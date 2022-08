William Samoei Ruto, 55 anni, è stato dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali in Kenya. È il leader del partito United Democratic Alliance, parte della coalizione Kenya Kwanza (Kenya First). Ruto ha sconfitto il suo principale rivale alle elezioni Raila Odinga, 77 anni, candidato della coalizione rivaleAzimio la Umoja (Dichiarazione di unità).

Ruto diventa così il primo vice-Presidente in carica del Kenya a succedere all’incumbent dopo elezioni competitive e il primo candidato a vincere la presidenza al primo tentativo.

La dichiarazione dei risultati è stata temporaneamente interrotta da scene caotiche dei sostenitori del candidato perdente che lamentavano irregolarità. La situazione è stata gettata ulteriormente nel caos quando quattro commissari hanno rotto i ranghi, tenuto una conferenza stampa separata e denunciato i risultati come ‘opachi‘.

Ruto ha vinto nonostante un prolungato respingimento da parte dell’incumbent, Uhuru Kenyatta, suo ex alleato, il quale ha scelto invece disostenere il suo ex arcirivale e leader dell’opposizione di lunga data Raila Odinga.

Kenyatta e Ruto sono ex alleati: Ruto ha fatto campagna elettorale per Kenyatta durante il suo primo tentativo presidenziale nel 2002, che ha perso. Entrambi sono stati incriminati dalla Corte Penale Internazionale (CPI) come le presunte menti delle atrocità di massa seguite alle contestate elezioni del 2007. Si sono poi uniti per gareggiare nel 2013. Hanno prevalso anche nel 2017, ma non prima che la Corte Suprema avesse annullato il primo turno di elezioni.

Dopo il loro litigio, Ruto ha definito Uhuru Kenyatta e Raila Odinga come l’incarnazione della politica del diritto dinastico. I due sono figli di Jomo Kenyatta e Oginga Odinga, rispettivamente primo Presidente e primo vice-Presidente del Kenya. In un certo senso, Ruto ha prevalso contro lo Stato, leélite potenti, i media prevenuti, l’intellighenzia, lasocietà civile e le aziende elettorali itteriche. La sua vittoria è storica e fenomenale.

In quanto outlier nella matrice del potere politico del Kenya, che è dominato da una piccola cricca legata da legami familiari ed economici e abile nel manipolare il tribalismo per catturare lo Stato, Ruto è stato sgomitato dall’establishment. Ma ha fatto una capriola indietro facendo appello direttamente alle masse, la sua base elettorale originaria.

RUTO CONTRO LO STATUS QUO

Per quasi sei decenni, il potere politico ed economico è stato confinato all’interno di un gruppo attorno ai primi due presidenti del Kenya:Jomo Kenyatta e Daniel arap Moi. Raila Odinga si è unito a questo gruppo negli anni del tramonto del mandato di Moi e ha contato su di esso per spingerlo al potere nelle elezioni appena concluse. Il gruppo ha influenza sulle agenzie statali e sull’apparato di sicurezza. Sfrutta il potere statale per promuovere interessi commerciali diffusi nell’intera gamma dell’economia del Kenya.

La famiglia di Kenyatta, ad esempio, ha vasti interessi commerciali. I Mois sono anche favolosamente ricchi. Ruto ha accusato queste famiglie di occupazione dello Stato, sfruttando il loro controllo sullo Stato per arricchirsi.

Anche Ruto è certamente un uomo di mezzi. Secondo i suoi oppositori al governo, anche lui havasti interessi commerciali. È per questo motivo che Ruto è stato accusato di ipocrisia per aver difeso gli oppressi, o comuni keniani che lui chiama ‘imbroglioni‘.

Fondamentale per la campagna di Ruto è stato il suo modello economico dal basso. I suoi pilastri sono la dispersione delle opportunità economiche e politiche e la dignità dei poveri. Invoca equità, inclusività, giustizia sociale e fair play.

Il suo movimento della ‘Nazione imbrogliona’ è stato sostenuto da disoccupazione di massa, povertà,disuguaglianze ed eccessi statali come esecuzioni extragiudiziali e corruzione incontrollata.

Ruto si è reinventato con successo come l’agente della coscienza di classe finora assente nel discorso politico e nella competizione del Kenya. Ribattezzandosi come l’antitesi dello status quo e la personificazione delle speranze dei poveri, il suo messaggio risuonava con uno spettro trasversale di emarginati.

Come vincitore, dovrà rivedere l’edificio socioeconomico e politico del Kenya per placare la popolazione irrequieta e disincantata. Dovrà fornire una leadership che disabuserà della coscienza tribale della società keniota, incorporerà i valori civici e l’identità nazionale. Se non lo fa, rischia di diventare una vittima del suo successo.

LA CREAZIONE DI UN VINCITORE

Dopo le contestate elezioni del 2017, Kenyatta e i suoi stretti alleati hanno intrapreso una campagna di diffamazione contro Ruto. Fu presto estromesso dal governo e rimase solo come principale assistente legale di Kenyatta. Kenyatta ha trasferito le sue responsabilità ufficiali di vice-Presidente a un fedele Ministro di gabinetto nel tentativo di ridurre l’incarico e tarpare le ali politiche di Ruto.

L’obiettivo era quello di delegittimarlo e frustrarlo fino a farlo dimettere, eliminandolo così dalla corsa alla successione. Ruto ha mostrato resilienza nonostante le frustrazioni.

Nei media del Kenya, compresi i social media, Ruto era il cattivo; lo spauracchio. Attraverso i titoli dei giornali, gli hashtag, i notiziari in prima serata e i talk show, è stato cinicamente descritto come la puzzola della politica del Kenya associata esclusivamente a vizi come corruzione, accaparramento di terre, impunità, ambizione sfrenata, insolenza, politica dei signori della guerra e pulizia etnica. Ha sfruttato questo senso di vittimismo a suo vantaggio.

Questi vizi, tuttavia, pervadono il panorama politico del Kenya e la rappresentazione era più un’informazione di parte che di rettitudine morale. I suoi accusatori non sono migliori.

Ruto si è fatto le ossa a livello politico sotto la guida dell’autocrate di lunga data Daniel arap Moi, all’inizio degli anni ’90. Di fronte agli oppositori presidenziali per la prima volta nel 1992, Moi ha mobilitato il voto dei giovani con l’aiuto di giovani politici, riuniti in un gruppo noto come Youth for KANU ’92. Ruto è stato uno dei giovani politici che ha elaborato la strategia di rielezione di successo, ma ugualmente famigerata, nel 1992.

L’ingresso di Ruto in Parlamento, nel 1997, è stato a dispetto del suo mentore. Moi, un altro Kalenjindella Rift Valley, aveva cercato di convincere Ruto a non scappare. Moi è uscito nel 2002 e Ruto ha astutamente conquistato il blocco elettorale di Kalenjin e lo ha usato come trampolino di lancio nella politica nazionale. Moi aveva voluto lasciarlo in eredità a suo figlio, Gideon. Da qui la rottura tra Moi e Ruto.

L’asse Kenyatta-Moi-Odinga, che Ruto ha sostenuto in passato, si è rivoltato contro di lui, temendo che mettesse fine alla loro presa economica e politica sul Paese. Percepivano Ruto -relativamente giovane, astuto, ambizioso, preveggente e galante- come una minaccia ai loro dubbi privilegi. Ora che Ruto ha vinto la presidenza, il tempo dirà se i loro timori sono stati esagerati.

Nel 2010 Ruto si è distinto da questa cerchia e si è mobilitato contro l’approvazione dell’attuale Costituzione. In seguito ha difeso la sua posizione sulla base del fatto che non approvava alcune parti della Costituzione, ma l’ha abbracciata una volta approvata.

Ha incolpato Kenyatta per aver violato la stessa Costituzione attraverso la palese sfida a numerosi ordini del tribunale e l’armamento di organi di supervisione e agenzie statali contro Ruto e i suoi alleati. Altresì, Ruto ha accusato Kenyatta e Odinga di una cospirazione per emendare illegalmente la Costituzione per consolidare il loro potere e radicare l’etnia attraverso la Building Bridges Initiative. Il tentativo è stato annullato in quanto incostituzionale dall’Alta corte, dalla corte d’ appello e, infine, dalla Corte suprema.

TRAZIONE POLITICA

Nonostante la sua retorica, Ruto è una creatura della cultura politica del Kenya, noto per la mancanza di scrupoli. La sua élite ha una visione anglofila e disdegna i poveri. È anche impantanato nell’impunità e nel tribalismo.

Ciò che è significativo è che la riformulazione del discorso politico da parte di Ruto in ‘imbroglioni‘contro ‘dinastie‘ gli ha dato slancio, lo ha aiutato a vincere la presidenza e ha stabilito il ritmo di queste elezioni nonostante il punteggio abissale del governo uscente. Ha fatto le elezioni sullo stato di diritto, il costituzionalismo, la perequazione delle opportunità economiche per i poveri e gli emarginati e la competizione politica basata su interessi economici sociali trasversali.

Ciò contrastava con Odinga, che si definiva pubblicamente il candidato dello status quo, un’estensione del mandato di Kenyatta e quindi volto a preservare l’esclusivo accordo politico ed economico che risale al colonialismo. E’ stata una mossa che gli è costata la presidenza al quinto tentativo di conquistarla.

La posta in gioco è alta per i kenioti. La vittoria di Ruto ha spezzato la schiena al dominio dinastico della politica e dell’economia del Kenya. Gli attori periferici emergeranno, mentre si riorganizza lo Stato e la politica del Kenya. Se Ruto manterrà le sue alte promesse e aprirà l’economia a beneficio di tutti, si vedrà.