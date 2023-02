Kazakistan sotto la giurisdizione russa?

Secondo ogni stima, il 2022 è stato un anno molto buono per coloro che hanno favorito e continuano a favorire il mantenimento del russo come, di fatto, la prima, se non l’unica lingua ufficiale della Repubblica del Kazakistan, sebbene non sia stabilito dalla Costituzione kazaka, e che erano e sono ancora intenzionati a rendere il Kazakistan parte del mondo russo. Questo può sembrare un’esagerazione. Ma anche se c’è una tale sensazione, non dovresti affrettarti a trarre conclusioni. Ed ecco perché. Di fronte ai fatti rilevanti, non si può fare a meno di avere l’impressione dei cambiamenti cardinali nella politica dell’amministrazione di KJ.Tokayev a favore della Russia, della questione della lingua russa e dei russi etnici in Kazakistan da quando la situazione nel paese è tornata alla normalità alla fine di gennaio 2022 E qui ci sono le prove a questo.

Il Presidente kazako Tokayev, che, secondo la stampa russa, quasi non aveva fatto ricorso all’uso della lingua russa, parlando nel messaggio annuale al popolo del Kazakistan nel settembre del 2021, ha parlato soloRusso durante la sua prima intervista televisiva dopo la crisi del gennaio 2022. Non sembra una sorta di inversione di tendenza di 180º in meno di 5 mesi?! Va anche notato che ha rilasciato questa intervista televisiva esclusiva di 50 minuti a Vera Zakharchuk, una giornalista di etnia russa. Ancora più strana appare la prima intervista televisiva rilasciata in russo dal presidente kazako a un giornalista di etnia russa in seguito ai disordini del gennaio 2022 in Kazakhstan, se si considera il fatto che quelle manifestazioni di protesta di massa hanno coinvolto solo persone di etnia kazaka, in particolare di lingua kazaka giovani giunti nelle città dalle zone rurali in cerca di lavoro e guadagni. Ecco il commentodi Catherine, una donna di etnia russa, che abita vicino alla piazza centrale di Almaty (cioè appena fuori dal municipio), dove si sono verificati i peggiori disordini, sulla situazione di quei giorni: “Quanto alle stesse proteste, vi partecipano solo i kazaki. Tra loro non ci sono russi”. Davanti a queste persone, il presidente kazako Tokayev ha parlato in russo e attraverso la mediazione di un giornalista di etnia russa sulla scia dei disordini del gennaio 2022.

Ed è abbastanza evidente che questa tendenza persiste ancora nel 2023. Un libro del giornalista moscovita Leonid Mlechin intitolato “Tragic January: President Tokayev and Lessons Learned” è stato recentemente messo in vendita in Kazakistan. La sua presentazione [ufficiale] è avvenuta il 20 dicembre 2022 presso l’ambasciata kazaka in Russia. L’autore, secondo Cabar.Asia, ‘non lesina i complimenti a Tokayev’ . Come ha affermato l’analista politico Dosym Satpayev , ‘Un argomento, molto importante per i kazaki, era stato affidato a una persona appartenente al pool [di giornalisti] del Cremlino e che in linea di principio si era sempre mossa nel solco della politica estera della Russia ‘.

Tra questi due eventi, ci sono stati anche casi che hanno sollevato dubbi su quanto fosse forte l’influenza della Russia e dell’opinione pubblica russa sul Kazakistan. Gli emendamenti legislativi sull’informazione visiva firmati dal presidente kazako il 29 dicembre 2021 e che hanno causato indignazione tra il pubblico russo, in pratica, non hanno iniziato a funzionare. Lo si potrebbe intuire dal modo in cui i russi abbandonarono il tema a loro associato.

A causa del suo fitto programma, Kassym-Jomart Tokayev si era astenuto dal partecipare all’unico dibattito elettorale televisivo che si è svolto l’11 novembre 2022, ed è stato presentato lì dal presidente di Mazhilis (una camera bassa del parlamento kazako) Yerlan Koshanov. Ma alcune persone affermano in modo informale che sia nel 2019 che nel 2022 il presidente in carica del Kazakistan si è astenuto dal prendere parte ai dibattiti elettorali televisivi perché i loro partecipanti dovevano parlare non solo russo, ma anche kazako in quegli eventi. Nel 2021-2022, alcuni politici, esperti e giornalisti russi si sono spinti fino al punto di affermare che “ci sono complici nazisti nel governo del Kazakistan ” e di descrivere il ministro dell’informazione del Kazakistan, Askar Umarov, come “una persona con tendenze naziste e scioviniste”. opinioni nei confronti dei russi, e il suo ministro dell’istruzione e della scienza Askhat Aimagambetov come “un noto complice nazista” .

Il primo di loro una volta, secondo i media russi, ha detto , rivolgendosi ai russi kazaki, quanto segue: “Non dimenticate che qui siete una diaspora imposta, non autoctoni, e siate grati che i vostri diritti siano rispettati e che nessuno stia guidando lontano da qui, come avviene con i colonizzatori in alcuni altri paesi” . Yevgeny Primakov, che dirige l’agenzia di cooperazione internazionale del ministero degli Esteri russo Rossotrudnichestvo, ha reagito alla nomina di Askar Umarov a ministro nel modo seguente: Rossotrudnichestvo “non collaborerà con la spazzatura russofoba” .

Mentre per quanto riguarda la ‘colpa’ di Askhat Aimagambetov nei confronti della Russia, essa, secondo gli osservatori e gli esperti politici russi , è di aver avuto contatti con la Fondazione Soros e di aver favorito l’introduzione accelerata dell’alfabeto latino in Kazakhstan.

I risultati non si sono fatti attendere. Askar Umarov è stato sollevato dal suo incarico il 2 settembre 2022, Askhat Aimagambetov lo ha seguito il 3 gennaio 2023. Alla luce di quanto sopra, come credere che, come affermato dal ministero degli Esteri russo, “la Russia non interferisce negli affari interni affari del Kazakistan’ ?! Questa è una domanda retorica, ovviamente.

In modo che un messaggio molto chiaro sia stato rivolto non solo agli attuali funzionari di Astana, ma anche ai giovani kazaki che intendono mettere in relazione le loro carriere con i servizi governativi che qualsiasi azione o parola, sostenendo gli interessi della popolazione etnica kazaka e/o della lingua kazaka e irritando il russo funzionari e osservatori, possono avere conseguenze negative per coloro che vi stanno dietro. Come mostrano i casi di cui sopra, proprio come ai tempi dell’Unione Sovietica, Mosca mantiene l’ultima parola nelle questioni politiche e personali in Kazakistan. Il Cremlino è abituato ad estendere il suo controllo neoimperialista all’interiorità del Kazakistan attraverso la pressione dei media, approfittando del predominio effettivamente incontrastato della televisione russa e delle risorse Internet nel campo dell’informazione kazaka. E quest’ultimo non è un’esagerazione.ha detto ai suoi lettori a questo proposito: “Il Kazakistan non controlla assolutamente più della metà della rete televisiva e quasi l’intero mercato del libro, per non parlare di Internet. L’ambiente dell’informazione [nel paese dell’Asia centrale] ora è abbastanza amichevole con le autorità del Kazakistan solo grazie al sostegno di Mosca, che protegge le élite repubblicane” . Se si deve credere a quanto sopra, risulta che in termini di sicurezza informatica, le autorità del Kazakistan dipendono interamente dal “sostegno di Mosca, che protegge le élite repubblicane” . Alla luce di una tale situazione, non sorprende che il Cremlino e molti russi agiscano in modo arrogante o superiore nei confronti del Kazakistan e dei kazaki. Ecco perché affermazioni come”Il Kazakistan sta uscendo dalla morsa della Russia” , che viene espresso in Occidente, fa sorridere la maggior parte dei kazaki.

Tra gli alti funzionari kazaki, probabilmente è piuttosto di moda fare amicizia con i rappresentanti dei media e dello spettacolo russi. Nel maggio dello scorso anno, Lev Leshchenko, un cantante pop russo, avrebbe detto : “Sono andato a trovare il mio amico, ex primo ministro del [Kazakhstan], in occasione del suo compleanno. E mentre ero lì (in Kazakistan], sono andato anche al Citizen Service Center ” per ottenere un numero di identificazione individuale kazako (IIN). Apparentemente sembra non essere l’unico tra i media russi e le persone dello spettacolo che intrattengono relazioni amichevoli con il membri delle élite kazake.

E ciò che è notevole è che nessuno di loro (incluso Lev Leshchenko) non si è alzato per difendere i propri amici kazaki nel periodo da agosto a dicembre 2021, quando la televisione, la stampa e altri media russi stavano sottoponendo la leadership e il governo del Kazakistan a ogni tipo di di attacco informatico accusandoli di presunti atteggiamenti russofobi e sentimenti filo-nazisti. Insomma, queste persone sembrano comportarsi come se avessero a che fare con una di quelle repubbliche etnicamente autonome in Russia. Si può, in un certo senso, andarci a trovare degli amici appartenenti alle élite locali, essere accolti da loro con grande gentilezza, e poi tornare a casa e allontanare dalla mente ogni pensiero su quella repubblica. Ad esempio, non deve loro nulla. Che dire qui di privati ​​​​in Russia, se anche le autorità russe a volte si comportano con le persone giuridiche kazake come se il Kazakistan si riferisse alla giurisdizione russa ?!

Il primo ministro russo Mikhail Mishustin, incontrando il suo omologo kazako, Alikhan Smailov, il 2 febbraio, ha affermatoche la cooperazione tra i due Stati, un tempo parte dell’ex Unione Sovietica, si basa sui principi dell’amicizia fraterna e del partenariato strategico. È fantastico, ma sono solo parole. La realtà sembra essere molto diversa. L’immagine di cooperazione, amicizia e interazione tra questi due stati post-sovietici appare solo verbalmente reciprocamente vantaggiosa e promettente – in realtà esiste un rapporto centro-periferia (di tipo postcoloniale) nei confronti della Russia, da un lato, e del Kazakistan dall’altro, che si trova dietro di esso.

Questi sono i risultati dei cambiamenti nella sfera politica e nella vita pubblica del Kazakistan dal ripristino dell’ordine dopo gli eventi dell’inizio di gennaio 2022. Sembra abbastanza chiaro che da allora Mosca ha amplificato con successo il proprio potere sul Kazakistan e ha spinto le autorità kazake a creare condizioni sempre più favorevoli per l’uso della lingua russa in Kazakistan.

Quest’ultimo è di notevole importanza per la Russia poiché la prevalenza dell’uso della lingua russa sul kazako fornisce alla parte russa la capacità di avere un ampio grado di controllo sull’ambiente informativo kazako e di utilizzare questo fattore come il mezzo migliore per raggiungere i propri obiettivi in il paese dell’Asia centrale. Ad ogni modo, sembra che il Kazakistan sia ora sempre più risucchiato nell’orbita [geo] politica e ideologica della Russia, tanto che da qualche parte in Russia le autorità locali stanno persino cercando di costringere alcune entità giuridiche kazake a obbedire alle leggi russe. La domanda sorge involontariamente: il Kazakistan si riferisce già alla giurisdizione russa?! E di cosa si tratta?