È difficile prevedere le trasformazioni geopolitiche che deriveranno dall’invasione russa dell’Ucraina. Per il momento, sembra aver rafforzato l’Unione europea, sia nel suo impegno per i principi democratici, che nella convergenza delle politiche e nella capacità decisionale. Il modo in cui influenzerà le relazioni degli europei con i loro vicini meridionali è, tuttavia, meno ovvio.

In che misura possono essere modificate le linee che definiscono le politiche dell’Unione e dei suoi membri nei confronti dell’Africa? In che misura l’impegno per i ‘nostri valori condivisi di libertà e democrazia‘, riferito alla popolazione ucraina, costituirà anche una componente centrale nelle future relazioni con gli africani?

Appena una settimana prima dell’attacco di Vladimir Putin all’Ucraina, si è tenuto il sesto Vertice tra l’Unione Europea e l’Unione Africana. Nella loro dichiarazione finale, ‘Una visione comune per il 2030‘, entrambe le parti si impegnano a stabilire una ‘nuova alleanza‘ che garantisca sia i ‘nostri interessi‘ che alcuni ‘beni pubblici comuni‘. Questi includono la sicurezza e la prosperità dei cittadini, la protezione dei diritti umani, l’uguaglianza di genere, il rispetto dei principi democratici, la conservazione del clima e dell’ambiente, la crescita economica sostenibile o la lotta alle disuguaglianze.

L’enfasi su questi valori è ciò che differenzia questa alleanza da quelle che i Paesi africani mantengono con le altre potenze. Nel caso del Forum sulla Cooperazione Cina-Africa, giunto alla sua ottava edizione, l’enfasi discorsiva è sulla cooperazione Sud-Sud, sulla solidarietà e amicizia tra i governi e sul rispetto della sovranità. La dichiarazione finale del vertice Russia-Africa dell’ottobre 2019 ha inoltre sottolineato i principi del rispetto della sovranità, dell’integrità territoriale, della non interferenza e della conservazione dell’identità nazionale.

La capacità dei governanti africani di mantenere questa pluralità di relazioni bilaterali e multilaterali, basate su principi così diversi, è notevole. Ma la strategia di estroversione con cui cercano sostegno esterno non è nuova nel continente. Con esso cercano di superare la debolezza delle loro basi politiche ed economiche interne. E rispetto a quanto accaduto durante il periodo coloniale o durante la Guerra Fredda, cercano di evitare la totale dipendenza da una qualsiasi delle grandi potenze.

Quanto agli europei, c’è chi denuncia (come lo stesso Putin) che lo sforzo di espandere i ‘loro‘valori, costituisce una forma inaccettabile di ingerenza in un mondo di Stati-Nazione sovrani. Altri analisti sottolineano la mancanza di risorse fornite per garantire il successo di obiettivi così ambiziosi. Ciò che qui segnaliamo è la contraddizione tra la ricerca di uno sviluppo equo e democratico in Africa, e il grosso delle politiche europee nei confronti del continente.

Le politiche economiche, in particolare, non differiscono da quelle promosse dal resto delle potenze, e si basano su scambi e investimenti in alcuni settori chiave. Certamente il commercio internazionale può portare prosperità a tutte le parti coinvolte, come mostra la stessa storia dell’Unione Europea. Tuttavia non è sempre così.

Sono trascorsi quasi 60 anni dalla firma della prima Convenzione sul commercio e la cooperazione tra la Comunità Economica Europea e le ex colonie in Africa, Caraibi e Pacifico. Tali accordi preferenziali sono stati periodicamente rinnovati. Ma i Paesi africani continuano a posizionarsi in fondo ai Rapporti sullo sviluppo umano del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite.

La realtà è che il tipo di mercati e prodotti che l’Africa esporta ha un potenziale molto limitato per promuovere la prosperità della maggior parte dei suoi abitanti. Il 65% delle importazioni dell’Unione Europea sono di materie prime e oltre il 40% solo di fonti energetiche. L’estrazione di minerali, idrocarburi e altre risorse tende a richiedere investimenti significativi da parte di gruppi stranieri che operano in enclavi produttive. Queste enclavi forniscono scarsi benefici alla popolazione locale sotto forma di posti di lavoro o di rilancio di altri settori economici.

L’eccezione sono i Paesi con diversificazione economica o strutture statali capaci di una buona gestione delle risorse, come il Botswana, il Sudafrica, São Tomé e Príncipe o il Ghana. Ma nella maggior parte dei Paesi ricchi di risorse naturali, il reddito generato dall’attività estrattiva non finanzia politiche di redistribuzione e investimenti produttivi a beneficio della maggioranza della popolazione. Al contrario, ciò che provocano è un’intensa competizione da parte delle élite politiche per il controllo dello Stato, che può portare all’instabilità politica e persino al conflitto armato.

Come spiega un’intera letteratura sul ‘rentier State‘ e la maledizione delle risorse, gli effetti di questo tipo di economia politica sono profondi, sebbene siano condizionati dalle storie e dalle strutture particolari di ogni Paese o regione.

Ma, in termini generali, i rapporti di cittadinanza tra governanti e governati sono minati dalla reciproca dipendenza tra governi africani e multinazionali straniere. Questi finiscono per sostituire i contribuenti nazionali come principale fonte di finanziamento per lo Stato, minando così il contratto sociale che è alla base delle politiche più democratiche.

In questo contesto, le differenze tra i diversi attori esterni in Africa sono sfumate. Sicuramente l’Unione Europea e i suoi Paesi membri sono i maggiori donatori di aiuti allo sviluppo. La Cina è il principale finanziatore di infrastrutture. La Russia è diventata il più grande fornitore di armi. Gli Stati Uniti eccellono in tutti questi campi. E i governi e i gruppi economici di Turchia, Arabia Saudita, Giappone o Israele si sono specializzati in diversi ambiti di cooperazione. Tuttavia, il contributo di tutti loro agli ordini antidemocratici in Africa si basa su relazioni economiche e politiche di natura molto simile.

La guerra in Ucraina ha intensificato l’attenzione europea sull’Africa per diversi motivi. Durante il voto sulla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che condanna l’invasione dell’Ucraina, solo 28 dei 54 Paesi africani, poco più della metà, hanno votato a favore. Ciò ha dimostrato che la rinnovata alleanza con gli europei non implica un allineamento automatico con loro in situazioni di crisi.

D’altra parte, la necessità di garantire il flusso di gas naturale dall’Algeria o di petrolio dal Golfo di Guinea, ora che gli approvvigionamenti dalla Russia sono in pericolo, suggerisce che nell’immediato futuro i rapporti tra europei e africani saranno basati sulla stessa logica del passato.

Infine, la contraddizione tra la politica delle braccia aperte nei confronti dei rifugiati ucraini e l’atteggiamento molto più avaro ricevuto dagli africani non è sfuggito a molti.

L’attuale crisi internazionale può essere un’opportunità per riconfigurare le relazioni tra Europa e Africa su altre basi. Ma c’è il rischio di rafforzare ulteriormente le dinamiche‘dell’apartheid globale‘ in cui la tutela delle libertà politiche e dei diritti sociali è limitata agli Stati europei anche a costo di metterli a rischio altrove.

I dilemmi che devono affrontare i governi europei, che hanno un disperato bisogno di risorse naturali in concorrenza con altri consumatori globali, sono complessi. Ma comprendere e riconoscere le profonde implicazioni che le loro politiche hanno per le altre popolazioni dovrebbe essere una componente fondamentale di quella rinnovata partnership con l’Africa.