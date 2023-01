Kevin McCarthy: perché i repubblicani gli stanno impedendo di diventare speaker del Congresso USA

Per la prima volta in 100 anni , la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti non è riuscita a eleggere uno speaker dopo il primo turno di votazioni. In effetti, al momento in cui scrivo, la Camera ha tenuto sei votazioni in due giorni e non ha ancora concordato chi dovrebbe essere il suo presidente.

Il leader repubblicano alla Camera Kevin McCarthy ha portato il suo partito a una vittoria di misura a metà mandato di novembre con 222 seggi contro i 213 dei Democratici. Questa doveva essere l’opportunità per i repubblicani di mostrare il loro potere legislativo nella camera bassa del Congresso. Invece, ciò che ne è seguito è stato farsa e caos.

Dopo tre scrutini McCarthy non è riuscito a ottenere il sostegno della maggioranza dei membri della Camera, avendo bisogno di 218 voti per diventare presidente. Nei primi due scrutini ne ha ottenuti 203, con 19 membri del suo stesso partito che hanno votato contro. Questi sono diventati 20 nel terzo scrutinio. Questi repubblicani separatisti hanno proposto e votato per il loro candidato preferito: il membro del Congresso Jim Jordan dell’Ohio.

Jordan, un importante sostenitore di Trump di estrema destra, aveva nominato McCarthy prima del secondo scrutinio. Jordan ha insistito sul fatto che ‘non c’era alcuna possibilità‘ che diventasse speaker lui stesso.

L’opposizione a McCarthy all’interno dei ranghi repubblicani è stata orchestrata dai membri del ‘Freedom Caucus‘, un gruppo di membri ultraconservatori della Camera. McCarthy ha fatto concessioni significative a questa fazione, inclusa l’accettazione di riforme procedurali che decentralizzassero il potere decisionale e rendessero lecito forzare un voto sulle mozioni per ’lasciare la poltrona‘ – in effetti, per rimuovere l’oratore in carica.

Sfide al potere

Perché questo è importante? La Camera dei Rappresentanti non può riunirsi senza uno speaker , l’unica posizione di leadership menzionata nella Costituzione degli Stati Uniti . Nel frattempo, gli affari del governo sono rimasti in uno stato di paralisi. I comitati interni non possono essere formalizzati e i membri del Congresso non sono tecnicamente membri in quanto non possono prestare giuramento formale fino a quando tutto questo non sarà finito.

Indipendentemente dal fatto che McCarthy riesca o meno a conquistare alcuni dei ribelli repubblicani con più concessioni, questa debacle avrà indebolito la sua base di potere e la sua capacità di riunire il partito. La politologa dell’Università di Chicago Ruth Bloch Rubin ha affermato che McCarthy è “essenzialmente ostaggio di una parte del suo partito”.

I democratici non hanno nascosto la loro gioia mentre osservavano lo svolgersi degli eventi. I loro membri della Camera sono rimasti solidamente dietro il leader democratico alla Camera, il rappresentante Hakeem Jeffries di New York. Gli strateghi per la probabile campagna di rielezione del Presidente Joe Biden nel 2024 coglieranno l’ anarchia all’interno del partito repubblicano per costruire un messaggio elettorale di stabilità e responsabilità, al contrario del contrario sotto i repubblicani.

Anche l’incapacità repubblicana di eleggere un oratore pone di nuovo sotto i riflettori nazionali l’influenza dell’ex presidente Donald Trump. Il rapporto Trump/McCarthy ha subito una breve rottura in seguito all’attacco al Campidoglio degli Stati Uniti il ​​6 gennaio 2021. McCarthy inizialmente ha accusato l’ex Presidente di aver incitato all’insurrezione, ma ha fatto un rapido voltafaccia, posizionandosi da allora come uno strenuo difensore di Trump.

Trump ha approvato pubblicamente McCarthy per il relatore il mese scorso. Alla domanda del 3 gennaio, però, se lo sostenesse ancora, l’ex presidente ha risposto: “Vedremo cosa succede “. Questo equivoco è servito solo a incoraggiare i ribelli repubblicani, che sono anche fedeli a Trump, a mantenere la loro opposizione a un portavoce di McCarthy.

Prima del quarto scrutinio, Trump si è rivolto alla sua piattaforma di social media (Truth Social) per chiedere ai repubblicani della Camera di votare per McCarthy. Trump, che ora lotta per esercitare il controllo sul suo partito che aveva una volta, sta legando la propria rilevanza politica al destino di McCarthy.

Quanto possono durare le elezioni?

I membri della Camera dei rappresentanti continueranno fino a quando non avranno una decisione. La serie più lunga di scrutini necessari per stabilire il relatore avvenne nel 1856, quando Nathaniel Prentice Banks vinse su una pluralità di membri piuttosto che su una maggioranza assoluta, dopo 133 voti.

In teoria, questo ultimo voto per l’oratore potrebbe durare giorni o addirittura settimane. Uno scenario improbabile per risolvere l’impasse è seguire l’esempio del 1856 e consentire ai legislatori di approvare una risoluzione che consentirebbe a un oratore di essere nuovamente eletto con un voto pluralistico invece che con una maggioranza semplice. Ma questo sarebbe incredibilmente rischioso per la leadership della Camera repubblicana, poiché un voto repubblicano diviso potrebbe comportare la consegna del martelletto dell’oratore al leader democratico Hakeem Jeffries.

Il partito repubblicano è ora in subbuglio e McCarthy dice che non si farà da parte . Gli ultraconservatori sono un caucus determinato, apparentemente imperturbato dall’ottica negativa di bloccare il ramo legislativo del governo. Ciò che segue e le spaccate divisioni causate dalle fessure repubblicane potrebbero rendere impraticabile la loro maggioranza alla Camera.