegna e il consumo di cannabis in città. I programmi dovrebbero essere pienamente attuati entro luglio.

Il Consiglio comunale di Denver questa settimana ha dato l’approvazione finale ai nuovi regolamenti sulle location loungeper la consegna e il consumo di cannabis, riferisce Westword.

Le regole sono state approvate all’unanimità dopo due anni di deliberazione delle nuove normative con le parti interessate del settore e i rappresentanti della comunità di Denver (i legislatori del Colorado hanno approvato le regole di consegna e di uso sociale in tutto lo stato nel 2019, ma tale legge richiede ai comuni locali di aderire a tale programma).

I programmi dovrebbero essere pienamente attuati entro luglio.

«Sai che la cannabis è arrivata quando le bollette della marijuana passano attraverso il Denver City Council letteralmente senza commenti. Non sarebbe mai successo ai vecchi tempi», ha affermato Truman Bradley, direttore del Marijuana Industry Group, tramite Westword.

In base alle nuove regole di consegna, le aziende autorizzate potranno effettuare consegne fino all’orario di chiusura del dispensario delle 22:00, ma gli ordini possono essere ricevuti solo presso indirizzi residenziali. Le persone che effettuano gli ordini dovranno mostrare un documento d’identità e le consegne saranno limitate a solo un’oncia di fiore, otto grammi di concentrato o alimenti contenenti fino a 800 milligrammi di THC.

Le nuove normative sull’uso sociale della città consentiranno a più tipi di attività di fare domanda per diventare una cannabis lounge e legalizzeranno il fumo al chiuso, le micro-vendite e le sale mobili, sebbene le attività richiederanno ancora un buffer di 1.000 piedi tra loro e qualsiasi asilo nido, centro per il trattamento della droga, parco o altri luoghi di svago di proprietà della città.

Inoltre, le regole riservano tutte le nuove licenze commerciali di cannabis di Denver per i richiedenti che si qualificano con una designazione di equità sociale fino al 2027, secondo il rapporto.

Il cambiamento rappresenta la revisione più significativa di Denver delle normative sulla cannabis dall’apertura nel 2014 del mercato della cannabis per uso adulto, primo nel suo genere in Colorado.

Stati Uniti

L’Idaho legalizza la canapa industriale

Il Governatore dell’Idaho Brad Little ha firmato la legge di legalizzazione della canapa industriale a livello statale la scorsa settimana. L’Idaho è l’ultimo Stato che fuoriesce dalla condizione di proibizionismo nei confronti della canapa dopo le riforme introdotte nel 2018 nell’ambito della canapa a livello federale.

Il governatore dell’Idaho Brad Little (R) venerdì ha firmato il disegno di legge per legalizzare la produzione e il trasporto della canapa, riferisce l’Associated Press. L’Idaho è stato l’ultimo Stato a continuare il divieto della canapa a seguito delle riforme federali varate nel 2018.

Il disegno di legge è entrato in vigore immediatamente ma gli agricoltori non possono iniziare a coltivare colture fino a quando le autorità di regolamentazione non sviluppano regole, che sono richieste dalla legge entro il 2022. Fissa i limiti di THC e THC-A nella canapa allo 0,3% e include il divieto linguistico di tutti i prodotti contenenti qualsiasi livello di THC, compresi i prodotti CBD se contengono uno qualsiasi dei cannabinoidi psicoattivi.

Secondo il disegno di legge, le violazioni per la prima volta per la coltivazione o il trasporto di canapa oltre il limite legale possono portare a una multa fino a $ 150, con multe fino a $ 300 per i trasgressori per la seconda volta. Violare la legge tre o più volte nell’arco di cinque anni potrebbe comportare una multa fino a $1.000 e sei mesi di carcere.

Il disegno di legge richiede ai trasportatori di canapa di consentire le ricerche da parte delle forze dell’ordine e di poter “selezionare casualmente” fino a 20 grammi per i test di conformità. Il disegno di legge consente anche la ricerca sulla canapa.

Nel 2019, Little ha firmato un ordine esecutivo che consente il trasporto della canapa attraverso lo stato dopo che almeno due persone sono state arrestate e accusate di violazioni di droga durante il trasporto di raccolti. A quel tempo, Little disse che “non era contrario” alla canapa, ma che i legislatori statali “non potevano rispondere rapidamente” ai cambiamenti federali.

Il Dipartimento dell’Agricoltura dell’Idaho è tenuto a presentare un piano per il programma entro il 1° settembre.