Domani, martedì 9 agosto, in Kenya si terranno le elezioni generali -i kenioti voteranno per la presidenza, l’Assemblea nazionale e il Senato, i governatori di contea e i membri delle 47 assemblee di contea del Kenya. Le elezioni presidenziali sono quelle al centro dell’attenzione internazionale.

48 milioni di cittadini, e 22 milioni di elettori registrati (di cui 40% giovani elettori): questo è il Kenya che si presenta al voto.

Due candidati alla presidenza, dei quattro autorizzati a candidarsi, hanno catturato l’attenzione del Paese e non solo. Si tratta di Raila Odinga e William Ruto e provengono da due famiglie storiche del Kenya.

Raila Odinga ex Primo Ministro, guida una delle due principali coalizioni, Azimio La Umoja One Kenya, che ha riunito 26 partiti, dominati dall’Orange Democratic Movement di Odinga. Il politico keniota veterano di 77 anni si contende le elezioni per la quinta volta. In precedenza è andato vicino alla vittoria due volte. Il risultato delle elezioni del 2007 è stato fortemente contestato, portando a una violenza diffusa in cui sono state uccise 1.100 persone.

Odinga è il figlio del Primo Vice Presidente del Kenya post-indipendenza, Jaramogi Oginga Odinga. Considerato a lungo un candidato anti-establishment, Odinga è apprezzato dai kenioti che si sono sentiti esclusi dal potere controllato da due gruppi etnici sin dall’indipendenza nel 1963: iKikuyu e i Kalenjin. Questa volta, però, fanno notare gli osservatori, è il candidato dell’establishment.

William Ruto, 55 anni, è il Vice Presidente in carica e leader della United Democratic Alliance, il più grande partito della coalizione Kenya Kwanza(Kenya First). Contro il prolungato respingimento dell’incumbent, Uhuru Kenyatta, Ruto è determinato a succedergli.

Ruto si è reinventato come agente della coscienza di classe, una questione finora assente nel discorso politico e nella competizione del Kenya. Ribattezzandolo come l’antitesi dello status quo e la personificazione delle speranze dei poveri, il suo messaggio ha risuonato per gli emarginati. Ruto cita spesso la Bibbia. Ma questa tendenza apparentemente ecclesiastica maschera unconsumato stratega politico.

A poco più di una settimana dalle elezioni, Raila Odinga era il candidato che la maggior parte degli elettori diceva avrebbe scelto. L’ultimo sondaggio di Ipsos Kenya accreditava a Odinga il 47% dei voti, mentre lo sfidante Ruto si fermava al 41%. Gli altri due candidati fin dall’inizio fuori corsa si piazzavano così: George Wajackoya, di Roots Party, raccoglieva il 2,9%, mentre Waiga Mwaure di Agano Party otteneva lo 0,2% dei voti totali. Evidente che la situazione in questi ultimi giorni di campagna elettorale potrebbe essere cambiata, ma è difficile credere che l’assetto possa essere cambiato radicalmente. Secondo altri istituti di sondaggi, la forbice tra i due candidati si sarebbe ridotta: Odinga si attesterebbe sul 42%, Ruto sul 39%. Un quasi testata a testa che fa dire ad alcuni osservatori che «è molto probabile che qualsiasi perdente in questa stretta contesa chieda l’intervento della Corte Suprema. Come per le elezioni del 2017, è probabile che l’intervento giudiziario sia insufficiente per far fronte a eventuali tensioni che potrebbero sorgere dalle elezioni».

Nella storia recente del Kenya, «le elezioni sono state un affare disordinato, in particolare nel 2007, quando le controversie elettorali hanno innescato violenze e instabilità significative. Questa volta l’incitamento all’odio e la disinformazione circolano ancora una volta sulle piattaforme digitali, alzando la temperatura politica. Quindi, da un lato, c’è ansia per il potenziale delle imminenti elezioni nel dividere il popolo keniota, armare l’etnia nel perseguimento di un’equazione elettorale vincente, persino per indebolire la fiducia popolare nella legittimità delle istituzioni di governo del Kenya e della stessa democrazia.

In un recente sondaggio Afrobarometro, meno della metà dei kenioti ha espresso fiducia nella Commissione elettorale e sui confini indipendenti», afferma Michelle Gavin, ricercatrice senior del Council on Foreign Relations.

Dall’altra parte, prosegue Gavin, i kenioti sono preoccupati che queste elezioni non cambino nulla, «nel senso che pochi sembrano aspettarsi cambiamenti significativi nelle loro lotte e preoccupazioni quotidiane indipendentemente da chi vince».

La ricercatrice sottolinea come i programmi politici dei due principali candidati siano terribilmente simili, il che spiega il basso numero di cittadini che si registrano per votare, il che, a sua volta, esprime «una preoccupante disconnessione tra ciò che il mercato politico ha da offrire e le preoccupazioni dei cittadini kenioti». Per tanto, prosegue Gavin, «ricostruire la fiducia nelle istituzioni del Paese e nel tessuto connettivo che lega l’elettorato e i suoi leader politici sarà un’impresa scoraggiante. Il successo o il fallimento alla fine saranno ancora più consequenziali per la stabilità, la resilienza e la capacità del Kenya di svolgere un ruolo di leadership regionale che non riuscire a superare il processo elettorale indenne».

Il tema al centro di queste elezioni è l’economia. «In nessun’altra elezione in Kenya l’economia è stata un argomento così importante, non solo per chi cerca il potere, ma anche per gli elettori», afferma XN Iraki, professore associato alla Business and Management Sciences presso l’Università di Nairobi. «I motivi sono due: una democrazia matura e gli sviluppi recenti che stanno colpendo le tasche dei kenioti».

«Con lo sviluppo del Paese, le questioni economiche sono al centro della scena. I leader politici del Kenya stanno spostando l’attenzione della campagna dalle personalità e dall’etnia al benessere economico e alla crescita».

Tra il 2015 e il 2019, la crescita economica del Kenya è stata in media del 4,7% all’anno . L’arrivo del COVID-19 nel 2020 ha interrotto questa traiettoria e l’economia si è contratta dello 0,3% . Il Kenya ha registrato una crescita economica del 7,5% nel 2021, superiore alla media del 4% registrata nell’Africa subsahariana. La Banca Mondiale ha previsto una moderazione di questa ‘notevole ripresa’ nel 2022. Si attende che l’economia a reddito medio cresca del 5,2%». Resta il fatto che «gli effetti persistenti della pandemia e della guerra in Ucraina hanno reso la vita difficile ai cittadini comuni». L’aumento dei prezzi del petrolio ha portato all’inflazione, con troppi soldi inseguono troppo pochi beni. «La Banca Mondiale prevede che i prezzi del greggio e del gas naturale aumenteranno dell’81% nel 2022. E a giugno, il Kenya National Bureau of Statistics ha riferito che il tasso di inflazione su base annua del Paese aveva raggiunto il 7,9%. Questa situazione ha colpito soprattutto i poveri. Ad esempio, il prezzo della farina di mais, un alimento base nelle famiglie keniote, è aumentato da 150 a 200 scellini tra metà maggio e giugno 2022. Tuttavia, nessuno stipendio è aumentato del 33% in un periodo simile per proteggere il potere d’acquisto dei consumatori».

Si aggiungano alle problematiche internazionali, quelle più squisitamente locali. «Le elezioni in Kenya sono costose, il che significa che circolano molti soldi. Vi sono anche nervosismi per l’imminente cambio di governo, che abbassa la fiducia degli investitori e riduce la produzione. Inoltre, le piogge in Kenya sono state inaffidabili, causando carenze alimentari e un conseguente aumento dei prezzi». I candidati hanno capito bene che «gli elettori sono arrabbiati per l’alto costo della vita, l’aumento del debito pubblico e la corruzione, i loro programmi puntano a proporre soluzioni». Ma è tutt’altro che agevole.

«Chiunque vinca le elezioni», prosegue l’economista, «dovrà mettere insieme risorse,adottare nuove tecnologie, proteggere nuovi mercati e cambiare la mentalità dei cittadini». Altresì, i politici sono vincolati dalla Costituzione, dagli obblighi internazionali, da interessi acquisiti e da un ambiente in continua evoluzione.

I programmi dei candidati, «presuppongono che il governo guidi l’economia. La realtà è che sono i cittadini a farlo attraverso le tasse. Tuttavia, c’è poca attenzione su ciò che gli individui possono fare per elevarsi». I programmi «tacciono su questioni profondamente radicate che rosicchiano l’economia, come il tribalismo, una cultura della ricerca di elemosine e la crescita della popolazione nonostante le risorse limitate come la terra. Questi problemi ostacolano la produttività del Paese». Insomma, la politica ha poche possibilità di incidere davvero, almeno in tempi stretti.

Questa situazione incide in particolare su di una fascia di elettori che potrebbe essere particolarmente importante per questa tornata elettorale: i giovani. «Le persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni costituiscono circa il 30% della popolazione e quasi il 40% degli elettori registrati alle elezioni».

Secondo le stime della Banca Mondiale, nel 2019 quasi il 20% dei giovani kenioti non aveva un lavoro e non studiava, e il Covid-19 ha sicuramente peggiorato la situazione, «una frustrazione che potrebbe guidare le loro opinioni politiche», affermano Narrelle Gilchrist, dottoranda del Dipartimento di Politica dell’Università di Princeton, Amanda B. Edgell, assistente di scienze politiche all’Università dell’Alabama, e Sebastian Elischer, associato di Scienze Politiche, all’Università della Florida. «Nessuno dei principali partiti politici e alleanze nelle attuali elezioni ha avanzato una visione chiara per i giovani. Al contrario, l’elettorato è stato trattato con il tradizionale menu della campagna elettorale di implicite ostilità etniche e il conseguente timore di violenze di matrice politica».

Gilchrist, Edgell e Elischer hanno condotto una ricerca sui giovani in rapporto al voto etnico. «Abbiamo scoperto che in linea di principio la maggior parte degli studenti kenioti non ama la politica su base etnica. Tuttavia, le pressioni del tribalismo sono difficili da ignorare. Ciò suggerisce che sarà difficile spezzare lo schema del voto etnico e della violenza in Kenya, in particolare mentre persistono le preoccupazioni per la discriminazione e le esclusioni etniche».

In Kenya il potere politico ed economico spetta ai grandi gruppi etnici. Un gruppo escluso dai giochi politici sono i musulmani, che rappresentano l’11% della popolazione. Esclusione dovuta, secondo gli addetti ai lavori, «sia a fattori interni che esterni», il che «significa che non sono un blocco di potere politico abbastanza grande da consentire alle élite che gestiscono il Paese di cercare il loro sostegno come comunità».

Domani, dunque, il voto. La Costituzione prevede che un candidato riceva oltre il 50% dei voti e almeno il 25% dei voti in un minimo di 24 dei 47 contee. Dai sondaggi pare poco probabile che uno dei due candidati raccolga tale consenso. E’ più probabile che si debba andare al secondo turno, quello di ballottaggio tra i primi due.

La stabilità del Kenya e la prestanza politica del suo Presidente sono due fattori importantissimi non soltanto per il Kenya, bensì l’intera area del continente. «Il prossimo Presidente del Kenya dovrebbe basarsi sugli ultimi dieci anni garantendo continuità piuttosto che perseguire un cambiamento radicale dalle relazioni del Kenya con gli Stati dell’EAC», l’East African Community, afferma Donald Mogeni, ricercatore indipendente di Nairobi. «Deve continuare a sostenere i processi di pace in Sud Sudan, Etiopia e Rwanda/RDC; investire in infrastrutture transnazionali che colleghino il Kenya e gli Stati limitrofi dell’EAC; e attualizzare ulteriormente i principi del mercato comune EAC attraverso l’eliminazione di varie barriere non tariffarie che hanno continuato a limitare il commercio, in particolare tra Kenya, Uganda e Tanzania».

«Le elezioni hanno un significato regionale sostanziale. Le elezioni e il processo elettorale del Kenya indicano il livello di progresso politico e costituzionale ed evidenziano le differenze tra il Kenya e i suoi vicini.

«Molti in tutta la regione seguiranno e monitoreranno da vicino la qualità delle prossime elezioni e se le elezioni rafforzeranno o diminuiranno gli ideali democratici del Kenya».