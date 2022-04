«Le sanzioni si fanno strada ogni settimana più a fondo nell’economia russa: le esportazioni verso la Russia sono crollate del 70%. 700 aerei russi hanno perso la licenza per mancanza di pezzi di ricambio e aggiornamenti software. Centinaia di grandi aziende e migliaia di esperti stanno voltando le spalle al Paese. Secondo le attuali previsioni, il prodotto interno lordo in Russia crollerà dell’11%. Il fallimento nazionale della Russia è solo questione di tempo. Con questa guerra, Putin sta distruggendo anche il suo stesso Paese e il futuro del suo popolo». Così Ursula von der Leyen in una lunga intervista pubblicata domenica 17 aprile sul quotidiano tedesco ‘Bild‘. Aggiungendo, in fatto di sanzioni prossime, che la UE guarda ancora «al settore bancario, in particolare a Sberbank, che da sola rappresenta il 37% del settore bancario russo», e al petrolio, «stiamo attualmente sviluppando meccanismi intelligenti in modo che il petrolio possa essere incluso anche nella prossima fase delle sanzioni». Alla domanda di chiusura su quanto potrebbe durare ancora la guerra, risponde: «nel peggiore dei casi, la guerra potrebbe durare mesi, addirittura anni».

Nel giro di poche ore, via social, arriva la risposta di Mosca. A parlare è il vicepresidente del Consiglio di sicurezza ed ex Presidente russo Dmitrij Medvedev: «il default della Russia potrebbe comportare il default dell’Europa», e le «sanzioni anti-russia possono provocare una iperinflazione in Europa».

Ieri, poi, sul tema è intervenuto direttamente il Presidente Vladimir Putin. «Secondo i calcoli, la pressione sanzionatoria dai Paesi occidentali doveva minare rapidamente la situazione finanziaria ed economica del nostro Paese e provocare il panico nei mercati, il crollo del sistema bancario e carenza su larga scala di merci nei negozi. Possiamo già affermare con sicurezza che tale politica nei confronti della Russia è fallita. La strategia economica della guerra lampo è fallita», ha detto Putin parlando alla Nazione.

Secondo gli esperti, che il default della Russia comporti quello dell’Europa sarebbe esagerato, l’effetto catena è escluso se il default al quale si guarda è quello causato dal pagamento in rubli del debito estero attinente alle obbligazioni russe in circolazione denominate in valuta estera. Nei giorni scorsi, infatti, le agenzie di rating americane avevano avvisato che un pagamento in rubli anziché in dollari sui bond denominati in valuta estera comporterebbe il default. Per tanto quella di Medvedev è evidentemente una pesante esagerazione catalogabile come propaganda.

Altro discorso è quello dell’iperinflazione. Qui l’ex Presidente russo dice brutalmente quanto sostengono in molti esperti di economica. Ovvero che: da un lato, la mancanza sui mercati occidentali di materie prime, in particolare alimentari ed energetiche, abbia già innescato una forte inflazione che potrebbe anche tradursi a lungo andare in iperinflazione, dall’altro lato, che le sanzioni funzionano poco, la Russia può reggerle e poi superarne l’effetto, e che alla lunga si ritorceranno contro i sanzionatori più di quanto questi stiano mettendo in conto.

L’intervento di Putin in qualche modo conferma proprio questo, per quanto non sia vero che le sanzioni non si stiano facendo sentire dai russi. Anzi, probabilmente il Presidente con questo intervento ha provato a negare la realtà e sedare gli animi della popolazione.

L’obiettivo delle sanzioni, per dirla con l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, doveva essere quello di «fermare il comportamento sconsiderato, disumano e aggressivo delle truppe russe e l’aggressione illegale contro l’Ucraina», posto che la dichiarazione di von der Leyen sembra invece andare oltre, ovvero confermare che l’obiettivo ultimo degli Stati Uniti e della UE è il cambio di regime in Russia, il che non può che peggiorare il clima e allontanare la pace, sopratutto sempre più si sta mettendo in dubbio l’efficacia delle sanzioni.

L’impatto diretto delle sanzioni sulla capacità militare russa, secondo molti analisti, si farà sentire solo a lungo termine -forse anche per questo si inizia a parlare apertamente di una guerra che potrebbe durare mesi, ma anche anni, von der Leyen non è la prima a farlo. Più in generale c’è la tendenza a ritenere -non ultimo perchè l’impatto è lento- che le sanzioni colpiranno più ancora e più a lungo i sanzionatori, che non la Russia.

L’analisi dei precedenti storici in fatto di sanzioni lascia forti dubbi sulla loro capacità di fermare la Russia, specialmente se questa sarà in grado di adottare velocemente azioni di risposta alle sanzioni. Che in questo caso significa sostituire i mercati di sbocco.

‘Russia Briefing‘, uno dei canali informativi di Dezan Shira & Associates, società di consulenza specializzata nei Paesi della regione euroasiatica, nei giorni scorsi ha pubblicato una nota informativa dal titolo ‘L’addio europeo della Russia‘, una sorta di analisi di sintesi di statistiche e dati pubblicati negli ultimi mesi.

Partiamo dalle statistiche. Con l’Unione Europea e l’Ucraina, la Russia condivide un confine, ora pesantemente sanzionato, che si estende per circa 3.606 km. Il confine terrestre della Russia con i Paesi non-UE e non-Ucraina, si estende per 16.254 km. «Per ogni chilometro di confine che la Russia si trova sbarrato a ovest, ha 4,5 km per sostituirlo a est», commenta Chris Devonshire-Ellis, fondatore e Presidente Dezan Shira & Associates. «Queste statistiche di base ridisegneranno le catene di approvvigionamento eurasiatiche e UE-Asia, un fenomeno che è già iniziato. Inoltre, mettono in discussione l’efficacia delle sanzioni occidentali. L’Occidente potrebbe aver disconnesso la Russia dall’Europa, ma la frontiera asiatica è ancora molto aperta e molto più ampia».



Gli attuali confini della Russia a est comprendono i confini con Georgia, Azerbaigian, Kazakistan, Mongolia, Cina,Corea del Nord, in più ha confini marittimi con Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti.

Nonostante lo stress causato dalle tensioni tra Russia e Georgia, le esportazioni russe in Georgia hanno raggiunto 1,2 miliardi di dollari nel 2021.

Con l’Azerbaigian il volume delle esportazioni russe hanno raggiunto, nel 2021, i 2,1 miliardi di dollari, e il potenziale di transito è molto più elevato e si può sviluppare risolvendo alcune questioni legate alla connettività.

I porti marittimi russi del Caspio a Lagan e Astrakhan, possono raggiungere altri porti del Mar Caspio come Baku, così come il Kazakistan,il Turkmenistan e l’Iran. «Questi insieme forniscono un ulteriore accesso multimodale ai mercati di Cina, Uzbekistan, Stati del Golfo,Africa orientale, India e Asia meridionale», prosegue Chris Devonshire-Ellis.

«La Russia e l’Iran hanno già concordato di aumentare i volumi di spedizione pancaspica e queste rotte sono ora diventate per la Russia di interesse per lo sviluppo strategico. Si possono prevedere aumenti significativi dei volumi delle esportazioni attraverso l’accesso della Russia al Caspio, con le tendenze già evidenti. Il commercio bilaterale Russia-Iran è aumentato del 38% nel 2021 a 1,6 miliardi di dollari, mentre il commercio della Russia con il Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) è aumentato dell’80% negli ultimi cinque anni e ora si attesta a 5 miliardi di dollari. Il commercio bilaterale Russia-India è aumentato del 58% nel 2021 a 8,2 miliardi di dollari. I due Paesi hanno fissato obiettivi commerciali bilaterali a 30 miliardi di dollari entro il 2030».

Il commercio della Russia con l’Unione economica eurasiatica (EAEU) è aumentato del 34% nel 2021 per raggiungere i 69,1 miliardi di dollari e sono previsti in ulteriore aumento, anche considerando che è previsto che l’Uzbekistan aderisca all’EAEU. «Se la Russia riuscirà a mantenere i suoi attuali tassi di crescita commerciale con l’EAEU, avrà assorbito l’impatto della completa perdita dei mercati dell’UE entro il 2026», afferma Chris Devonshire-Ellis.

Il confine della Russia con la Cina si estende per 4.209 km e comprende diversi punti di ingresso, di cui i principali sono attraverso il Kazakistan, la Mongolia e l’Estremo Oriente russo. Tutti sono in procinto di essere migliorati e ampliati. Anche la connettività marittima è in fase di miglioramento.

«Il commercio bilaterale della Russia con la Cina è attualmente di circa 150 miliardi di dollari ed è aumentato del 36% nel 2021. Entrambe le parti hanno fissato obiettivi commerciali per raggiungere i 200 miliardi di dollari entro il 2024, cosa che sembra sempre più probabile. Ciò può essere ulteriormente rafforzato se i due Paesi desiderano portare avanti la questione delle riduzioni tariffarie nell’ambito dell’accordo di libero scambio Cina-EAEU firmato nel 2018. Anche solo agli attuali tassi di crescita, la Russia avrà assorbito la perdita dei mercati dell’UE aumentando commercio bilaterale con la Cina entro il 2025».

Concludendo: «Esaminando i fondamentali commerciali esistenti e gli enormi confini che la Russia ha con l’Est, sembra che fintanto che i modelli commerciali esistenti con i partner asiatici della Russia saranno mantenuti, il Paese sarà in grado di assorbire l’impatto della completa perdita dei mercati dell’Unione Europea entro il 2025-26», afferma Devonshire-Ellis. Questo senza tenere conto del commercio russo con l’ASEAN (a 20 miliardi di dollari e in rapido aumento), con il Giappone e la Corea del Sud (che hanno applicato le sanzioni occidentali alla Russia in maniera molto blanda, e anche con questi Paesi le esportazioni della Russia sono aumentate).

«La principale capacità della Russia nel superare le sanzioni occidentali risiede nell’Est»,e la chiave è la Cina e l’Unione economica eurasiatica, insieme con Iran e North-South Transportation Corridor. «Opportunità significative si presenteranno quest’anno e nel 2023 quando le catene di approvvigionamento si adatteranno a una nuova normalità e la Russia estenderà la sua impronta a est. Ciò che sta essenzialmente accadendo è una versione finanziata dalla Russia della Belt and Road Initiative, e si dirige verso la Cina e l’Asia, piuttosto che verso l’Europa. La Russian Belt and Road si dirige verso l’Asia», conclude Chris Devonshire-Ellis.

Sono questi dati statistici di fondo che fanno parlaregli analisti Dezan Shira & Associates di ‘addio europeo della Russia’.

Annotando come, fin dallo scoppio della guerra e già nei mesi precedenti, quando la guerra si profilava all’orizzonte,«i media occidentali in blocco si siano posizionati contro la Russia, con un’analisi molto poco dettagliata» e lucida, con una retorica «esclusivamente anti-Mosca», che ha suscitato una enorme ondata di odio, con una «significativa assenza di opinioni e discussioni alternative», si afferma che i politici della UE hanno perso lucidità e consapevolezza della realtà nel guardare e trattare con la Russia. «La politica e le politiche dell’UE hanno completamente fallito nel trattare con Mosca. Così anche il concetto di sé dell’UE, è diventato arrogante, gonfio e incapace di ammettere errori».

L’errore più grave, secondo Dezan Shira & Associates, ora sta nel ritenere che le sanzioni metteranno alle corde la Russia e la convinceranno e tornare sui suoi passi. «Diverse analisi accademiche basate sui dati, suggeriscono che la Russia, a causa dei suoi nuovi legami commerciali con l’Asia, potrebbe assorbire l’impatto delle sanzioni occidentali in appena 3-4 anni». A Bruxelles «non sembra esserci alcuna consapevolezza che a lungo termine lo scenario più probabile è che la Russia chiuda definitivamente le porte all’UE e all’Europa».

Non si sa, proseguono gli analisti, se Kiev alla fine cadrà e l’Ucraina rientrerà nell’orbita della Russia, «o se la Russia si ritirerà e lascerà l’UE a raccogliere i cocci». Indipendentemente da questo, Mosca è consapevole che «dopo questo non si può tornare indietro. Sembra un punto che l’UE non ha pienamente compreso. Il commercio della Russia con Bruxelles è completamente morto e non riprenderà».

Sottolineano gli analisti, che «il PIL e il reddito pro capite dell’Ucraina sono i più bassi d’Europa(il PIL pro capite è persino inferiore a quello della Bielorussia), mentre i livelli di corruzione e il coinvolgimento della mafia all’interno del governo e delle imprese sono a livelli molto alti. Secondo il Global Corruption Index 2021 , l’Ucraina si è classificata al 122° posto su 180 Paesi e solo nell’ultimo anno è scesa di 32 posizioni. Paesi come l’Albania, il Kazakistan e la Colombia, il cuore del narcotraffico latinoamericano, sono tutti classificati come meno corrotti dell’Ucraina». Così«l’Ucraina potrebbe essere il regalo d’addio di Putin». L’ingresso in UE dell’Ucraina sarà probabilmente differito, e «l’Ucraina rimarrà uno Stato cuscinetto, intrappolato in una zona crepuscolare di promesse e minacce».

Intanto la UE «si è completamente allineata agli Stati Uniti. L’energia e altri beni, come i prodotti agricoli, saranno acquistati dagli Stati Uniti. Ciò alla fine porterà a costi della vita più elevati,mentre la perdita della cultura russa e gran parte della sua storia e cultura filo-europea sarà sostituita da quella americana. L’identità europea verrà lentamente sminuita. E in più, l’UE dovrà sostituire un mercato di esportazione del valore di 99 miliardi di euro nel 2021».

Così, «mentre la Russia avrà completamente assorbito la perdita delle sue esportazioni complete dell’UE entro il 2025-26», «le catene di approvvigionamento si stanno modificando», e per l’Europa, «il senso è che il mercato russo se ne è andato e non tornerà. È necessario apportare modifiche per far fronte a questi nuovi, duri, ma molto reali traumi del commercio e degli investimenti europei».

«L’invasione russa dell’Ucraina è un’invasione della catena di approvvigionamento globale», ha affermato Jennifer Bisceglie, fondatrice e CEO di Interos, società di gestione del rischio della catena di approvvigionamento. Secondo i dati Interos,quasi 300.000 aziende negli Stati Uniti e in Europa hanno fornitori in Russia e Ucraina, il che mette a rischio le loro economie nazionali. «Ecco com’è interconnesso il mondo oggi» chiosa la CEO di Interos. Un recente rapporto Interos afferma «I cambiamenti nell’ordine economico globale sono già prefigurati e, con esso, alla fine arrivano cambiamenti profondi e fondamentali nella maggior parte delle catene di approvvigionamento man mano che le reti di pagamento vengono ristrutturate, le dipendenze della valuta di riserva riconsiderate e il commercio di energia trasformato».

Sempre Bisceglie afferma «Stiamo vivendo il più grande cambiamento nelle catene di approvvigionamento dall’inizio dell’era della globalizzazione: l’interruzione perpetua è la nuova normalità. Ora e in futuro, il monitoraggio continuo in tempo reale di ogni livello della catena di approvvigionamento sarà la norma per aiutare le aziende a superare la prossima crisi. Inoltre, i leader dovranno cercare di investire in nuove strategie per l’approvvigionamento alternativo che potrebbero includere una combinazione di partner di fornitura regionali e globali. La continua pressione sulle catene di approvvigionamento globali aggraverà gli squilibri tra domanda e offerta, causando un aumento dell’inflazione e una potenziale stagflazione», ha avvertito. Il modello di catene di approvvigionamento più regionalizzate è la prospettiva condivisa da gran parte degli analisti esperti in materia.