La copertura mediatica dell’Afghanistan è comprensibilmente incentrata sulla situazione precaria di migliaia di americani e afgani che cercano disperatamente di andarsene. Ma c’è molto di più nel dilemma dell’Afghanistan rispetto alla crisi all’aeroporto – e il mondo deve iniziare a confrontarsi con una miriade di altre realtà scoraggianti.

Gli Stati Uniti e altri donatori di aiuti hanno risposto all’acquisizione dei talebani interrompendo il flusso di aiuti finanziari e congelando le riserve e altri conti finanziari dell’Afghanistan. Eppure l’Afghanistan è uno dei Paesi più poveri e più dipendenti dagli aiuti al mondo. Un documento interno del Programma alimentare mondiale avverte che “si sta aprendo davanti ai nostri occhi una crisi umanitaria di proporzioni incredibili. Il conflitto combinato con la siccità e il Covid-19 sta spingendo il popolo afghano in una catastrofe umanitaria».

Secondo questo documento, più di 1 afghano su 3 – circa 14 milioni di persone – ha fame oggi mentre 2 milioni di bambini sono malnutriti e hanno urgente bisogno di cure. Più di 3,5 milioni, su una popolazione di 38 milioni, sono sfollati interni. A peggiorare le cose, una massiccia siccità ha devastato i raccolti. Quest’anno oltre il 40% dei raccolti del Paese è andato perso a causa della siccità.

Il 13 agosto, il direttore della Banca centrale Ajmal Ahmady ha riferito che “abbiamo ricevuto una chiamata che, dato il deterioramento dell’ambiente, non avremmo ricevuto più spedizioni in dollari”. La valuta afghana, l’afghani, “è salita da uno stabile 81 [per dollaro]a quasi 100, poi di nuovo a 86“, ha detto Ahmady. I prodotti alimentari, principalmente grano, costituiscono circa il 14% delle importazioni totali dell’Afghanistan. Secondo il documento del WFP, il prezzo del grano, il principale alimento base, è ora del 24% al di sopra della media quinquennale e l’instabilità o la svalutazione prolungata della valuta si tradurranno in prezzi alimentari ancora più elevati, assicurando che la fame si diffonderà. Nello stesso documento interno, il WFP afferma che ha bisogno di 200 milioni di dollari immediatamente per preposizionare le scorte di cibo entro ottobre per assistere 9 milioni di afgani al mese durante l’inverno.

Il sistema sanitario del Paese è al collasso. Un funzionario ancora al suo posto a Kabul, che mi ha parlato in modo anonimo perché non era autorizzato a farlo, mi ha detto: “Non abbiamo medicine, materiali di consumo e necessarie attrezzature di base negli ospedali gestiti dal governo. Gli stipendi del personale sono in sospeso almeno negli ultimi tre mesi”. E questo sta avvenendo mentre l’Afghanistan soffre di una terza ondata paralizzante di Covid-19, le cui vere dimensioni sono sconosciute.

L’estensione della scadenza del 31 agosto per il ritiro delle truppe statunitensi dall’aeroporto di Kabul, che è ora all’esame dell’amministrazione Biden, potrebbe mantenere un po’ di ordine nell’esodo, ma il flusso di rifugiati e migranti in tutte le direzioni è destinato ad accelerare con la fame e le malattie aggiungere al bilancio della guerra e della repressione.

Un ex funzionario che ha familiarità con le operazioni del governo mi ha detto che, oltre agli operatori sanitari, il mese scorso in Afghanistan non sono stati pagati altri dipendenti pubblici. Ha aggiunto che il ministero delle finanze, che finanzia il libro paga del governo, è chiuso. Ciò significa che praticamente tutti i fornitori di servizi essenziali, sia funzionari pubblici che dipendenti di organizzazioni non governative finanziate dall’estero, sono disoccupati. Il funzionario ha suggerito che le istituzioni finanziarie internazionali potrebbero essere in grado di utilizzare alcuni meccanismi esistenti per far funzionare il ministero delle finanze senza finanziare i talebani.

Nel frattempo, l’Afghanistan non ha governo. Il vice leader dei talebani, Abdul Ghani Baradar, che ha guidato i negoziati del gruppo con gli Stati Uniti in Qatar, è ora a Kabul, per negoziare con l’ex Presidente Hamid Karzai e Abdullah Abdullah, che ha guidato i colloqui dell’ex governo con i talebani, sulla formazione di un nuovo governo. È probabile che questi colloqui si trascinino mentre i talebani adottano una linea dura e cercano di consolidare la loro inaspettata vittoria.

La gente del Paese ha un disperato bisogno di assistenza. Anche se non c’è nessun governo da riconoscere o nessun governo degno di riconoscimento, le organizzazioni internazionali hanno esperienza nella fornitura di aiuti umanitari in aree controllate da autorità non riconosciute. Ciò potrebbe richiedere la creazione di corridoi umanitari delle Nazioni Unite per consentire alle persone di fuggire e fornire aiuti alle aree oltre Kabul. Potrebbe essere necessario sostenere alcune istituzioni governative con tutte le garanzie che possono essere messe in atto. Anche se gli Stati Uniti usano la loro influenza in diminuzione per influenzare l’esito politico, è vitale mobilitare tutte le possibili risorse internazionali per salvare l’Afghanistan da una crisi umanitaria ancora peggiore.

Il presidente Biden può affermare che gli Stati Uniti sono andati in Afghanistan esclusivamente “per catturare i terroristi che ci hanno attaccato l’11 settembre e per rendere giustizia a Osama Bin Laden”. Tuttavia, nel 2014, quando Biden era vicepresidente, gli Stati Uniti hanno firmato l’accordo di sicurezza bilaterale con l’Afghanistan, in cui si affermava che i due Paesi “si impegnano a cercare un futuro di giustizia, pace, sicurezza e opportunità per il popolo afghano”.

Gli afghani stanno affrontando una catastrofe umanitaria di proporzioni spaventose. Il mondo deve agire, prima o poi. Dopo 20 anni di politiche fallimentari, gli Stati Uniti hanno un obbligo particolare di mitigare il disastro imminente. Speriamo che possa trovare la volontà di fare ciò che può.