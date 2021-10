È improbabile che la decisione della Corte internazionale di giustizia (ICJ) del 12 ottobre relativa al confine marittimo tra Kenya e Somalia piaccia a entrambe le parti. Dopo sette anni di crescente risentimento sulla questione, l’ICJ ha stabilito che non esisteva alcun confine marittimo di fatto, respingendo di fatto la maggior parte delle affermazioni del Kenya.

Come raccontano Timothy Walker e Mohamed Husein Gaas dell’’ISS, per placare entrambe le parti, la corte ha tracciato un nuovo confine che ha mantenuto parte dell’area contesa sotto la giurisdizione del Kenya, ma ha comunque assegnato una parte considerevole alla Somalia. La disputa è stata innescata principalmente dal desiderio di proprietà su zone oceaniche in cui è possibile creare redditizi blocchi petroliferi da mettere all’asta per l’esplorazione. Entrambi i Paesi si riferivano alle zone in termini di territorio e sovranità. Ciò ha infiammato il dibattito e ha reso difficile la risoluzione poiché entrambi si sentivano minacciati dalla prospettiva che l’altro guadagnasse a loro spese.

Ogni stato potrebbe beneficiare del premio di giurisdizione dell’ICJ in quanto conferisce loro i titoli di proprietà di tutte le risorse nelle loro parti dell’oceano. Ma è improbabile, secondo Gaas e Walker, che le ricadute della controversia traducano benefici immediati per entrambi i paesi.

La Somalia ha affermato che il confine marittimo dovrebbe seguire la traiettoria del confine terrestre mentre attraversa la costa e si proietta verso il mare in linea retta. Quando questa linea terminerà a 200 miglia nautiche, circa 370 km, l’area totale su cui potrebbe esercitare diritti esclusivi di proprietà delle risorse economiche sarebbe enorme.

Il Kenya ha ribattuto che il confine correva lungo il parallelo di latitudine secondo le sue leggi e proclami. Ha sostenuto che la Somalia aveva dato il suo tacito consenso perché non aveva mai seriamente obiettato a questi proclami e quindi aveva acconsentito alla richiesta del Kenya.

L’ICJ ha respinto all’unanimità l’idea che esistesse già un confine, sottolineando che la Somalia non aveva mai accettato in modo chiaro e coerente il confine del “parallelo di latitudine” del Kenya. La decisione del tribunale – sottolineano i due esperti – è quindi più favorevole per la Somalia perché il confine era di fatto ancora conteso.

Dati i cambiamenti climatici e la necessità di abbandonare i combustibili fossili, il valore dello sviluppo delle risorse di petrolio e gas in quest’area marittima è discutibile. Se queste risorse devono essere estratte, avrà più senso, affermano Gaas e Walker, considerare i potenziali benefici sia per gli Stati che per i loro cittadini, piuttosto che per un solo Paese, con una mentalità in cui il vincitore prende tutto.

Ci sono possibili soluzioni, come la creazione di zone di sviluppo congiunto, che potrebbero consentire a entrambi i paesi di beneficiare delle risorse marine. In fondo, ciò creerebbe prosperità regionale e integrazione economica tra Somalia e Kenya. Inoltre, spiegano Gaas e Walker, molte questioni relative alla sicurezza marittima, come la pesca illegale e il contrabbando, sono transnazionali e richiedono che i due paesi collaborino o sostengano le istituzioni internazionali progettate per migliorare la sicurezza marittima.

Quindi, anche con la sentenza della Corte internazionale di giustizia, ci sono alcuni potenziali aspetti positivi della situazione, a condizione che entrambi i Paesi siano disposti a costruire fiducia, ripristinare le relazioni ed esplorare le possibilità. Non sarà facile considerando che il Kenya – anticipando una decisione sfavorevole – ha indicato che avrebbe avuto serie obiezioni all’esito ancor prima che fosse preso.

Ma ci sono diversi esempi di paesi che si sono opposti alle decisioni della Corte internazionale di giustizia o a quelle di altri tribunali come il Tribunale internazionale per il diritto del mare, accettando e vincolandosi alla sentenza della corte: tra questi, i conflitti tra Costa d’Avorio e Ghana, Nigeria e Camerun. In entrambi i casi le parti hanno accettato la sentenza e successivamente si sono impegnate reciprocamente a beneficio di tutti. La maggior parte delle controversie marittime può essere risolta anche attraverso buoni uffici, arbitrato e mediazione.

Sia per il Kenya che per la Somalia, il rispetto della sentenza è più importante che cercare di esercitare il controllo l’uno sull’altro. La comunità internazionale potrebbe esercitare pressioni sul Kenya affinché accetti il ​​verdetto ed eviti di minare le istituzioni e i principi chiave che ancorano il diritto del mare.

Data la sua politica estera di rafforzamento della governance oceanica globale, sarebbe costoso per il Kenya contestare diplomaticamente la decisione: come ricordano Gaas e Walker, il Kenya ha ospitato un vertice globale di successo sulla Blue Economy nel 2018 e il presidente Uhuru Kenyatta è un membro fondamentale del gruppo di alto livello per un oceano sostenibile. E il Kenya ospita insieme al Portogallo la Conferenza oceanica delle Nazioni Unite del 2022. Il paese ha guadagnato credenziali significative come leader globale della governance degli oceani, uno status che potrebbe non voler mettere a repentaglio.

Il Kenya detiene attualmente anche la presidenza a rotazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il mese di ottobre, durante il quale ha presieduto un dibattito aperto ad alto livello sulla diversità, la costruzione dello stato e la pace.

Potrebbe volerci un po’ di tempo – affermano Gaas e Walker – per riparare le relazioni diplomatiche tra Kenya e Somalia, che avevano subito una sorta di riavvicinamento dopo anni di disaccordi. È un peccato che, nonostante i loro forti legami culturali ed economici – che li legano più strettamente di qualsiasi altro paese della regione – i due siano finiti in un’aspra disputa marittima e in una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia.

L’ICJ dovrebbe essere l’ultimo meccanismo a cui gli Stati si rivolgono dopo aver esaurito altre vie diplomatiche. Entrambi i Paesi hanno cercato di raggiungere un accordo negli ultimi decenni, ma la richiesta del 2014 della Somalia di far decidere alla Corte internazionale di giustizia ha indicato che aveva perso fiducia nel processo bilaterale.

La maggior parte delle dispute sui confini in Africa esistono sulla terra, il che significa che risorse, finanziamenti e formazione sono andati verso la risoluzione dei confini della terra. La controversia Kenya-Somalia, secondo Gaas e Walker, dovrebbe allertare gli Stati africani e l’UA della necessità di catalogare le controversie marittime e identificare modi per risolverle senza destabilizzare paesi e regioni.