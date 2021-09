Gli attacchi dell’11 settembre a New York e Washington sono stati viscerali nel loro impatto. In meno di tre ore, le torri gemelle del World Trade Center sono state ridotte a una montagna di metallo contorto e macerie, uccidendo più di 2.700 persone, mentre altre centinaia sono state uccise al Pentagono. Tutti gli attentati sono stati condotti da uomini armati di nient’altro che coltelli da pacchi che hanno dirottato aerei passeggeri carichi di carburante.

L’America era sotto attacco. Non molto tempo dopo che George W. Bush aveva formato la sua nuova Amministrazione con neoconservatori altamente influenti e realisti assertivi al Pentagono e al Dipartimento di Stato, così come nella stessa Casa Bianca. Tutti erano determinati a vedere realizzata la visione di un ‘nuovo secolo americano‘: un mondo di libero mercato neoliberista, radicato nell’esperienza degli Stati Uniti e guidato dal progresso post-guerra fredda come unica superpotenza economica e militare del mondo.

All’epoca, i commentatori paragonarono l’attacco a Pearl Harbor, ma l’effetto dell’11 settembre fu molto maggiore. Pearl Harbor era stato un attacco delle forze navali di uno Stato già in forte tensione con gli Stati Uniti. Era contro una base militare nell’era pre-televisiva e lontano dagli Stati Uniti continentali. L’attacco dell’11 settembre è stato uno shock molto più grande, e se la guerra con il Giappone fosse stata una conseguenza di Pearl Harbor, allora ci sarebbe stata la guerra dopo l’11 settembre anche se gli autori e coloro che li seguivano fossero a malapena noti al pubblico americano.

La visione del ‘nuovo secolo americano‘ doveva essere assicurata e la forza delle armi era il modo per farlo, inizialmente contro al-Qaeda e i talebani in Afghanistan.

All’epoca alcune persone si opposero alla guerra, vedendola come una trappola per risucchiare gli Stati Uniti nell’occupazione dell’Afghanistan invece di trattare l’11 settembre come un atto di spaventosa criminalità di massa, ma le loro voci non contavano.

La prima ‘guerra al terrore‘ -contro al-Qaeda e i talebani- iniziò nel giro di un mese, durò appena due mesi e sembrò un successo immediato. È stato seguito dal discorso sullo stato dell’Unione di Bush nel gennaio 2002, nel quale ha dichiarato una guerra estesa contro quello che Bush ha definito un ‘asse del male‘ di Stati canaglia intenti a sostenere il terrorismo e a sviluppare armi di distruzione di massa.

L’Iraq era la priorità, con Iran e Corea del Nord nel quadro. La guerra in Iraq è iniziata nel marzo 2003 ed era apparentemente finita il 1° maggio, quando Bush ha pronunciato il suo discorso ‘missione compiuta’ dal ponte di volo della USS Abraham Lincoln.

Quello fu il culmine dell’intera ‘guerra al terrore’ guidata dagli Stati Uniti.

L’Afghanistan è stato il primo disastro, con i talebani che sono tornati nelle aree rurali entro due o tre anni, e hanno continuato a combattere gli Stati Uniti e i loro alleati per 20 anni prima di riprendere il controllo del Paese il mese scorso.

In Iraq, anche se gli insorti sembravano sconfitti nel 2009 e gli Stati Uniti avrebbero potuto ritirare le proprie forze due anni dopo, lo Stato Islamico (IS) è risorto dalle ceneri come una fenice. Ciò ha portato al terzo conflitto, l’intensa guerra aerea del 2014-18 nel nord dell’Iraq e della Siria, combattuta da Stati Uniti, Regno Unito, Francia e altri, che ha ucciso decine di migliaia di sostenitori dell’IS e diverse migliaia di civili.

Anche dopo il crollo del suo califfato in Iraq e Siria, IS è risorto come la proverbiale fenice, diffondendo la sua influenza fino al Sahel sahariano, in Mozambico, nella Repubblica Democratica del Congo, in Bangladesh, nel sud della Thailandia, nelle Filippine, indietro in Iraq e Siria ancora una volta e persino in Afghanistan. La diffusione in tutto il Sahel è stata aiutata dal crollo della sicurezza in Libia,l’intervento guidato dalla NATO del 2011 è stato la quarta delle guerre fallite dell’Occidente in appena 20 anni.

Di fronte a questi amari fallimenti, abbiamo due domande collegate: l’11 settembre è stato l’inizio di decenni di un nuovo disordine mondiale? E dove andiamo ora da qui?

È naturale vedere il singolo evento dell’11 settembre come un ribaltamento delle posizioni militari tradizionali, ma ciò è fuorviante. C’erano già dei cambiamenti in corso, come due eventi molto diversi nel febbraio 1993, otto anni prima degli attentati, avevano dimostrato fin troppo bene.

In primo luogo, il Presidente degli Stati Uniti entrante, Bill Clinton, aveva nominato James Woolsey nuovo direttore della CIA. Alla sua richiesta di conferma al Senato, durante l’udienza su come avrebbe caratterizzato la fine della guerra fredda, ha risposto che gli Stati Uniti avevano ucciso il drago (l’Unione Sovietica), ma ora affrontavano una giungla piena di serpenti velenosi.

Durante gli anni ’90, e molto in linea con la frase di Woolsey, l’esercito americano è passato da una posizione di guerra fredda alla preparazione di piccole guerre in luoghi lontani. C’era più enfasi sui sistemi di attacco aereo a lungo raggio, forze anfibie, gruppi di battaglia di portaerei e forze speciali. Quando Bush fu eletto nel novembre 2000, gli Stati Uniti erano molto più preparati a domare la giungla.

In secondo luogo, le forze armate statunitensi e la maggior parte degli analisti di tutto il mondo hanno perso il significato di un nuovo fenomeno, la capacità in rapido miglioramento dei deboli di impugnare le armi contro i forti. Eppure i segnali c’erano già. Il 26 febbraio 1993, non molto tempo dopo che Woolsey aveva parlato di una giungla piena di serpenti, un gruppo paramilitare islamista tentò di distruggere il World Trade Center con un enorme camion bomba piazzato nel parcheggio sotterraneo della Torre Nord. Il piano era di farlo crollare sull’adiacente Vista Hotel e sulla Torre Sud, distruggendo l’intero complesso e uccidendo oltre 30.000 persone.

L’attacco fallì -ma morirono sei persone- e il significato dell’attacco fu in gran parte persoanche se negli anni ’90 c’erano molti altri indicatori di debolezza.

Nel dicembre 1994, un gruppo paramilitare algerino tentò di far schiantare un aereo passeggeri Airbus su Parigi, attacco sventatodalle forze speciali francesi durante una sosta di rifornimento a Marsiglia. Un mese dopo un bombardamento da parte delle LTTE della Banca Centrale a Colombo, Sri Lanka, ha devastato gran parte del quartiere centrale degli affari della città, uccidendo oltre 80 persone e ferendone più di 1.400.

Un decennio prima dei primi attacchi al World Trade Center, 241 marines erano stati uccisi in un solo attentato a Beirut (altri 58 paracadutisti francesi furono uccisi da una seconda bomba nella loro caserma) e tra il 1993 e il 2001 ci furono attentati in Medio Oriente e in Oriente Africa, tra cui l’attentato alle Khobar Towers in Arabia Saudita, un attacco alla USS Cole nel porto di Aden e l’attentato alle missioni diplomatiche statunitensi in Tanzania e Kenya.

Gli attacchi dell’11 settembre non hanno cambiato il mondo. Sono stati ulteriori passi lungo un percorso ben segnato che ha portato a due decenni di conflitto, quattro guerre fallite e nessuna chiara fine in vista.

E adesso?

Quel lungo percorso, però, ha fin dall’inizio avuto al suo interno un difetto fondamentale. Se vogliamo dare un senso alle tendenze globali più ampie nell’insicurezza, dobbiamo riconoscere che in tutte le analisi intorno all’anniversario dell’11 settembre c’è la convinzione che la principale preoccupazione per la sicurezza debba essere una versione estrema dell’Islam. Può sembrare un errore ragionevole, dato l’impatto delle guerre, ma manca ancora il punto. La guerra al terrore è vista meglio come una parte di una tendenza globale che va ben oltre una singola tradizione religiosa -un lento ma costante movimento verso le rivolte dai margini.

Nello scrivere il mio libro, ‘Losing Control‘, alla fine degli anni ’90 -un paio di anni prima dell’11 settembre- l’ho messo in questo modo.

«Quello che ci si dovrebbe aspettare è che si sviluppino nuovi movimenti sociali che sono essenzialmente di natura anti-élite e trarranno il loro sostegno da persone, specialmente uomini, ai margini. In diversi contesti e circostanze, possono avere le loro radici in ideologie politiche, credenze religiose, identità etniche, nazionaliste o culturali, o una complessa combinazione di molte di queste.

Possono essere focalizzati su individui o gruppi, ma la caratteristica più comune è l’opposizione ai centri di potere esistenti… Quello che si può dire è che, sulle tendenze attuali, l’azione anti-élite sarà una caratteristica fondamentale dei prossimi 30 anni, non tanto scontro di civiltà, più un’epoca di insurrezioni».

Ciò derivava dall’idea che i fattori primari dell’insicurezza globale fossero una combinazione di crescenti divisioni socioeconomiche e limiti ambientali alla crescita,uniti a una strategia di sicurezza radicata nel preservare lo status quo. La ‘giungla piena di serpenti’ di Woolsey potrebbe essere vista come una conseguenza di ciò, ma ci sarebbero risposte militari disponibili per tenere il coperchio sui problemi – ‘liddismo‘ in breve.

Più di due decenni dopo, le divisioni socioeconomiche sono peggiorate, la concentrazione della ricchezza ha raggiunto livelli meglio descritti come osceni ed è persino aumentata drammaticamente durante la pandemia di COVID-19, portando a sua volta alla carenza di cibo e all’aumento della povertà.

Nel frattempo il cambiamento climatico è ora con noi, sta accelerando verso il crollo climatico con, ancora una volta, il maggiore impatto sulle società emarginate.

Ha quindi senso vedere l’11 settembre principalmente come una manifestazione precoce e dolorosa dei deboli che prendono le armi contro i forti, e che la risposta militare nell’attuale contesto di sicurezza globale non coglie tristemente il punto.

Per lo meno c’è un urgente bisogno di ripensare a cosa intendiamo per sicurezza, e il tempo stringe per farlo.