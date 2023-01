Kazakistan occidentale: gli occhi della Russia

In quella parte dell’ultima rassegna stampa settimanale di Radio Azattyk, che riguarda il mio recente articolo, la domanda è formulata come segue: La Russia ha messo gli occhi sul Kazakistan occidentale?

Una tale formulazione della questione non sembra rappresentare del tutto la realtà attuale. Dal momento che la Russia ha già messo gli occhi sul Kazakistan occidentale, e lo ha fatto molto tempo fa. Per tutto il periodo di tempo dall’inizio dello sviluppo dei più grandi giacimenti di petrolio e gas del Kazakistan – Tengiz, Karachaganak e Kashagan – da parte delle maggiori società energetiche occidentali, Mosca sembra aver osservato questa regione kazaka con gli occhi di un ex padrone, che forse sta aspettando il momento giusto per riaffermare il proprio controllo sul territorio che prima gli apparteneva. Gli anni di tale attesa sono apparentemente finiti e il momento della verità sembra arrivare presto. Non è che la situazione attuale si stia configurando per molti aspetti in modo vantaggioso per l’intervento russo in Kazakhstan.

È proprio il contrario: le condizioni per questo sembrano essere piuttosto sfavorevoli. Ma in questo caso qualcos’altro è più importante per la Russia. Il punto è che l’ulteriore procrastinazione di Mosca sulla scelta di un piano d’azione riguardante l’Asia centrale crea il rischio che il Kazakhstan e altri paesi dell’Asia centrale vengano portati dalla Turchia e dall’Occidente fuori dall’influenza politica, militare ed economica dominante russa, con l’uso del Kazakistan occidentale come collegamento cruciale tra la regione e il Caucaso meridionale. Il Turkmenistan è ufficialmente un paese neutrale ed è improbabile che accetti un ruolo simile. E non c’è nessun altro percorso che collegherebbe l’Asia centrale e l’Europa aggirando la Russia e l’Iran.

Il Kazakistan occidentale è economicamente la parte più importante non solo del Kazakistan, ma dell’intera regione dell’Asia centrale. Questa è una parte del Kazakistan più vicina al cuore della Russia (la Russia centrale). Attraverso di essa corre la strada più breve dalla Russia ad altre quattro nazioni dell’Asia centrale. Rappresenta inoltre una potenziale testa di ponte principale per il Kazakistan, nonché per l’Uzbekistan, il Kirghizistan e il Tagikistan, per stabilire e mantenere partenariati bilaterali e multilaterali con la Turchia e l’Occidente attraverso il Caucaso meridionale.

In breve, si può dire che tutti questi fattori rendono il Kazakistan occidentale particolarmente importante per Mosca come regione del vicino paese dell’Asia centrale, la cui supervisione in qualche modo potrebbe consentire alla leadership russa di continuare a influenzare la formazione del Kazakistan (l’Uzbekistan e così via ) relazioni con l’Occidente e la Turchia e, cosa più importante, anche se indirettamente, fanno leva e fanno pressione sulle compagnie energetiche occidentali, sviluppando i tre maggiori giacimenti di idrocarburi del Kazakistan e, di conseguenza, sull’attuale establishment politico occidentale.

I responsabili politici e decisionali russi probabilmente non avrebbero affrettato le cose nel normale corso degli eventi. Eppure i russi si trovano ora in una situazione in cui devono essere frettolosi nelle loro azioni. Pertanto, si può assumere quanto segue. Tra la guerra della Russia contro l’Ucraina e le sue conseguenze, e gli sforzi febbrili della Turchia per far uscire rapidamente i paesi turchi dell’Asia centrale dalla sfera di influenza della Federazione Russa, convincendoli a unirsi alla rotta di trasporto internazionale trans-caspica (nota come il corridoio di mezzo, e mirata a diventare una valida alternativa alla consolidata rotta settentrionale attraverso la Russia) e la creazione dell ‘”Esercito Turan”(una specie di alleanza militare sotto la guida turca), non ci vuole uno scienziato missilistico per capire che, con un alto grado di probabilità, il Kazakistan occidentale può diventare il luogo verso cui sarà diretta la prossima azione esterna della Russia.

Ed ecco anche ciò che è importante notare. La Russia potrebbe non tentare un’invasione aperta, almeno con l’attuale stato delle relazioni tra le due nazioni. È anche improbabile che si ripeta ciò che è stato usato come pretesto per l’intervento russo in Ucraina. Per quanto riguarda il Kazakistan, i politici moscoviti sembrano aver deciso di andare dall’altra parte.

Per quanto si può dire, le autorità russe e i media sostenuti dal Cremlino hanno monitorato da vicino la situazione socio-politica in Kazakistan, con particolare enfasi data alla determinazione degli stati d’animo sociali e dei casi che creano prerequisiti tangibili per la crescita della tensione sociale e generale dispiacere tra le persone che vivono nel Kazakistan occidentale. E non possono fare a meno di vedere ciò su cui anche gli esperti occidentali stanno già attirando la loro attenzione. Ecco un esempio al riguardo, tratto da un’intervista con Cheryl L. Reed, una giornalista investigativa americana che ha trascorso quattro mesi visitando le aree del Kazakistan dove sono scoppiate le proteste del gennaio 2022 e ha intervistato giornalisti locali che le hanno seguite:“Ma quello che posso dirti dopo aver viaggiato per 20.000 miglia in tutto il paese intervistando tutte queste persone [è che] non sarei sorpreso se si verificasse un’altra protesta. Perché cosa ha ottenuto questa protesta? Voglio dire, molte persone direbbero che non è cambiato nulla. Sento decisamente che la situazione e le circostanze che hanno dato inizio alle proteste di gennaio [2022] sono ancora lì e che il fuoco potrebbe essere acceso in qualsiasi momento” .

È un’opinione della persona che è venuta da lontano per esaminare la situazione in Kazakistan e formulare la propria comprensione di essa. La sua conclusione finale può suonare piuttosto stridente per coloro che si sono cullati in un senso di sicurezza parlando di riforma e rinnovamento in Kazakistan. Ma in ogni caso chiarisce che la situazione politica ed economica nel Paese dell’Asia centrale rimane molto difficile. Per gli strateghi del Cremlino e gli esperti russi che si occupano della questione kazaka, probabilmente non c’è nulla di nuovo in ciò che Cheryl L. Reed ha scoperto in Kazakistan. Sono nella posizione di ottenere molte più informazioni su ciò che è stato e sta accadendo in quella nazione.

Non c’è quindi da meravigliarsi che, in un momento in cui tra la comunità degli esperti e dei media occidentali, si possano vedere non solo coloro che elogiano le riforme democratiche di Tokayev, ma anche coloro che ora si sono lasciati vedere le cose in Kazakistan, come realmente sono, le loro controparti russe stanno elaborando piani per trasformare un simile sviluppo nella vicina nazione dell’Asia centrale a vantaggio della Russia.

Ecco come uno degli autori di The Iarex.ru pensa che Mosca debba agire nei confronti del Kazakistan alla luce della situazione in via di sviluppo in quel paese:“1. La cooperazione militare tra il Kazakistan ei paesi della NATO deve essere interrotta. In termini militari, il Kazakistan (così come altri stati CSTO, tra l’altro) dovrebbe essere interamente legato alla Russia. 2. È necessario stabilire basi militari sul territorio del Kazakistan. In termini di composizione del combattimento, queste basi devono essere tali da poter servire come mezzo per esercitare pressioni sulla leadership kazaka. 3. Il Kazakistan dovrebbe smetterla di accarezzare la Turchia. Senza la partecipazione del Kazakistan, qualsiasi “Turan” in Asia centrale è destinata a fallire. 4. La Russia dovrebbe diventare non solo il primo, ma l'[unico] protagonista dell’economia [kazaka]. Il governo kazako dovrebbe aiutare la nostra azienda a cacciare i partner americani (e anche cinesi) dal mercato kazako. 5. Dovrebbe essere svolto un lavoro sulla federalizzazione della Repubblica [del Kazakistan] con autonomia concessa alle regioni con abitanti prevalentemente russi (e, possibilmente, tenendo conto del loro sistema tribale [dei kazaki]). La Russia deve diventare il garante della sicurezza della popolazione russa.

Altrimenti lasceremo che il Kazakistan non si trasformi nemmeno in un alleato formale con il potenziale di porre fine all’esistenza della CSTO, ma in un nemico che ripeterebbe il percorso dell’Ucraina. Tuttavia, la Russia avrà la capacità di svolgere una nuova operazione militare speciale nel prossimo futuro? E se ha senso farlo quando c’è l’opportunità di evitare uno scenario violento usando un’abile diplomazia?

La cosa notevole è che queste non sono solo parole. Sembrano riflettere lo stato d’animo generale degli esperti russi e della comunità dei media riguardo al Kazakistan di oggi. Il quinto compito su cinque elencati dallo scrittore di Iarex.ru sembra essere quello chiave. Dal momento che difficilmente può esserci alcun dubbio sulla fattibilità degli altri quattro compiti, senza che il quinto sia stato prima svolto. A partire dagli eventi del gennaio 2022 nel Paese dell’Asia centrale, la macchina della propaganda russa, sentendosi ugualmente a suo agio nello spazio mediatico del Kazakhstan, è stata sempre più attiva nel promuovere presso l’opinione pubblica kazaka l’idea della necessità di transitare dal sistema unitario di governo a quello federativo. Tali affermazioni verbali sono ben lungi dall’essere così innocue come sembrano. Ciò appare tanto più preoccupante se si considera che,“Nel nostro paese un numero enorme di funzionari è ancora nella morsa del pensiero coloniale e guarda la Russia, l’ideologia e i media russi a bocca aperta” , e persino “il presidente Tokayev vede la situazione nel suo paese attraverso gli occhi dei media di propaganda russi”. .

Quando si considerano le prospettive per lo sviluppo della situazione, alcuni esperti e analisti russi giungono quasi alla stessa conclusione di Cheryl L. Reed: “la situazione e le circostanze che hanno dato inizio alle proteste di gennaio [2022] sono ancora lì e quell’incendio potrebbe essere acceso in qualsiasi momento’ . La differenza è che i primi, a differenza del giornalista investigativo americano, stanno offrendo al Kazakistan la loro ricetta per evitare una crisi imminente. Ecco un paio di esempi che illustrano il loro modo di pensare.

“Ci sono tipi molto diversi di relazioni tra clan o zhuz in Kazakistan. Sono rappresentati in modo diverso al potere. Nel paese vicino, a questo si sovrappongono le specificità del Kazakistan occidentale, una regione povera e radicale in cui la tensione [sociale] divampa ancora e ancora. L’ultima volta, la protesta è stata innescata da un doppio aumento una tantum del prezzo del gas liquefatto. E questa è più o meno la stessa cosa che ha provocato la “primavera araba”. È necessario [per la Russia] stabilire il controllo sulla politica kazaka. Penso che l’opzione ideale sarebbe la federalizzazione del Kazakistan sotto il controllo russo. Il nostro paese si trova, purtroppo, di fronte a una situazione di Zugzwang. Intervenire o astenersi dall’intervenire?! Entrambe le opzioni non sono di buon auspicio. [Ma in caso di interferenza della Russia] dovrebbero essere svolti lavori sulla federalizzazione del Kazakistan. In tal caso, l’interferenza della Russia sarà giustificabile”, ha detto Ivan Zhukov, un analista russo.

Ed ecco una visione di Dmitry Kholyavchenko, un pubblicista russo: “La forma unitaria dello Stato, che semplifica molti processi di gestione interna, diventa un problema e un ostacolo in termini di localizzazione dei problemi. Nel corso normale della vita, questi problemi non sono critici, ma in una crisi l’unica opzione è la federalizzazione” .

I rappresentanti della comunità di esperti e media russi stanno quindi tentando di indurre il pubblico politico e pubblico kazako a credere che in una situazione in cui, anche secondo valutazioni imparziali di osservatori dall’estero, una nuova crisi kazaka sembra inevitabile, “l’unica opzione è la federalizzazione’ . È difficile dire quanto siano riusciti a raggiungere il loro obiettivo. Ma quando sorge la domanda su cosa c’è dietro a tutto questo, vale la pena ricordare ciò che Alexander Nevzorov, giornalista televisivo russo ed ex membro della Duma di Stato russa, ha recentemente affermato a questo proposito:“Permettetemi di ricordarvi che nessun propagandista [nella Russia di Putin] parla mai senza chiare istruzioni da parte dell’amministrazione presidenziale e senza la sua approvazione. Quindi questa non è una fantasia di un singolo idiota, ma piani piuttosto specifici” .