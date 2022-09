Kiev - Samarcanda: prossima fase della terza guerra mondiale ad Oriente

La guerra vera -oramai da tempo lo si dovrebbe aver capito, chiacchiere su Crimea e Donbass a parte- non è quella in Ucraina, ma la guerra degli USA contro Russia e Cina. A Samarcanda, ieri, l'esempio di come si stanno delineando i fronti. L’attenzione strategica si sposta ad Oriente. La prossima fase della terza guerra mondiale potrebbe combattersi nello stretto di Formosa

Mi colpisce un discorso, apparentemente crudo, ma nella sostanza sprezzante e superficiale di Lorenzo Cremonesi che afferma tra l’altro: «I campi di battaglia di Kharkiv, Kherson e nel Donbass ci ricordano che per la libertà e il pluralismo si può anche combattere e rischiare la vita, contro tutti gli arresi ai ricatti energetici russi e, ancora peggio, gli affascinati dal carisma dell’uomo forte solo al comando». Bel modo di ragionare, specie nelle conclusioni: se non sei d’accordo, sei un ‘arreso’ o un ‘affascinato’ dall’uomo forte … in tempi di ‘donna forte’ (benché dimentica della sua gioventù) siamo al top.

Prima di quella affermazione, Cremonesi sottolinea che (a suo parere, ma non lo dice) «La dittatura del ‘nuovo Zar’ ragiona in termini di politica di potenza; la sua sconfitta comporta ridare peso a principi quali l’autodeterminazione dei popoli e la difesa delle organizzazioni sociali che garantiscono pluralismo e libertà di pensiero». Orbene, al di là delle solite battute sullo zar e quant’altro, certamente la Russia ragiona in termini di politica di potenza, esattamente come gli USA. Questo è il punto, e non capirlo e divagare sulla democrazia, l’autodeterminazione e quant’altro non aiuta a capire proprio nulla, in un momento nel quale si dovrebbe fare tutti (me compreso caro dottor Cremonesi, stia tranquillo) uno sforzo di comprensione, ma specialmente, prima, di analisi. Cose, certo, da barbosi legulei.

Specialmente visto che si parla di autodeterminazione, e poi di pluralismo e libertà di pensiero. E come no. Certo, se ne dovrebbe parlare, ma a ragion veduta e con le ‘carte’ a posto. Senza, state tranquilli, senza fare confronti, tipo ‘e allora e gli USA’?, per carità, lasciamo Biden dove sta, per un po’.

Mi è accaduto, per un caso ma tant’è, alcuni anni fa, parecchi anni fa, precisamente nel 2015-2016, di occuparmi abbastanza proprio della questione della Crimea, rivendicata a gran voce non solo da Volodymyr Zelenski ma anche dai suoi sostenitori italiani e non. Me ne sono occupato proprio perché il tema era molto più complicato e articolato di quanto non appaia oggi, nella semplificazione tranciante dei quotidiani e dei politicanti in campagna elettorale: anzi, devo ad un Amico la scelta del titolo sul ‘Caos’. E, quindi, parlando di Crimea, non si poteva non parlare di Ucraina, della Rus, della effettiva coesione tra Ucraina e Russia. Su cui si possono avere idee differenti, ma se si parla di autodeterminazione, allora le idee vanno incanalate nella logica giuridica che regola l’autodeterminazione dei popoli.

Il problema era ed è molto complicato. So che non è di moda dirlo, perché se appena uno dice che la cosa è più complicata (magari equivocando con ‘complessa’) viene accusato di lesa maestà: è tutto così ovvio … la Russia ha invaso l’Ucraina, senza averne alcun diritto; l’Ucraina ha diritto al suo territorio per intero, Crimea inclusa.

Se fosse tutto così semplice … !

Non tornerò sull’argomento che ho trattato qui cento volte, controllate se volete. Mi limito a ricordare alcuni punti.

Primo: la Crimea, abitata da russi e tatari, ma principalmente russi, cioè di lingua e costumi russi (non vogliamo mica metterci nel 2000 a parlare di razze, come si fa ad esempio in Israele?) dove da sempre ha le sue basi la flotta russa, che la Russia ha difeso da aggressioni varie (anche italiane), eccetera. Era parte, indiscussa -ripeto indiscussa- della Russia fino al 1954, quando Kruscev la ‘regalò‘ all’Ucraina, parte della Unione Sovietica. Nella mia, certamente scarsa, biblioteca, sto ancora cercando (magari aiutatemi voi!) di trovare un libro, uno scritto, un appunto, un sussulto in cui si dica che un regalo di un territorio determina la legittimità della pretesa del territorio da parte del destinatario della donazione a tenerselo contro, eccola lì, l’autodeterminazione.

L’autodeterminazione non si regala. La si conquista, la si esercita, e la Comunità internazionale la garantisce. Punto. Solo per dire che prima di parlare di integrità territoriale dell’Ucraina Crimea inclusa, ce ne vuole e ce ne vuole. Nel senso che bisogna capire, studiare e … sentire la popolazione.

Secondo: l’Ucraina è, purtroppo, terra e popolazione contesa praticamente da sempre, e da sempre è ben noto a tutti, russi ed ucraini inclusi, che una parte della sua popolazione è ‘tendenzialmente‘ russa e un’altra no. Lo ripeto, storicamente l’Ucraina è stata il cuore della Russia, Nikolaj Gogol era ucraino, le anime morte erano morte ma ucraine, eccetera. Ciò vuol dire che ‘appartiene’ alla Russia, oppure alla Polonia (che l’ha pretesa e conquistata varie volte e varie volte persa)? Basterebbe leggere la storia, sempre Gogol, di ‘Taras Bulba‘ (e dei cosacchi), per rendersi conto che la cosa è molto più complicata di quanto non sembri. Sorvoliamo sul periodo dell’URSS, quando l’Ucraina era rappresentata indipendentemente alle Nazioni Unite per dare maggior peso all’URSS, pur essendo una repubblica parte della URSS.

Anche qui, parlare di autodeterminazione, si può e si deve, ma si tratta di vedere autodeterminazione di chi e da chi? E non è semplice, anzi, dico chiaro, non ho una risposta bella e pronta -non sono mica un grande giornalista di quelli che sanno tutto-: non lo so. So solo che in Ucraina vi sono popolazioni di lingua e cultura russa, una parte delle quali stanno in questi giorni fuggendo in Russia a seguito dell’occupazione ucraina (o se volte ri-occupazione ucraina del territorio nei pressi di Kharchiv), e questo significherà pure qualcosa, o no?; l’altra parte (penso a Leopoli, praticamente Polonia), non ha particolari legami con la Russia e quindi non vorrebbe farne parte. Quindi il problema è complicato assai, e reso ancora più complicato dal fatto che nel tempo le due ‘popolazioni‘ (non etnie, mi pare esagerato, ma non è mestiere mio) si sono fortemente intrecciate e mescolate, parlano entrambe le lingue, eccetera … anzi, come è noto, Zelenski è di lingua russa e, se non sbaglio, recitava in russo o anche in russo: il suo ‘ucrainiismo’ è relativamente recente.

Tutti questi problemi si possono risolvere pacificamente? Sì: basta parlare, negoziare, rivolgersi ad istanze internazionali. Ma non -ripeto non- lasciarle ignorate e costruire intorno ad esse una politica di potenza.

Una politica di potenza è stata costruita dal cosiddetto mondo occidentale (insomma, gli USA) che, all’accordo sulla non espansione della NATO ad est, hanno risposto violandolo e ignorando la pretesa russa a discutere seriamente la questione della Crimea e dell’Ucraina, che sono due cose differenti. E lo hanno fatto, vilmente, profittando della debolezza russa!

Non solo non se ne è discusso, ma il mondo occidentale, se vi fa piacere di chiamarlo così, gli USA per essere chiari, hanno aumentato le occasioni di tensione e, all’occupazione russa della Crimea e di parte dell’Ucraina e alla conseguente dichiarazione di indipendenza del Donbass, hanno risposto con l’indifferenza, fino all’occupazione militare ‘ufficiale‘ del Febbraio scorso, quando tutto il mondo occidentale, con una unità tanto grande quanto sospetta, ha … dichiarato guerra alla Russia. Fino ad allora del Donbass non era interessato nulla a nessuno.

Non sono io, e comunque non sono solo io, che sto parlando da mesi di terza guerra mondiale. Ma specialmente non sono solo io che sto cercando di ripetere che la guerra vera non è (avete letto bene: non è) quella in Ucraina, ma la guerra degli USA, sì, contro la Russia (esplicita e dichiarata e con coinvolgimento illegittimo diretto, vista la fornitura di armi e di aiuto strategico: leggi ufficiali e mercenari), ma sostanzialmente contro la Cina. Con lo scopo platealmente evidente di bloccarle, per impedire loro -Cina e Russia- di costituire un ostacolo all’economia USA. Questa è la famosa ‘geopolitica’.

Bene: la guerra è in corso, bravi! In Ucraina ci sono vittorie degli ucraini non russi, contro gli ucraini russi. Muore una quantità enorme di gente, solo ucraina o russa, ma sono esseri umani che muoiono. Noi, l’Occidente, abbiamo cercato di strangolare la Russia, che risponde negandoci il gas: e lo chiamiamo ‘ricatto‘. Ma non basta, perché che la cosa finisca in qualche modo qui è pura illusione.

Non c’è qui margine per ragionarci. Ma ieri a Samarcanda è iniziata la due giorni di lavori della Shangai Cooperation Organization, che vede partecipi gran parte dei Paesi ‘orientali‘. E questa organizzazione cerca di collegarsi ad altri Paesi non in Oriente, come ad esempio il Brasile.

Infine, ieri, 15 settembre 2022, Vladimir Putin, lo ‘zar’ odiato, ha incontrato il Presidente della Mongolia (appunto a Samarcanda) per discutere di un oleodotto per portare il gas in Cina, con il cui capo si è incontrato subito dopo. A seguire, il Presidente dell’India, ex avversario di Cina e Russia.

Si stanno delineando i fronti. La Russia potrebbe avere molto meno danni dalle ‘sanzioni’ (illecite) occidentali, alleandosi ai Paesi che ho citato, che, incidentalmente, rappresentano la maggioranza della popolazione della Terra. Ma specialmente, l’attenzione strategica si sposta ad Oriente, e il casus belli è già pronto, la prossima fase della terza guerra mondiale potrebbe combattersi nello stretto di Formosa, anche con i sommergibili ad armamento nucleare australiani, ma di fabbricazione USA.

Questo è il quadro.

Vogliamo continuare a discutere su quanto è bello Zelenski e come gli puzzano i piedi a Putin, o vogliamo parlare di politica? Sarà un caso, ma non lo è, un solo uomo ha osato andare da Joe Biden e dirgli in faccia e in pubblico: ‘vogliamo la pace‘. Altro che lustrargli le scarpe! Si cerca di isolarlo e lui mostra di non essere contro l’Ucraina. Perché ragiona e sa bene che lo scontro è altro, e che se l’Europa occidentale (sì, ritorna, per fortuna, questo concetto) non si coordina e si sbriga anche a farlo, tempo 10 anni avrà il reddito del Senegal, che nel frattempo sarà diventato un Paese moderno e ricco. Al prezzo della ‘libertà’ dei poveri ucraini? Su, siamo seri!

Facciamo politica o facciamo finta che gente come la signora Giorgia Meloni o il signor Matteo Salvini (sorvolo sul ridicolo Silvio Berlusconi) possano affrontare problemi di questo genere? Gente che sostiene Viktor Orbàn e la sua distruzione della … democrazia, che tanto piace, fino alle lacrime, ai nostri giornalisti?

A voi la scelta. È l’unica cosa su cui ha ragione l’inetto Enrico Letta: o di qua o di là, ma, qui, ritorno non c’è