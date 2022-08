Il Dipartimento di Giustizia il 26 agosto 2022 ha rilasciato una dichiarazione giurata scritta da un agente speciale dell’FBI che è stata utilizzata per ottenere un’ingiunzione del tribunale per la ricerca da parte dell’FBI della proprietà dell’ex Presidente Donald Trump in Florida per documenti relativi alla difesa nazionale e altri documenti del governo.

Gran parte della dichiarazione giurata è stata bloccata alla vista del pubblico, lasciando molte domande sui dettagli dell’indagine. Tuttavia, ciò che è visibile mostra che l’FBI aveva solide prove che Trump avesse portato documenti fondamentali per la sicurezza nazionale nella sua tenuta di Mar-a-Lago.

Il 22 agosto 2022 il giudice federale della Florida Bruce Reinhart aveva ordinato che la dichiarazione giurata – che in genere contiene dettagli chiave su un’indagine per giustificare un mandato di perquisizione – fosse resa pubblica a seguito di una causa intentata da organizzazioni dei media e altri gruppi. Ma Reinhart ha anche affermato nel suo ordine che avrebbe consentito al Dipartimento di Giustizia di redigere prima alcune delle informazioni più critiche della dichiarazione giurata, come “le identità di testimoni, agenti delle forze dell’ordine e parti non incriminate … la strategia, la direzione, la portata, le fonti dell’indagine, e metodi, e… informazioni del gran giurì.

È l’ultimo sviluppo nel conflitto legale sui documenti del governo, incluso il materiale sulla sicurezza nazionale, che Trump ha conservato in violazione della legge, secondo la dichiarazione giurata. Il documento mostra che c’è quella che la legge chiama ‘causa probabile’ per credere che Trump abbia commesso vari crimini, inclusa la violazione dell’Espionage Act.

1. Che cos’è un affidavit del mandato di perquisizione?

Cominciamo con un mandato di perquisizione, che è un ordine del tribunale che autorizza agenti governativi a entrare nella proprietà senza il permesso del proprietario per cercare prove di un crimine. Il mandato autorizza inoltre gli agenti a sequestrare e portare via tali prove se le trovano.

Per ottenere un mandato di perquisizione, il governo deve fornire al tribunale una o più dichiarazioni rese sotto giuramento che spieghino perché il governo ritiene che sia stato commesso un reato, stabilendo che vi sia una giustificazione sufficiente per l’emissione del mandato. Se la dichiarazione è scritta, si parla di affidavit. Ecco perché la prima frase dell’affidavit non sigillata riporta la dicitura ‘essere debitamente giurato’ dopo il nome oscurato dell’agente che ha rilasciato la dichiarazione.

2. Qual è l’aspetto più importante di questa dichiarazione giurata?

Dato che molte delle informazioni sulla dichiarazione giurata sono state oscurate, probabilmente la nuova informazione più significativa è che l’agente dell’FBI afferma che una revisione dei documenti di Mar-a-Lago che il governo aveva già ottenuto dalla citazione del gran giurì all’inizio di quest’anno erano contrassegnati in modo da indicare chiaramente che la sicurezza nazionale era a rischio.

3. In che modo la dichiarazione giurata mostra che la sicurezza nazionale era a rischio?

L’affidavit rivela che alcuni dei documenti conservati a Mar-a-Lago erano contrassegnati come HCS, indicando che si trattava di intelligence derivata da fonti umane clandestine – o ciò che potremmo pensare come informazioni segrete di intelligence fornite da agenti sotto copertura o fonti all’interno di governi stranieri. Se viene rivelata l’identità di agenti o fonti, il loro valore di intelligence è compromesso e, persino, le loro vite potrebbero essere a rischio.

C’erano anche documenti contrassegnati FISA, nel senso che sono stati raccolti ai sensi del Foreign Intelligence Surveillance Act, documenti contrassegnati NOFORN, il che significa che le informazioni non possono essere divulgate in alcuna forma a un governo straniero, così come documenti contrassegnati SI, il che significa che sono stati derivati ​​​​dal monitoraggio comunicazioni dei governi esteri.

4. È comune per un tribunale aprire una dichiarazione giurata mentre è in corso un’indagine?

Poiché un affidavit del mandato di perquisizione di solito espone il caso del governo e identifica i testimoni, è molto raro che un affidavit del mandato di perquisizione venga aperto se è in corso un’indagine penale. Ecco perché c’erano così tante redazioni nella versione della dichiarazione giurata che è stata rilasciata. Se una tale dichiarazione giurata non viene sigillata, è molto spesso più tardi nel processo, quando vengono effettivamente presentate accuse penali.

5. Cosa dice questo sulle indagini e sulla gravità dei presunti crimini di Trump?

Le informazioni rivelate nella dichiarazione giurata indicano che la sicurezza nazionale del Paese e la sicurezza degli agenti dell’intelligence sono state probabilmente messe a serio rischio quando i documenti della difesa nazionale sono stati apparentemente conservati in una stanza in un resort in Florida.

È un po’ confuso: nei media si è parlato molto di informazioni riservate. La conservazione impropria di informazioni riservate è un reato, ma non è questo ciò che viene indagato qui. È in gioco un crimine molto più grave ai sensi della legge sullo spionaggio.

Anche qualcuno come un ex Presidente che inizialmente aveva il legittimo possesso di informazioni sulla difesa nazionale commette un reato conservando tali informazioni dopo che il governo ne ha chiesto la restituzione. Trump non può aggrapparsi ai documenti della difesa nazionale anche se, mentre era presidente, ha “declassificato” tali documenti, come sostiene di aver fatto.

È stato documentato che una spia cinese è penetrata in Mar-a-Lago mentre Trump era presidente. È una posizione non protetta. Se una spia straniera è entrata in quella stanza ed è uscita con informazioni che rivelano agenti sotto copertura statunitensi in tutto il mondo, o come abbiamo monitorato e raccolto informazioni classificate in tutto il mondo, vedo il potenziale danno come sbalorditivo.