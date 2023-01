Kazakistan: le tendenze nazionaliste radicali diventano sempre più visibili

Più siamo lontani dai disordini del gennaio 2022 in Kazakistan, noti anche dai kazaki come Qandy Qantar, o “Bloody January”, più si pone la domanda: “Cosa c’era dietro tutto questo?” All’inizio dello scorso anno, se si crede alla narrazione ufficiale, c’è stato, tra l’altro, il culmine dell’aspro scontro tra due forze [politiche] in Kazakistan, una delle quali era pronta a portare avanti le riforme di modernizzazione, mentre l’altro si era opposto a vere riforme e al rinnovamento del Paese. Quindi la conclusione, se si segue un tale approccio, è che alla fine le cose si sono risolte a favore dei primi.

Ad ascoltare le affermazioni ufficiali e i media filogovernativi, si potrebbe pensare che ora sia giunto il momento per milioni di comuni cittadini kazaki di rallegrarsi per i primi risultati di ‘Zhana Kazakhstan’ (‘Nuovo Kazakistan’) – una nuova piattaforma politica, che è stato adottato dall’amministrazione di Tokayev dopo i disordini del gennaio 2022. Bene, come sono davvero le cose? Per avere una risposta obiettiva a questa domanda, è meglio fare riferimento alle opinioni e alle conclusioni espresse in merito da osservatori e giornalisti esterni imparziali che hanno recentemente visitato il Paese dell’Asia centrale.

Bene, eccoli qui. Quanto segue è ciò che Joanna Kozlovska dell’agenzia di stampa AP ha detto a questo proposito: “Nonostante le promesse di responsabilità del governo così come le promesse di riforme economiche e politiche nell’ex nazione sovietica, molti kazaki affermano di non aver visto cambiamenti significativi o persino chiarezza su ciò che è successo a coloro che sono stati uccisi e detenuti durante la rivolta”.

E ora diamo un’occhiata al resoconto di un altro testimone oculare di una “nuova realtà” nella nazione post-sovietica. Di seguito sono riportati alcuni di ciò che durante un’intervista da Azattyq Radio, Cheryl L. Reed, una giornalista investigativa americana che ha trascorso quattro mesi visitando le aree del Kazakistan dove sono scoppiate le proteste del gennaio 2022, ha detto alla giornalista Yelnur Alimova: “Ma cosa posso dirti dall’avere ho viaggiato per 20.000 miglia in tutto il paese intervistando tutte queste persone [è che] non sarei sorpreso se si verificasse un’altra protesta. Perché cosa ha ottenuto questa protesta? Voglio dire, molte persone direbbero che non è cambiato nulla. Sento decisamente che la situazione e le circostanze che hanno dato inizio alle proteste di gennaio [2022] sono ancora lì e che il fuoco potrebbe essere acceso in qualsiasi momento”.

Secondo entrambi gli osservatori occidentali, le persone che hanno intervistato in Kazakistan hanno affermato di non vedere cambiamenti significativi da quando la calma è stata ripristinata e lo stato di emergenza è stato revocato il 20 gennaio 2022. Quei due pezzi dei media, tra l’altro, hanno lasciato senza risposta quanto sopra domanda di riferimento: “Cosa c’era dietro a tutto questo?” Tuttavia, questo apparentemente non dovrebbe significare che i loro intervistati kazaki non abbiano fornito le loro supposizioni al riguardo. Ecco cosa ha detto Cheryl L. Reed al riguardo: “Quasi tutti quelli che ho intervistato – comprese persone di buona reputazione, persone di altissima reputazione, persone che sono attivisti che gestiscono ONG – hanno tutti queste vaste teorie del complotto… Quando sentivo queste teorie del complotto , semplicemente non ci credevo. È stato interessante per me perché nessuno dei giornalisti stranieri con cui ho parlato credeva alle teorie del complotto. I giornalisti locali con cui ho parlato lo hanno fatto tutti. Ma le macchinazioni – come avrebbe dovuto funzionare – non avevano senso per me. Forse è perché non vivo in campagna. Penso di capire abbastanza bene la politica del Kazakistan, ma ho trovato davvero difficile credere a tutte le cose che stavano suggerendo”.

Alla luce di quanto sopra, si ottiene quanto segue: gli interlocutori kazaki di giornalisti stranieri hanno le loro versioni della risposta alla domanda: “Cosa è realmente accaduto in Kazakistan nel gennaio 2022?” Ma questi ultimi non le prendono sul serio. Forse, quello che stanno facendo è giusto. Ma, d’altra parte, per un giornalista americano con l’esperienza piuttosto limitata di essere nel paese dell’Asia centrale per dire “penso di capire abbastanza bene la politica del Kazakistan”, questa è, ovviamente, un’affermazione piuttosto audace. Ma questo è a proposito. Ad ogni modo, la questione di cosa ci fosse dietro gli eventi dell’inizio di gennaio 2022 in Kazakistan è stata lasciata senza essere stata adeguatamente considerata. Ma ciò non significa necessariamente che fino ad ora gli osservatori stranieri non abbiano fatto ipotesi su chi potesse esserci dietro i disordini del gennaio 2022 in Kazakistan.

In realtà ci sono due versioni all’estero di chi avrebbe potuto essere. Vladimir Evseyev, un esperto militare russo, ritiene che dietro il tentativo di colpo di stato del gennaio 2022 avvenuto in Kazakistan ci sia stata la Gran Bretagna. Questa opinione è condivisa da molti esperti e analisti in Russia. Ad esempio, secondo Victor Nadein-Rayevsky, direttore dell’Istituto per gli studi politici e sociali della regione del Mar Nero-Caspio, “i preparativi per le rivolte del gennaio 2022 in Kazakistan sono durati un anno, è stato organizzato il tentativo di colpo di stato e coordinato dai servizi segreti di Turchia e Gran Bretagna con la partecipazione di alcuni rappresentanti delle autorita’ kazake’. Questo è un modo di vedere la questione.

È vero il contrario, quando si guarda attraverso l’altro punto di vista. Mehmet Kancı, esperto di politica turco, ritiene importante notare che «l’inizio della rivolta subito dopo che il presidente Kasym-Jomart Tokayev aveva approvato il disegno di legge che prevedeva modifiche alla legge sulle “Informazioni visive” il 30 dicembre 2021, a quanto pare ha anche destato sospetti dall’amministrazione kazaka’. Qui è necessario chiarire cosa intende.

Pertanto, nel periodo da agosto a dicembre 2021, la Russia ha sottoposto, attraverso le sue forze mediatiche, il Kazakistan a tutti i tipi di attacchi informativi, che vanno dalle minacce camuffate da persuasione alle vere e proprie minacce di interferenza nei suoi affari interni, a meno che la nazione dell’Asia centrale non sia d’accordo abbandonare la sua politica estera filo-occidentale e il sostegno ai nazionalisti kazaki.

Ukraina.ru, in un articolo intitolato “Flirtare con i nazionalisti può portare al crollo del potere [al potere] kazako” e pubblicato il 9 dicembre, ha citato Nikita Mendkovich che ha detto: “Se il progetto di legge [emendamenti legislativi sull’informazione visiva, che rafforzare l’uso della lingua kazaka nella pubblicità e nella segnaletica] è respinta, significherà che le autorità hanno realizzato il problema e stanno cercando di risolverlo… Se il governo [kazako] continua ad assecondare gli estremisti e i neonazisti, possiamo parlare di una minaccia per lo stesso governo [kazako]. Tutto ciò potrebbe significare che le questioni di politica estera e interna del Kazakistan non saranno affrontate da Tokayev e dall’attuale generazione di élite, ma da qualcun altro”.

Il 29 dicembre 2021, il presidente Kassym-Zhomart Tokayev ha firmato questi emendamenti legislativi. All’inizio dell’allora nuovo anno ci sono stati disordini nelle strade per diversi giorni, accompagnati, secondo i rapporti ufficiali, da un tentativo di ribaltare il sistema di governo in Kazakistan. Il presidente del paese ha chiamato le forze militari della CSTO a guida russa per aiutare a reprimere le violente proteste, e questo è stato fatto. L’azione è avvenuta in un momento in cui l’esercito russo era già ammassato vicino al confine con l’Ucraina. Come disse poi Djoomart Otorbayev, ex primo ministro del Kirghizistan: “Cercando l’aiuto di Putin, Tokayev spera di plasmare la situazione interna in modo da rafforzare il proprio dominio nei confronti delle fazioni rivali”.

Che ciò sia vero o meno, è sicuramente di secondaria importanza se confrontato con una probabile o possibile relazione causale tra la firma di quegli emendamenti legislativi alla fine del 2021 e l’emergere di proteste di massa all’inizio del 2022 , nonché alla luce della domanda senza risposta riguardante il prezzo politico dell’assistenza militare russa. Ed ecco perché.

Si cominciava ad avere l’impressione di cambiamenti radicali nella politica da parte dell’amministrazione di K-J.Tokayev a favore della Russia, della questione della lingua russa e dell’etnia russa in Kazakistan da quando la calma era stata ripristinata e lo stato di emergenza revocato il 20 gennaio 2022. Allo stesso tempo , c’era la sensazione che i bisogni e le aspirazioni dei kazaki etnici, che costituiscono il 70 per cento della popolazione kazaka, e la loro lingua madre, fossero stati, proprio come nell’era sovietica, relegati in secondo piano. Questo può sembrare un po’ un’esagerazione, ma puoi giudicarlo da solo.

Il presidente kazako Tokayev, che, secondo la stampa russa, quasi non aveva fatto ricorso all’uso della lingua russa, parlando nel messaggio annuale al popolo del Kazakistan nel settembre del 2021, ha parlato solo russo durante la sua prima intervista televisiva dopo il gennaio Crisi del 2022. Non sembra una specie di inversione di tendenza di 180º in meno di 5 mesi?! Va anche notato che ha rilasciato questa intervista televisiva esclusiva di 50 minuti a Vera Zakharchuk, una giornalista di etnia russa. A quel tempo, Radio Azattyk riferì quanto segue: “Nel video, che è stato rilasciato come annuncio, Tokayev e Zakharchuk, sorridendo, invitano gli spettatori a guardare una ‘conversazione franca’ in TV”. Secondo Shalkar Nurseit, un analista politico kazako, “si potrebbe osservare che questa intervista è in realtà indirizzata al Cremlino”. “Sotto Nazarbayev, la dipendenza economica del Kazakistan dalla Russia è aumentata. Ma ha cercato di evitare la dipendenza politica. Dopo aver visto l’intervista di Tokayev, si ha l’impressione che il nostro regime sia ora politicamente più dipendente dalla Russia”, ha detto. Dimash Alzhanov, politologo kazako, la mette così: “L’intervista mostra che l’uomo che ha dato l’ordine di sparare per uccidere senza preavviso non prova alcun rimorso dopo che queste azioni hanno portato alla morte di civili, bambini compresi”.

Ancora più strana appare la prima intervista televisiva rilasciata in russo dal presidente kazako a un giornalista di etnia russa in seguito ai disordini del gennaio 2022 in Kazakhstan, se si considera il fatto che quelle manifestazioni di protesta di massa hanno coinvolto solo persone di etnia kazaka, in particolare di lingua kazaka giovani giunti nelle città dalle zone rurali in cerca di lavoro e guadagni. Ecco il commento di Catherine, una donna di etnia russa, che abita nei pressi della piazza centrale di Almaty (cioè appena fuori dal municipio), dove si è verificato il massimo dei disordini, sulla situazione in quei giorni: “Quanto alle stesse proteste, vi partecipano solo i kazaki. Tra loro non ci sono russi”. Davanti a queste persone, il presidente kazako Tokayev ha parlato in russo e attraverso la mediazione di un giornalista di etnia russa sulla scia dei disordini del gennaio 2022.

Ed è abbastanza evidente che questa tendenza persiste ancora nel 2023. Un libro del giornalista moscovita Leonid Mlechin intitolato “Tragic January: President Tokayev and Lessons Learned” è stato recentemente messo in vendita in Kazakistan. La sua presentazione [ufficiale] è avvenuta il 20 dicembre 2022 presso l’ambasciata kazaka in Russia. L’autore, come osserva Cabar.Asia, “non lesina i complimenti a Tokayev per non aver lasciato il Paese a gennaio con presunti 25 milioni di dollari preparati per lui”. Secondo l’analista politico Dosym Satpayev, “si sta creando una nuova mitologia politica”. “Tokayev ha un deficit reputazionale molto ampio e ci sono sforzi per sostenere attivamente il suo capitale reputazionale attraverso vari strumenti di tecnologia politica. Ma il problema è che i rappresentanti di un altro stato hanno iniziato a creare una tale nuova mitologia politica. Il lavoro sull’argomento era stato affidato a una persona appartenente al pool [di giornalisti] del Cremlino e che, in linea di principio, si è sempre mossa sulla scia di La politica estera della Russia. Un argomento, molto importante per i kazaki, era stato affidato a una persona che si limitava a eseguire l’ordine. Questo argomento avrebbe dovuto essere completamente divulgato qui, in Kazakistan, ma non è successo”, ha detto.

Tra questi due eventi, ci sono stati anche casi che hanno sollevato dubbi su quanto fosse forte l’influenza della Russia e dell’opinione pubblica russa sul Kazakistan. Gli emendamenti legislativi sulle informazioni visive firmati dal presidente kazako in legge il 29 dicembre 2021, in pratica, non hanno iniziato a funzionare. Lo si potrebbe intuire dal modo in cui i russi abbandonarono il tema a loro associato.

A causa del suo fitto programma, K-J.Tokayev si era astenuto dal partecipare all’unico dibattito elettorale televisivo che si è svolto l’11 novembre 2022, ed è stato presentato lì dal presidente di Mazhilis (una camera bassa del parlamento kazako) Yerlan Koshanov. Ma alcune persone affermano in modo informale che sia nel 2019 che nel 2022 il presidente in carica del Kazakistan si è astenuto dal prendere parte ai dibattiti elettorali televisivi perché i loro partecipanti dovevano parlare non solo russo, ma anche kazako in quegli eventi.

Nel 2021-2022, alcuni politici, esperti e giornalisti russi si sono spinti fino al punto di affermare che “ci sono complici nazisti nel governo del Kazakistan” e di descrivere il ministro dell’informazione del Kazakistan, Askar Umarov, come “una persona con tendenze naziste e scioviniste”. opinioni nei confronti dei russi’, e il suo ministro dell’istruzione e della scienza Askhat Aimagambetov come ‘un noto complice nazista’. I risultati non si sono fatti attendere. Askar Umarov è stato sollevato dal suo incarico il 2 settembre 2022, Askhat Aimagambetov lo ha seguito il 3 gennaio 2023.

Ma tutto questo sembra non bastare ai funzionari russi. In una recente intervista con Sputnik Kazakhstan, l’unità dell’agenzia di stampa statale russa nel paese dell’Asia centrale, l’ambasciatore russo ad Astana, Alexei Borodavkin, ha sottolineato che è motivo di preoccupazione che in Kazakistan “le tendenze nazionaliste radicali stiano diventando più e più visibile’. “Con un forte mandato popolare che il presidente ha ottenuto, saranno attuate misure severe per affrontare tutti i tipi di estremisti, apparizioni nazionalistiche. Se c’è bisogno (una richiesta), aiuteremo”, ha aggiunto Alexei Borodavkin. Sembra quasi che l’ambasciatore russo in Kazakistan si prenda la briga di fornire all’Astana ufficiale un piano per l’azione del governo riguardante “le tendenze nazionaliste radicali”, che “stanno diventando sempre più visibili”, a suo avviso. Comunque, era qui meno come un ambasciatore che parla del paese del suo soggiorno e più come il rappresentante del Cremlino autorizzato a controllare e guidare le attività delle autorità di una delle autonomie etniche della Russia.