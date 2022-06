A gennaio tutto è cambiato in Kazakistan. Una serie di manifestazioni hanno scosso il Paese, estendendosi dal suo ovest, ricco di petrolio, alla capitale commerciale e culturale, Almaty. Le proteste sono esplose a causa delle richieste a lungo ribollenti di una più equa distribuzione della ricchezza del Kazakistan, ma si sono rapidamente rivolte contro il sistema politico, solo per essere represse prima che potessero essere avanzate richieste convincenti o potessero emergere nuovi leader.

La violenza -e le richieste di cambiamento politico- che il Kazakistan ha subito non ha precedenti e ha sfidato sia gli analisti che le ipotesi del regime sulla sua stabilità politica.

Su richiesta del Presidente Kassym-Jomart Tokayev, la Russia ha inviato migliaia di truppe, formalmente sotto gli auspici dell’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva, per reprimere le proteste. Almeno 232 persone sono morte,secondo il governo, anche se questa cifra è ampiamente considerata sottostima. L’intervento del suo stretto alleato sembrava rendere il Kazakistan più dipendente dalla Russia per la sicurezza che in qualsiasi momento dal crollo sovietico.

Poi, a febbraio, la Russia ha invaso l’Ucraina. A quel punto, il governo Tokayev ha voluto presentarsi come non più dipendente da Mosca. Almeno in apparenza, il Kazakistan si è sforzato di dimostrare di mantenere l’indipendenza in aree chiave del processo decisionale in materia di politica estera ed economica.

Ma le apparenze possono essere fuorvianti.

L’intervento della Russia in Kazakistan ha suscitato forti preoccupazioni sul fatto che Tokayev sarebbe diventato effettivamente dipendente dal Cremlino per la sua sopravvivenza politica. L’esperienza della Bielorussia, che è diventata effettivamente asservita a Mosca da quando Alexander Lukashenko ha represso le proteste nel 2020, è servita da ammonimento.

Eppure il governo di Tokayev ha adottato un approccio relativamente più equilibrato all’invasione russa dell’Ucraina. Il Kazakistan ha tentato di placare le preoccupazioni occidentali senza mostrare seri segni di slealtà nei confronti di Mosca.

Da nessuna parte questo può essere visto più chiaramente che nella decisione di Tokayev di sospendere le celebrazioni del Giorno della Vittoria quest’anno. La mossa ha provocato accese criticheda parte di alcune voci a Mosca, incluso il commentatore Tigray Keosayan. Il ministero degli Esteri kazako ha persino avvertito che Keosayan potrebbe essere bandito dal Kazakistan per i suoi commenti. Inoltre, il Ministro degli Esteri kazako, Mukhtar Tleuberdi, ha deriso un deputato della città di Mosca e il leader del Partito comunista russo, Gennadi Zyuganov, in un video in cui quest’ultimo chiedeva alla Russia di agire per proteggere i russofoni in Kazakistan. Il governo kazako ha consentito un piccolo numero di manifestazioni a sostegno dell’Ucraina. Tuttavia, ha risposto in forma aggressiva quando questi sono stati supportati dalla figura dell’opposizione in esilio Mukhtar Ablyazov.

Azioni che consentono al Kazakistan di prendere le distanze da Mosca, e persino di impegnarsi in una critica selettiva, senza intaccare le relazioni bilaterali. Nessuna critica alla sanguinosa invasione di Putin o all’esercito russo è stata avanzata, né lo farà. Il Kazakistan manterrà uno stretto controllo su qualsiasi attività politica non governativa o di opposizione per garantire che non rischi davvero di influenzare le relazioni con Mosca o di generare sostegno popolare per l’azione anti-russa.

Questi battibecchi non si estendono all’azione diplomatica. Il Kazakistan si è astenuto dal voto delle Nazioni Unite che condanna l’invasione di Putin. E ha votato contro un’altra risoluzione, che alla fine ha avuto successo, per privare la Russia della sua appartenenza al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

Da una prospettiva occidentale, il fattore più importante nelle relazioni russo-kazake è l’approccio del Kazakistan alle sanzioni imposte dall’Occidente e dai suoi alleati alla Russia per l’invasione dell’Ucraina. Tokayev sembra pronto ad accogliere le sanzioni occidentali, cercando con cura di mitigarne l’impatto.

Dall’inizio del conflitto, in Occidente si teme che il Kazakistan possa aiutare il Cremlino a eludere le sanzioni. Finora, i funzionari kazaki hanno affermato di voler rispettare il regime delle sanzioni internazionali. Ci sono indicazioni che le sanzioni stanno effettivamente influenzando il commercio: le esportazioni verso la Russia sono diminuite del 10,6% a marzo su base annua.

Eppure il Kazakistan potrebbe ancora cambiare approccio se Mosca esercitasse una pressione significativa. In un vertice dei Ministri degli Esteri della Comunità degli Stati Indipendenti a Dushanbe, il 13 maggio, il russo Sergei Lavrov ha affermato che i delegati hanno discusso su come rispondere alle sanzioni contro Mosca. I funzionari kazaki non hanno fatto un commento formale, ma almeno un noto commentatore politico, che hadifeso notoriamente gli ordini di Tokayev di sparare ai manifestanti a gennaio, ha avanzato la prospettiva di un approccio congiunto di contro-sanzioni nei giorni successivi.

I leader occidentali sperano che il Kazakistan mantenga la sua posizione di fronte alle pressioni russe. Sono indicativi i commenti fatti a fine marzo dal vice capo di stato maggiore di Tokayev secondo cui il Kazakistan «non sarà uno strumento per aggirare le sanzioni contro la Russia da parte di Stati Uniti e UE». Ha dichiarato che «noi (il governo kazako) rispetteremo le sanzioni», anche se di per sé non passerà alcuna limitazione alle attività russe. Il governo ha confermato di aver rispettato le sanzioni statunitensi contro le banche russe, congelando circa 21,6 milioni di dollari, anche se alla fine di aprile il Bank CenterCredit del Kazakistan è stato autorizzato ad acquistare la filiale locale di Alfa-Bank Kazakistan. La sua società madre russa è stata sanzionata dagli Stati Uniti all’inizio di quel mese.

Il Kazakistan ha stretti legami economici con la Russia e rischia di subire indirettamente le sanzioni occidentali. Ci sono state segnalazioni regolari di russi che acquistano medicinali in Kazakistan viste le carenze in Russia, il che rischia di provocare carenze in Kazakistan, poiché il Paese importa molti medicinali dalla Russia. Allo stesso modo, le sanzioni dell’UE sulla logistica e sulle spedizioni russe hanno aumentato i costi di trasporto per le imprese kazake e questi costi vengono poi trasferiti al consumatore. I responsabili politici statunitensi che lavorano sull’Asia centrale dovrebbero prendere in considerazione misure per affrontare tali preoccupazioni.

Tokayev sta anche adottando misure volte a dimostrare di avere opzioni geopolitiche oltre Mosca. Pochi giorni dopo la cancellazione delle celebrazioni del Giorno della Vittoria, Tokayev ha incontrato il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ad Ankara. Tra gli accordi firmati ve ne è uno per la produzione di droni sviluppati in Turchia in Kazakistan, strutturato per consentire la costruzione di droni d’attacco ANKA in Kazakistan. L’unico precedente accordo della Turchia per la costruzione di droni all’estero è stato con l’Ucraina, firmato nel dicembre 2021. Sebbene la produzione non sia decollata prima dell’invasione russa, i droni Bayraktar di fabbricazione turca si sono dimostrati fondamentali per la difesa dell’Ucraina.

Il Kazakistan ha cercato a lungo di proiettare una relativa indipendenza dalla Russia sulle forniture per la difesa ed è stato un apprezzato cliente di varie società di difesa occidentali, anche se non senza polemiche. Eppure il suo stesso esercito si è dimostrato incapace, o almeno insufficientemente degno di fiducia agli occhi del regime, di rispondere ai disordini di gennaio. Vale la pena tenere d’occhio la produzione di droni turchi da parte di un così stretto alleato russo.

Il governo del Kazakistan sotto Tokayev punta a dimostrare che sta perseguendo una politica estera ‘multi-vettoriale‘, in base alla quale il Kazakistan ha cercato di sviluppare relazioni pragmatiche con tutte le principali potenze regionali e globali, senza interferenze da parte di fattori ideologici o esterni.

Questo approccio è una continuazione della politica estera del Kazakistan sotto il predecessore di Tokayev, Nursultan Nazarbayev. Nazarbayev è stato il Presidente autoritario del Kazakistan dalla vigilia del crollo sovietico fino al 2019. Era ancora una forza politica dominante dopo il suo ritiro ed è stato oggetto di ira pubblica in mezzo alle proteste. Tokayev, il successore scelto da Nazarbayev, ha lavorato nel Ministero degli Esteri del Kazakistan prima di essere elevato alla presidenza, nel 2019.

Tokayev ha continuato questo approccio per gestire le ricadute dell’invasione dell’Ucraina da parte di Putin e presentare il suo governo come indipendente dalla Russia.

Tokayev sta anche cercando di minimizzare l’eredità di Nazarbayev e mostrare una risposta politica ai disordini di gennaio.

Un referendum del 5 giugno in cui i kazaki hanno votato se rimuovere il ruolo costituzionalmente protetto di Nazarbayev,ripristinare la corte costituzionale e rimuovere alcuni poteri presidenziali, oltre a bandire la famiglia del presidente da determinati incarichi,è passato facilmente, con l’avvertenza che le elezioni in Kazakistan non sono considerate libere ed eque. Luca Anceschi, Professore di Studi Eurasiatici all’Università di Glasgow, ha sottolineato che tali referendum costituzionali erano uno strumento di consolidamento del potere sotto il vecchio regime, e che questo vale anche nel Kazakistan di Tokayev.

Nonostante il referendum, Tokayev non è stato in grado di sfuggire completamente all’eredità di Nazarbayev. I membri della famiglia di Nazarbayev sono stati rimossi dalle posizioni in una miriade di agenzie statali, ma Nazarbayev sembra vivere tranquillamente una pensione attesa da tempo. Tokayev deve ancora rinominare la capitale, che ha aggiornato da Astana a Nursultan nel suo primo atto da Presidente dopo essere entrato in carica nel marzo 2019 in onore di Nazarbayev, nonostante le voci diffuse che lo avrebbe fatto all’inizio di quest’anno. Un’altra eredità dell’era di Nazarbayev che rimane è la dichiarata dedizione a una politica estera multi-vettoriale, ma Mosca rimane la prima tra uguali.

Le proteste e l’intervento russo di gennaio hanno dimostrato che il Kazakistan rimane saldamente all’interno della sfera di influenza russa nonostante decenni di questa presunta politica estera multi-vettoriale sotto Nazarbayev. Tokayev potrebbe essere disposto a tentare di ritrarre se stesso come indipendente da Mosca date le conseguenze della sua invasione unilaterale dell’Ucraina, ma è un professionista esperto nel presentare questa immagine piuttosto che un leader che cerca sinceramente di uscire dall’orbita di Mosca.