L’Amministrazione Biden dipinge il viaggio del Presidente in Medio Oriente come un contributo alla pace e alla stabilità nella regione, ma è più probabile che coinvolga gli Stati Uniti in futuri conflitti.

Lo sforzo per normalizzare le relazioni tra gli Stati arabi e Israele, come attualmente sancito dagli Accordi di Abraham avviati dall’Amministrazione Trump, ignora una delle principali fonti di conflitto nella regione –l’occupazione israeliana della Palestina– mentre potenzialmente ne accelera un’altra –una possibile guerra con l’Iran. L’aggiunta dell’Arabia Saudita al mix, sia formalmente che informalmente, accelererà solo questa dinamica. Come attualmente concepiti, gli Accordi di Abraham sembrano più una scusa per vendere più armi alla regione e consolidare un blocco militare anti-iraniano che un passo verso una pace duratura in Medio Oriente.

Un nuovo elemento della politica di Biden in Medio Oriente che verrà sottolineato durante il suo viaggio è un sistema di difesa aerea a livello regionale -ufficialmente noto come Middle East Air Defense Alliance- che includerà Israele e gli Stati del Golfo. Ma la creazione della rete di difesa aerea è solo una parte di un’iniziativa per aumentare gli impegni militari statunitensi nella regione, in particolare offrendo garanzie di sicurezza rafforzate a Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Il rafforzamento di questi regimi repressivi e sconsiderati non è nell’interesse degli Stati Uniti,né promuoverà una maggiore stabilità nella regione.

Un esempio calzante è il brutale intervento Saudita/Emirati Arabi Uniti in Yemen, che ha provocato l’uccisione di migliaia di civili in attacchi aerei con bombe e aerei forniti dagli Stati Uniti e ha contribuito a un bilancio delle vittime che ha raggiunto quasi 400.000 persone, è un macchiare la reputazione degli Stati Uniti come forza destabilizzante nella regione. Gli Stati Uniti sono parte della guerra dal 2015, come notato in un recente rapporto dell’Ufficio per la responsabilità del governo che ha identificato oltre 54 miliardi di dollari in forniture di armi statunitensi all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti in quel periodo di tempo.

Una tregua temporanea in Yemen è un segnale positivo, ma gli Stati Uniti dovrebbero usare la loro leva come principale sostenitore delle forze armate saudite ed Emirati Arabi Uniti per promuovere un autentico accordo di pace e scongiurare una ripresa dei combattimenti, come richiesto dai sostenitori del Congresso di una risoluzione delle potenze in guerra dello Yemen. La misura, che ora ha più di 100 co-sponsor alla Camera dei Rappresentanti, interromperebbe il supporto militare statunitense all’Arabia Saudita, compresa la manutenzione e i pezzi di ricambio essenziali per mantenere in volo la Royal Saudi Air Force.



L’invio di più armi statunitensi in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti non farà che aumentare le prospettive di ripresa della guerra in Yemen, con effetti devastanti. Al contrario, fermare il supporto militare invierà un forte messaggio che gli Stati Uniti vogliono che la tregua continui come trampolino di lancio verso un accordo di pace globale per porre fine alla guerra. Come ha detto il rappresentante Adam Schiff dei Democratici della California : «Il modo più chiaro e migliore per spingere tutte le parti al tavolo dei negoziati è che il Congresso invochi immediatamente i suoi poteri di guerra costituzionali per porre fine al coinvolgimento degli Stati Uniti in questo conflitto».

Da parte loro, gli Emirati Arabi Uniti si sono aggiunti al caos nella regione sostenendo le forze antigovernative in Libia, in violazione di un embargo sulle armi delle Nazioni Unite. Il Paese ha anche messo sotto sorveglianza i critici degli Emirati Arabi Uniti in tutto il mondo, compresi i cittadini statunitensi, e ha tentato di interferire nel processo politico degli Stati Uniti attraverso i suoi sforzi di lobbying e l’uso di intermediari che coltivavano stretti legami con i funzionari dell’Amministrazione Trump.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno anche cercato legami più stretti con la Cina, e né l’Arabia Saudita né gli Emirati Arabi Uniti hanno preso una posizione ferma contro l’invasione russa dell’Ucraina.

Sarah Leah Whitson ha sottolineato questo punto in un pezzo su ‘American Prospect‘: «Non solo i nostri ‘partner’ hanno ignorato le suppliche dell’Amministrazione Biden di punire la Russia per la sua invasione, acconsentendo solo a una risoluzione sdentata ed esortativa dell’Assemblea generale, ma si sono rifiutati di co-sponsorizzare la risoluzione del Consiglio di sicurezza che chiedeva il ritiro della Russia dall’Ucraina o di sostenere sanzioni contro la Russia, offrendo invece un rifugio sicuro agli oligarchi russi in fuga».

Queste non sono le azioni di alleati affidabili?

Piuttosto che raddoppiare un’alleanza con regimi repressivi come gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita, che potrebbero trascinare gli Stati Uniti in un futuro conflitto con l’Iran o altrove nella regione, l’Amministrazione Biden dovrebbe concentrarsi sul salvataggio dell’accordo nucleare iraniano, noto formalmente come Joint Piano d’azione globale (PACG) –e porre fine alla guerra in Yemen.

E invece di raddoppiare il sostegno militare incondizionato a Israele -che dovrebbe raggiungere i 37 miliardi di dollari o più nel prossimo decennio-l’Amministrazione dovrebbe premere per una giusta risoluzione del conflitto israelo-palestinese. Queste azioni farebbero molto di più per promuovere la pace e la sicurezza nella regione che espandere i legami militari statunitensi con le autocrazie mediorientali. E aprirebbero la strada a una ridotta presenza militare statunitense nella regione.