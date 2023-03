L’Agenzia Spaziale Europea cambierà la storia dell’Europa

Se dovessimo parlare di rivoluzioni a Parigi, è sicuro che non saremmo originali. Ma quanto stiamo per raccontare non ha niente a vedere con i tentativi di Emmanuel Macron di aggredire le regole per l’età pensionistica in Francia, ora che sta per terminare il suo ultimo mandato all’Eliseo. Questa volta si tratta di un tema più europeo, quello che ha portato un gruppo di 12 esperti indipendenti conosciuto con l’acronimo HLAG (High Level Advisory Group), alla 315a Sessione del Consiglio di ESA presentando un rapporto che si è tenuto a definire ‘autonomo’ sullo stato dell’esplorazione spaziale europea. E da qui il termine ‘rivoluzione’, accattivante, attuale e naturalmente molto francese! Ci arriviamo tra poco.

Non è un mistero che sia necessario spingere l’Agenzia Spaziale Europea -l’organizzazione intergovernativa creata nel 1975 con la missione di delineare lo sviluppo delle capacità spaziali europee e garantire che gli investimenti per lo spazio producano vantaggi ai cittadini europei e di tutto il mondo- a incrementare significativamente l’autonomia continentale nell’esplorazione spaziale, visto che evidentemente il fiato sul collo diventa più greve non solo per responsabilità delle vecchie agenzie che hanno fatto la storia dello spazio, ma anche dai più aggressivi uomini d’affari americani che stanno invadendo le orbite basse con migliaia di lanci miranti essenzialmente ad occupare ogni angolo dei servizi offerti dalle proprie aziende.

Per quanto riguarda poi le spedizioni umane, gli astronauti inviati da ESA fanno ricorso ai vettori americani, in precedenza ai russi e hanno provato anche qualche approccio con la Cina prima che qualcuno d’oltre Atlantico ne impedisse qualsiasi negoziaziato.

E da qui deve essere emersa la rilevanza dal gruppo.

Anders Fogh Rasmussen, ex primo ministro danese e dal 2009 al 2014 segretario generale della NATO, nel presentare il documento al quartier generale di ESA, in una città ormai devastata da manifestazioni, incendi e immondizia, ha fatto presente che occorrono maggiori investimenti e un impegno più alto da parte degli stati membri. Il suo discorso è stato applaudito:«Siamo coraggiosi, mettiamo l’Europa in prima linea nell’esplorazione spaziale! Se non lo facciamo, resteremo indietro e diventeremo dipendenti da altri».

Ha veramente ragione il sig.Rasmussen. Probabilmente l’Europa così divisa e fondamentalista nelle sue cancellerie, non ha mai compreso alcune regole base di cooperazione interna, continuando a lasciar esercitare il potere alle forze maggiorenti. Quelle che almeno hanno impianti governativi in grado di sostenere la propria politica industriale. Ovvero quegli stati che dispongono prima di tutto di delegati competenti, ma anche con organizzazioni che garantiscano la continuità istituzionale. Non basta infatti stanziare fondi quando poi si cambia indirizzo politico ogni anno. E qui i lettori avranno compreso che il riferimento all’Italia è più che palese!

Ma, fatte salve le considerazioni un po’ indisciplinate che caratterizzano i nostri scritti, vediamo dal di dentro che cosa è emerso da questo gruppo di intellettuali, tra cui leggiamo i nomi di Stefania Giannini, ex ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca del governo italiano e Mariana Mazzuccato, docente all’University College di Londra e direttrice dell’Institute for Innovation and Public Purpose.

In “Revolution Space: Europe’s Mission for Space Exploration”, il gruppo ha in sostanza scoperto che l’esplorazione umana dello spazio sta subendo una rivoluzione; è un aspetto che può apparire scontato ma che evidentemente necessita delle dovute riflessioni: le attuali stime dell’economia spaziale globale si attestano oggi tra i 350 e i 450 miliardi di euro con previsioni che prevedono che il suo valore raggiungerà un trilione di euro prima del 2040. Quindi non è un gioco da ragazzi o il soddisfacimento della curiosità di qualche scienziato, come erroneamente ancora qualcuno è portato a pensare.

L’Europa in questo contesto, pur con una ricerca abbastanza avanti e con gruppi industriali che poco hanno da invidiare a quelli statunitensi -nonostante l’assenza dei grandi centri privati californiani- soffre il suo stato di minoranza per non poter ancora garantire un accesso indipendente per il volo umano e comunque la base di Kourou, molto distante da ogni sito produttivo europeo, resta sempre classificata come una enclave più francese. Questo assunto non fa che danneggiare strategicamente l’immagine dell’intera catena del valore. L’Europa per decenni si è dedicata a guidare alcuni temi della scienza fondamentale della Terra. Una scelta che, data la più contenuta disponibilità economica delle grandi potenze continentali, ha impedito di investire nell’autonomia dell’esplorazione umana. A nostro parere si tratta di un posizionamento preciso che non offusca comunque alcune indiscusse leadership nel settore.

Sul rapporto si afferma però giudiziosamente: “I Paesi e i territori che non si assicurano un accesso indipendente allo spazio e un suo uso autonomo diventeranno dipendenti a livello strategico e a livello economico verranno privati di una parte importante di questa filiera. L’obiettivo dell’Europa sarà quello di acquisire un terzo di questo mercato futuro”.

Da qui la posizione di raccomandare all’ESA di “agire in modo visionario”, “agire in modo diverso” e “agire ora” sull’esplorazione spaziale” per cui si insiste sul fatto che l’Europa debba aumentare in modo significativo i suoi investimenti nell’esplorazione umana e sviluppare proprie capacità di trasporto sui voli di astronauti al fine di garantire e promuovere i benefici di un’economia spaziale in forte espansione.

Benissimo. Visto che HLAG, costituito nell’estate del 2022 su richiesta del Consiglio dell’ESA comprende leader del settore- e di questi fa parte anche François Schuiten, artista comico belga- i suoi componenti hanno espresso la loro pregiatissima valutazione indipendente e obiettiva sulla rilevanza geopolitica, economica e sociale che l’esplorazione spaziale umana e robotica rappresenta per l’Europa.

E hanno ragione gli esperti quando affermano che maggiori investimenti nell’esplorazione spaziale contribuirebbero ad attrarre i migliori talenti, a mantenere l’eccellenza e a unire l’Europa attraverso una grande visione e che una maggiore autonomia in questo settore renderebbe l’Europa un partner più forte e interessante per la cooperazione internazionale. E pure è giusto sostenere che l’Europa, adottando un nuovo modello di approvvigionamento per sfruttare al meglio questa rivoluzione spaziale, darebbe spazio all’industria di innovare e prosperare riducendo i costi. Ma a proposito di costi, chi li mette i soldi? E con quali idee innovative gli eurocrati europei metteranno mano agli equilibri veramente fragili del ritorno geografico e delle riservatezze di ogni stato membro?

Il direttore generale Josef Aschbacher ha accolto con favore il rapporto indipendente e la sfida che propone: «L’Europa è un leader tecnologico in molti settori, dai trasporti via terra alla produzione di energia pulita, dalla fabbricazione di chip all’economia circolare». E sappiamo bene come ha aggiunto: «Siamo leader anche nel settore spaziale, eccezion fatta per il volo spaziale umano, per il quale ci siamo affidati a partner internazionali». Speriamo -è nostra idea- che dietro questo lavoro svolto dagli esperti vi sia stata un’indagine per una copertura finanziaria e tecnologica adeguate. E quando Aschbacher dice: «Non dobbiamo lasciare che l’accesso allo spazio sfugga alla competenza e alla leadership europea» non possiamo che essere tutti con lui! Ma ci auguriamo pure che dietrto questi studi non vi sia una longa mano di qualche stato che vuole premere su maggiori finanziamenti per riciclare tecnologie dei propri recinti.

Se poi c’è stato qualche altro fattore innovativo, nel council, al momento l’ESA non ne ha dato notizia ufficiale. Ma noi staremo attenti.